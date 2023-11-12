Тур: 28. Стадион: Intility Arena. Главный судья: Моэн Свейн
Ход матча
16'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
21
Шёнг
Магнус
33
Битри
Энео
19
Илич
Андрей
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Волеренга
Стабек
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
82.4%
35.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
34 матча
41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
14.7%
38.2%
16 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.94
1.28
Среднее время на гол
46
70
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.61
1.19
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
60
42
Голов в среднем за матч
1.76
1.24
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|7
|0.25
|Ятта Сиди
|5
|0.18
|Хоканс Даниэль
|4
|0.14
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.11
|Страндберг Стефан
|3 (3)
|0.11
|Офкир Мохамед
|2
|0.07
|Странд Петтер
|2
|0.07
|Риснаес Магнус
|1
|0.04
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Борвен Торгейр
|1
|0.04
|Битри Энео
|1
|0.04
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.04
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.04
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|8 (1)
|0.29
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.18
|Кабран Кевин
|2
|0.07
|Костадинов Калоян
|2
|0.07
|Вангберг Симен
|2
|0.07
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Несс Николай
|1
|0.04
|Педерсен Каспер
|1
|0.04
|Оттесен Стурла
|1
|0.04
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0.04
|Эдвардс Кертис
|1
|0.04
|Крогстад Фредрик
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|5
|1
|Юклеред Симен
|2
|2
|Жута Леонард
|4
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Битри Энео
|3
|0
|Риснаес Магнус
|3
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Ятта Сиди
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Жонатан
|3
|1
|Крогстад Фредрик
|3
|1
|Геэльмуйден Херман
|4
|0
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Эдвардс Кертис
|3
|0
|Кабран Кевин
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Бакенга Мушага
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Вальстад Николас
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Стабек
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
11
10
Волеренга
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Стабек
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
12
13
Волеренга
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
Стабек
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
23
23
Голы по времени матча
Забито
17
12
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
2
12%
3
25%
1-15
5
29%
29%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Пропущено
29
30
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
6
21%
5
17%
1-15
3
10%
7
23%
16-30
4
14%
5
17%
31-45
5
17%
4
13%
46-60
5
17%
1
3%
61-75
6
21%
8
27%
76-90
Забито
18
13
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
1
6%
3
23%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
5
28%
2
15%
76-90
Пропущено
21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
7
33%
1
6%
1-15
2
10%
5
29%
29%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
3
14%
7
41%
76-90
Забито
35
25
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 13
3
9%
6
24%
1-15
6
17%
4
16%
16-30
7
20%
3
12%
31-45
6
17%
4
16%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
8
23%
5
20%
76-90
Пропущено
50
47
24 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
13
26%
6
13%
1-15
5
10%
12
26%
16-30
6
12%
7
15%
31-45
8
16%
5
11%
46-60
9
18%
2
4%
61-75
9
18%
15
32%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2
Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5
Стабек
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Стабек - Будё-Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0
Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1
Результаты матчей
Волеренга
Стабек
Точный счет
1:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:3
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
5 раз 18%
0
12 раз 43%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
59
410
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
59
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
1612
1018
721
523
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|21
|4
|3
|74 - 34
|67
|2.
|28
|18
|4
|6
|51 - 30
|58
|3.
|28
|18
|3
|7
|45 - 31
|57
|4.
|28
|17
|4
|7
|56 - 43
|55
|5.
|2:0
|28
|14
|5
|9
|59 - 37
|47
|6.
|0:2
|28
|13
|3
|12
|45 - 42
|42
|7.
|28
|12
|5
|11
|54 - 47
|41
|8.
|28
|11
|3
|14
|31 - 34
|36
|9.
|28
|10
|6
|12
|40 - 46
|36
|10.
|28
|9
|7
|12
|34 - 39
|34
|11.
|28
|10
|3
|15
|38 - 56
|33
|12.
|28
|8
|6
|14
|30 - 38
|30
|13.
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|14.
|28
|6
|8
|14
|28 - 44
|26
|15.
|28
|6
|7
|15
|36 - 49
|25
|16.
|28
|5
|3
|20
|22 - 65
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|37 - 16
|35
|2.
|14
|11
|2
|1
|31 - 13
|35
|3.
|14
|10
|2
|2
|38 - 23
|32
|4.
|2:0
|14
|9
|2
|3
|34 - 15
|29
|5.
|0:2
|14
|9
|0
|5
|30 - 19
|27
|6.
|14
|8
|2
|4
|34 - 21
|26
|7.
|14
|8
|2
|4
|21 - 14
|26
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|9.
|14
|7
|1
|6
|19 - 15
|22
|10.
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|21 - 20
|20
|13.
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|14.
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|16.
|14
|2
|3
|9
|18 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|37 - 18
|32
|2.
|14
|10
|1
|3
|24 - 17
|31
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 17
|23
|4.
|14
|7
|2
|5
|18 - 20
|23
|5.
|2:0
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|7.
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|8.
|0:2
|14
|4
|3
|7
|15 - 23
|15
|9.
|14
|4
|2
|8
|12 - 19
|14
|10.
|14
|4
|0
|10
|17 - 36
|12
|11.
|14
|3
|3
|8
|16 - 25
|12
|12.
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|14.
|14
|2
|2
|10
|20 - 36
|8
|15.
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
|16.
|14
|1
|0
|13
|9 - 42
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6