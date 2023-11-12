Тур: 28. Стадион: Акер. Главный судья: Хансен Торе
2:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
4'
11'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
19
Хауган
Эйрик
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
14
Болли
Матис
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
-
14 Болли МатисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
История личных встреч
Молде
Лиллестрём
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
37 матчей
43.2%
29.7%
27.1%
16 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.94
1.3
Среднее время на гол
46
69
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.2
1.53
Среднее время на гол
75
58
Всего голов
57
52
Голов в среднем за матч
1.54
1.41
Тотал матчей
2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
58
64
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|7 (1)
|0.25
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.25
|Эйкрем Магнус
|6
|0.21
|Грёдем Магнус
|6
|0.21
|Линнес Мартин
|5
|0.18
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.14
|Китолано Эрик
|4
|0.14
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.11
|Бериша Ветон
|3 (1)
|0.11
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.11
|Хестад Эйрик
|2
|0.07
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.07
|Хансен Беньямин
|1
|0.04
|Ловик Матиас
|1
|0.04
|Эллингсен Мартин
|1
|0.04
|Эдегор Никлас
|1
|0.04
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.54
|Ольсен Томас
|12 (1)
|0.43
|Осен Йермунд
|3
|0.11
|Тённесен Кристоффер
|3
|0.11
|Гарнас Эспен
|3
|0.11
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.07
|Росет Мартин-Уве
|2
|0.07
|Драгснес Ветле
|1
|0.04
|Vetle Skjaervik
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.04
|Болли Матис
|1
|0.04
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|4
|1
|Ловик Матиас
|4
|1
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Брейвик Эмиль
|4
|0
|Хагельскьер Андерс
|4
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|1
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Петерсен Оливер
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грёдем Магнус
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|8
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|4
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Эд Эскил
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|3
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Скогволд Хенрик
|2
|0
|Болли Матис
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Лундему Мариус
|1
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Результаты матчей
Молде
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Лиллестрём
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
6
Молде
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Лиллестрём
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
19
28
Молде
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Лиллестрём
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
19% (5)
52% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
27
34
Голы по времени матча
Забито
35
15
17 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
11%
1
7%
1-15
7
20%
2
13%
16-30
6
17%
2
13%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
6
17%
3
20%
61-75
7
20%
5
33%
76-90
Пропущено
12
21
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
2
17%
6
29%
61-75
3
25%
6
29%
76-90
Забито
24
31
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
4
17%
4
13%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
5
21%
5
16%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
5
21%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
23
18
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
17%
1
6%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
3
13%
5
28%
31-45
6
26%
6
33%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
7
30%
2
11%
76-90
Забито
59
46
29 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 13
3 Не забивали 6
8
14%
5
11%
1-15
10
17%
8
17%
16-30
11
19%
7
15%
31-45
9
15%
6
13%
46-60
9
15%
6
13%
61-75
12
20%
14
30%
76-90
Пропущено
35
39
13 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
4
11%
4
10%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
6
17%
7
18%
31-45
8
23%
8
21%
46-60
4
11%
9
23%
61-75
10
29%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1
Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0
Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2
Результаты матчей
Молде
Лиллестрём
Точный счет
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
4
5 раз 19%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
9 раз 33%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Молде
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
122
85
86
67
68
49
311
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
77
49
311
112
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
216
1512
1215
918
720
720
423
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|21
|4
|3
|74 - 34
|67
|2.
|28
|18
|4
|6
|51 - 30
|58
|3.
|28
|18
|3
|7
|45 - 31
|57
|4.
|28
|17
|4
|7
|56 - 43
|55
|5.
|2:0
|28
|14
|5
|9
|59 - 37
|47
|6.
|0:2
|28
|13
|3
|12
|45 - 42
|42
|7.
|28
|12
|5
|11
|54 - 47
|41
|8.
|28
|11
|3
|14
|31 - 34
|36
|9.
|28
|10
|6
|12
|40 - 46
|36
|10.
|28
|9
|7
|12
|34 - 39
|34
|11.
|28
|10
|3
|15
|38 - 56
|33
|12.
|28
|8
|6
|14
|30 - 38
|30
|13.
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|14.
|28
|6
|8
|14
|28 - 44
|26
|15.
|28
|6
|7
|15
|36 - 49
|25
|16.
|28
|5
|3
|20
|22 - 65
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|37 - 16
|35
|2.
|14
|11
|2
|1
|31 - 13
|35
|3.
|14
|10
|2
|2
|38 - 23
|32
|4.
|2:0
|14
|9
|2
|3
|34 - 15
|29
|5.
|0:2
|14
|9
|0
|5
|30 - 19
|27
|6.
|14
|8
|2
|4
|34 - 21
|26
|7.
|14
|8
|2
|4
|21 - 14
|26
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|9.
|14
|7
|1
|6
|19 - 15
|22
|10.
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|21 - 20
|20
|13.
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|14.
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|16.
|14
|2
|3
|9
|18 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|37 - 18
|32
|2.
|14
|10
|1
|3
|24 - 17
|31
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 17
|23
|4.
|14
|7
|2
|5
|18 - 20
|23
|5.
|2:0
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|7.
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|8.
|0:2
|14
|4
|3
|7
|15 - 23
|15
|9.
|14
|4
|2
|8
|12 - 19
|14
|10.
|14
|4
|0
|10
|17 - 36
|12
|11.
|14
|3
|3
|8
|16 - 25
|12
|12.
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|14.
|14
|2
|2
|10
|20 - 36
|8
|15.
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
|16.
|14
|1
|0
|13
|9 - 42
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6