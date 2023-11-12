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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Моэн Свейн
Волеренга
0:0
Конец матча
Стабек
0'
16' Желтая карточка
Крогстад Фредрик
63' Желтая карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик
90'+7

Ход матча

6'
 
Крогстад Фредрик
Хеберг-Ветти Геуте
16'
 
Крогстад Фредрик
63'
Олдруп-Йенсен Фредрик
 
63'
Хаген Элиас
Олдруп-Йенсен Фредрик
 
63'
Офкир Мохамед
Борвен Торгейр
 
73'
 
Luca Kjerrumgaard
Бакенга Мушага
82'
Юклеред Симен
Хоканс Даниэль
 
90'
Rasmus Eggen Vinge
Странд Петтер
 
90'
Витиньо Виктор
Андресен Александр
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
21
Шёнг
Магнус
33
Битри
Энео
4
Страндберг
Стефан
14
Aaron
Kiil
Olsen
2
Борхгревинк
Кристиан
24
Странд
Петтер
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
20
Риснаес
Магнус
11
Хоканс
Даниэль
9
Борвен
Торгейр
19
Илич
Андрей
21
Петтерссон
Исак
15
Оттесен
Стурла
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
8
Эдвардс
Кертис
18
Хеберг-Ветти
Геуте
24
Костадинов
Калоян
17
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Бакенга
Мушага
19
Кабран
Кевин
Волеренга
3-5-2
Стабек
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Стабек

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

82.4%
35.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

34 матча

41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
14.7%
38.2%
16 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
ТМК
3:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
ТМК
4:2
Э
4:2
Э
1:1
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
2:1
ТМК
1:2
Э
2:0
Э
0:2
ТМК
0:0
Э
3:2
Э
0:3
Э
1:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
3:2
Э
0:1
КН
4:1
Э
6:2
Э
2:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.94
1.28

Среднее время на гол

46
70

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.61
1.19

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

60
42

Голов в среднем за матч

1.76
1.24

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 7 0.25
Ятта Сиди 5 0.18
Хоканс Даниэль 4 0.14
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.11
Страндберг Стефан 3 (3) 0.11
Офкир Мохамед 2 0.07
Странд Петтер 2 0.07
Риснаес Магнус 1 0.04
Борхгревинк Кристиан 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Борвен Торгейр 1 0.04
Битри Энео 1 0.04
Aaron Kiil Olsen 1 0.04
Jones El-Abdellaoui 1 0.04
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 8 (1) 0.29
Kasper Waarst Hoegh 5 0.18
Кабран Кевин 2 0.07
Костадинов Калоян 2 0.07
Вангберг Симен 2 0.07
Вальстад Николас 1 0.04
Несс Николай 1 0.04
Педерсен Каспер 1 0.04
Оттесен Стурла 1 0.04
Rasmus Eggen Vinge 1 0.04
Эдвардс Кертис 1 0.04
Крогстад Фредрик 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 5 1
Юклеред Симен 2 2
Жута Леонард 4 0
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Борхгревинк Кристиан 3 0
Битри Энео 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Хаген Элиас 2 0
Ятта Сиди 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Крогстад Фредрик 3 1
Геэльмуйден Херман 4 0
Сковгор Андреас 3 0
Эдвардс Кертис 3 0
Кабран Кевин 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Вальстад Николас 1 0
Костадинов Калоян 1 0

Результаты матчей

Волеренга
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Стабек
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

11
10
Волеренга
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Стабек
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

12
13
Волеренга
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
Стабек
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

23
23

Голы по времени матча

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
2
12%
3
25%
1-15
5
29%
29%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
3
25%
76-90

Пропущено

29
30
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
6
21%
5
17%
1-15
3
10%
7
23%
16-30
4
14%
5
17%
31-45
5
17%
4
13%
46-60
5
17%
1
3%
61-75
6
21%
8
27%
76-90

Забито

18
13
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
1
6%
3
23%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
5
28%
2
15%
76-90

Пропущено

21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
7
33%
1
6%
1-15
2
10%
5
29%
29%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
3
14%
7
41%
76-90

Забито

35
25
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 13
3
9%
6
24%
1-15
6
17%
4
16%
16-30
7
20%
3
12%
31-45
6
17%
4
16%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
8
23%
5
20%
76-90

Пропущено

50
47
24 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
13
26%
6
13%
1-15
5
10%
12
26%
16-30
6
12%
7
15%
31-45
8
16%
5
11%
46-60
9
18%
2
4%
61-75
9
18%
15
32%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2
Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5
Стабек
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Стабек - Будё-Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0
Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1

Результаты матчей

Волеренга
Стабек

Точный счет

1:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:3
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
5 раз 18%
0
12 раз 43%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
5
9
1.5
4
10
3
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
16
12
10
18
1.5
7
21
5
23
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 28 21 4 3 74 - 34 67
2.
Бранн
 28 18 4 6 51 - 30 58
3.
Тромсё
 28 18 3 7 45 - 31 57
4.
Викинг
 28 17 4 7 56 - 43 55
5.
Молде
 2:0 28 14 5 9 59 - 37 47
6.
Лиллестрём
 0:2 28 13 3 12 45 - 42 42
7.
Сарпсборг-08
 28 12 5 11 54 - 47 41
8.
Стрёмсгодсет
 28 11 3 14 31 - 34 36
9.
Русенборг
 28 10 6 12 40 - 46 36
10.
Одд
 28 9 7 12 34 - 39 34
11.
Хам-Кам
 28 10 3 15 38 - 56 33
12.
Хёугесунн
 28 8 6 14 30 - 38 30
13.
Саннефьёрд
 28 7 7 14 45 - 53 28
14.
Стабек
 28 6 8 14 28 - 44 26
15.
Волеренга
 28 6 7 15 36 - 49 25
16.
Олесунн
 28 5 3 20 22 - 65 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 37 - 16 35
2.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
3.
Викинг
 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 2:0 14 9 2 3 34 - 15 29
5.
Лиллестрём
 0:2 14 9 0 5 30 - 19 27
6.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
13.
Саннефьёрд
 14 5 5 4 25 - 17 20
14.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
15.
Олесунн
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Волеренга
 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
4.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
5.
Молде
 2:0 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 14 4 3 7 20 - 26 15
8.
Лиллестрём
 0:2 14 4 3 7 15 - 23 15
9.
Стрёмсгодсет
 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Хам-Кам
 14 4 0 10 17 - 36 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Русенборг
 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
14.
Саннефьёрд
 14 2 2 10 20 - 36 8
15.
Стабек
 14 1 5 8 13 - 29 8
16.
Олесунн
 14 1 0 13 9 - 42 3
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Весь список
  • 63'
    Олдруп-Йенсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Где смотреть матч Волеренга 0:0 Стабек онлайн

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