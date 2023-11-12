Тур: 30. Стадион: Гульдфогельн Арена. Зрители: 6575
0'
24' Желтая карточкаХуммет Денис
45' Желтая карточкаФиннделл Хампус
1:0
58' ГолСкрабб Симон
66' Желтая карточкаСаетра Ларс
2:0
75' ГолСкрабб Симон
2:1
90' ГолФиннделл Хампус
90'+21
Ход матча
24'
45'
58'
1:0
66'
75'
2:0
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Янссон РониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
-
16 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Кальмар
Юргорден
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 13 побед
35 матчей
31.4%
8.6%
60%
11 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
22.9%
31.4%
45.7%
8 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.25
1.16
Среднее время на гол
72
77
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.74
1.69
Среднее время на гол
51
53
Всего голов
53
49
Голов в среднем за матч
1.51
1.4
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
59
64
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрабб Симон
|9 (2)
|0.3
|Хуммет Денис
|9
|0.3
|Райович Милета
|7
|0.23
|Шамун Ноа
|3
|0.1
|Саетра Ларс
|3
|0.1
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.07
|Хальберг Мелькер
|1
|0.03
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Йенсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
|Тренсков Якоб
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|5 (2)
|0.17
|Финнделл Хампус
|5
|0.17
|Берг Оливер
|3 (3)
|0.1
|Радетинац Харис
|3
|0.1
|Викхейм Густав
|3
|0.1
|Асоро Йоэль
|3
|0.1
|Фаллениус Оскар
|2
|0.07
|Гурбанлы Муса
|2
|0.07
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.07
|Антонио Владимиро
|2
|0.07
|Lucas Bergvall
|2
|0.07
|Эрикссон Магнус
|1
|0.03
|Шуллер Расмус
|1
|0.03
|Сабович Бесард
|1
|0.03
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.03
|Миллескуг Ноэль
|1
|0.03
|Samuel Dahl
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Theo Bergvall
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|4
|2
|Саетра Ларс
|6
|0
|Гояни Роберт
|3
|1
|Хуммет Денис
|4
|0
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Шамун Ноа
|3
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Райович Милета
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|9
|0
|Финнделл Хампус
|7
|0
|Сабович Бесард
|4
|0
|Радетинац Харис
|3
|0
|Юханссон Петр
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Фаллениус Оскар
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Lucas Bergvall
|2
|0
|Вайо Томми
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Юргорден
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
7
Кальмар
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Юргорден
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
14
20
Кальмар
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Юргорден
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
20
27
Голы по времени матча
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
5
26%
0
0%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
7
37%
4
29%
76-90
Пропущено
16
23
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
5
31%
6
26%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
19%
8
35%
76-90
Забито
18
23
13 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
5
28%
4
17%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
5
28%
2
9%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
1
6%
4
17%
76-90
Пропущено
21
17
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
2
10%
2
12%
1-15
4
19%
3
18%
16-30
4
19%
5
29%
29%
31-45
5
24%
3
18%
46-60
4
19%
4
24%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Забито
37
37
22 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 16
7 Не забивали 6
10
27%
4
11%
1-15
4
11%
6
16%
16-30
8
22%
5
14%
31-45
2
5%
8
22%
46-60
5
14%
6
16%
61-75
8
22%
8
22%
76-90
Пропущено
37
40
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
4
11%
3
8%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
10
27%
9
23%
46-60
6
16%
8
20%
61-75
5
14%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0
ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1
Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1
Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1
Результаты матчей
Кальмар
Юргорден
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:3
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
1
12 раз 40%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
69
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
411
411
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
246
1020
1218
426
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|30
|20
|4
|6
|62 - 27
|64
|2.
|0:1
|30
|20
|4
|6
|59 - 26
|64
|3.
|30
|18
|3
|9
|69 - 39
|57
|4.
|30
|15
|5
|10
|41 - 36
|50
|5.
|30
|14
|3
|13
|37 - 34
|45
|6.
|30
|13
|6
|11
|35 - 40
|45
|7.
|30
|11
|11
|8
|41 - 39
|44
|8.
|30
|12
|6
|12
|51 - 44
|42
|9.
|30
|12
|5
|13
|45 - 45
|41
|10.
|30
|12
|5
|13
|32 - 34
|41
|11.
|30
|9
|9
|12
|34 - 38
|36
|12.
|30
|9
|9
|12
|30 - 44
|36
|13.
|30
|8
|10
|12
|33 - 37
|34
|14.
|30
|10
|3
|17
|40 - 53
|33
|15.
|30
|7
|5
|18
|30 - 62
|26
|16.
|30
|3
|6
|21
|26 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|0
|1
|49 - 18
|42
|2.
|1:0
|15
|11
|3
|1
|38 - 11
|36
|3.
|0:1
|15
|10
|3
|2
|33 - 13
|33
|4.
|15
|10
|2
|3
|25 - 15
|32
|5.
|15
|8
|5
|2
|29 - 21
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|18 - 18
|27
|7.
|15
|6
|6
|3
|21 - 14
|24
|8.
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|9.
|15
|7
|1
|7
|31 - 23
|22
|10.
|15
|6
|2
|7
|13 - 13
|20
|11.
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|20 - 14
|19
|13.
|15
|5
|2
|8
|18 - 23
|17
|14.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 19
|15
|16.
|15
|1
|4
|10
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|26 - 13
|31
|2.
|1:0
|15
|9
|1
|5
|24 - 16
|28
|3.
|15
|8
|2
|5
|17 - 15
|26
|4.
|15
|8
|1
|6
|24 - 21
|25
|5.
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|15
|5
|3
|7
|24 - 26
|18
|7.
|15
|5
|3
|7
|17 - 22
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|15
|5
|1
|9
|22 - 30
|16
|10.
|15
|4
|4
|7
|16 - 27
|16
|11.
|15
|4
|3
|8
|20 - 21
|15
|12.
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|13.
|15
|3
|6
|6
|13 - 23
|15
|14.
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|15.
|15
|2
|3
|10
|12 - 38
|9
|16.
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|16 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|11 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 9
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9