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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 18402
Хаммарбю
2:2
Конец матча
Хальмстад
0'
0:1
10' Гол
Viktor Granath
42' Желтая карточка
Naeem Mohammed
1:1
43' Гол
Бесара Нахир
46' Желтая карточка
Nathaniel Adjei
55' Желтая карточка
Карлссон Каспер
2:1
65' Гол
Джуканович Виктор
2:2
69' Гол
Naeem Mohammed
90' Желтая карточка
Садику Лорет
90'+4

Ход матча

10'
0:1
Viktor Granath
(Naeem Mohammed)
42'
 
Naeem Mohammed
43'
Бесара Нахир
(Marc Llinares)
1:1
46'
Nathaniel Adjei
 
55'
 
Карлссон Каспер
59'
 
Сведберг Джонатан
Gabriel Wallentin
60'
Маджед Монтадер
Травалли Бубакарр
 
60'
Фенгер Мадс
Nathaniel Adjei
 
65'
Джуканович Виктор
(Бесара Нахир)
2:1
69'
2:2
Naeem Mohammed
(Ахльстранд Эрик)
75'
Странд Симон
Marc Llinares
 
76'
Садику Лорет
Alper Demirol
 
80'
 
Albin Ahlstrand
Карлссон Каспер
90'
Садику Лорет
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
4
Куртулус
Эдвин
32
Nathaniel
Adjei
2
Marc
Llinares
20
Бесара
Нахир
34
Alper
Demirol
33
Хаммар
Фредрик
11
Травалли
Бубакарр
46
Deniz
Gul
7
Джуканович
Виктор
12
Пальссон
Мальте
3
Gabriel
Wallentin
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
10
Ахльстранд
Эрик
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
7
Карлссон
Каспер
9
Viktor
Granath
18
Naeem
Mohammed
Хаммарбю
4-3-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Хаммарбю
Хальмстад

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

А
0:0
А
0:0
А
1:1
А
1:3
А
1:2
ТМК
4:1
А
2:1
А
2:2
С
2:0
С
1:0
А
1:0
А
0:0
А
2:1
А
1:1

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.57

Среднее время на гол

57
157

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 11 0.37
Бесара Нахир 9 (3) 0.3
Jusef Erabi 7 0.23
Налич Ади 4 0.13
Теки Тесфальдет 2 0.07
Садику Лорет 1 0.03
Маркус Карлссон 1 0.03
Хаммар Фредрик 1 0.03
Нильссон Джоэл 1 0.03
Миккельсен Эугуст 1 0.03
Маджед Монтадер 1 0.03
Nathaniel Adjei 1 0.03
Странд Симон 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Marc Llinares 0 0
Marcus Rafferty 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 9 (2) 0.3
Naeem Mohammed 8 0.27
Ахльстранд Эрик 3 0.1
Карлссон Каспер 2 0.07
Офосу-Айе Фил 1 0.03
Аль-Аммари Амир 1 0.03
Боаки Томас 1 0.03
Йоханссон Александр II 1 0.03
Gabriel Wallentin 1 0.03
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Алланссон Йоэль 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 7 1
Куртулус Эдвин 6 1
Хаммар Фредрик 7 0
Nathaniel Adjei 4 1
Фенгер Мадс 3 0
Бесара Нахир 3 0
Садику Лорет 3 0
Пинас Шакилль 3 0
Джуканович Виктор 3 0
Маркус Карлссон 2 0
Jusef Erabi 2 0
Теки Тесфальдет 1 0
Травалли Бубакарр 1 0
Налич Ади 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Alper Demirol 1 0
Deniz Gul 1 0
Marcus Rafferty 1 0
Marti Cifuentes 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлссон Каспер 8 0
Баффо Джозеф 4 1
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Gabriel Wallentin 3 1
Ахльстранд Эрик 4 0
Юханссон Андреас 3 0
Алланссон Йоэль 3 0
Naeem Mohammed 3 0
Ульссон Маркус 2 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Боаки Томас 2 0
Юханссон Марко 0 1
Нильссон Малькольм 1 0
Пальссон Мальте 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Хальмстад
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

8
8
Хаммарбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Хальмстад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

9
12
Хаммарбю
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (11)
53% (16)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Хальмстад
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

23
16

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

29
15
11 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
2
7%
1
7%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
7
24%
4
27%
31-45
8
28%
4
27%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
6
21%
3
20%
76-90

