Тур: 28. Стадион: Jotun Arena. Главный судья: Стеен Кай
3:0
Перерыв
0'
2' Желтая карточкаНильссон Александер II
1:0
5' ГолЭгели Ветле Валле
17' Желтая карточкаСельнес Оле
2:0
36' ГолJakob Masloe Dunsby
3:0
45' ПенальтиТветер Александер Рууд
Ход матча
5'
17'
36'
45'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
10
Кьяер
Йеппе
32
Корник
Лео
16
Ростен
Хокон
10
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Хольм НоаНападающий
-
46 Simen Havig
-
44 Magnus Holte
-
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Саннефьёрд
Русенборг
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
300%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.8
0.67
Среднее время на гол
112
135
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
2.89
2.3
Среднее время на гол
31
39
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.79
1.53
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
50
58
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|11
|0.39
|Ньенету Франклин
|6
|0.21
|Тветер Александер Рууд
|5 (2)
|0.18
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.14
|Jesper Taaje
|3
|0.11
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0.11
|Оттоссон Филип
|2
|0.07
|Эгели Ветле Валле
|2
|0.07
|Кумсан Джилберт
|1
|0.04
|Бикоро Федерико
|1
|0.04
|Кьяер Йеппе
|1
|0.04
|Youseff Chaib
|1
|0.04
|Айер Кинин
|1
|0.04
|Рисан Сандер
|0
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|0
|0
|Смеулерс Ян
|0
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (3)
|0.29
|Нипан Сверре Халсет
|4
|0.14
|Нельсон Джейден
|3
|0.11
|Хольсе Карло
|3
|0.11
|Торвальдссон Исак
|3
|0.11
|Фредериксен Эмиль
|2
|0.07
|Бьёрло Мортен
|2
|0.07
|Скарсем Олаус
|2
|0.07
|Йенссен Ульрик
|2
|0.07
|Корник Лео
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Перейра Адриан
|1
|0.04
|Ага Оскар
|1
|0.04
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.04
|Ростен Хокон
|1
|0.04
|Magnus Holte
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.04
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смеулерс Ян
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Айер Кинин
|3
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0
|Ньенету Франклин
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Рисан Сандер
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Danilo Al-Saed
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Кьяер Йеппе
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торвальдссон Исак
|6
|0
|Нельсон Джейден
|4
|1
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Перейра Адриан
|5
|0
|Корник Лео
|4
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|1
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Сельнес Оле
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Бьёрло Мортен
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|Тангвик Сандер
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Русенборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
7
8
Саннефьёрд
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Русенборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
33
10
Упущенные победы
7
21
Саннефьёрд
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Русенборг
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
38
12
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 19
4
21%
3
21%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
16%
4
29%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Пропущено
18
27
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
3
17%
7
26%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
17%
6
22%
31-45
5
28%
6
22%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
7
39%
6
22%
76-90
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
3
15%
2
9%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
6
26%
46-60
4
20%
4
17%
61-75
4
20%
5
22%
76-90
Пропущено
36
17
22 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
6
17%
4
24%
1-15
10
28%
4
24%
16-30
6
17%
3
18%
31-45
5
14%
1
6%
46-60
3
8%
2
12%
61-75
6
17%
3
18%
76-90
Забито
39
37
18 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
7
18%
5
14%
1-15
2
5%
5
14%
16-30
9
23%
3
8%
31-45
5
13%
8
22%
46-60
7
18%
8
22%
61-75
9
23%
8
22%
76-90
Пропущено
54
44
28 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 21
9
17%
11
25%
1-15
10
19%
5
11%
16-30
9
17%
9
20%
31-45
10
19%
7
16%
46-60
3
6%
3
7%
61-75
13
24%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1
Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Молде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3 Русенборг - Стабек 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2
Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3
Результаты матчей
Саннефьёрд
Русенборг
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
3:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
2
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
67
59
310
410
310
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
94
77
58
410
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
216
1314
1017
720
522
324
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|28
|21
|4
|3
|74 - 34
|67
|2.
|28
|18
|4
|6
|51 - 30
|58
|3.
|1:0
|28
|18
|3
|7
|44 - 30
|57
|4.
|0:1
|28
|16
|4
|8
|54 - 43
|52
|5.
|27
|13
|5
|9
|57 - 37
|44
|6.
|1:0
|28
|13
|5
|10
|54 - 45
|44
|7.
|27
|13
|3
|11
|45 - 40
|42
|8.
|0:0
|28
|11
|4
|13
|31 - 33
|37
|9.
|0:3
|28
|10
|6
|12
|38 - 46
|36
|10.
|0:1
|28
|9
|7
|12
|33 - 38
|34
|11.
|0:0
|28
|9
|4
|15
|37 - 56
|31
|12.
|28
|8
|6
|14
|30 - 38
|30
|13.
|3:0
|28
|7
|7
|14
|45 - 51
|28
|14.
|0:0
|28
|6
|8
|14
|28 - 44
|26
|15.
|0:0
|28
|6
|7
|15
|36 - 49
|25
|16.
|0:1
|28
|5
|3
|20
|22 - 65
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|11
|2
|1
|37 - 16
|35
|2.
|14
|11
|2
|1
|31 - 13
|35
|3.
|0:1
|14
|9
|2
|3
|36 - 23
|29
|4.
|14
|9
|0
|5
|30 - 19
|27
|5.
|13
|8
|2
|3
|32 - 15
|26
|6.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|34 - 21
|26
|7.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|21 - 14
|26
|8.
|0:3
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|9.
|0:0
|14
|7
|2
|5
|19 - 14
|23
|10.
|0:1
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|11.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|21 - 20
|20
|13.
|3:0
|14
|5
|5
|4
|25 - 15
|20
|14.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|15.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|16.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|18 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|10
|2
|2
|37 - 18
|32
|2.
|1:0
|14
|10
|1
|3
|23 - 16
|31
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 17
|23
|4.
|0:1
|14
|7
|2
|5
|18 - 20
|23
|5.
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|6.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|7.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|12 - 19
|14
|10.
|0:1
|14
|3
|3
|8
|16 - 25
|12
|11.
|0:3
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|12.
|0:0
|14
|3
|1
|10
|16 - 36
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|14.
|3:0
|14
|2
|2
|10
|20 - 36
|8
|15.
|0:0
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
|16.
|0:1
|14
|1
|0
|13
|9 - 42
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6