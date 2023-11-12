Тур: 30. Стадион: Варберг Энерджи Арена.
1:2
Конец матча
0'
49' Желтая карточкаТранберг Робин
63' Желтая карточкаТордарсон Колбейнн
1:0
64' ГолЗакриссон Хампус
1:1
74' ГолLucas Kahed
78' Желтая карточкаВендт Оскар
1:1
89' Не забитый пенальтиМуколли Арбнор
1:2
90' ГолКарлен Адам
90' Желтая карточкаКарлен Адам
90'+15
Ход матча
49'
64'
1:0
74'
1:1
78'
89'
1:1
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 5
-
21 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
10
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
-
16 Марич АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Варберг БоИС
Гётеборг
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
65
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|6
|0.2
|Жуниор Элитон
|3
|0.1
|Закриссон Хампус
|2
|0.07
|Карлссон Виктор
|2
|0.07
|Транберг Робин
|2
|0.07
|Ле Ру Люк
|2
|0.07
|Альфонси Оливер
|2
|0.07
|Линднер Йоаким
|1
|0.03
|Дальстрём Никлас
|1
|0.03
|Станисич Оливер
|1
|0.03
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.03
|Mads Borchers
|1
|0.03
|Oemuer Pektas
|1
|0.03
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7 (1)
|0.23
|Муколли Арбнор
|6 (2)
|0.2
|Ольссон Себастьян
|4
|0.13
|Карлен Адам
|4
|0.13
|Саломонссон Эмиль
|2
|0.07
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.07
|Thomas Santos
|1
|0.03
|Хаген Элиас
|1
|0.03
|Вендт Оскар
|1
|0.03
|Свенссон Густаф
|1
|0.03
|Хауснер Себастиан
|1
|0.03
|Lucas Kahed
|1
|0.03
|Hussein Carneil
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|9
|1
|Лушаку Исмет
|7
|0
|Станисич Оливер
|6
|0
|Maxime Sainte
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Карлссон Виктор
|5
|0
|Красники Дион
|5
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Янссон Лео
|3
|0
|Эль Уатки Яссин
|3
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|8
|0
|Тордарсон Колбейнн
|6
|0
|Свенссон Густаф
|5
|0
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Эрикссон Себастьян
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|3
|0
|Норлин Густаф
|3
|0
|Вендт Оскар
|2
|0
|Ольссон Себастьян
|2
|0
|Сельмани Астрит
|2
|0
|Hussein Carneil
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Муколли Арбнор
|1
|0
|Lucas Kahed
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Гётеборг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
9
Варберг БоИС
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
7% (1)
27% (4)
Гётеборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
30
8
Упущенные победы
9
18
Варберг БоИС
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
17% (5)
47% (14)
Гётеборг
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
33
10
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
2
18%
3
21%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
4
36%
4
29%
76-90
Пропущено
29
22
11 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
14%
2
9%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
4
14%
3
14%
31-45
7
24%
8
36%
46-60
3
10%
4
18%
61-75
8
28%
4
18%
76-90
Забито
18
20
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
5
28%
4
20%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
4
22%
3
15%
61-75
2
11%
6
30%
76-90
Пропущено
35
14
18 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 9
5
14%
0
0%
1-15
6
17%
3
21%
16-30
7
20%
2
14%
31-45
5
14%
4
29%
46-60
3
9%
2
14%
61-75
9
26%
3
21%
76-90
Забито
29
34
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
13 Не забивали 12
3
10%
5
15%
1-15
5
17%
5
15%
16-30
6
21%
6
18%
31-45
3
10%
2
6%
46-60
6
21%
6
18%
61-75
6
21%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
64
36
29 В 1-м тайме 11
35 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 21
9
14%
2
6%
1-15
9
14%
4
11%
16-30
11
17%
5
14%
31-45
12
19%
12
33%
46-60
6
9%
6
17%
61-75
17
27%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1
Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2
Гётеборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гётеборг - АИК 1:1 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Вернаму - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сириус 0:1
Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Мальмё - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0
Результаты матчей
Варберг БоИС
Гётеборг
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 50%
1
10 раз 33%
2
2 раза 7%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
6 раз 20%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
105
114
411
114
213
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
96
411
411
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1515
Больше Меньше
1911
525
822
327
228
228
228
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|30
|20
|4
|6
|62 - 27
|64
|2.
|0:1
|30
|20
|4
|6
|59 - 26
|64
|3.
|30
|18
|3
|9
|69 - 39
|57
|4.
|30
|15
|5
|10
|41 - 36
|50
|5.
|30
|14
|3
|13
|37 - 34
|45
|6.
|30
|13
|6
|11
|35 - 40
|45
|7.
|30
|11
|11
|8
|41 - 39
|44
|8.
|30
|12
|6
|12
|51 - 44
|42
|9.
|30
|12
|5
|13
|45 - 45
|41
|10.
|30
|12
|5
|13
|32 - 34
|41
|11.
|30
|9
|9
|12
|34 - 38
|36
|12.
|30
|9
|9
|12
|30 - 44
|36
|13.
|30
|8
|10
|12
|33 - 37
|34
|14.
|30
|10
|3
|17
|40 - 53
|33
|15.
|30
|7
|5
|18
|30 - 62
|26
|16.
|30
|3
|6
|21
|26 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|0
|1
|49 - 18
|42
|2.
|1:0
|15
|11
|3
|1
|38 - 11
|36
|3.
|0:1
|15
|10
|3
|2
|33 - 13
|33
|4.
|15
|10
|2
|3
|25 - 15
|32
|5.
|15
|8
|5
|2
|29 - 21
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|18 - 18
|27
|7.
|15
|6
|6
|3
|21 - 14
|24
|8.
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|9.
|15
|7
|1
|7
|31 - 23
|22
|10.
|15
|6
|2
|7
|13 - 13
|20
|11.
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|20 - 14
|19
|13.
|15
|5
|2
|8
|18 - 23
|17
|14.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 19
|15
|16.
|15
|1
|4
|10
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|26 - 13
|31
|2.
|1:0
|15
|9
|1
|5
|24 - 16
|28
|3.
|15
|8
|2
|5
|17 - 15
|26
|4.
|15
|8
|1
|6
|24 - 21
|25
|5.
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|15
|5
|3
|7
|24 - 26
|18
|7.
|15
|5
|3
|7
|17 - 22
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|15
|5
|1
|9
|22 - 30
|16
|10.
|15
|4
|4
|7
|16 - 27
|16
|11.
|15
|4
|3
|8
|20 - 21
|15
|12.
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|13.
|15
|3
|6
|6
|13 - 23
|15
|14.
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|15.
|15
|2
|3
|10
|12 - 38
|9
|16.
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|16 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|11 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 9
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9