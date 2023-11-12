  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 30. Стадион: .
Броммапойкарна
2:1
Конец матча
Хеккен
0'
0:1
44' Гол
Хрстич Срджан
48' Желтая карточка
Ромео Аман
1:1
51' Гол
Wilmer Odefalk
2:1
53' Гол
Инусса Зейдан
64' Желтая карточка
Сана Тобиас
85' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Инусса Зейдан
90'+6

Ход матча

44'
0:1
Хрстич Срджан
(Чилуфя Эдвард)
46'
Тимосси-Андерссон Алекс
Лёфгрен Йеспер
 
48'
 
Ромео Аман
51'
Wilmer Odefalk
(Фрицсон Людвиг)
1:1
53'
Инусса Зейдан
(Петтерссон Оскар)
2:1
61'
 
Сана Тобиас
Ромео Аман
64'
 
Сана Тобиас
72'
 
Брюсберг Исак
Густафссон Самуэль
81'
Чалышир Андре
Wilmer Odefalk
 
81'
Васич Никола
Петтерссон Оскар
 
81'
Сулака Ребин
Акерманн Кевин
 
85'
 
90'
Инусса Зейдан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
20
Filip
Sidklev
3
Абрахамссон
Александер
14
Лёфгрен
Йеспер
4
Amadeus
Soegaard
17
Alexander
Jensen
2
Торбьерн
Эггем
7
Петтерссон
Оскар
13
Фрицсон
Людвиг
24
Акерманн
Кевин
12
Wilmer
Odefalk
27
Инусса
Зейдан
26
Абрахамссон
Петер
8
Абдулразак
Исхак
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
15
Ходжич
Кадир
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
23
Сонко
Момоду
19
Хрстич
Срджан
17
Чилуфя
Эдвард
Броммапойкарна
5-4-1
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Хеккен

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

А
4:2
К
1:0
А
6:0
А
2:0
К
0:0
А
1:5
А
3:1
А
1:0
А
1:0
А
5:0
А
2:1
А
5:1
А
2:0
С
1:2
С
0:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

26
6

Голов в среднем за матч

2.89
1

Среднее время на гол

31
90

Всего голов

34
12

Голов в среднем за матч

2.27
0.8

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

39
112

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 9 (2) 0.3
Фрицсон Людвиг 5 0.17
Васич Никола 5 0.17
Инусса Зейдан 5 (1) 0.17
Акерманн Кевин 3 0.1
Alexander Jensen 2 0.07
Marijan Cosic 2 0.07
Йоханссон Александр II 2 0.07
Samuel Holm 1 0.03
Сёдерстрём Тим 1 0.03
Оморова Ричи 1 0.03
Торбьерн Эггем 1 0.03
Кроон Самуэль 1 0.03
Wilmer Odefalk 1 0.03
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Лёфгрен Йеспер 0 0
Monir Jelassi 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.4
Рюгор Миккель 7 0.23
Сонко Момоду 7 0.23
Ховланд Эвен 6 0.2
Ларсен Ларс Олден 5 0.17
Лаюни Амор 5 (1) 0.17
Чилуфя Эдвард 5 0.17
Садик Ибраим 5 0.17
Дабо Понтус 4 0.13
Ромео Аман 3 0.1
Юссеф Али 2 0.07
Хрстич Срджан 2 0.07
Густафссон Самуэль 1 0.03
Тотлэнд Томас 1 0.03
Удденес Оскар 1 0.03
Сана Тобиас 1 0.03
Сандберг Симон 1 0.03
Густафссон Симон 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Камара Ола 0 0
Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Amadeus Soegaard 6 1
Фрицсон Людвиг 5 0
Акерманн Кевин 5 0
Чалышир Андре 4 0
Samuel Holm 4 0
Васич Никола 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Абрахамссон Александер 3 0
Оморова Ричи 3 0
Торбьерн Эггем 2 0
Alexander Jensen 2 0
Инусса Зейдан 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Тимосси-Андерссон Алекс 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромео Аман 5 0
Густафссон Самуэль 2 1
Оусоу Айхам 2 1
Рюгор Миккель 3 0
Сандберг Симон 3 0
Дабо Понтус 3 0
Садик Ибраим 1 1
Ховланд Эвен 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Сана Тобиас 1 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаюни Амор 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Чилуфя Эдвард 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Хеккен
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

8
11
Броммапойкарна
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Хеккен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

26
3

Упущенные победы

11
48
Броммапойкарна
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Хеккен
18.5%
81.5%
5 побед 22 поражения
Первый тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
23% (7)
53% (16)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

29
5

Упущенные победы

19
59

Голы по времени матча

Забито

18
21
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
5
28%
1
5%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
5
28%
5
24%
46-60
2
11%
6
29%
61-75
2
11%
5
24%
76-90

