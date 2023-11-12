Тур: 30. Стадион: Теле2 Арена.
0'
0:1
10' ГолViktor Granath
42' Желтая карточкаNaeem Mohammed
1:1
43' ГолБесара Нахир
46' Желтая карточкаNathaniel Adjei
54' Желтая карточкаКарлссон Каспер
2:1
65' ГолДжуканович Виктор
2:2
69' ГолNaeem Mohammed
Ход матча
10'
0:1
42'
43'
1:1
46'
54'
65'
69'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
20
Бесара
Нахир
46
Deniz
Gul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Deniz GulНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Abel Lorincz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Хаммарбю
Хальмстад
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.57
Среднее время на гол
57
157
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|10
|0.33
|Бесара Нахир
|9 (3)
|0.3
|Jusef Erabi
|7
|0.23
|Налич Ади
|4
|0.13
|Теки Тесфальдет
|2
|0.07
|Садику Лорет
|1
|0.03
|Маркус Карлссон
|1
|0.03
|Хаммар Фредрик
|1
|0.03
|Нильссон Джоэл
|1
|0.03
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.03
|Маджед Монтадер
|1
|0.03
|Nathaniel Adjei
|1
|0.03
|Странд Симон
|0
|0
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Marc Llinares
|0
|0
|Marcus Rafferty
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|9 (2)
|0.3
|Naeem Mohammed
|7
|0.23
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.1
|Карлссон Каспер
|2
|0.07
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.03
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.03
|Боаки Томас
|1
|0.03
|Йоханссон Александр II
|1
|0.03
|Gabriel Wallentin
|1
|0.03
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Алланссон Йоэль
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|7
|1
|Куртулус Эдвин
|6
|1
|Хаммар Фредрик
|7
|0
|Nathaniel Adjei
|4
|1
|Фенгер Мадс
|3
|0
|Бесара Нахир
|3
|0
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Джуканович Виктор
|3
|0
|Маркус Карлссон
|2
|0
|Садику Лорет
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Травалли Бубакарр
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
|Deniz Gul
|1
|0
|Marcus Rafferty
|1
|0
|Marti Cifuentes
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлссон Каспер
|8
|0
|Баффо Джозеф
|4
|1
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Gabriel Wallentin
|3
|1
|Ахльстранд Эрик
|4
|0
|Юханссон Андреас
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Naeem Mohammed
|3
|0
|Ульссон Маркус
|2
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Боаки Томас
|2
|0
|Юханссон Марко
|0
|1
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Пальссон Мальте
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Хальмстад
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
6
6
Хаммарбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Хальмстад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
9
12
Хаммарбю
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (11)
52% (15)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Хальмстад
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
23
16
Упущенные победы
15
18
Голы по времени матча
Забито
27
13
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
6
22%
4
31%
31-45
8
30%
30%
4
31%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
6
22%
3
23%
76-90
Пропущено
19
26
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
4
15%
1-15
3
16%
4
15%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
4
21%
5
19%
61-75
9
47%
9
35%
76-90
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
22%
5
28%
76-90
Забито
39
26
13 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 13
10 Не забивали 12
2
5%
0
0%
1-15
2
5%
5
19%
16-30
9
23%
8
31%
31-45
12
31%
6
23%
46-60
6
15%
3
12%
61-75
8
21%
4
15%
76-90
Пропущено
37
44
14 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
3
8%
5
11%
1-15
4
11%
9
20%
16-30
7
19%
4
9%
31-45
5
14%
6
14%
46-60
5
14%
6
14%
61-75
13
35%
14
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Вернаму - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:0
Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Хаммарбю - АИК 4:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0
Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0
Результаты матчей
Хаммарбю
Хальмстад
Точный счет
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
2
8 раз 28%
1
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
12 раз 41%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
87
95
510
410
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
95
411
59
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1712
1316
1019
524
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|20
|5
|5
|59 - 25
|65
|2.
|0:0
|30
|19
|5
|6
|61 - 27
|62
|3.
|1:2
|30
|18
|3
|9
|69 - 39
|57
|4.
|0:0
|30
|15
|6
|9
|40 - 34
|51
|5.
|1:3
|30
|14
|3
|13
|37 - 34
|45
|6.
|1:1
|30
|11
|11
|8
|40 - 38
|44
|7.
|0:0
|30
|12
|7
|11
|33 - 39
|43
|8.
|1:0
|30
|12
|6
|12
|50 - 44
|42
|9.
|0:1
|30
|12
|5
|13
|45 - 44
|41
|10.
|1:1
|30
|11
|6
|13
|31 - 34
|39
|11.
|3:1
|30
|9
|9
|12
|34 - 38
|36
|12.
|1:1
|30
|9
|9
|12
|29 - 43
|36
|13.
|2:1
|30
|10
|3
|17
|40 - 53
|33
|14.
|0:1
|30
|7
|10
|13
|31 - 37
|31
|15.
|1:1
|30
|7
|6
|17
|30 - 61
|27
|16.
|1:0
|30
|4
|6
|20
|26 - 65
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|15
|14
|0
|1
|49 - 18
|42
|2.
|0:0
|15
|10
|4
|1
|37 - 11
|34
|3.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|33 - 13
|33
|4.
|0:0
|15
|10
|2
|3
|25 - 15
|32
|5.
|1:1
|15
|8
|5
|2
|28 - 20
|29
|6.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|16 - 17
|25
|7.
|3:1
|15
|6
|6
|3
|21 - 14
|24
|8.
|0:1
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|9.
|1:0
|15
|7
|1
|7
|30 - 23
|22
|10.
|1:3
|15
|6
|2
|7
|13 - 13
|20
|11.
|1:1
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|12.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|20 - 14
|19
|13.
|1:1
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|14.
|2:1
|15
|5
|2
|8
|18 - 23
|17
|15.
|1:1
|15
|4
|3
|8
|15 - 19
|15
|16.
|1:0
|15
|2
|4
|9
|10 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|10
|2
|3
|26 - 12
|32
|2.
|0:0
|15
|9
|1
|5
|24 - 16
|28
|3.
|1:3
|15
|8
|1
|6
|24 - 21
|25
|4.
|1:1
|15
|7
|3
|5
|16 - 15
|24
|5.
|1:0
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|17 - 22
|18
|9.
|2:1
|15
|5
|1
|9
|22 - 30
|16
|10.
|1:1
|15
|4
|4
|7
|15 - 26
|16
|11.
|1:2
|15
|4
|3
|8
|20 - 21
|15
|12.
|1:1
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|13.
|3:1
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|14.
|0:1
|15
|2
|6
|7
|11 - 23
|12
|15.
|1:1
|15
|2
|3
|10
|12 - 38
|9
|16.
|1:0
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|11 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 9
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9