Тур: 30. Стадион: Эледа.
0'
21' Желтая карточкаРикс Сёрен
28' Желтая карточкаГабриэль Даль Тое Бусанелло
28' Желтая карточкаФрик Пер
43' Желтая карточкаЯнссон Понтус
Ход матча
21'
28'
43'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
76 Владение мячом, % 24
27
Далин
Юхан
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Camil Jebara
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Мальмё
Эльфсборг
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 13 побед
41 матч
51.2%
17.1%
31.7%
21 победа 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.6%
43.9%
19.5%
15 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
39%
29.3%
31.7%
16 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
1.95
1.24
Среднее время на гол
46
72
Всего голов
38
19
Голов в среднем за матч
1.81
0.95
Среднее время на гол
49
94
Всего голов
77
45
Голов в среднем за матч
1.88
1.1
Тотал матчей
2.5
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
47
82
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|15 (3)
|0.5
|Нанаси Себастьян
|11 (1)
|0.37
|Веккья Стефано
|8
|0.27
|Али Таха Абди
|6
|0.2
|Рикс Сёрен
|3
|0.1
|Корнелиус Дерек
|3
|0.1
|Otto Rosengren
|2
|0.07
|Ларссон Хуго
|2
|0.07
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.03
|Пенья Серхио
|1
|0.03
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.03
|Ольссон Мартин
|1
|0.03
|Кристиансен Андерс
|1
|0.03
|Сейдиу Патриот
|1
|0.03
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оккельс Йеппе
|11 (2)
|0.37
|Ондрейка Якоб
|7
|0.23
|Гудьонсен Свейнн
|7
|0.23
|Бернхардссон Александер
|6
|0.2
|Michael Baidoo
|5 (1)
|0.17
|Ларссон Йохан
|4
|0.13
|Фрик Пер
|3
|0.1
|Седерберг Ноа
|2
|0.07
|Jalal Abdulai
|2
|0.07
|Лагербильке Густав
|2
|0.07
|Касем Ахмед
|1
|0.03
|Хульт Никлас
|1
|0.03
|Хедлунд Симон
|1
|0.03
|Emmanuel Boateng2
|1
|0.03
|Лав Джек Купер
|1
|0.03
|Хольмен Себастьян
|1
|0.03
|Рёмер Андре
|1
|0.03
|Томасен Йенс
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|8
|0
|Рикс Сёрен
|6
|0
|Пенья Серхио
|5
|0
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Янссон Понтус
|3
|0
|Левицки Оскар
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Ольссон Мартин
|2
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Веккья Стефано
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|6
|0
|Jalal Abdulai
|4
|1
|Хульт Никлас
|5
|0
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Лагербильке Густав
|4
|0
|Фрик Пер
|3
|0
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0
|Emmanuel Boateng2
|3
|0
|Седерберг Ноа
|3
|0
|Касем Ахмед
|3
|0
|Оккельс Йеппе
|2
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Вальдимарссон Хакон-Рабн
|0
|1
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
4
1
Мальмё
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Эльфсборг
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
22
33
Мальмё
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Эльфсборг
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
26
34
Голы по времени матча
Забито
35
24
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
7
20%
3
13%
1-15
3
9%
5
21%
16-30
5
14%
2
8%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
7
20%
3
13%
61-75
7
20%
8
33%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
5
38%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Забито
24
34
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
4
17%
4
12%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
3
13%
7
21%
31-45
4
17%
11
32%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
6
25%
4
12%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
5
42%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
5
31%
2
17%
76-90
Забито
59
58
26 В 1-м тайме 24
33 Во 2-м тайме 34
16 Забивали первыми 19
6 Не забивали 4
11
19%
7
12%
1-15
7
12%
8
14%
16-30
8
14%
9
16%
31-45
10
17%
14
24%
46-60
10
17%
8
14%
61-75
13
22%
12
21%
76-90
Пропущено
29
25
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
5
17%
0
0%
1-15
3
10%
7
28%
16-30
6
21%
7
28%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
7
24%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0
Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3
Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2
Результаты матчей
Мальмё
Эльфсборг
Точный счет
3:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
6
1 раз 7%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
8 раз 28%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
1
5 раз 17%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
132
113
105
86
510
311
213
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
78
86
411
410
114
311
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
245
1811
1811
1217
920
425
524
326
227
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|20
|5
|5
|59 - 25
|65
|2.
|0:0
|30
|19
|5
|6
|61 - 27
|62
|3.
|1:2
|30
|18
|3
|9
|69 - 39
|57
|4.
|0:0
|30
|15
|6
|9
|40 - 34
|51
|5.
|1:3
|30
|14
|3
|13
|37 - 34
|45
|6.
|2:2
|30
|11
|11
|8
|41 - 39
|44
|7.
|0:0
|30
|12
|7
|11
|33 - 39
|43
|8.
|1:0
|30
|12
|6
|12
|50 - 44
|42
|9.
|0:1
|30
|12
|5
|13
|45 - 44
|41
|10.
|1:1
|30
|11
|6
|13
|31 - 34
|39
|11.
|3:1
|30
|9
|9
|12
|34 - 38
|36
|12.
|2:2
|30
|9
|9
|12
|30 - 44
|36
|13.
|2:1
|30
|10
|3
|17
|40 - 53
|33
|14.
|0:1
|30
|7
|10
|13
|31 - 37
|31
|15.
|1:1
|30
|7
|6
|17
|30 - 61
|27
|16.
|1:0
|30
|4
|6
|20
|26 - 65
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|15
|14
|0
|1
|49 - 18
|42
|2.
|0:0
|15
|10
|4
|1
|37 - 11
|34
|3.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|33 - 13
|33
|4.
|0:0
|15
|10
|2
|3
|25 - 15
|32
|5.
|2:2
|15
|8
|5
|2
|29 - 21
|29
|6.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|16 - 17
|25
|7.
|3:1
|15
|6
|6
|3
|21 - 14
|24
|8.
|0:1
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|9.
|1:0
|15
|7
|1
|7
|30 - 23
|22
|10.
|1:3
|15
|6
|2
|7
|13 - 13
|20
|11.
|2:2
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|12.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|20 - 14
|19
|13.
|1:1
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|14.
|2:1
|15
|5
|2
|8
|18 - 23
|17
|15.
|1:1
|15
|4
|3
|8
|15 - 19
|15
|16.
|1:0
|15
|2
|4
|9
|10 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|10
|2
|3
|26 - 12
|32
|2.
|0:0
|15
|9
|1
|5
|24 - 16
|28
|3.
|1:3
|15
|8
|1
|6
|24 - 21
|25
|4.
|1:1
|15
|7
|3
|5
|16 - 15
|24
|5.
|1:0
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|17 - 22
|18
|9.
|2:1
|15
|5
|1
|9
|22 - 30
|16
|10.
|2:2
|15
|4
|4
|7
|16 - 27
|16
|11.
|1:2
|15
|4
|3
|8
|20 - 21
|15
|12.
|2:2
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|13.
|3:1
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|14.
|0:1
|15
|2
|6
|7
|11 - 23
|12
|15.
|1:1
|15
|2
|3
|10
|12 - 38
|9
|16.
|1:0
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|11 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 9
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9