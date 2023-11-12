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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 6575
Кальмар
2:1
Конец матча
Юргорден
0'
24' Желтая карточка
Хуммет Денис
45' Желтая карточка
Финнделл Хампус
1:0
58' Гол
Скрабб Симон
66' Желтая карточка
Саетра Ларс
2:0
75' Гол
Скрабб Симон
2:1
90' Гол
Финнделл Хампус
90'+21

Ход матча

24'
Хуммет Денис
 
45'
 
Финнделл Хампус
58'
Скрабб Симон
(Тренсков Якоб)
1:0
63'
 
Миллескуг Ноэль
Эрикссон Магнус
66'
Саетра Ларс
 
75'
Скрабб Симон
(Хальберг Мелькер)
2:0
76'
 
Гурбанлы Муса
Антонио Владимиро
76'
 
Theo Bergvall
Ларссон Якоб
76'
Шамун Ноа
Тренсков Якоб
 
84'
Нетабай Нахом Гирмай
Ромариньо Перейра
 
90'
Йенсен Кевин
Хальберг Мелькер
 
90'
Мотарархебжафарпур Араш
Скрабб Симон
 
90'
2:1
Финнделл Хампус
(Theo Bergvall)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Фридрих
Рикардо
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
5
Хальберг
Мелькер
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
20
Тренсков
Якоб
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
18
Антонио
Владимиро
21
Lucas
Bergvall
15
Фаллениус
Оскар
Кальмар
4-3-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Кальмар
Юргорден

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 13 побед

35 матчей

31.4%
8.6%
60%
11 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

22.9%
31.4%
45.7%
8 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

А
3:1
А
3:2
А
1:0
К
0:2
А
3:2
А
0:1
ТМК
2:3
К
4:1
А
0:3
А
5:0
А
0:1
А
2:0
А
0:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
А
2:1
ТМК
0:2
А
0:3
А
0:3
А
1:0
А
0:4
А
0:0
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:1
А
3:2
А
0:1
А
0:2
А
2:0
А
6:1
А
0:1
А
5:1

Голы

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.25
1.16

Среднее время на гол

72
77

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.74
1.69

Среднее время на гол

51
53

Всего голов

53
49

Голов в среднем за матч

1.51
1.4

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

59
64

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрабб Симон 9 (2) 0.3
Хуммет Денис 9 0.3
Райович Милета 7 0.23
Шамун Ноа 3 0.1
Саетра Ларс 3 0.1
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.07
Хальберг Мелькер 1 0.03
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Олафссон Давид-Кристьян 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0
Тренсков Якоб 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 5 (2) 0.17
Финнделл Хампус 5 0.17
Берг Оливер 3 (3) 0.1
Радетинац Харис 3 0.1
Викхейм Густав 3 0.1
Асоро Йоэль 3 0.1
Фаллениус Оскар 2 0.07
Гурбанлы Муса 2 0.07
Эдвардсен Виктор 2 0.07
Антонио Владимиро 2 0.07
Lucas Bergvall 2 0.07
Эрикссон Магнус 1 0.03
Шуллер Расмус 1 0.03
Сабович Бесард 1 0.03
Лёфгрен Йеспер 1 0.03
Миллескуг Ноэль 1 0.03
Samuel Dahl 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Юханссон Петр 0 0
Theo Bergvall 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 4 2
Саетра Ларс 6 0
Гояни Роберт 3 1
Хуммет Денис 4 0
Ромариньо Перейра 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Шамун Ноа 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Хальберг Мелькер 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Янссон Рони 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 9 0
Финнделл Хампус 7 0
Сабович Бесард 4 0
Радетинац Харис 3 0
Юханссон Петр 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Эрикссон Магнус 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Фаллениус Оскар 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Samuel Dahl 2 0
Грасия Карлос 2 0
Lucas Bergvall 2 0
Вайо Томми 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0

Результаты матчей

Кальмар
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Юргорден
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
7
Кальмар
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Юргорден
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

14
20
Кальмар
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Юргорден
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

20
27

Голы по времени матча

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
5
26%
0
0%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
7
37%
4
29%
76-90

Пропущено

16
23
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
5
31%
6
26%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
19%
8
35%
76-90

