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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 30. Стадион: .
Мальмё
0:0
Перерыв
Эльфсборг
0'
21' Желтая карточка
Рикс Сёрен
28' Желтая карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло
28' Желтая карточка
Фрик Пер
43' Желтая карточка
Янссон Понтус

Ход матча

21'
Рикс Сёрен
 
28'
Габриэль Даль Тое Бусанелло
 
28'
 
Фрик Пер
40'
Мойсандер Никлас
Ольссон Мартин
 
43'
Янссон Понтус
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Эльфсборг
2.00
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Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
13
Ольссон
Мартин
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
22
Али
Таха
Абди
23
Йонсен
Лассер
Берг
8
Пенья
Серхио
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
21
Веккья
Стефано
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Buhari
Ibrahim
23
Хульт
Никлас
10
Michael
Baidoo
7
Томасен
Йенс
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
Мальмё
3-4-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Эльфсборг

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 13 побед

41 матч

51.2%
17.1%
31.7%
21 победа 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.6%
43.9%
19.5%
15 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

39%
29.3%
31.7%
16 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

А
3:0
А
3:2
А
1:1
А
0:1
ТМК
2:0
А
2:1
ТМК
1:3
ТМК
4:0
А
1:1
А
1:0
А
0:3
А
4:1
А
2:0
А
1:2
А
6:0
А
1:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
2:2
С
2:2
А
1:2
А
0:1
А
0:2
А
2:1
А
4:1
А
1:0
ТМС
2:3
А
2:1
ТМС
2:2
А
3:0
А
1:0
ТМС
2:1
А
2:2
ТМС
1:3
А
5:0
А
1:0
ТМС
4:0
А
4:0
А
1:1
А
1:2

Голы

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.95
1.24

Среднее время на гол

46
72

Всего голов

38
19

Голов в среднем за матч

1.81
0.95

Среднее время на гол

49
94

Всего голов

77
45

Голов в среднем за матч

1.88
1.1

Тотал матчей

2.5
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

47
82

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 15 (3) 0.5
Нанаси Себастьян 11 (1) 0.37
Веккья Стефано 8 0.27
Али Таха Абди 6 0.2
Рикс Сёрен 3 0.1
Корнелиус Дерек 3 0.1
Otto Rosengren 2 0.07
Ларссон Хуго 2 0.07
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.03
Пенья Серхио 1 0.03
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.03
Ольссон Мартин 1 0.03
Кристиансен Андерс 1 0.03
Сейдиу Патриот 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Йонсен Лассер Берг 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оккельс Йеппе 11 (2) 0.37
Ондрейка Якоб 7 0.23
Гудьонсен Свейнн 7 0.23
Бернхардссон Александер 6 0.2
Michael Baidoo 5 (1) 0.17
Ларссон Йохан 4 0.13
Фрик Пер 3 0.1
Седерберг Ноа 2 0.07
Jalal Abdulai 2 0.07
Лагербильке Густав 2 0.07
Касем Ахмед 1 0.03
Хульт Никлас 1 0.03
Хедлунд Симон 1 0.03
Emmanuel Boateng2 1 0.03
Лав Джек Купер 1 0.03
Хольмен Себастьян 1 0.03
Рёмер Андре 1 0.03
Томасен Йенс 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 8 0
Рикс Сёрен 6 0
Пенья Серхио 5 0
Корнелиус Дерек 5 0
Янссон Понтус 3 0
Левицки Оскар 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Ольссон Мартин 2 0
Нильсен Лассе 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Телин Исаак 2 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Веккья Стефано 1 0
Болин Уго 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 6 0
Jalal Abdulai 4 1
Хульт Никлас 5 0
Хольмен Себастьян 5 0
Рёмер Андре 4 0
Лагербильке Густав 4 0
Фрик Пер 3 0
Гудьонсен Свейнн 3 0
Emmanuel Boateng2 3 0
Седерберг Ноа 3 0
Касем Ахмед 3 0
Оккельс Йеппе 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Вальдимарссон Хакон-Рабн 0 1
Ларссон Йохан 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Томасен Йенс 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0

Результаты матчей

Мальмё
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

4
1
Мальмё
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Эльфсборг
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

22
33
Мальмё
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Эльфсборг
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

26
34

Голы по времени матча

Забито

35
24
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
7
20%
3
13%
1-15
3
9%
5
21%
16-30
5
14%
2
8%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
7
20%
3
13%
61-75
7
20%
8
33%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
5
38%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Забито

24
34
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
4
17%
4
12%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
3
13%
7
21%
31-45
4
17%
11
32%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
6
25%
4
12%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
5
42%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
5
31%
2
17%
76-90

