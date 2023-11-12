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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Стрёмсгодсет
0:0
Второй тайм: 46'
Хам-Кам
0'

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Хам-Кам
2.25
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3.80
4.10
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Все Коэффициенты
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
8
Красники
Крешник
10
Стенгель
Херман
7
Стеневик
Халлдор
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
12
Сандберг
Маркус
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
23
Шельстад
Фредрик
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
33
Aleksander
Melgalvis
2
Конгсро
Вегар
17
Бьёрло
Мортен
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Мава
Мозес
8
Кьяергор
Оливер
14
Удаль
Хенрик
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Хам-Кам
3-4-2-1

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Хам-Кам

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.21
Стенгель Херман 4 (4) 0.14
Валсвик Густав 4 0.14
Мелькерсен Элиас Хофф 4 0.14
Менерт Маркус 3 0.11
Гулликсен Тобиас 2 0.07
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.07
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.04
Стеневик Халлдор 1 0.04
Ипалибо Джек 1 0.04
Лейфссон Ари 1 0.04
Ханссен Сондре 1 0.04
Энерсен Оле 1 0.04
Marko Lawk Farji 1 0.04
Jostein Ekeland 0 0
Красники Крешник 0 0
Томассон Логи 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 7 (3) 0.25
Киркеволд Пол 6 0.21
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.14
John Olav Norheim 3 0.11
Кьяергор Оливер 2 0.07
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.07
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.07
Мава Мозес 2 0.07
Конгсро Вегар 2 0.07
Бьёрло Мортен 1 0.04
Jonas Enkerud 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.04
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.04
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.04
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красники Крешник 4 1
Стеневик Халлдор 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Fredrik Kristensen Dahl 4 0
Валсвик Густав 3 0
Стенгель Херман 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Лейфссон Ари 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Грогард Томас 1 0
Сормо Бент 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркеволд Пол 4 0
Halvor Roedoelen Opsahl 4 0
Сандберг Маркус 1 1
Шельстад Фредрик 1 1
Конгсро Вегар 1 1
Aleksander Melgalvis 2 0
John Olav Norheim 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Jonas Enkerud 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Удаль Хенрик 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Хам-Кам
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
10
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Хам-Кам
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

7
19
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Хам-Кам
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

11
29

Голы по времени матча

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
4
21%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
3
16%
5
31%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
5
26%
5
31%
76-90

Пропущено

14
36
9 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
14%
1
3%
1-15
4
29%
8
22%
16-30
3
21%
6
17%
31-45
2
14%
8
22%
46-60
2
14%
7
19%
61-75
1
7%
6
17%
76-90

Забито

13
21
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
5
38%
7
33%
61-75
4
31%
5
24%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
4
20%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
3
17%
5
25%
61-75
7
39%
5
25%
76-90

Забито

32
37
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
4
13%
3
8%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
8
25%
8
22%
61-75
9
28%
10
27%
76-90

Пропущено

32
56
15 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 20
4
13%
2
4%
1-15
7
22%
12
21%
16-30
4
13%
7
13%
31-45
4
13%
12
21%
46-60
5
16%
12
21%
61-75
8
25%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хам-Кам - Викинг 3:0 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1
Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Хам-Кам

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
0:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
3:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
5
4
9
1.5
7
7
2
11
2.5
4
10
1
12
3.5
1
13
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
5
8
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
18
9
7
20
1.5
12
15
3
24
2.5
6
21
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 28 21 4 3 74 - 34 67
2.
Бранн
 28 18 4 6 51 - 30 58
3.
Тромсё
 1:0 28 18 3 7 44 - 30 57
4.
Викинг
 0:1 28 16 4 8 54 - 43 52
5.
Молде
 27 13 5 9 57 - 37 44
6.
Сарпсборг-08
 1:0 28 13 5 10 54 - 45 44
7.
Лиллестрём
 27 13 3 11 45 - 40 42
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 28 11 4 13 31 - 33 37
9.
Русенборг
 0:3 28 10 6 12 38 - 46 36
10.
Одд
 0:1 28 9 7 12 33 - 38 34
11.
Хам-Кам
 0:0 28 9 4 15 37 - 56 31
12.
Хёугесунн
 28 8 6 14 30 - 38 30
13.
Саннефьёрд
 3:0 28 7 7 14 45 - 51 28
14.
Стабек
 0:0 28 6 8 14 28 - 44 26
15.
Волеренга
 0:0 28 6 7 15 36 - 49 25
16.
Олесунн
 0:1 28 5 3 20 22 - 65 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 14 11 2 1 37 - 16 35
2.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
3.
Викинг
 0:1 14 9 2 3 36 - 23 29
4.
Лиллестрём
 14 9 0 5 30 - 19 27
5.
Молде
 13 8 2 3 32 - 15 26
6.
Сарпсборг-08
 1:0 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 1:0 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 0:3 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 7 2 5 19 - 14 23
10.
Одд
 0:1 14 6 4 4 17 - 13 22
11.
Хам-Кам
 0:0 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
13.
Саннефьёрд
 3:0 14 5 5 4 25 - 15 20
14.
Стабек
 0:0 14 5 3 6 15 - 15 18
15.
Олесунн
 0:1 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Волеренга
 0:0 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 1:0 14 10 1 3 23 - 16 31
3.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
4.
Викинг
 0:1 14 7 2 5 18 - 20 23
5.
Молде
 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Сарпсборг-08
 1:0 14 5 3 6 20 - 24 18
7.
Волеренга
 0:0 14 4 4 6 18 - 21 16
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Одд
 0:1 14 3 3 8 16 - 25 12
11.
Русенборг
 0:3 14 3 3 8 15 - 29 12
12.
Хам-Кам
 0:0 14 3 1 10 16 - 36 10
13.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
14.
Саннефьёрд
 3:0 14 2 2 10 20 - 36 8
15.
Стабек
 0:0 14 1 5 8 13 - 29 8
16.
Олесунн
 0:1 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Хам-Кам
2.25
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3.80
4.10
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Хам-Кам
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