Забито

18
23
13 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
5
28%
4
17%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
5
28%
2
9%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
1
6%
4
17%
76-90

Пропущено

21
17
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
2
10%
2
12%
1-15
4
19%
3
18%
16-30
4
19%
5
29%
29%
31-45
5
24%
3
18%
46-60
4
19%
4
24%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Забито

37
37
22 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 16
7 Не забивали 6
10
27%
4
11%
1-15
4
11%
6
16%
16-30
8
22%
5
14%
31-45
2
5%
8
22%
46-60
5
14%
6
16%
61-75
8
22%
8
22%
76-90

Пропущено

37
40
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
4
11%
3
8%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
10
27%
9
23%
46-60
6
16%
8
20%
61-75
5
14%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0
ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1
Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1
Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1

Результаты матчей

Кальмар
Юргорден

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:3
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
1
12 раз 40%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
4
11
4
11
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
24
6
10
20
1.5
12
18
4
26
2.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:0 30 20 4 6 62 - 27 64
2.
Эльфсборг
 0:1 30 20 4 6 59 - 26 64
3.
Хеккен
 30 18 3 9 69 - 39 57
4.
Юргорден
 30 15 5 10 41 - 36 50
5.
Вернаму
 30 14 3 13 37 - 34 45
6.
Кальмар
 30 13 6 11 35 - 40 45
7.
Хаммарбю
 30 11 11 8 41 - 39 44
8.
Сириус
 30 12 6 12 51 - 44 42
9.
ИФК Норрчепинг
 30 12 5 13 45 - 45 41
10.
Мьельбю
 30 12 5 13 32 - 34 41
11.
АИК
 30 9 9 12 34 - 38 36
12.
Хальмстад
 30 9 9 12 30 - 44 36
13.
Гётеборг
 30 8 10 12 33 - 37 34
14.
Броммапойкарна
 30 10 3 17 40 - 53 33
15.
Дегерфорс
 30 7 5 18 30 - 62 26
16.
Варберг БоИС
 30 3 6 21 26 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 15 14 0 1 49 - 18 42
2.
Мальмё
 1:0 15 11 3 1 38 - 11 36
3.
Эльфсборг
 0:1 15 10 3 2 33 - 13 33
4.
Юргорден
 15 10 2 3 25 - 15 32
5.
Хаммарбю
 15 8 5 2 29 - 21 29
6.
Кальмар
 15 8 3 4 18 - 18 27
7.
АИК
 15 6 6 3 21 - 14 24
8.
ИФК Норрчепинг
 15 7 2 6 21 - 19 23
9.
Сириус
 15 7 1 7 31 - 23 22
10.
Вернаму
 15 6 2 7 13 - 13 20
11.
Хальмстад
 15 5 5 5 14 - 17 20
12.
Гётеборг
 15 5 4 6 20 - 14 19
13.
Броммапойкарна
 15 5 2 8 18 - 23 17
14.
Дегерфорс
 15 5 2 8 18 - 24 17
15.
Мьельбю
 15 4 3 8 15 - 19 15
16.
Варберг БоИС
 15 1 4 10 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:1 15 10 1 4 26 - 13 31
2.
Мальмё
 1:0 15 9 1 5 24 - 16 28
3.
Мьельбю
 15 8 2 5 17 - 15 26
4.
Вернаму
 15 8 1 6 24 - 21 25
5.
Сириус
 15 5 5 5 20 - 21 20
6.
ИФК Норрчепинг
 15 5 3 7 24 - 26 18
7.
Кальмар
 15 5 3 7 17 - 22 18
8.
Юргорден
 15 5 3 7 16 - 21 18
9.
Броммапойкарна
 15 5 1 9 22 - 30 16
10.
Хальмстад
 15 4 4 7 16 - 27 16
11.
Хеккен
 15 4 3 8 20 - 21 15
12.
Хаммарбю
 15 3 6 6 12 - 18 15
13.
Гётеборг
 15 3 6 6 13 - 23 15
14.
АИК
 15 3 3 9 13 - 24 12
15.
Дегерфорс
 15 2 3 10 12 - 38 9
16.
Варберг БоИС
 15 2 2 11 16 - 37 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 16 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 9
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Финнделл Хампус получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Хуммет Денис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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