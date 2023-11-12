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  4. Элитсериен 2023
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Викинг
0:1
Второй тайм: 46'
Сарпсборг-08
0'
0:1
15' Гол
Зехнини Рафик
43' Желтая карточка
Белл Джо
44' Желтая карточка
Зехнини Рафик

Ход матча

15'
0:1
Зехнини Рафик
(Вишне Эйрик)
43'
Белл Джо
 
44'
 
Зехнини Рафик

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Сарпсборг-08
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Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
5
Диоп
Джибрил
3
Веватне
Вильяр
20
Паттинама
Шейн
25
Белл
Джо
8
Сольбаккен
Маркус
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
27
Адегбенро
Самуэль
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Кьетил
Хауг
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
30
Тебо
Франклин
72
Сандер
Кристиансен
8
Андерсен
Йеппе
29
Торп
Виктор
23
Сандберг
Никлас
25
Майгор
Миккел
98
Зехнини
Рафик
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
Викинг
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Викинг
Сарпсборг-08

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

20 матчей

55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
0:0
К
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.3
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

69
81

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 11 (5) 0.39
Сальвесен Ларс-Йорген 10 0.36
Свеннсен Сандер 4 0.14
Бьёрсхоль Сондре 4 0.14
Сандберг Никлас 4 (1) 0.14
Д'Агостино Николас 3 0.11
Танген Харальд 3 0.11
Брекало Давид 3 0.11
Язбек Патрик 2 0.07
Бьярнасон Биркир 2 0.07
Сольбаккен Маркус 2 0.07
Паттинама Шейн 1 0.04
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
Адегбенро Самуэль 1 0.04
Эукленн Сондре 1 0.04
Лёкберг Кристоффер 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Sondre Klingen Langaas 1 0.04
Edvin Austboe 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 9 0.32
Упсет Кристиан 8 0.29
Торп Виктор 7 0.25
Лундквист Рамон-Паскаль 6 (1) 0.21
Солтведт Йоахим 4 0.14
Утвик Бьорн 4 0.14
Бергет Йо Инге 3 0.11
Вишне Эйрик 2 0.07
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0.07
Сандер Кристиансен 2 0.07
Зехнини Рафик 1 0.04
Henrik Meister 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Peter Reinhardsen 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язбек Патрик 6 0
Трипич Златко 5 0
Диоп Джибрил 5 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Сандберг Никлас 1 1
Адегбенро Самуэль 2 0
Хауген Херман 2 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Белл Джо 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 3 1
Сколевик Стеффен 4 0
Скиппер Антон 2 1
Майгор Миккел 3 0
Зехнини Рафик 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Баа Кристофер 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0
Торп Виктор 2 0
Упсет Кристиан 0 1
Бергет Йо Инге 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Henrik Meister 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

Викинг
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

7
10
Викинг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сарпсборг-08
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

18
31
Викинг
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
59% (16)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Сарпсборг-08
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

26
11

Упущенные победы

25
41

Голы по времени матча

Забито

35
20
7 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
4
11%
2
10%
1-15
2
6%
5
25%
16-30
1
3%
4
20%
31-45
5
14%
4
20%
46-60
11
31%
0
0%
61-75
12
34%
5
25%
76-90

Пропущено

23
23
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
3
13%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
5
22%
4
17%
31-45
2
9%
2
9%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
7
30%
7
30%
76-90

Забито

19
35
7 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
3
16%
5
14%
1-15
3
16%
8
23%
16-30
1
5%
6
17%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
3
16%
3
9%
61-75
7
37%
9
26%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
2
11%
4
20%
1-15
5
26%
1
5%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
7
37%
5
25%
76-90

Забито

54
55
14 В 1-м тайме 30
40 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 18
5 Не забивали 4
7
13%
7
13%
1-15
5
9%
13
24%
16-30
2
4%
10
18%
31-45
7
13%
8
15%
46-60
14
26%
3
5%
61-75
19
35%
14
25%
76-90

Пропущено

42
43
18 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 19
4
10%
7
16%
1-15
9
21%
4
9%
16-30
5
12%
8
19%
31-45
4
10%
5
12%
46-60
6
14%
7
16%
61-75
14
33%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хам-Кам - Викинг 3:0 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Викинг - Тромсё 3:4 Викинг - Санднес 2:1
Одд - Викинг 1:1 Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2
Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3

Результаты матчей

Викинг
Сарпсборг-08

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 30%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Викинг
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
10
4
8
5
2.5
6
8
2
11
3.5
3
11
1
12
4.5
2
12
1
12
5.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
6
7
2
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
23
4
16
11
1.5
16
11
10
17
2.5
8
19
2
25
3.5
3
24
1
26
4.5
2
25
1
26
5.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 28 21 4 3 74 - 34 67
2.
Бранн
 28 18 4 6 51 - 30 58
3.
Тромсё
 1:0 28 18 3 7 44 - 30 57
4.
Викинг
 0:1 28 16 4 8 54 - 43 52
5.
Молде
 27 13 5 9 57 - 37 44
6.
Сарпсборг-08
 1:0 28 13 5 10 54 - 45 44
7.
Лиллестрём
 27 13 3 11 45 - 40 42
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 28 11 4 13 31 - 33 37
9.
Русенборг
 0:3 28 10 6 12 38 - 46 36
10.
Одд
 0:1 28 9 7 12 33 - 38 34
11.
Хам-Кам
 0:0 28 9 4 15 37 - 56 31
12.
Хёугесунн
 28 8 6 14 30 - 38 30
13.
Саннефьёрд
 3:0 28 7 7 14 45 - 51 28
14.
Стабек
 0:0 28 6 8 14 28 - 44 26
15.
Волеренга
 0:0 28 6 7 15 36 - 49 25
16.
Олесунн
 0:1 28 5 3 20 22 - 65 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 14 11 2 1 37 - 16 35
2.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
3.
Викинг
 0:1 14 9 2 3 36 - 23 29
4.
Лиллестрём
 14 9 0 5 30 - 19 27
5.
Молде
 13 8 2 3 32 - 15 26
6.
Сарпсборг-08
 1:0 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 1:0 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 0:3 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 7 2 5 19 - 14 23
10.
Одд
 0:1 14 6 4 4 17 - 13 22
11.
Хам-Кам
 0:0 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
13.
Саннефьёрд
 3:0 14 5 5 4 25 - 15 20
14.
Стабек
 0:0 14 5 3 6 15 - 15 18
15.
Олесунн
 0:1 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Волеренга
 0:0 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 1:0 14 10 1 3 23 - 16 31
3.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
4.
Викинг
 0:1 14 7 2 5 18 - 20 23
5.
Молде
 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Сарпсборг-08
 1:0 14 5 3 6 20 - 24 18
7.
Волеренга
 0:0 14 4 4 6 18 - 21 16
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Одд
 0:1 14 3 3 8 16 - 25 12
11.
Русенборг
 0:3 14 3 3 8 15 - 29 12
12.
Хам-Кам
 0:0 14 3 1 10 16 - 36 10
13.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
14.
Саннефьёрд
 3:0 14 2 2 10 20 - 36 8
15.
Стабек
 0:0 14 1 5 8 13 - 29 8
16.
Олесунн
 0:1 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Зехнини Рафик получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Белл Джо получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Вишне Эйрик сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Зехнини Рафик бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Сарпсборг-08
4.50
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4.50
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3.60
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Где смотреть матч Викинг 0:1 Сарпсборг-08 онлайн

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Викинг
Сарпсборг-08
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