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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 30. Стадион: .
Варберг БоИС
1:2
Конец матча
Гётеборг
0'
49' Желтая карточка
Транберг Робин
63' Желтая карточка
Тордарсон Колбейнн
1:0
64' Гол
Закриссон Хампус
1:1
74' Гол
Lucas Kahed
78' Желтая карточка
Вендт Оскар
1:1
89' Не забитый пенальти
Муколли Арбнор
1:2
90' Гол
Карлен Адам
90' Желтая карточка
Карлен Адам
90'+15

Ход матча

46'
 
Сельмани Астрит
Хауснер Себастиан
49'
Транберг Робин
 
60'
 
Hussein Carneil
Норлин Густаф
63'
 
Тордарсон Колбейнн
64'
Закриссон Хампус
(Лушаку Исмет)
1:0
72'
 
Ольссон Себастьян
Тордарсон Колбейнн
74'
1:1
Lucas Kahed
(Hussein Carneil)
78'
 
Вендт Оскар
81'
Рённберг Вильмер
Транберг Робин
 
84'
 
Карлен Адам
Lucas Kahed
89'
1:1
Муколли Арбнор
90'
Сильверхолт Оливер
Курочкин Антон
 
90'
1:2
Карлен Адам
(Муколли Арбнор)
90'
 
Карлен Адам

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 5
  • 21 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
29
Андерссон
Фредрик
5
Ногейра
Винисиус
3
Закриссон
Хампус
40
Дальстрём
Никлас
38
Сверриссон
Оскар
7
Транберг
Робин
10
Лушаку
Исмет
21
Карлссон
Виктор
37
Красники
Дион
9
Курочкин
Антон
17
Mads
Borchers
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
17
Вендт
Оскар
23
Тордарсон
Колбейнн
7
Эрикссон
Себастьян
28
Lucas
Kahed
29
Thomas
Santos
14
Норлин
Густаф
19
Муколли
Арбнор
Варберг БоИС
4-2-3-1
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Варберг БоИС
Гётеборг

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

А
1:2
А
0:4
А
1:1
А
1:2
А
2:0
А
1:0
А
1:2
К
1:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
65

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 6 0.2
Жуниор Элитон 3 0.1
Закриссон Хампус 2 0.07
Карлссон Виктор 2 0.07
Транберг Робин 2 0.07
Ле Ру Люк 2 0.07
Альфонси Оливер 2 0.07
Линднер Йоаким 1 0.03
Дальстрём Никлас 1 0.03
Станисич Оливер 1 0.03
Аль-Хамлави Ассад 1 0.03
Mads Borchers 1 0.03
Oemuer Pektas 1 0.03
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 (1) 0.23
Муколли Арбнор 6 (2) 0.2
Ольссон Себастьян 4 0.13
Карлен Адам 4 0.13
Саломонссон Эмиль 2 0.07
Норлин Густаф 2 (1) 0.07
Thomas Santos 1 0.03
Хаген Элиас 1 0.03
Вендт Оскар 1 0.03
Свенссон Густаф 1 0.03
Хауснер Себастиан 1 0.03
Lucas Kahed 1 0.03
Hussein Carneil 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 9 1
Лушаку Исмет 7 0
Станисич Оливер 6 0
Maxime Sainte 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Карлссон Виктор 5 0
Красники Дион 5 0
Жуниор Элитон 4 0
Янссон Лео 3 0
Эль Уатки Яссин 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Сильверхолт Оливер 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Сверриссон Оскар 1 0
Kristoffer Hoven 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Альфонси Диего 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 8 0
Тордарсон Колбейнн 6 0
Свенссон Густаф 5 0
Трондсен Андерс 1 2
Эрикссон Себастьян 3 0
Хауснер Себастиан 3 0
Норлин Густаф 3 0
Вендт Оскар 2 0
Ольссон Себастьян 2 0
Сельмани Астрит 2 0
Hussein Carneil 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Муколли Арбнор 1 0
Lucas Kahed 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Salaou Hachimou 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Гётеборг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
9
Варберг БоИС
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
7% (1)
27% (4)
Гётеборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

30
8

Упущенные победы

9
18
Варберг БоИС
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
17% (5)
47% (14)
Гётеборг
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

33
10

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
2
18%
3
21%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
4
36%
4
29%
76-90

Пропущено

29
22
11 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
14%
2
9%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
4
14%
3
14%
31-45
7
24%
8
36%
46-60
3
10%
4
18%
61-75
8
28%
4
18%
76-90

Забито

18
20
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
5
28%
4
20%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
4
22%
3
15%
61-75
2
11%
6
30%
76-90

