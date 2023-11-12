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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Викинг
2:1
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
15' Гол
Зехнини Рафик
43' Желтая карточка
Белл Джо
44' Желтая карточка
Зехнини Рафик
1:1
55' Гол
Адегбенро Самуэль
2:1
72' Гол
Адегбенро Самуэль
83' Желтая карточка
Майгор Миккел
90'+6
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
5
Диоп
Джибрил
3
Веватне
Вильяр
20
Паттинама
Шейн
25
Белл
Джо
8
Сольбаккен
Маркус
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
27
Адегбенро
Самуэль
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Кьетил
Хауг
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
30
Тебо
Франклин
72
Сандер
Кристиансен
8
Андерсен
Йеппе
29
Торп
Виктор
23
Сандберг
Никлас
25
Майгор
Миккел
98
Зехнини
Рафик
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
Викинг
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Викинг
Сарпсборг-08

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

20 матчей

55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
0:0
К
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.3
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

69
81

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 11 (5) 0.39
Сальвесен Ларс-Йорген 10 0.36
Свеннсен Сандер 4 0.14
Бьёрсхоль Сондре 4 0.14
Сандберг Никлас 4 (1) 0.14
Д'Агостино Николас 3 0.11
Танген Харальд 3 0.11
Адегбенро Самуэль 3 0.11
Брекало Давид 3 0.11
Язбек Патрик 2 0.07
Бьярнасон Биркир 2 0.07
Сольбаккен Маркус 2 0.07
Паттинама Шейн 1 0.04
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
Эукленн Сондре 1 0.04
Лёкберг Кристоффер 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Sondre Klingen Langaas 1 0.04
Edvin Austboe 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 9 0.32
Упсет Кристиан 8 0.29
Торп Виктор 7 0.25
Лундквист Рамон-Паскаль 6 (1) 0.21
Солтведт Йоахим 4 0.14
Утвик Бьорн 4 0.14
Бергет Йо Инге 3 0.11
Вишне Эйрик 2 0.07
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0.07
Сандер Кристиансен 2 0.07
Зехнини Рафик 1 0.04
Henrik Meister 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Peter Reinhardsen 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язбек Патрик 6 0
Трипич Златко 5 0
Диоп Джибрил 5 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Сандберг Никлас 1 1
Адегбенро Самуэль 2 0
Хауген Херман 2 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Белл Джо 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 3 1
Майгор Миккел 4 0
Сколевик Стеффен 4 0
Скиппер Антон 2 1
Зехнини Рафик 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Баа Кристофер 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0
Торп Виктор 2 0
Упсет Кристиан 0 1
Бергет Йо Инге 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Henrik Meister 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

Викинг
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

7
11
Викинг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сарпсборг-08
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

18
31
Викинг
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Сарпсборг-08
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

27
11

Упущенные победы

25
42

Голы по времени матча

Забито

37
21
7 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
4
11%
3
14%
1-15
2
5%
5
24%
16-30
1
3%
4
19%
31-45
6
16%
4
19%
46-60
12
32%
0
0%
61-75
12
32%
5
24%
76-90

Пропущено

24
25
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
13%
3
12%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
5
21%
4
16%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
3
13%
5
20%
61-75
7
29%
29%
7
28%
76-90

Забито

19
35
7 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
3
16%
5
14%
1-15
3
16%
8
23%
16-30
1
5%
6
17%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
3
16%
3
9%
61-75
7
37%
9
26%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
2
11%
4
20%
1-15
5
26%
1
5%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
7
37%
5
25%
76-90

Забито

56
56
14 В 1-м тайме 31
42 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 19
5 Не забивали 4
7
13%
8
14%
1-15
5
9%
13
23%
16-30
2
4%
10
18%
31-45
8
14%
8
14%
46-60
15
27%
3
5%
61-75
19
34%
14
25%
76-90

Пропущено

43
45
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 20
5
12%
7
16%
1-15
9
21%
4
9%
16-30
5
12%
8
18%
31-45
4
9%
6
13%
46-60
6
14%
8
18%
61-75
14
33%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хам-Кам - Викинг 3:0 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Викинг - Тромсё 3:4 Викинг - Санднес 2:1
Одд - Викинг 1:1 Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2
Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3

Результаты матчей

Викинг
Сарпсборг-08

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 29%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Викинг
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
1.5
Больше Меньше
10
4
8
6
2.5
6
8
2
12
3.5
3
11
1
13
4.5
2
12
1
13
5.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
6
8
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
24
4
17
11
1.5
16
12
10
18
2.5
8
20
2
26
3.5
3
25
1
27
4.5
2
26
1
27
5.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 28 21 4 3 74 - 34 67
2.
Бранн
 28 18 4 6 51 - 30 58
3.
Тромсё
 28 18 3 7 45 - 31 57
4.
Викинг
 28 17 4 7 56 - 43 55
5.
Молде
 2:0 28 14 5 9 59 - 37 47
6.
Лиллестрём
 0:2 28 13 3 12 45 - 42 42
7.
Сарпсборг-08
 28 12 5 11 54 - 47 41
8.
Стрёмсгодсет
 28 11 3 14 31 - 34 36
9.
Русенборг
 28 10 6 12 40 - 46 36
10.
Одд
 28 9 7 12 34 - 39 34
11.
Хам-Кам
 28 10 3 15 38 - 56 33
12.
Хёугесунн
 28 8 6 14 30 - 38 30
13.
Саннефьёрд
 28 7 7 14 45 - 53 28
14.
Стабек
 28 6 8 14 28 - 44 26
15.
Волеренга
 28 6 7 15 36 - 49 25
16.
Олесунн
 28 5 3 20 22 - 65 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 37 - 16 35
2.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
3.
Викинг
 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 2:0 14 9 2 3 34 - 15 29
5.
Лиллестрём
 0:2 14 9 0 5 30 - 19 27
6.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
13.
Саннефьёрд
 14 5 5 4 25 - 17 20
14.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
15.
Олесунн
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Волеренга
 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
4.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
5.
Молде
 2:0 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 14 4 3 7 20 - 26 15
8.
Лиллестрём
 0:2 14 4 3 7 15 - 23 15
9.
Стрёмсгодсет
 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Хам-Кам
 14 4 0 10 17 - 36 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Русенборг
 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
14.
Саннефьёрд
 14 2 2 10 20 - 36 8
15.
Стабек
 14 1 5 8 13 - 29 8
16.
Олесунн
 14 1 0 13 9 - 42 3
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Зехнини Рафик получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Белл Джо получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Вишне Эйрик сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Зехнини Рафик бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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