Тур: 28. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Хагенес Кристоффер
2:1
Конец матча
0'
0:1
15' ГолЗехнини Рафик
43' Желтая карточкаБелл Джо
44' Желтая карточкаЗехнини Рафик
1:1
55' ГолАдегбенро Самуэль
2:1
72' ГолАдегбенро Самуэль
83' Желтая карточкаМайгор Миккел
90'+6
Ход матча
15'
0:1
43'
44'
46'
55'
72'
83'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
25
Белл
Джо
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
41 Jone Berg
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
17 Anders Hiim
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Викинг
Сарпсборг-08
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
20 матчей
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.3
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
69
81
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|11 (5)
|0.39
|Сальвесен Ларс-Йорген
|10
|0.36
|Свеннсен Сандер
|4
|0.14
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.14
|Сандберг Никлас
|4 (1)
|0.14
|Д'Агостино Николас
|3
|0.11
|Танген Харальд
|3
|0.11
|Адегбенро Самуэль
|3
|0.11
|Брекало Давид
|3
|0.11
|Язбек Патрик
|2
|0.07
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.07
|Сольбаккен Маркус
|2
|0.07
|Паттинама Шейн
|1
|0.04
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|Эукленн Сондре
|1
|0.04
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0.04
|Edvin Austboe
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майгор Миккел
|9
|0.32
|Упсет Кристиан
|8
|0.29
|Торп Виктор
|7
|0.25
|Лундквист Рамон-Паскаль
|6 (1)
|0.21
|Солтведт Йоахим
|4
|0.14
|Утвик Бьорн
|4
|0.14
|Бергет Йо Инге
|3
|0.11
|Вишне Эйрик
|2
|0.07
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0.07
|Сандер Кристиансен
|2
|0.07
|Зехнини Рафик
|1
|0.04
|Henrik Meister
|1
|0.04
|Баа Кристофер
|1
|0.04
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Peter Reinhardsen
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Язбек Патрик
|6
|0
|Трипич Златко
|5
|0
|Диоп Джибрил
|5
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Сандберг Никлас
|1
|1
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|3
|1
|Майгор Миккел
|4
|0
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Скиппер Антон
|2
|1
|Зехнини Рафик
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0
|Торп Виктор
|2
|0
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Кьетил Хауг
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
7
11
Викинг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сарпсборг-08
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
18
31
Викинг
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Сарпсборг-08
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
27
11
Упущенные победы
25
42
Голы по времени матча
Забито
37
21
7 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
4
11%
3
14%
1-15
2
5%
5
24%
16-30
1
3%
4
19%
31-45
6
16%
4
19%
46-60
12
32%
0
0%
61-75
12
32%
5
24%
76-90
Пропущено
24
25
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
13%
3
12%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
5
21%
4
16%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
3
13%
5
20%
61-75
7
29%
29%
7
28%
76-90
Забито
19
35
7 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
3
16%
5
14%
1-15
3
16%
8
23%
16-30
1
5%
6
17%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
3
16%
3
9%
61-75
7
37%
9
26%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
2
11%
4
20%
1-15
5
26%
1
5%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
7
37%
5
25%
76-90
Забито
56
56
14 В 1-м тайме 31
42 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 19
5 Не забивали 4
7
13%
8
14%
1-15
5
9%
13
23%
16-30
2
4%
10
18%
31-45
8
14%
8
14%
46-60
15
27%
3
5%
61-75
19
34%
14
25%
76-90
Пропущено
43
45
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 20
5
12%
7
16%
1-15
9
21%
4
9%
16-30
5
12%
8
18%
31-45
4
9%
6
13%
46-60
6
14%
8
18%
61-75
14
33%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хам-Кам - Викинг 3:0 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Викинг - Тромсё 3:4 Викинг - Санднес 2:1
Одд - Викинг 1:1 Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2
Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3
Результаты матчей
Викинг
Сарпсборг-08
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 29%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Викинг
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
86
68
212
311
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
68
68
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
244
1711
1612
1018
820
226
325
127
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|21
|4
|3
|74 - 34
|67
|2.
|28
|18
|4
|6
|51 - 30
|58
|3.
|28
|18
|3
|7
|45 - 31
|57
|4.
|28
|17
|4
|7
|56 - 43
|55
|5.
|2:0
|28
|14
|5
|9
|59 - 37
|47
|6.
|0:2
|28
|13
|3
|12
|45 - 42
|42
|7.
|28
|12
|5
|11
|54 - 47
|41
|8.
|28
|11
|3
|14
|31 - 34
|36
|9.
|28
|10
|6
|12
|40 - 46
|36
|10.
|28
|9
|7
|12
|34 - 39
|34
|11.
|28
|10
|3
|15
|38 - 56
|33
|12.
|28
|8
|6
|14
|30 - 38
|30
|13.
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|14.
|28
|6
|8
|14
|28 - 44
|26
|15.
|28
|6
|7
|15
|36 - 49
|25
|16.
|28
|5
|3
|20
|22 - 65
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|37 - 16
|35
|2.
|14
|11
|2
|1
|31 - 13
|35
|3.
|14
|10
|2
|2
|38 - 23
|32
|4.
|2:0
|14
|9
|2
|3
|34 - 15
|29
|5.
|0:2
|14
|9
|0
|5
|30 - 19
|27
|6.
|14
|8
|2
|4
|34 - 21
|26
|7.
|14
|8
|2
|4
|21 - 14
|26
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|9.
|14
|7
|1
|6
|19 - 15
|22
|10.
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|21 - 20
|20
|13.
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|14.
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|16.
|14
|2
|3
|9
|18 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|37 - 18
|32
|2.
|14
|10
|1
|3
|24 - 17
|31
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 17
|23
|4.
|14
|7
|2
|5
|18 - 20
|23
|5.
|2:0
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|7.
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|8.
|0:2
|14
|4
|3
|7
|15 - 23
|15
|9.
|14
|4
|2
|8
|12 - 19
|14
|10.
|14
|4
|0
|10
|17 - 36
|12
|11.
|14
|3
|3
|8
|16 - 25
|12
|12.
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|14.
|14
|2
|2
|10
|20 - 36
|8
|15.
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
|16.
|14
|1
|0
|13
|9 - 42
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6