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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Стеен Кай
Саннефьёрд
3:0
Перерыв
Русенборг
0'
2' Желтая карточка
Нильссон Александер II
1:0
5' Гол
Эгели Ветле Валле
17' Желтая карточка
Сельнес Оле
2:0
36' Гол
Jakob Masloe Dunsby
3:0
45' Пенальти
Тветер Александер Рууд

Ход матча

2'
Нильссон Александер II
 
5'
Эгели Ветле Валле
(Карсон-Педерсен Фредрик)
1:0
17'
 
Сельнес Оле
36'
Jakob Masloe Dunsby
(Тветер Александер Рууд)
2:0
45'
Тветер Александер Рууд
3:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Русенборг
2.02
4.10
34.00
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Все Коэффициенты
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
19
Fredrik
Tobias
Berglie
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
8
Нильссон
Александер
II
18
Оттоссон
Филип
10
Кьяер
Йеппе
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
24
Тангвик
Сандер
32
Корник
Лео
16
Ростен
Хокон
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
14
Фредериксен
Эмиль
28
Видесхейм-Пауль
Расмус
11
Нельсон
Джейден
Саннефьёрд
4-3-3
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Саннефьёрд
Русенборг

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
300%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:1
ТМК
0:1
Э
2:5
Э
3:0
Э
4:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
5:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
5:1
Э
1:3
КН
1:4
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

2.89
2.3

Среднее время на гол

31
39

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.79
1.53

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 11 0.39
Ньенету Франклин 6 0.21
Тветер Александер Рууд 5 (2) 0.18
Нильссон Александер II 4 (1) 0.14
Jesper Taaje 3 0.11
Jakob Masloe Dunsby 3 0.11
Оттоссон Филип 2 0.07
Эгели Ветле Валле 2 0.07
Кумсан Джилберт 1 0.04
Бикоро Федерико 1 0.04
Кьяер Йеппе 1 0.04
Youseff Chaib 1 0.04
Айер Кинин 1 0.04
Рисан Сандер 0 0
Fredrik Tobias Berglie 0 0
Смеулерс Ян 0 0
Карсон-Педерсен Фредрик 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (3) 0.29
Нипан Сверре Халсет 4 0.14
Нельсон Джейден 3 0.11
Хольсе Карло 3 0.11
Торвальдссон Исак 3 0.11
Фредериксен Эмиль 2 0.07
Бьёрло Мортен 2 0.07
Скарсем Олаус 2 0.07
Йенссен Ульрик 2 0.07
Корник Лео 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Перейра Адриан 1 0.04
Ага Оскар 1 0.04
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.04
Ростен Хокон 1 0.04
Magnus Holte 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.04
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Андерссон Адам 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смеулерс Ян 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 3 0
Айер Кинин 3 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Ньенету Франклин 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Рисан Сандер 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Danilo Al-Saed 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Кьяер Йеппе 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торвальдссон Исак 6 0
Нельсон Джейден 4 1
Тагсет Эдвард 5 0
Перейра Адриан 5 0
Корник Лео 4 0
Сэтер Оле Кристиан 2 1
Хенриксен Маркус 3 0
Сельнес Оле 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Бьёрло Мортен 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Хансен Андре 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Фредериксен Эмиль 1 0
Тангвик Сандер 1 0
Ростен Хокон 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Русенборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

7
8
Саннефьёрд
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Русенборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

33
10

Упущенные победы

7
21
Саннефьёрд
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Русенборг
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

38
12

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 19
4
21%
3
21%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
16%
4
29%
61-75
5
26%
3
21%
76-90

Пропущено

18
27
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
3
17%
7
26%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
17%
6
22%
31-45
5
28%
6
22%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
7
39%
6
22%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
3
15%
2
9%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
6
26%
46-60
4
20%
4
17%
61-75
4
20%
5
22%
76-90

Пропущено

36
17
22 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
6
17%
4
24%
1-15
10
28%
4
24%
16-30
6
17%
3
18%
31-45
5
14%
1
6%
46-60
3
8%
2
12%
61-75
6
17%
3
18%
76-90

Забито

39
37
18 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
7
18%
5
14%
1-15
2
5%
5
14%
16-30
9
23%
3
8%
31-45
5
13%
8
22%
46-60
7
18%
8
22%
61-75
9
23%
8
22%
76-90

Пропущено

54
44
28 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 21
9
17%
11
25%
1-15
10
19%
5
11%
16-30
9
17%
9
20%
31-45
10
19%
7
16%
46-60
3
6%
3
7%
61-75
13
24%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1
Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Молде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3 Русенборг - Стабек 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2
Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3

Результаты матчей

Саннефьёрд
Русенборг

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

3:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
2
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
5
9
3
10
2.5
4
10
3
10
3.5
2
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
5
8
4
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
21
6
13
14
1.5
10
17
7
20
2.5
5
22
3
24
3.5
2
25
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 28 21 4 3 74 - 34 67
2.
Бранн
 28 18 4 6 51 - 30 58
3.
Тромсё
 1:0 28 18 3 7 44 - 30 57
4.
Викинг
 0:1 28 16 4 8 54 - 43 52
5.
Молде
 27 13 5 9 57 - 37 44
6.
Сарпсборг-08
 1:0 28 13 5 10 54 - 45 44
7.
Лиллестрём
 27 13 3 11 45 - 40 42
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 28 11 4 13 31 - 33 37
9.
Русенборг
 0:3 28 10 6 12 38 - 46 36
10.
Одд
 0:1 28 9 7 12 33 - 38 34
11.
Хам-Кам
 0:0 28 9 4 15 37 - 56 31
12.
Хёугесунн
 28 8 6 14 30 - 38 30
13.
Саннефьёрд
 3:0 28 7 7 14 45 - 51 28
14.
Стабек
 0:0 28 6 8 14 28 - 44 26
15.
Волеренга
 0:0 28 6 7 15 36 - 49 25
16.
Олесунн
 0:1 28 5 3 20 22 - 65 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 14 11 2 1 37 - 16 35
2.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
3.
Викинг
 0:1 14 9 2 3 36 - 23 29
4.
Лиллестрём
 14 9 0 5 30 - 19 27
5.
Молде
 13 8 2 3 32 - 15 26
6.
Сарпсборг-08
 1:0 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 1:0 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 0:3 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 7 2 5 19 - 14 23
10.
Одд
 0:1 14 6 4 4 17 - 13 22
11.
Хам-Кам
 0:0 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
13.
Саннефьёрд
 3:0 14 5 5 4 25 - 15 20
14.
Стабек
 0:0 14 5 3 6 15 - 15 18
15.
Олесунн
 0:1 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Волеренга
 0:0 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 1:0 14 10 1 3 23 - 16 31
3.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
4.
Викинг
 0:1 14 7 2 5 18 - 20 23
5.
Молде
 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Сарпсборг-08
 1:0 14 5 3 6 20 - 24 18
7.
Волеренга
 0:0 14 4 4 6 18 - 21 16
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Одд
 0:1 14 3 3 8 16 - 25 12
11.
Русенборг
 0:3 14 3 3 8 15 - 29 12
12.
Хам-Кам
 0:0 14 3 1 10 16 - 36 10
13.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
14.
Саннефьёрд
 3:0 14 2 2 10 20 - 36 8
15.
Стабек
 0:0 14 1 5 8 13 - 29 8
16.
Олесунн
 0:1 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
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Саннефьёрд
Ничья
Русенборг
2.02
4.10
34.00
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