Забито

59
58
26 В 1-м тайме 24
33 Во 2-м тайме 34
16 Забивали первыми 19
6 Не забивали 4
11
19%
7
12%
1-15
7
12%
8
14%
16-30
8
14%
9
16%
31-45
10
17%
14
24%
46-60
10
17%
8
14%
61-75
13
22%
12
21%
76-90

Пропущено

29
25
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
5
17%
0
0%
1-15
3
10%
7
28%
16-30
6
21%
7
28%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
7
24%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0
Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3
Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2

Результаты матчей

Мальмё
Эльфсборг

Точный счет

3:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
6
1 раз 7%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
8 раз 28%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
1
5 раз 17%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
2
11
3
1.5
10
5
8
6
2.5
5
10
3
11
3.5
2
13
2
12
4.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
7
8
1.5
8
6
4
11
2.5
4
10
1
14
3.5
3
11
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
24
5
18
11
1.5
18
11
12
17
2.5
9
20
4
25
3.5
5
24
3
26
4.5
2
27
1
28
5.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 30 20 5 5 59 - 25 65
2.
Мальмё
 0:0 30 19 5 6 61 - 27 62
3.
Хеккен
 1:2 30 18 3 9 69 - 39 57
4.
Юргорден
 0:0 30 15 6 9 40 - 34 51
5.
Вернаму
 1:3 30 14 3 13 37 - 34 45
6.
Хаммарбю
 2:2 30 11 11 8 41 - 39 44
7.
Кальмар
 0:0 30 12 7 11 33 - 39 43
8.
Сириус
 1:0 30 12 6 12 50 - 44 42
9.
ИФК Норрчепинг
 0:1 30 12 5 13 45 - 44 41
10.
Мьельбю
 1:1 30 11 6 13 31 - 34 39
11.
АИК
 3:1 30 9 9 12 34 - 38 36
12.
Хальмстад
 2:2 30 9 9 12 30 - 44 36
13.
Броммапойкарна
 2:1 30 10 3 17 40 - 53 33
14.
Гётеборг
 0:1 30 7 10 13 31 - 37 31
15.
Дегерфорс
 1:1 30 7 6 17 30 - 61 27
16.
Варберг БоИС
 1:0 30 4 6 20 26 - 65 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 1:2 15 14 0 1 49 - 18 42
2.
Мальмё
 0:0 15 10 4 1 37 - 11 34
3.
Эльфсборг
 0:0 15 10 3 2 33 - 13 33
4.
Юргорден
 0:0 15 10 2 3 25 - 15 32
5.
Хаммарбю
 2:2 15 8 5 2 29 - 21 29
6.
Кальмар
 0:0 15 7 4 4 16 - 17 25
7.
АИК
 3:1 15 6 6 3 21 - 14 24
8.
ИФК Норрчепинг
 0:1 15 7 2 6 21 - 19 23
9.
Сириус
 1:0 15 7 1 7 30 - 23 22
10.
Вернаму
 1:3 15 6 2 7 13 - 13 20
11.
Хальмстад
 2:2 15 5 5 5 14 - 17 20
12.
Гётеборг
 0:1 15 5 4 6 20 - 14 19
13.
Дегерфорс
 1:1 15 5 3 7 18 - 23 18
14.
Броммапойкарна
 2:1 15 5 2 8 18 - 23 17
15.
Мьельбю
 1:1 15 4 3 8 15 - 19 15
16.
Варберг БоИС
 1:0 15 2 4 9 10 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 15 10 2 3 26 - 12 32
2.
Мальмё
 0:0 15 9 1 5 24 - 16 28
3.
Вернаму
 1:3 15 8 1 6 24 - 21 25
4.
Мьельбю
 1:1 15 7 3 5 16 - 15 24
5.
Сириус
 1:0 15 5 5 5 20 - 21 20
6.
Юргорден
 0:0 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
ИФК Норрчепинг
 0:1 15 5 3 7 24 - 25 18
8.
Кальмар
 0:0 15 5 3 7 17 - 22 18
9.
Броммапойкарна
 2:1 15 5 1 9 22 - 30 16
10.
Хальмстад
 2:2 15 4 4 7 16 - 27 16
11.
Хеккен
 1:2 15 4 3 8 20 - 21 15
12.
Хаммарбю
 2:2 15 3 6 6 12 - 18 15
13.
АИК
 3:1 15 3 3 9 13 - 24 12
14.
Гётеборг
 0:1 15 2 6 7 11 - 23 12
15.
Дегерфорс
 1:1 15 2 3 10 12 - 38 9
16.
Варберг БоИС
 1:0 15 2 2 11 16 - 37 8
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 9
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
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  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Янссон Понтус получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Ольссон Мартин уходит с поля. Мойсандер Никлас выходит вместо него
  • 28'
    Фрик Пер получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Габриэль Даль Тое Бусанелло получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Рикс Сёрен получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Мальмё.
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Мальмё
Ничья
Эльфсборг
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