Пропущено

21
28
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
5%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
5
24%
6
21%
61-75
9
43%
9
32%
76-90

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
22%
5
28%
76-90

Забито

41
28
14 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 14
10 Не забивали 12
2
5%
1
4%
1-15
2
5%
5
18%
16-30
10
24%
8
29%
31-45
12
29%
29%
6
21%
46-60
7
17%
4
14%
61-75
8
20%
4
14%
76-90

Пропущено

39
46
15 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 21
4
10%
5
11%
1-15
4
10%
9
20%
16-30
7
18%
5
11%
31-45
5
13%
6
13%
46-60
6
15%
7
15%
61-75
13
33%
14
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Вернаму - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:0
Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Хаммарбю - АИК 4:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0
Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0

Результаты матчей

Хаммарбю
Хальмстад

Точный счет

2:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
12 раз 40%
2
10 раз 33%
1
7 раз 23%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
10
5
1.5
5
10
4
11
2.5
1
14
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
6
9
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
18
12
14
16
1.5
11
19
5
25
2.5
1
29
2
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:0 30 20 4 6 62 - 27 64
2.
Эльфсборг
 0:1 30 20 4 6 59 - 26 64
3.
Хеккен
 30 18 3 9 69 - 39 57
4.
Юргорден
 30 15 5 10 41 - 36 50
5.
Вернаму
 30 14 3 13 37 - 34 45
6.
Кальмар
 30 13 6 11 35 - 40 45
7.
Хаммарбю
 30 11 11 8 41 - 39 44
8.
Сириус
 30 12 6 12 51 - 44 42
9.
ИФК Норрчепинг
 30 12 5 13 45 - 45 41
10.
Мьельбю
 30 12 5 13 32 - 34 41
11.
АИК
 30 9 9 12 34 - 38 36
12.
Хальмстад
 30 9 9 12 30 - 44 36
13.
Гётеборг
 30 8 10 12 33 - 37 34
14.
Броммапойкарна
 30 10 3 17 40 - 53 33
15.
Дегерфорс
 30 7 5 18 30 - 62 26
16.
Варберг БоИС
 30 3 6 21 26 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 15 14 0 1 49 - 18 42
2.
Мальмё
 1:0 15 11 3 1 38 - 11 36
3.
Эльфсборг
 0:1 15 10 3 2 33 - 13 33
4.
Юргорден
 15 10 2 3 25 - 15 32
5.
Хаммарбю
 15 8 5 2 29 - 21 29
6.
Кальмар
 15 8 3 4 18 - 18 27
7.
АИК
 15 6 6 3 21 - 14 24
8.
ИФК Норрчепинг
 15 7 2 6 21 - 19 23
9.
Сириус
 15 7 1 7 31 - 23 22
10.
Вернаму
 15 6 2 7 13 - 13 20
11.
Хальмстад
 15 5 5 5 14 - 17 20
12.
Гётеборг
 15 5 4 6 20 - 14 19
13.
Броммапойкарна
 15 5 2 8 18 - 23 17
14.
Дегерфорс
 15 5 2 8 18 - 24 17
15.
Мьельбю
 15 4 3 8 15 - 19 15
16.
Варберг БоИС
 15 1 4 10 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:1 15 10 1 4 26 - 13 31
2.
Мальмё
 1:0 15 9 1 5 24 - 16 28
3.
Мьельбю
 15 8 2 5 17 - 15 26
4.
Вернаму
 15 8 1 6 24 - 21 25
5.
Сириус
 15 5 5 5 20 - 21 20
6.
ИФК Норрчепинг
 15 5 3 7 24 - 26 18
7.
Кальмар
 15 5 3 7 17 - 22 18
8.
Юргорден
 15 5 3 7 16 - 21 18
9.
Броммапойкарна
 15 5 1 9 22 - 30 16
10.
Хальмстад
 15 4 4 7 16 - 27 16
11.
Хеккен
 15 4 3 8 20 - 21 15
12.
Хаммарбю
 15 3 6 6 12 - 18 15
13.
Гётеборг
 15 3 6 6 13 - 23 15
14.
АИК
 15 3 3 9 13 - 24 12
15.
Дегерфорс
 15 2 3 10 12 - 38 9
16.
Варберг БоИС
 15 2 2 11 16 - 37 8
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 16 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 9
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Marc Llinares сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Бесара Нахир бьет в цель!
    • 42'
      Naeem Mohammed получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Naeem Mohammed сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хаммарбю 2:2 Хальмстад онлайн

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