Пропущено

35
14
18 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 9
5
14%
0
0%
1-15
6
17%
3
21%
16-30
7
20%
2
14%
31-45
5
14%
4
29%
46-60
3
9%
2
14%
61-75
9
26%
3
21%
76-90

Забито

29
34
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
13 Не забивали 12
3
10%
5
15%
1-15
5
17%
5
15%
16-30
6
21%
6
18%
31-45
3
10%
2
6%
46-60
6
21%
6
18%
61-75
6
21%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

64
36
29 В 1-м тайме 11
35 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 21
9
14%
2
6%
1-15
9
14%
4
11%
16-30
11
17%
5
14%
31-45
12
19%
12
33%
46-60
6
9%
6
17%
61-75
17
27%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1
Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2
Гётеборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гётеборг - АИК 1:1 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Вернаму - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сириус 0:1
Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Мальмё - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0

Результаты матчей

Варберг БоИС
Гётеборг

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 50%
1
10 раз 33%
2
2 раза 7%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
6 раз 20%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
10
5
1
14
1.5
4
11
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
6
4
11
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
15
0.5
Больше Меньше
19
11
5
25
1.5
8
22
3
27
2.5
2
28
2
28
3.5
2
28
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:0 30 20 4 6 62 - 27 64
2.
Эльфсборг
 0:1 30 20 4 6 59 - 26 64
3.
Хеккен
 30 18 3 9 69 - 39 57
4.
Юргорден
 30 15 5 10 41 - 36 50
5.
Вернаму
 30 14 3 13 37 - 34 45
6.
Кальмар
 30 13 6 11 35 - 40 45
7.
Хаммарбю
 30 11 11 8 41 - 39 44
8.
Сириус
 30 12 6 12 51 - 44 42
9.
ИФК Норрчепинг
 30 12 5 13 45 - 45 41
10.
Мьельбю
 30 12 5 13 32 - 34 41
11.
АИК
 30 9 9 12 34 - 38 36
12.
Хальмстад
 30 9 9 12 30 - 44 36
13.
Гётеборг
 30 8 10 12 33 - 37 34
14.
Броммапойкарна
 30 10 3 17 40 - 53 33
15.
Дегерфорс
 30 7 5 18 30 - 62 26
16.
Варберг БоИС
 30 3 6 21 26 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 15 14 0 1 49 - 18 42
2.
Мальмё
 1:0 15 11 3 1 38 - 11 36
3.
Эльфсборг
 0:1 15 10 3 2 33 - 13 33
4.
Юргорден
 15 10 2 3 25 - 15 32
5.
Хаммарбю
 15 8 5 2 29 - 21 29
6.
Кальмар
 15 8 3 4 18 - 18 27
7.
АИК
 15 6 6 3 21 - 14 24
8.
ИФК Норрчепинг
 15 7 2 6 21 - 19 23
9.
Сириус
 15 7 1 7 31 - 23 22
10.
Вернаму
 15 6 2 7 13 - 13 20
11.
Хальмстад
 15 5 5 5 14 - 17 20
12.
Гётеборг
 15 5 4 6 20 - 14 19
13.
Броммапойкарна
 15 5 2 8 18 - 23 17
14.
Дегерфорс
 15 5 2 8 18 - 24 17
15.
Мьельбю
 15 4 3 8 15 - 19 15
16.
Варберг БоИС
 15 1 4 10 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:1 15 10 1 4 26 - 13 31
2.
Мальмё
 1:0 15 9 1 5 24 - 16 28
3.
Мьельбю
 15 8 2 5 17 - 15 26
4.
Вернаму
 15 8 1 6 24 - 21 25
5.
Сириус
 15 5 5 5 20 - 21 20
6.
ИФК Норрчепинг
 15 5 3 7 24 - 26 18
7.
Кальмар
 15 5 3 7 17 - 22 18
8.
Юргорден
 15 5 3 7 16 - 21 18
9.
Броммапойкарна
 15 5 1 9 22 - 30 16
10.
Хальмстад
 15 4 4 7 16 - 27 16
11.
Хеккен
 15 4 3 8 20 - 21 15
12.
Хаммарбю
 15 3 6 6 12 - 18 15
13.
Гётеборг
 15 3 6 6 13 - 23 15
14.
АИК
 15 3 3 9 13 - 24 12
15.
Дегерфорс
 15 2 3 10 12 - 38 9
16.
Варберг БоИС
 15 2 2 11 16 - 37 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 16 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 9
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Варберг БоИС 1:2 Гётеборг онлайн

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