Тур: 30. Стадион: Стора Валла. Зрители: 1338
0'
1:0
51' ГолЛиндгрен Густав
54' Желтая карточкаВикстрём Расмус
62' Желтая карточкаИлунга Де Пьевр
1:1
65' ГолПеттерссон Том
86' Желтая карточкаГустафссон Виктор
1:2
90' ГолПеттерссон Том
90'+5
Ход матча
51'
1:0
54'
62'
65'
1:1
90'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
19
Бишис
Джейми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бишис ДжеймиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Дегерфорс
Мьельбю
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
11 матчей
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.4
0.83
Среднее время на гол
225
108
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.91
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
99
99
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|6 (1)
|0.2
|Эрквист Расмус
|4
|0.13
|Вукоевич Диян
|3
|0.1
|Линдгрен Густав
|3
|0.1
|Гранат Густав
|2
|0.07
|Бузаине Элиас
|2
|0.07
|Гравиус Христос
|1
|0.03
|Гваргис Питер
|1
|0.03
|Салмон Джастин
|1
|0.03
|Мартенссон Йохан
|1
|0.03
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0.03
|Линделль Эрик
|1
|0.03
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.03
|Павлович Дамьян
|1
|0.03
|Корач Сеид
|1
|0.03
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Россбах Сондре
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фенгер Макс
|6
|0.2
|Лёфквист Дэвид
|4 (2)
|0.13
|Йоханссон Херман
|3
|0.1
|Штоль Адам
|3
|0.1
|Петтерссон Том
|3
|0.1
|Брорссон Арвид
|2
|0.07
|Бергстрем Якоб
|2
|0.07
|Leo Walta
|2
|0.07
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.07
|Эйле Ноа
|1
|0.03
|Seedy Jagne
|1
|0.03
|Кричак Иван
|1
|0.03
|Рослер Колин
|1
|0.03
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0.03
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Петерссон Адам
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Elliot Stroud
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрквист Расмус
|7
|1
|Гравиус Христос
|6
|1
|Корач Сеид
|6
|0
|Гранат Густав
|4
|0
|Павлович Дамьян
|4
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|3
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|3
|0
|Кампос Диего
|3
|0
|Линдгрен Густав
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Pashang Abdulla
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
|Илунга Де Пьевр
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|7
|0
|Йоханссон Херман
|7
|0
|Эйле Ноа
|6
|0
|Кричак Иван
|5
|0
|Йоханссон Александр
|3
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Викстрём Расмус
|2
|0
|Рослер Колин
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Лёфквист Дэвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Петерссон Адам
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Leo Walta
|1
|0
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Мьельбю
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
1
Дегерфорс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Мьельбю
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
33
15
Упущенные победы
6
11
Дегерфорс
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (18)
13% (4)
27% (8)
Мьельбю
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
36
19
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
19
17
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
5
26%
2
12%
61-75
4
21%
4
24%
76-90
Пропущено
23
15
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
7
30%
5
33%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
3
13%
2
13%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
0
0%
3
20%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
3
23%
5
33%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Пропущено
37
19
19 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
6
16%
1
5%
1-15
4
11%
3
16%
16-30
9
24%
1
5%
31-45
5
14%
3
16%
46-60
7
19%
5
26%
61-75
6
16%
6
32%
76-90
Забито
32
32
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 12
2
6%
5
16%
1-15
6
19%
3
9%
16-30
4
13%
9
28%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
6
19%
4
13%
61-75
8
25%
6
19%
76-90
Пропущено
60
34
32 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 20
8
13%
3
9%
1-15
8
13%
4
12%
16-30
16
27%
6
18%
31-45
9
15%
7
21%
46-60
10
17%
6
18%
61-75
9
15%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0
Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2
АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2
Результаты матчей
Дегерфорс
Мьельбю
Точный счет
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
6:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
0
12 раз 40%
2
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
510
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
312
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
1812
822
1119
129
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|30
|20
|4
|6
|62 - 27
|64
|2.
|0:1
|30
|20
|4
|6
|59 - 26
|64
|3.
|30
|18
|3
|9
|69 - 39
|57
|4.
|30
|15
|5
|10
|41 - 36
|50
|5.
|30
|14
|3
|13
|37 - 34
|45
|6.
|30
|13
|6
|11
|35 - 40
|45
|7.
|30
|11
|11
|8
|41 - 39
|44
|8.
|30
|12
|6
|12
|51 - 44
|42
|9.
|30
|12
|5
|13
|45 - 45
|41
|10.
|30
|12
|5
|13
|32 - 34
|41
|11.
|30
|9
|9
|12
|34 - 38
|36
|12.
|30
|9
|9
|12
|30 - 44
|36
|13.
|30
|8
|10
|12
|33 - 37
|34
|14.
|30
|10
|3
|17
|40 - 53
|33
|15.
|30
|7
|5
|18
|30 - 62
|26
|16.
|30
|3
|6
|21
|26 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|0
|1
|49 - 18
|42
|2.
|1:0
|15
|11
|3
|1
|38 - 11
|36
|3.
|0:1
|15
|10
|3
|2
|33 - 13
|33
|4.
|15
|10
|2
|3
|25 - 15
|32
|5.
|15
|8
|5
|2
|29 - 21
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|18 - 18
|27
|7.
|15
|6
|6
|3
|21 - 14
|24
|8.
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|9.
|15
|7
|1
|7
|31 - 23
|22
|10.
|15
|6
|2
|7
|13 - 13
|20
|11.
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|20 - 14
|19
|13.
|15
|5
|2
|8
|18 - 23
|17
|14.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 19
|15
|16.
|15
|1
|4
|10
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|26 - 13
|31
|2.
|1:0
|15
|9
|1
|5
|24 - 16
|28
|3.
|15
|8
|2
|5
|17 - 15
|26
|4.
|15
|8
|1
|6
|24 - 21
|25
|5.
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|15
|5
|3
|7
|24 - 26
|18
|7.
|15
|5
|3
|7
|17 - 22
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|15
|5
|1
|9
|22 - 30
|16
|10.
|15
|4
|4
|7
|16 - 27
|16
|11.
|15
|4
|3
|8
|20 - 21
|15
|12.
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|13.
|15
|3
|6
|6
|13 - 23
|15
|14.
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|15.
|15
|2
|3
|10
|12 - 38
|9
|16.
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|16 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|11 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 9
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9