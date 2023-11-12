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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 30. Стадион: .
Сириус
1:0
Второй тайм: 67'
ИФК Норрчепинг
0'
1:0
54' Гол
Wessam Abou Ali
64' Желтая карточка
Хейер Мелкер

Ход матча

20'
Aron Bjarnason I
Видгрен Деннис
 
54'
Wessam Abou Ali
1:0
61'
 
Каллей Яхья
Marcus Baggesen
61'
 
Сема Майч
Линн Виктор
64'
Хейер Мелкер
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
ИФК Норрчепинг
2.00
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Все Коэффициенты
1
Нильссон
Давид
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
5
Карлссон
Тобиас
III
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
6
Де
Кампс
Юри
19
Хейер
Мелкер
7
Мэтьюз
Ташрик
20
Перссон
Хоаким
9
Wessam
Abou
Ali
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
2
Толинссон
Йеспер
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
8
Сигюргейрссон
Исак
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
18
Скуласон
Ари
19
Линн
Виктор
9
Траустасон
Арнор
5
Нюман
Кристоффер
Сириус
4-2-3-1
ИФК Норрчепинг
4-4-2

История личных встреч

Сириус
ИФК Норрчепинг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
2:4
А
1:1
А
1:2
А
4:2
А
0:2
А
0:1
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
0:2
С
3:0
С
1:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
0.89

Среднее время на гол

63
101

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.89
1.57

Среднее время на гол

101
57

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.19

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

80
75

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перссон Хоаким 10 0.33
Мэтьюз Ташрик 9 (2) 0.3
Wessam Abou Ali 9 0.3
Хейер Мелкер 4 0.13
Алсанати Андре 3 0.1
Стенссон Даниэль 2 0.07
Aron Bjarnason I 2 0.07
Роше Джейми 2 0.07
Сьогрелл Херман 1 0.03
Видгрен Деннис 1 0.03
Карлссон Тобиас III 1 0.03
Матисен Маркус 1 0.03
Кастегрен Хенрик 1 0.03
Силисуфай Эди 1 0.03
Коструп Магнус 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траустасон Арнор 9 (1) 0.3
Нюман Кристоффер 8 0.27
Линн Виктор 6 0.2
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 0.17
Сигурдссон Арнор 5 0.17
Сигюргейрссон Исак 3 0.1
Сема Майч 2 0.07
Лунд Марко 2 0.07
Хазени Кристоффер 1 0.03
Бьёрк Карл 1 0.03
Шабани Лаорент 1 0.03
Moutaz Neffati 1 0.03
Daniel Eid 0 0
Marcus Baggesen 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Сисей Йеспер 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 9 1
Вельчерлинг-Перссон Якоб 5 0
Де Кампс Юри 4 0
Видгрен Деннис 3 0
Aron Bjarnason I 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Викман Адам 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Перссон Хоаким 2 0
Кастегрен Хенрик 2 0
Wessam Abou Ali 2 0
Алсанати Андре 2 0
Карлссон Тобиас III 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Мэтьюз Ташрик 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
August Ljungberg 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрикссон Антон 9 0
Сисей Йеспер 9 0
Лунд Марко 6 1
Траустасон Арнор 7 0
Ортмарк Якоб 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Daniel Eid 3 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0
Линн Виктор 2 0
Скуласон Ари 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Толинссон Йеспер 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Сириус
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
ИФК Норрчепинг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

9
11
Сириус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
ИФК Норрчепинг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

17
20
Сириус
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
21% (6)
52% (15)
ИФК Норрчепинг
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
14% (4)
48% (14)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

26
31

Голы по времени матча

Забито

27
24
17 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
7%
1
4%
1-15
5
19%
8
33%
16-30
10
37%
4
17%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
6
22%
5
21%
76-90

Пропущено

25
24
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
8%
5
21%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
6
24%
1
4%
31-45
4
16%
6
25%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
5
20%
6
25%
76-90

Забито

20
24
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
5%
2
8%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
6
30%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
6
30%
8
33%
76-90

Пропущено

21
16
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
19%
2
13%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
5
24%
6
38%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

47
48
23 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
3
6%
3
6%
1-15
7
15%
10
21%
16-30
13
28%
9
19%
31-45
9
19%
6
13%
46-60
3
6%
7
15%
61-75
12
26%
13
27%
76-90

