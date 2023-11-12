  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 1338
Дегерфорс
1:2
Конец матча
Мьельбю
0'
1:0
51' Гол
Линдгрен Густав
54' Желтая карточка
Викстрём Расмус
62' Желтая карточка
Илунга Де Пьевр
1:1
65' Гол
Петтерссон Том
86' Желтая карточка
Густафссон Виктор
1:2
90' Гол
Петтерссон Том
90'+5

Ход матча

24'
 
Seedy Jagne
Петерссон Адам
28'
 
Argjend Miftari
Рослер Колин
51'
Линдгрен Густав
1:0
54'
 
Викстрём Расмус
61'
Илунга Де Пьевр
Ольссон Себастьян
 
62'
Илунга Де Пьевр
 
65'
1:1
Петтерссон Том
(Seedy Jagne)
66'
 
Silas Nwankwo
Лёфквист Дэвид
66'
 
Фенгер Макс
Бергстрем Якоб
70'
 
Love Bjoernson
Silas Nwankwo
71'
Салмон Джастин
Бишис Джейми
 
71'
Кампос Диего
Pashang Abdulla
 
71'
Гайаю Джозеф-Клод
Валлин Оскар
 
85'
Carl Ljungberg
Гравиус Христос
 
86'
 
Густафссон Виктор
90'
1:2
Петтерссон Том
(Seedy Jagne)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
25
Ольссон
Йонас
XI
2
Гранат
Густав
6
Валлин
Оскар
23
Хеден
Линдског
Александр
20
Бузаине
Элиас
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
19
Бишис
Джейми
7
Ольссон
Себастьян
II
11
Гравиус
Христос
13
Pashang
Abdulla
9
Линдгрен
Густав
1
Тернквист
Ноэль
3
Брорссон
Арвид
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
26
Викстрём
Расмус
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
21
Петерссон
Адам
16
Йоханссон
Александр
18
Бергстрем
Якоб
12
Лёфквист
Дэвид
Дегерфорс
5-3-2
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Дегерфорс
Мьельбю

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

11 матчей

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

История матчей

А
2:0
А
0:0
А
2:1
А
0:2
А
1:0
С
2:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:1
С
1:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.4
0.83

Среднее время на гол

225
108

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.91
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

99
99

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 6 (1) 0.2
Эрквист Расмус 4 0.13
Вукоевич Диян 3 0.1
Линдгрен Густав 3 0.1
Гранат Густав 2 0.07
Бузаине Элиас 2 0.07
Гравиус Христос 1 0.03
Гваргис Питер 1 0.03
Салмон Джастин 1 0.03
Мартенссон Йохан 1 0.03
Гайаю Джозеф-Клод 1 0.03
Линделль Эрик 1 0.03
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.03
Павлович Дамьян 1 0.03
Корач Сеид 1 0.03
Ольссон Себастьян II 0 0
Россбах Сондре 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фенгер Макс 6 0.2
Лёфквист Дэвид 4 (2) 0.13
Йоханссон Херман 3 0.1
Штоль Адам 3 0.1
Петтерссон Том 3 0.1
Брорссон Арвид 2 0.07
Бергстрем Якоб 2 0.07
Leo Walta 2 0.07
Йоханссон Александр 2 (1) 0.07
Эйле Ноа 1 0.03
Seedy Jagne 1 0.03
Кричак Иван 1 0.03
Рослер Колин 1 0.03
Gudmundur Nokkvason 1 0.03
Густафссон Виктор 0 0
Моро Мамудо 0 0
Петерссон Адам 0 0
Перссон Ноа 0 0
Elliot Stroud 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрквист Расмус 7 1
Гравиус Христос 6 1
Корач Сеид 6 0
Гранат Густав 4 0
Павлович Дамьян 4 0
Гайаю Джозеф-Клод 3 0
Ольссон Себастьян II 3 0
Шауш Абделькарим Маммар 3 0
Кампос Диего 3 0
Линдгрен Густав 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Pashang Abdulla 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Болин Уго 1 0
Илунга Де Пьевр 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 7 0
Йоханссон Херман 7 0
Эйле Ноа 6 0
Кричак Иван 5 0
Йоханссон Александр 3 0
Брорссон Арвид 2 0
Викстрём Расмус 2 0
Рослер Колин 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Петтерссон Том 1 0
Лёфквист Дэвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Петерссон Адам 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Leo Walta 1 0
Gudmundur Nokkvason 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Мьельбю
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
1
Дегерфорс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Мьельбю
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

33
15

Упущенные победы

6
11
Дегерфорс
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (18)
13% (4)
27% (8)
Мьельбю
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

