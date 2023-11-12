Тур: 28. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Крингстад Сигурд
0:0
Второй тайм: 46'
0'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Энерсен ОлеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Хам-Кам
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.21
|Стенгель Херман
|4 (4)
|0.14
|Валсвик Густав
|4
|0.14
|Мелькерсен Элиас Хофф
|4
|0.14
|Менерт Маркус
|3
|0.11
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.07
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.07
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.04
|Стеневик Халлдор
|1
|0.04
|Ипалибо Джек
|1
|0.04
|Лейфссон Ари
|1
|0.04
|Ханссен Сондре
|1
|0.04
|Энерсен Оле
|1
|0.04
|Marko Lawk Farji
|1
|0.04
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Красники Крешник
|0
|0
|Томассон Логи
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|7 (3)
|0.25
|Киркеволд Пол
|6
|0.21
|Kristian Loenstad Onsrud
|4
|0.14
|John Olav Norheim
|3
|0.11
|Кьяергор Оливер
|2
|0.07
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.07
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.07
|Мава Мозес
|2
|0.07
|Конгсро Вегар
|2
|0.07
|Бьёрло Мортен
|1
|0.04
|Jonas Enkerud
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.04
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.04
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Красники Крешник
|4
|1
|Стеневик Халлдор
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|4
|0
|Валсвик Густав
|3
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|2
|0
|Лейфссон Ари
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киркеволд Пол
|4
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|4
|0
|Сандберг Маркус
|1
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|Конгсро Вегар
|1
|1
|Aleksander Melgalvis
|2
|0
|John Olav Norheim
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Jonas Enkerud
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Удаль Хенрик
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Хам-Кам
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
10
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Хам-Кам
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
7
19
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Хам-Кам
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
11
29
Голы по времени матча
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
4
21%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
3
16%
5
31%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
5
26%
5
31%
76-90
Пропущено
14
36
9 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
14%
1
3%
1-15
4
29%
8
22%
16-30
3
21%
6
17%
31-45
2
14%
8
22%
46-60
2
14%
7
19%
61-75
1
7%
6
17%
76-90
Забито
13
21
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
5
38%
7
33%
61-75
4
31%
5
24%
76-90
Пропущено
18
20
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
4
20%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
3
17%
5
25%
61-75
7
39%
5
25%
76-90
Забито
32
37
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
4
13%
3
8%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
8
25%
8
22%
61-75
9
28%
10
27%
76-90
Пропущено
32
56
15 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 20
4
13%
2
4%
1-15
7
22%
12
21%
16-30
4
13%
7
13%
31-45
4
13%
12
21%
46-60
5
16%
12
21%
61-75
8
25%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хам-Кам - Викинг 3:0 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1
Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Хам-Кам
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
0:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
3:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
95
49
77
211
410
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
94
311
58
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
189
720
1215
324
621
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|28
|21
|4
|3
|74 - 34
|67
|2.
|28
|18
|4
|6
|51 - 30
|58
|3.
|1:0
|28
|18
|3
|7
|44 - 30
|57
|4.
|0:1
|28
|16
|4
|8
|54 - 43
|52
|5.
|27
|13
|5
|9
|57 - 37
|44
|6.
|1:0
|28
|13
|5
|10
|54 - 45
|44
|7.
|27
|13
|3
|11
|45 - 40
|42
|8.
|0:0
|28
|11
|4
|13
|31 - 33
|37
|9.
|0:3
|28
|10
|6
|12
|38 - 46
|36
|10.
|0:1
|28
|9
|7
|12
|33 - 38
|34
|11.
|0:0
|28
|9
|4
|15
|37 - 56
|31
|12.
|28
|8
|6
|14
|30 - 38
|30
|13.
|3:0
|28
|7
|7
|14
|45 - 51
|28
|14.
|0:0
|28
|6
|8
|14
|28 - 44
|26
|15.
|0:0
|28
|6
|7
|15
|36 - 49
|25
|16.
|0:1
|28
|5
|3
|20
|22 - 65
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|11
|2
|1
|37 - 16
|35
|2.
|14
|11
|2
|1
|31 - 13
|35
|3.
|0:1
|14
|9
|2
|3
|36 - 23
|29
|4.
|14
|9
|0
|5
|30 - 19
|27
|5.
|13
|8
|2
|3
|32 - 15
|26
|6.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|34 - 21
|26
|7.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|21 - 14
|26
|8.
|0:3
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|9.
|0:0
|14
|7
|2
|5
|19 - 14
|23
|10.
|0:1
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|11.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|21 - 20
|20
|13.
|3:0
|14
|5
|5
|4
|25 - 15
|20
|14.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|15.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|16.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|18 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|10
|2
|2
|37 - 18
|32
|2.
|1:0
|14
|10
|1
|3
|23 - 16
|31
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 17
|23
|4.
|0:1
|14
|7
|2
|5
|18 - 20
|23
|5.
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|6.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|7.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|12 - 19
|14
|10.
|0:1
|14
|3
|3
|8
|16 - 25
|12
|11.
|0:3
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|12.
|0:0
|14
|3
|1
|10
|16 - 36
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|14.
|3:0
|14
|2
|2
|10
|20 - 36
|8
|15.
|0:0
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
|16.
|0:1
|14
|1
|0
|13
|9 - 42
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6