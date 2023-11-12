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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Стрёмсгодсет
0:1
Конец матча
Хам-Кам
0'
0:1
49' Гол в свои ворота
Томассон Логи
90' Желтая карточка
Бьёрло Мортен
90' Желтая карточка
Андерсен Эйрик Улланд
90'+9

Ход матча

46'
 
John Olav Norheim
Гаммельбю Йенс-Мартин
49'
0:1
Томассон Логи
58'
 
Jonas Enkerud
Мава Мозес
61'
Менерт Маркус
Стеневик Халлдор
 
71'
Marko Lawk Farji
Мелькерсен Элиас Хофф
 
86'
 
Tore Andre Soeraas
Удаль Хенрик
90'
 
Бьёрло Мортен
90'
Андерсен Эйрик Улланд
 

Статистика матча

  • 20 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 79 Владение мячом, % 21
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
8
Красники
Крешник
10
Стенгель
Херман
7
Стеневик
Халлдор
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
12
Сандберг
Маркус
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
23
Шельстад
Фредрик
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
33
Aleksander
Melgalvis
2
Конгсро
Вегар
17
Бьёрло
Мортен
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Мава
Мозес
8
Кьяергор
Оливер
14
Удаль
Хенрик
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Хам-Кам
3-4-2-1

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Хам-Кам

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.21
Стенгель Херман 4 (4) 0.14
Валсвик Густав 4 0.14
Мелькерсен Элиас Хофф 4 0.14
Менерт Маркус 3 0.11
Гулликсен Тобиас 2 0.07
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.07
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.04
Стеневик Халлдор 1 0.04
Ипалибо Джек 1 0.04
Лейфссон Ари 1 0.04
Ханссен Сондре 1 0.04
Энерсен Оле 1 0.04
Marko Lawk Farji 1 0.04
Jostein Ekeland 0 0
Красники Крешник 0 0
Томассон Логи 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 7 (3) 0.25
Киркеволд Пол 6 0.21
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.14
John Olav Norheim 3 0.11
Кьяергор Оливер 2 0.07
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.07
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.07
Мава Мозес 2 0.07
Конгсро Вегар 2 0.07
Бьёрло Мортен 1 0.04
Jonas Enkerud 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.04
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.04
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.04
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красники Крешник 4 1
Стеневик Халлдор 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Fredrik Kristensen Dahl 4 0
Валсвик Густав 3 0
Стенгель Херман 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Лейфссон Ари 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Грогард Томас 1 0
Сормо Бент 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркеволд Пол 4 0
Halvor Roedoelen Opsahl 4 0
Сандберг Маркус 1 1
Шельстад Фредрик 1 1
Конгсро Вегар 1 1
Aleksander Melgalvis 2 0
John Olav Norheim 2 0
Бьёрло Мортен 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Jonas Enkerud 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Удаль Хенрик 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Хам-Кам
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
10
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Хам-Кам
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

7
19
Стрёмсгодсет
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Хам-Кам
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

12
29

Голы по времени матча

Забито

20
16
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
20%
1
6%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
3
15%
5
31%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
5
25%
5
31%
76-90

Пропущено

14
37
9 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
14%
1
3%
1-15
4
29%
8
22%
16-30
3
21%
6
16%
31-45
2
14%
9
24%
46-60
2
14%
7
19%
61-75
1
7%
6
16%
76-90

Забито

13
21
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
5
38%
7
33%
61-75
4
31%
5
24%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
4
20%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
3
17%
5
25%
61-75
7
39%
5
25%
76-90

Забито

33
37
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
4
12%
3
8%
1-15
4
12%
3
8%
16-30
5
15%
8
22%
31-45
3
9%
5
14%
46-60
8
24%
8
22%
61-75
9
27%
10
27%
76-90

Пропущено

32
57
15 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 36
15 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 21
4
13%
2
4%
1-15
7
22%
12
21%
16-30
4
13%
7
12%
31-45
4
13%
13
23%
46-60
5
16%
12
21%
61-75
8
25%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хам-Кам - Викинг 3:0 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1
Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Хам-Кам

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:1
6 раз 21%
1:0
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
3:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
9 раз 32%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
7
7
2
12
2.5
4
10
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
19
9
7
21
1.5
12
16
3
25
2.5
6
22
1
27
3.5
1
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 28 21 4 3 74 - 34 67
2.
Бранн
 28 18 4 6 51 - 30 58
3.
Тромсё
 28 18 3 7 45 - 31 57
4.
Викинг
 28 17 4 7 56 - 43 55
5.
Молде
 2:0 28 14 5 9 59 - 37 47
6.
Лиллестрём
 0:2 28 13 3 12 45 - 42 42
7.
Сарпсборг-08
 28 12 5 11 54 - 47 41
8.
Стрёмсгодсет
 28 11 3 14 31 - 34 36
9.
Русенборг
 28 10 6 12 40 - 46 36
10.
Одд
 28 9 7 12 34 - 39 34
11.
Хам-Кам
 28 10 3 15 38 - 56 33
12.
Хёугесунн
 28 8 6 14 30 - 38 30
13.
Саннефьёрд
 28 7 7 14 45 - 53 28
14.
Стабек
 28 6 8 14 28 - 44 26
15.
Волеренга
 28 6 7 15 36 - 49 25
16.
Олесунн
 28 5 3 20 22 - 65 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 37 - 16 35
2.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
3.
Викинг
 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 2:0 14 9 2 3 34 - 15 29
5.
Лиллестрём
 0:2 14 9 0 5 30 - 19 27
6.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
13.
Саннефьёрд
 14 5 5 4 25 - 17 20
14.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
15.
Олесунн
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Волеренга
 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
4.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
5.
Молде
 2:0 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 14 4 3 7 20 - 26 15
8.
Лиллестрём
 0:2 14 4 3 7 15 - 23 15
9.
Стрёмсгодсет
 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Хам-Кам
 14 4 0 10 17 - 36 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Русенборг
 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
14.
Саннефьёрд
 14 2 2 10 20 - 36 8
15.
Стабек
 14 1 5 8 13 - 29 8
16.
Олесунн
 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Весь список
  • 49'
    Г О О О О Л - Томассон Логи уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 46'
    Гаммельбю Йенс-Мартин уходит с поля. John Olav Norheim выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам онлайн

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