Пропущено

46
40
24 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
6
13%
7
18%
1-15
7
15%
3
8%
16-30
11
24%
4
10%
31-45
9
20%
12
30%
46-60
8
17%
4
10%
61-75
5
11%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0
Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1
ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2

Результаты матчей

Сириус
ИФК Норрчепинг

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
7
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сириус
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
4
8
6
1.5
6
9
5
9
2.5
3
12
1
13
3.5
1
14
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
1
6
9
1.5
8
6
2
13
2.5
3
11
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
24
5
14
15
1.5
14
15
7
22
2.5
6
23
2
27
3.5
1
28
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 30 20 5 5 59 - 25 65
2.
Мальмё
 0:0 30 19 5 6 61 - 27 62
3.
Хеккен
 1:2 30 18 3 9 69 - 39 57
4.
Юргорден
 0:0 30 15 6 9 40 - 34 51
5.
Вернаму
 1:3 30 14 3 13 37 - 34 45
6.
Хаммарбю
 2:2 30 11 11 8 41 - 39 44
7.
Кальмар
 0:0 30 12 7 11 33 - 39 43
8.
Сириус
 1:0 30 12 6 12 50 - 44 42
9.
ИФК Норрчепинг
 0:1 30 12 5 13 45 - 44 41
10.
Мьельбю
 1:1 30 11 6 13 31 - 34 39
11.
АИК
 3:1 30 9 9 12 34 - 38 36
12.
Хальмстад
 2:2 30 9 9 12 30 - 44 36
13.
Броммапойкарна
 2:1 30 10 3 17 40 - 53 33
14.
Гётеборг
 0:1 30 7 10 13 31 - 37 31
15.
Дегерфорс
 1:1 30 7 6 17 30 - 61 27
16.
Варберг БоИС
 1:0 30 4 6 20 26 - 65 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 1:2 15 14 0 1 49 - 18 42
2.
Мальмё
 0:0 15 10 4 1 37 - 11 34
3.
Эльфсборг
 0:0 15 10 3 2 33 - 13 33
4.
Юргорден
 0:0 15 10 2 3 25 - 15 32
5.
Хаммарбю
 2:2 15 8 5 2 29 - 21 29
6.
Кальмар
 0:0 15 7 4 4 16 - 17 25
7.
АИК
 3:1 15 6 6 3 21 - 14 24
8.
ИФК Норрчепинг
 0:1 15 7 2 6 21 - 19 23
9.
Сириус
 1:0 15 7 1 7 30 - 23 22
10.
Вернаму
 1:3 15 6 2 7 13 - 13 20
11.
Хальмстад
 2:2 15 5 5 5 14 - 17 20
12.
Гётеборг
 0:1 15 5 4 6 20 - 14 19
13.
Дегерфорс
 1:1 15 5 3 7 18 - 23 18
14.
Броммапойкарна
 2:1 15 5 2 8 18 - 23 17
15.
Мьельбю
 1:1 15 4 3 8 15 - 19 15
16.
Варберг БоИС
 1:0 15 2 4 9 10 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 15 10 2 3 26 - 12 32
2.
Мальмё
 0:0 15 9 1 5 24 - 16 28
3.
Вернаму
 1:3 15 8 1 6 24 - 21 25
4.
Мьельбю
 1:1 15 7 3 5 16 - 15 24
5.
Сириус
 1:0 15 5 5 5 20 - 21 20
6.
Юргорден
 0:0 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
ИФК Норрчепинг
 0:1 15 5 3 7 24 - 25 18
8.
Кальмар
 0:0 15 5 3 7 17 - 22 18
9.
Броммапойкарна
 2:1 15 5 1 9 22 - 30 16
10.
Хальмстад
 2:2 15 4 4 7 16 - 27 16
11.
Хеккен
 1:2 15 4 3 8 20 - 21 15
12.
Хаммарбю
 2:2 15 3 6 6 12 - 18 15
13.
АИК
 3:1 15 3 3 9 13 - 24 12
14.
Гётеборг
 0:1 15 2 6 7 11 - 23 12
15.
Дегерфорс
 1:1 15 2 3 10 12 - 38 9
16.
Варберг БоИС
 1:0 15 2 2 11 16 - 37 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 9
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
ИФК Норрчепинг
2.00
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5.80
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4.70
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