Пропущено

23
20
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
6
26%
5
25%
31-45
1
4%
6
30%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
8
35%
2
10%
76-90

Забито

21
49
6 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 29
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
1
5%
7
14%
1-15
3
14%
4
8%
16-30
2
10%
9
18%
31-45
5
24%
12
24%
46-60
3
14%
7
14%
61-75
7
33%
10
20%
76-90

Пропущено

31
18
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
4
13%
3
17%
1-15
4
13%
4
22%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
4
13%
3
17%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
10
32%
5
28%
76-90

Забито

39
70
15 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 45
14 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
6
15%
8
11%
1-15
7
18%
5
7%
16-30
2
5%
12
17%
31-45
10
26%
17
24%
46-60
5
13%
13
19%
61-75
9
23%
15
21%
76-90

Пропущено

54
38
25 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 25
6
11%
4
11%
1-15
8
15%
6
16%
16-30
11
20%
7
18%
31-45
5
9%
9
24%
46-60
6
11%
5
13%
61-75
18
33%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1
Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1
Хеккен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хеккен - Молде 1:3 Хеккен - Мальмё 4:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Молде - Хеккен 5:1
Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хеккен - Карабах 0:1 Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3

Результаты матчей

Броммапойкарна
Хеккен

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
4:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
3
6 раз 40%
4
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
2
9 раз 30%
3
6 раз 20%
4
6 раз 20%
0
5 раз 17%
1
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
6
9
1.5
14
1
1
14
2.5
12
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
8
7
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
25
5
14
16
1.5
22
8
3
27
2.5
13
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:0 30 20 4 6 62 - 27 64
2.
Эльфсборг
 0:1 30 20 4 6 59 - 26 64
3.
Хеккен
 30 18 3 9 69 - 39 57
4.
Юргорден
 30 15 5 10 41 - 36 50
5.
Вернаму
 30 14 3 13 37 - 34 45
6.
Кальмар
 30 13 6 11 35 - 40 45
7.
Хаммарбю
 30 11 11 8 41 - 39 44
8.
Сириус
 30 12 6 12 51 - 44 42
9.
ИФК Норрчепинг
 30 12 5 13 45 - 45 41
10.
Мьельбю
 30 12 5 13 32 - 34 41
11.
АИК
 30 9 9 12 34 - 38 36
12.
Хальмстад
 30 9 9 12 30 - 44 36
13.
Гётеборг
 30 8 10 12 33 - 37 34
14.
Броммапойкарна
 30 10 3 17 40 - 53 33
15.
Дегерфорс
 30 7 5 18 30 - 62 26
16.
Варберг БоИС
 30 3 6 21 26 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 15 14 0 1 49 - 18 42
2.
Мальмё
 1:0 15 11 3 1 38 - 11 36
3.
Эльфсборг
 0:1 15 10 3 2 33 - 13 33
4.
Юргорден
 15 10 2 3 25 - 15 32
5.
Хаммарбю
 15 8 5 2 29 - 21 29
6.
Кальмар
 15 8 3 4 18 - 18 27
7.
АИК
 15 6 6 3 21 - 14 24
8.
ИФК Норрчепинг
 15 7 2 6 21 - 19 23
9.
Сириус
 15 7 1 7 31 - 23 22
10.
Вернаму
 15 6 2 7 13 - 13 20
11.
Хальмстад
 15 5 5 5 14 - 17 20
12.
Гётеборг
 15 5 4 6 20 - 14 19
13.
Броммапойкарна
 15 5 2 8 18 - 23 17
14.
Дегерфорс
 15 5 2 8 18 - 24 17
15.
Мьельбю
 15 4 3 8 15 - 19 15
16.
Варберг БоИС
 15 1 4 10 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:1 15 10 1 4 26 - 13 31
2.
Мальмё
 1:0 15 9 1 5 24 - 16 28
3.
Мьельбю
 15 8 2 5 17 - 15 26
4.
Вернаму
 15 8 1 6 24 - 21 25
5.
Сириус
 15 5 5 5 20 - 21 20
6.
ИФК Норрчепинг
 15 5 3 7 24 - 26 18
7.
Кальмар
 15 5 3 7 17 - 22 18
8.
Юргорден
 15 5 3 7 16 - 21 18
9.
Броммапойкарна
 15 5 1 9 22 - 30 16
10.
Хальмстад
 15 4 4 7 16 - 27 16
11.
Хеккен
 15 4 3 8 20 - 21 15
12.
Хаммарбю
 15 3 6 6 12 - 18 15
13.
Гётеборг
 15 3 6 6 13 - 23 15
14.
АИК
 15 3 3 9 13 - 24 12
15.
Дегерфорс
 15 2 3 10 12 - 38 9
16.
Варберг БоИС
 15 2 2 11 16 - 37 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 16 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 9
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Чилуфя Эдвард сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Хрстич Срджан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Броммапойкарна 2:1 Хеккен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     