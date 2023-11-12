Тур: 28. Стадион: Акер. Главный судья: Хансен Торе
4:0
Конец матча
0'
1:0
4' Гол в свои воротаГабриэльсен Рубен
2:0
11' ГолБериша Ветон
3:0
23' ГолБериша Ветон
56' Желтая карточкаСкогволд Хенрик
4:0
88' ГолХестад Эйрик
90'+3
Ход матча
4'
11'
2:0
23'
3:0
56'
88'
4:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 0
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
19
Хауган
Эйрик
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
14
Болли
Матис
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
-
14 Болли МатисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
История личных встреч
Молде
Лиллестрём
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
37 матчей
43.2%
29.7%
27.1%
16 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.94
1.3
Среднее время на гол
46
69
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.2
1.53
Среднее время на гол
75
58
Всего голов
57
52
Голов в среднем за матч
1.54
1.41
Тотал матчей
2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
58
64
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|7 (1)
|0.25
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.25
|Эйкрем Магнус
|6
|0.21
|Грёдем Магнус
|6
|0.21
|Бериша Ветон
|5 (1)
|0.18
|Линнес Мартин
|5
|0.18
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.14
|Китолано Эрик
|4
|0.14
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.11
|Хестад Эйрик
|3
|0.11
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.11
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.07
|Хансен Беньямин
|1
|0.04
|Ловик Матиас
|1
|0.04
|Эллингсен Мартин
|1
|0.04
|Эдегор Никлас
|1
|0.04
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.54
|Ольсен Томас
|12 (1)
|0.43
|Осен Йермунд
|3
|0.11
|Тённесен Кристоффер
|3
|0.11
|Гарнас Эспен
|3
|0.11
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.07
|Росет Мартин-Уве
|2
|0.07
|Драгснес Ветле
|1
|0.04
|Vetle Skjaervik
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.04
|Болли Матис
|1
|0.04
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|4
|1
|Ловик Матиас
|4
|1
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Брейвик Эмиль
|4
|0
|Хагельскьер Андерс
|4
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|1
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Петерсен Оливер
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грёдем Магнус
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|8
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|4
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Эд Эскил
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|3
|0
|Скогволд Хенрик
|3
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Болли Матис
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Лундему Мариус
|1
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Результаты матчей
Молде
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Лиллестрём
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
8
7
Молде
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Лиллестрём
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
19
28
Молде
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Лиллестрём
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
18% (5)
54% (15)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
18
15
Упущенные победы
27
35
Голы по времени матча
Забито
38
16
19 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
5
13%
2
13%
1-15
8
21%
2
13%
16-30
6
16%
2
13%
31-45
5
13%
2
13%
46-60
6
16%
3
19%
61-75
8
21%
5
31%
76-90
Пропущено
13
24
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
1
8%
4
17%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
3
23%
2
8%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
2
15%
6
25%
61-75
3
23%
7
29%
29%
76-90
Забито
24
31
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
4
17%
4
13%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
5
21%
5
16%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
5
21%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
23
18
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
17%
1
6%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
3
13%
5
28%
31-45
6
26%
6
33%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
7
30%
2
11%
76-90
Забито
62
47
31 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 14
3 Не забивали 6
9
15%
6
13%
1-15
11
18%
8
17%
16-30
11
18%
7
15%
31-45
9
15%
6
13%
46-60
9
15%
6
13%
61-75
13
21%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
36
42
14 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 23
5
14%
5
12%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
6
17%
7
17%
31-45
8
22%
8
19%
46-60
4
11%
9
21%
61-75
10
28%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1
Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0
Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2
Результаты матчей
Молде
Лиллестрём
Точный счет
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
4
6 раз 21%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Молде
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
95
86
77
68
59
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
77
410
311
113
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
217
1612
1216
1018
721
820
424
226
127
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6