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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Молде
2:0
Первый тайм: 18'
Лиллестрём
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Габриэльсен Рубен
2:0
11' Гол
Бериша Ветон

Ход матча

4'
Габриэльсен Рубен
1:0
11'
Бериша Ветон
(Китолано Эрик)
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Молде
Ничья
Лиллестрём
4.80
4.30
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4.70
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Все Коэффициенты
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
20
Эриксен
Кристиан
I
15
Коса
Маркус
Андреас
6
Эллингсен
Мартин
22
Грёдем
Магнус
5
Хестад
Эйрик
9
Бериша
Ветон
10
Китолано
Эрик
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
25
Эд
Эскил
8
Лундему
Мариус
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
19
Тённесен
Кристоффер
10
Ольсен
Томас
14
Болли
Матис
Молде
3-5-2
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Молде
Лиллестрём

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

37 матчей

43.2%
29.7%
27.1%
16 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
3:3
Э
1:1
ТМК
2:0
Э
2:1
Э
0:2
ТМК
1:1
Э
2:2
Э
2:1
ТМК
2:1
Э
0:1
К
0:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
4:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:2
ТМС
1:1
КН
2:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:0
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
0:1
ТМС
4:3
Э
1:1
Э
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.94
1.3

Среднее время на гол

46
69

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.2
1.53

Среднее время на гол

75
58

Всего голов

57
52

Голов в среднем за матч

1.54
1.41

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

58
64

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 7 (1) 0.25
Брюнхильдсен Ола 7 0.25
Эйкрем Магнус 6 0.21
Грёдем Магнус 6 0.21
Линнес Мартин 5 0.18
Эриксен Кристиан I 4 0.14
Китолано Эрик 4 0.14
Хёуген Кристоффер 3 0.11
Бериша Ветон 3 (1) 0.11
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.11
Хестад Эйрик 2 0.07
Гульбрандсен Фредрик 2 0.07
Хансен Беньямин 1 0.04
Ловик Матиас 1 0.04
Эллингсен Мартин 1 0.04
Эдегор Никлас 1 0.04
Хауган Эйрик 0 0
Коса Маркус Андреас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.54
Ольсен Томас 12 (1) 0.43
Осен Йермунд 3 0.11
Тённесен Кристоффер 3 0.11
Гарнас Эспен 3 0.11
Ибрахимай Илльдрен 2 0.07
Росет Мартин-Уве 2 0.07
Драгснес Ветле 1 0.04
Vetle Skjaervik 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.04
Болли Матис 1 0.04
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 4 1
Ловик Матиас 4 1
Брюнхильдсен Ола 4 0
Брейвик Эмиль 4 0
Хагельскьер Андерс 4 0
Эйкрем Магнус 2 1
Бьорнбак Мартин 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Карлстрём Якоб 1 1
Гульбрандсен Фредрик 2 0
Эриксен Кристиан I 2 0
Хансен Беньямин 2 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Риса Бирк 2 0
Петерсен Оливер 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грёдем Магнус 1 0
Китолано Эрик 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 8 0
Ибрахимай Илльдрен 4 0
Рангер Ларс 4 0
Эд Эскил 4 0
Адамс Акор 2 1
Габриэльсен Рубен 3 0
Хофф Вебьёрн 3 0
Свендсен Тобиас 3 0
Кристиансен Мадс 2 0
Скогволд Хенрик 2 0
Болли Матис 1 0
Ольсен Томас 1 0
Лундему Мариус 1 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Kosi Thompson 1 0

Результаты матчей

Молде
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Лиллестрём
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
6
Молде
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Лиллестрём
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

19
28
Молде
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Лиллестрём
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
19% (5)
52% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

27
34

Голы по времени матча

Забито

35
15
17 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
11%
1
7%
1-15
7
20%
2
13%
16-30
6
17%
2
13%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
6
17%
3
20%
61-75
7
20%
5
33%
76-90

Пропущено

12
21
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
2
17%
6
29%
61-75
3
25%
6
29%
76-90

Забито

24
31
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
4
17%
4
13%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
5
21%
5
16%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
5
21%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

23
18
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
17%
1
6%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
3
13%
5
28%
31-45
6
26%
6
33%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
7
30%
2
11%
76-90

Забито

59
46
29 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 13
3 Не забивали 6
8
14%
5
11%
1-15
10
17%
8
17%
16-30
11
19%
7
15%
31-45
9
15%
6
13%
46-60
9
15%
6
13%
61-75
12
20%
14
30%
76-90

Пропущено

35
39
13 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
4
11%
4
10%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
6
17%
7
18%
31-45
8
23%
8
21%
46-60
4
11%
9
23%
61-75
10
29%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1
Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0
Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2

Результаты матчей

Молде
Лиллестрём

Точный счет

0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
4
5 раз 19%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
9 раз 33%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Молде
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
2
8
5
1.5
8
6
6
7
2.5
6
8
4
9
3.5
3
11
2
11
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
4
9
3
11
2.5
1
12
3
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
21
6
15
12
1.5
12
15
9
18
2.5
7
20
7
20
3.5
4
23
2
25
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 28 21 4 3 74 - 34 67
2.
Бранн
 28 18 4 6 51 - 30 58
3.
Тромсё
 28 18 3 7 45 - 31 57
4.
Викинг
 28 17 4 7 56 - 43 55
5.
Молде
 2:0 28 14 5 9 59 - 37 47
6.
Лиллестрём
 0:2 28 13 3 12 45 - 42 42
7.
Сарпсборг-08
 28 12 5 11 54 - 47 41
8.
Стрёмсгодсет
 28 11 3 14 31 - 34 36
9.
Русенборг
 28 10 6 12 40 - 46 36
10.
Одд
 28 9 7 12 34 - 39 34
11.
Хам-Кам
 28 10 3 15 38 - 56 33
12.
Хёугесунн
 28 8 6 14 30 - 38 30
13.
Саннефьёрд
 28 7 7 14 45 - 53 28
14.
Стабек
 28 6 8 14 28 - 44 26
15.
Волеренга
 28 6 7 15 36 - 49 25
16.
Олесунн
 28 5 3 20 22 - 65 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 37 - 16 35
2.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
3.
Викинг
 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 2:0 14 9 2 3 34 - 15 29
5.
Лиллестрём
 0:2 14 9 0 5 30 - 19 27
6.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
13.
Саннефьёрд
 14 5 5 4 25 - 17 20
14.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
15.
Олесунн
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Волеренга
 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
4.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
5.
Молде
 2:0 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 14 4 3 7 20 - 26 15
8.
Лиллестрём
 0:2 14 4 3 7 15 - 23 15
9.
Стрёмсгодсет
 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Хам-Кам
 14 4 0 10 17 - 36 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Русенборг
 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
14.
Саннефьёрд
 14 2 2 10 20 - 36 8
15.
Стабек
 14 1 5 8 13 - 29 8
16.
Олесунн
 14 1 0 13 9 - 42 3
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Молде
Ничья
Лиллестрём
4.80
4.30
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4.70
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