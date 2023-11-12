Тур: 30. Стадион: Гримста.
2:1
Конец матча
0'
0:1
44' ГолХрстич Срджан
48' Желтая карточкаРомео Аман
1:1
51' ГолWilmer Odefalk
2:1
53' ГолИнусса Зейдан
64' Желтая карточкаСана Тобиас
90' Желтая карточкаИнусса Зейдан
90'+6
Ход матча
44'
0:1
48'
51'
1:1
53'
64'
85'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
15
Ходжич
Кадир
27
Ромео
Аман
23
Сонко
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сулака РебинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Дембе ДжонНападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Броммапойкарна
Хеккен
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
26
6
Голов в среднем за матч
2.89
1
Среднее время на гол
31
90
Всего голов
34
12
Голов в среднем за матч
2.27
0.8
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
39
112
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|9 (2)
|0.3
|Фрицсон Людвиг
|5
|0.17
|Васич Никола
|5
|0.17
|Инусса Зейдан
|5 (1)
|0.17
|Акерманн Кевин
|3
|0.1
|Alexander Jensen
|2
|0.07
|Marijan Cosic
|2
|0.07
|Йоханссон Александр II
|2
|0.07
|Samuel Holm
|1
|0.03
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.03
|Оморова Ричи
|1
|0.03
|Торбьерн Эггем
|1
|0.03
|Кроон Самуэль
|1
|0.03
|Wilmer Odefalk
|1
|0.03
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Лёфгрен Йеспер
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.4
|Рюгор Миккель
|7
|0.23
|Сонко Момоду
|7
|0.23
|Ховланд Эвен
|6
|0.2
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.17
|Лаюни Амор
|5 (1)
|0.17
|Чилуфя Эдвард
|5
|0.17
|Садик Ибраим
|5
|0.17
|Дабо Понтус
|4
|0.13
|Ромео Аман
|3
|0.1
|Юссеф Али
|2
|0.07
|Хрстич Срджан
|2
|0.07
|Густафссон Самуэль
|1
|0.03
|Тотлэнд Томас
|1
|0.03
|Удденес Оскар
|1
|0.03
|Сана Тобиас
|1
|0.03
|Сандберг Симон
|1
|0.03
|Густафссон Симон
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Amadeus Soegaard
|6
|1
|Фрицсон Людвиг
|5
|0
|Акерманн Кевин
|5
|0
|Чалышир Андре
|4
|0
|Samuel Holm
|4
|0
|Васич Никола
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Абрахамссон Александер
|3
|0
|Оморова Ричи
|3
|0
|Торбьерн Эггем
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Инусса Зейдан
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромео Аман
|5
|0
|Густафссон Самуэль
|2
|1
|Оусоу Айхам
|2
|1
|Рюгор Миккель
|3
|0
|Сандберг Симон
|3
|0
|Дабо Понтус
|3
|0
|Садик Ибраим
|1
|1
|Ховланд Эвен
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Чилуфя Эдвард
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Хеккен
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
8
11
Броммапойкарна
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Хеккен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
26
3
Упущенные победы
11
48
Броммапойкарна
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Хеккен
18.5%
81.5%
5 побед 22 поражения
Первый тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
23% (7)
53% (16)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
29
5
Упущенные победы
19
59
Голы по времени матча
Забито
18
21
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
5
28%
1
5%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
5
28%
5
24%
46-60
2
11%
6
29%
61-75
2
11%
5
24%
76-90
Пропущено
23
20
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
6
26%
5
25%
31-45
1
4%
6
30%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
8
35%
2
10%
76-90
Забито
21
49
6 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 29
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
1
5%
7
14%
1-15
3
14%
4
8%
16-30
2
10%
9
18%
31-45
5
24%
12
24%
46-60
3
14%
7
14%
61-75
7
33%
10
20%
76-90
Пропущено
31
18
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
4
13%
3
17%
1-15
4
13%
4
22%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
4
13%
3
17%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
10
32%
5
28%
76-90
Забито
39
70
15 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 45
14 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
6
15%
8
11%
1-15
7
18%
5
7%
16-30
2
5%
12
17%
31-45
10
26%
17
24%
46-60
5
13%
13
19%
61-75
9
23%
15
21%
76-90
Пропущено
54
38
25 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 25
6
11%
4
11%
1-15
8
15%
6
16%
16-30
11
20%
7
18%
31-45
5
9%
9
24%
46-60
6
11%
5
13%
61-75
18
33%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1
Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1
Хеккен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хеккен - Молде 1:3 Хеккен - Мальмё 4:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Молде - Хеккен 5:1
Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хеккен - Карабах 0:1 Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3
Результаты матчей
Броммапойкарна
Хеккен
Точный счет
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
4:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
3
6 раз 40%
4
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
2
9 раз 30%
3
6 раз 20%
4
6 раз 20%
0
5 раз 17%
1
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
69
141
114
123
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
87
87
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
255
1416
228
327
1317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|30
|20
|4
|6
|62 - 27
|64
|2.
|0:1
|30
|20
|4
|6
|59 - 26
|64
|3.
|30
|18
|3
|9
|69 - 39
|57
|4.
|30
|15
|5
|10
|41 - 36
|50
|5.
|30
|14
|3
|13
|37 - 34
|45
|6.
|30
|13
|6
|11
|35 - 40
|45
|7.
|30
|11
|11
|8
|41 - 39
|44
|8.
|30
|12
|6
|12
|51 - 44
|42
|9.
|30
|12
|5
|13
|45 - 45
|41
|10.
|30
|12
|5
|13
|32 - 34
|41
|11.
|30
|9
|9
|12
|34 - 38
|36
|12.
|30
|9
|9
|12
|30 - 44
|36
|13.
|30
|8
|10
|12
|33 - 37
|34
|14.
|30
|10
|3
|17
|40 - 53
|33
|15.
|30
|7
|5
|18
|30 - 62
|26
|16.
|30
|3
|6
|21
|26 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|0
|1
|49 - 18
|42
|2.
|1:0
|15
|11
|3
|1
|38 - 11
|36
|3.
|0:1
|15
|10
|3
|2
|33 - 13
|33
|4.
|15
|10
|2
|3
|25 - 15
|32
|5.
|15
|8
|5
|2
|29 - 21
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|18 - 18
|27
|7.
|15
|6
|6
|3
|21 - 14
|24
|8.
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|9.
|15
|7
|1
|7
|31 - 23
|22
|10.
|15
|6
|2
|7
|13 - 13
|20
|11.
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|20 - 14
|19
|13.
|15
|5
|2
|8
|18 - 23
|17
|14.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 19
|15
|16.
|15
|1
|4
|10
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|26 - 13
|31
|2.
|1:0
|15
|9
|1
|5
|24 - 16
|28
|3.
|15
|8
|2
|5
|17 - 15
|26
|4.
|15
|8
|1
|6
|24 - 21
|25
|5.
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|15
|5
|3
|7
|24 - 26
|18
|7.
|15
|5
|3
|7
|17 - 22
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|15
|5
|1
|9
|22 - 30
|16
|10.
|15
|4
|4
|7
|16 - 27
|16
|11.
|15
|4
|3
|8
|20 - 21
|15
|12.
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|13.
|15
|3
|6
|6
|13 - 23
|15
|14.
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|15.
|15
|2
|3
|10
|12 - 38
|9
|16.
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|16 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|11 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 9
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9