36
19

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

19
17
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
5
26%
2
12%
61-75
4
21%
4
24%
76-90

Пропущено

23
15
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
7
30%
5
33%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
3
13%
2
13%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
0
0%
3
20%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
3
23%
5
33%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
31%
2
13%
76-90

Пропущено

37
19
19 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
6
16%
1
5%
1-15
4
11%
3
16%
16-30
9
24%
1
5%
31-45
5
14%
3
16%
46-60
7
19%
5
26%
61-75
6
16%
6
32%
76-90

Забито

32
32
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 12
2
6%
5
16%
1-15
6
19%
3
9%
16-30
4
13%
9
28%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
6
19%
4
13%
61-75
8
25%
6
19%
76-90

Пропущено

60
34
32 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 20
8
13%
3
9%
1-15
8
13%
4
12%
16-30
16
27%
6
18%
31-45
9
15%
7
21%
46-60
10
17%
6
18%
61-75
9
15%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0
Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2
АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2

Результаты матчей

Дегерфорс
Мьельбю

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
6:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
0
12 раз 40%
2
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
18
12
8
22
1.5
11
19
1
29
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:0 30 20 4 6 62 - 27 64
2.
Эльфсборг
 0:1 30 20 4 6 59 - 26 64
3.
Хеккен
 30 18 3 9 69 - 39 57
4.
Юргорден
 30 15 5 10 41 - 36 50
5.
Вернаму
 30 14 3 13 37 - 34 45
6.
Кальмар
 30 13 6 11 35 - 40 45
7.
Хаммарбю
 30 11 11 8 41 - 39 44
8.
Сириус
 30 12 6 12 51 - 44 42
9.
ИФК Норрчепинг
 30 12 5 13 45 - 45 41
10.
Мьельбю
 30 12 5 13 32 - 34 41
11.
АИК
 30 9 9 12 34 - 38 36
12.
Хальмстад
 30 9 9 12 30 - 44 36
13.
Гётеборг
 30 8 10 12 33 - 37 34
14.
Броммапойкарна
 30 10 3 17 40 - 53 33
15.
Дегерфорс
 30 7 5 18 30 - 62 26
16.
Варберг БоИС
 30 3 6 21 26 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 15 14 0 1 49 - 18 42
2.
Мальмё
 1:0 15 11 3 1 38 - 11 36
3.
Эльфсборг
 0:1 15 10 3 2 33 - 13 33
4.
Юргорден
 15 10 2 3 25 - 15 32
5.
Хаммарбю
 15 8 5 2 29 - 21 29
6.
Кальмар
 15 8 3 4 18 - 18 27
7.
АИК
 15 6 6 3 21 - 14 24
8.
ИФК Норрчепинг
 15 7 2 6 21 - 19 23
9.
Сириус
 15 7 1 7 31 - 23 22
10.
Вернаму
 15 6 2 7 13 - 13 20
11.
Хальмстад
 15 5 5 5 14 - 17 20
12.
Гётеборг
 15 5 4 6 20 - 14 19
13.
Броммапойкарна
 15 5 2 8 18 - 23 17
14.
Дегерфорс
 15 5 2 8 18 - 24 17
15.
Мьельбю
 15 4 3 8 15 - 19 15
16.
Варберг БоИС
 15 1 4 10 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:1 15 10 1 4 26 - 13 31
2.
Мальмё
 1:0 15 9 1 5 24 - 16 28
3.
Мьельбю
 15 8 2 5 17 - 15 26
4.
Вернаму
 15 8 1 6 24 - 21 25
5.
Сириус
 15 5 5 5 20 - 21 20
6.
ИФК Норрчепинг
 15 5 3 7 24 - 26 18
7.
Кальмар
 15 5 3 7 17 - 22 18
8.
Юргорден
 15 5 3 7 16 - 21 18
9.
Броммапойкарна
 15 5 1 9 22 - 30 16
10.
Хальмстад
 15 4 4 7 16 - 27 16
11.
Хеккен
 15 4 3 8 20 - 21 15
12.
Хаммарбю
 15 3 6 6 12 - 18 15
13.
Гётеборг
 15 3 6 6 13 - 23 15
14.
АИК
 15 3 3 9 13 - 24 12
15.
Дегерфорс
 15 2 3 10 12 - 38 9
16.
Варберг БоИС
 15 2 2 11 16 - 37 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 16 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 9
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Викстрём Расмус получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Г О О О О Л - Линдгрен Густав бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Colin Roesler уходит с поля. Argjend Miftari выходит вместо него
    • 24'
      Adam Petersson уходит с поля. Imam Jagne выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дегерфорс 1:2 Мьельбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     