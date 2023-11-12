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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Молде
4:0
Конец матча
Лиллестрём
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Габриэльсен Рубен
2:0
11' Гол
Бериша Ветон
3:0
23' Гол
Бериша Ветон
56' Желтая карточка
Скогволд Хенрик
4:0
88' Гол
Хестад Эйрик
90'+3

Ход матча

4'
Габриэльсен Рубен
1:0
11'
Бериша Ветон
(Китолано Эрик)
2:0
23'
Бериша Ветон
(Китолано Эрик)
3:0
46'
 
Скогволд Хенрик
Болли Матис
56'
 
Скогволд Хенрик
65'
Гульбрандсен Фредрик
Китолано Эрик
 
73'
Эдегор Никлас
Бериша Ветон
 
76'
 
Vetle Skjaervik
Лундему Мариус
76'
 
Роджерс Сэмюэль
Гарнас Эспен
83'
Нихейм Густав
Грёдем Магнус
 
84'
 
Рангер Ларс
Тённесен Кристоффер
86'
 
El Schaddai Furuha
Ольсен Томас
88'
Хестад Эйрик
4:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
20
Эриксен
Кристиан
I
15
Коса
Маркус
Андреас
6
Эллингсен
Мартин
22
Грёдем
Магнус
5
Хестад
Эйрик
9
Бериша
Ветон
10
Китолано
Эрик
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
25
Эд
Эскил
8
Лундему
Мариус
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
19
Тённесен
Кристоффер
10
Ольсен
Томас
14
Болли
Матис
Молде
3-5-2
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Молде
Лиллестрём

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

37 матчей

43.2%
29.7%
27.1%
16 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
3:3
Э
1:1
ТМК
2:0
Э
2:1
Э
0:2
ТМК
1:1
Э
2:2
Э
2:1
ТМК
2:1
Э
0:1
К
0:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
4:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:2
ТМС
1:1
КН
2:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:0
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
0:1
ТМС
4:3
Э
1:1
Э
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.94
1.3

Среднее время на гол

46
69

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.2
1.53

Среднее время на гол

75
58

Всего голов

57
52

Голов в среднем за матч

1.54
1.41

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

58
64

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 7 (1) 0.25
Брюнхильдсен Ола 7 0.25
Эйкрем Магнус 6 0.21
Грёдем Магнус 6 0.21
Бериша Ветон 5 (1) 0.18
Линнес Мартин 5 0.18
Эриксен Кристиан I 4 0.14
Китолано Эрик 4 0.14
Хёуген Кристоффер 3 0.11
Хестад Эйрик 3 0.11
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.11
Гульбрандсен Фредрик 2 0.07
Хансен Беньямин 1 0.04
Ловик Матиас 1 0.04
Эллингсен Мартин 1 0.04
Эдегор Никлас 1 0.04
Хауган Эйрик 0 0
Коса Маркус Андреас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.54
Ольсен Томас 12 (1) 0.43
Осен Йермунд 3 0.11
Тённесен Кристоффер 3 0.11
Гарнас Эспен 3 0.11
Ибрахимай Илльдрен 2 0.07
Росет Мартин-Уве 2 0.07
Драгснес Ветле 1 0.04
Vetle Skjaervik 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.04
Болли Матис 1 0.04
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 4 1
Ловик Матиас 4 1
Брюнхильдсен Ола 4 0
Брейвик Эмиль 4 0
Хагельскьер Андерс 4 0
Эйкрем Магнус 2 1
Бьорнбак Мартин 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Карлстрём Якоб 1 1
Гульбрандсен Фредрик 2 0
Эриксен Кристиан I 2 0
Хансен Беньямин 2 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Риса Бирк 2 0
Петерсен Оливер 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грёдем Магнус 1 0
Китолано Эрик 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 8 0
Ибрахимай Илльдрен 4 0
Рангер Ларс 4 0
Эд Эскил 4 0
Адамс Акор 2 1
Габриэльсен Рубен 3 0
Хофф Вебьёрн 3 0
Свендсен Тобиас 3 0
Скогволд Хенрик 3 0
Кристиансен Мадс 2 0
Болли Матис 1 0
Ольсен Томас 1 0
Лундему Мариус 1 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Kosi Thompson 1 0

Результаты матчей

Молде
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Лиллестрём
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

8
7
Молде
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Лиллестрём
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

19
28
Молде
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Лиллестрём
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
18% (5)
54% (15)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

27
35

Голы по времени матча

Забито

38
16
19 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
5
13%
2
13%
1-15
8
21%
2
13%
16-30
6
16%
2
13%
31-45
5
13%
2
13%
46-60
6
16%
3
19%
61-75
8
21%
5
31%
76-90

Пропущено

13
24
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
1
8%
4
17%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
3
23%
2
8%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
2
15%
6
25%
61-75
3
23%
7
29%
29%
76-90

Забито

24
31
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
4
17%
4
13%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
5
21%
5
16%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
5
21%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

23
18
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
17%
1
6%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
3
13%
5
28%
31-45
6
26%
6
33%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
7
30%
2
11%
76-90

Забито

62
47
31 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 14
3 Не забивали 6
9
15%
6
13%
1-15
11
18%
8
17%
16-30
11
18%
7
15%
31-45
9
15%
6
13%
46-60
9
15%
6
13%
61-75
13
21%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

36
42
14 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 23
5
14%
5
12%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
6
17%
7
17%
31-45
8
22%
8
19%
46-60
4
11%
9
21%
61-75
10
28%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1
Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0
Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2

Результаты матчей

Молде
Лиллестрём

Точный счет

4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
4
6 раз 21%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Молде
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
9
5
1.5
8
6
7
7
2.5
6
8
5
9
3.5
3
11
2
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
4
10
3
11
2.5
1
13
3
11
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
21
7
16
12
1.5
12
16
10
18
2.5
7
21
8
20
3.5
4
24
2
26
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 28 21 4 3 74 - 34 67
2.
Бранн
 28 18 4 6 51 - 30 58
3.
Тромсё
 28 18 3 7 45 - 31 57
4.
Викинг
 28 17 4 7 56 - 43 55
5.
Молде
 28 14 5 9 61 - 37 47
6.
Лиллестрём
 28 13 3 12 45 - 44 42
7.
Сарпсборг-08
 28 12 5 11 54 - 47 41
8.
Стрёмсгодсет
 28 11 3 14 31 - 34 36
9.
Русенборг
 28 10 6 12 40 - 46 36
10.
Одд
 28 9 7 12 34 - 39 34
11.
Хам-Кам
 28 10 3 15 38 - 56 33
12.
Хёугесунн
 28 8 6 14 30 - 38 30
13.
Саннефьёрд
 28 7 7 14 45 - 53 28
14.
Стабек
 28 6 8 14 28 - 44 26
15.
Волеренга
 28 6 7 15 36 - 49 25
16.
Олесунн
 28 5 3 20 22 - 65 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 37 - 16 35
2.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
3.
Викинг
 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 14 9 2 3 36 - 15 29
5.
Лиллестрём
 14 9 0 5 30 - 19 27
6.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
13.
Саннефьёрд
 14 5 5 4 25 - 17 20
14.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
15.
Олесунн
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Волеренга
 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
4.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
5.
Молде
 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 14 4 3 7 20 - 26 15
8.
Лиллестрём
 14 4 3 7 15 - 25 15
9.
Стрёмсгодсет
 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Хам-Кам
 14 4 0 10 17 - 36 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Русенборг
 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
14.
Саннефьёрд
 14 2 2 10 20 - 36 8
15.
Стабек
 14 1 5 8 13 - 29 8
16.
Олесунн
 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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