Тур: 30. Стадион: Студентернас. Зрители: 6537
2:0
Конец матча
0'
1:0
53' ГолWessam Abou Ali
64' Желтая карточкаХейер Мелкер
2:0
70' ГолWessam Abou Ali
77' Желтая карточкаКаллей Яхья
90' Желтая карточкаMoutaz Neffati
90'+6
Ход матча
53'
1:0
61'
64'
70'
77'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
19
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
-
-
12 Oli Omarsson
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Каллей ЯхьяПолузащитник
-
23 Сема МайчНападающий
-
-
-
-
31 Leo Jonsson
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Сириус
ИФК Норрчепинг
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
0.89
Среднее время на гол
63
101
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.89
1.57
Среднее время на гол
101
57
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.19
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
80
75
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перссон Хоаким
|10
|0.33
|Wessam Abou Ali
|10
|0.33
|Мэтьюз Ташрик
|9 (2)
|0.3
|Хейер Мелкер
|4
|0.13
|Алсанати Андре
|3
|0.1
|Стенссон Даниэль
|2
|0.07
|Aron Bjarnason I
|2
|0.07
|Роше Джейми
|2
|0.07
|Сьогрелл Херман
|1
|0.03
|Видгрен Деннис
|1
|0.03
|Карлссон Тобиас III
|1
|0.03
|Матисен Маркус
|1
|0.03
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.03
|Силисуфай Эди
|1
|0.03
|Коструп Магнус
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|9 (1)
|0.3
|Нюман Кристоффер
|8
|0.27
|Линн Виктор
|6
|0.2
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5
|0.17
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.17
|Сигюргейрссон Исак
|3
|0.1
|Сема Майч
|2
|0.07
|Лунд Марко
|2
|0.07
|Хазени Кристоффер
|1
|0.03
|Бьёрк Карл
|1
|0.03
|Шабани Лаорент
|1
|0.03
|Moutaz Neffati
|1
|0.03
|Daniel Eid
|0
|0
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Сисей Йеспер
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|9
|1
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|5
|0
|Де Кампс Юри
|4
|0
|Хейер Мелкер
|4
|0
|Видгрен Деннис
|3
|0
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Викман Адам
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Кастегрен Хенрик
|2
|0
|Wessam Abou Ali
|2
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Мэтьюз Ташрик
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрикссон Антон
|9
|0
|Сисей Йеспер
|9
|0
|Лунд Марко
|6
|1
|Траустасон Арнор
|7
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Линн Виктор
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Толинссон Йеспер
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Moutaz Neffati
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
ИФК Норрчепинг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
9
11
Сириус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
ИФК Норрчепинг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
17
20
Сириус
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
20% (6)
50% (15)
ИФК Норрчепинг
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
13% (4)
50% (15)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
26
31
Голы по времени матча
Забито
29
24
17 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
7%
1
4%
1-15
5
17%
8
33%
16-30
10
34%
4
17%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
6
21%
5
21%
76-90
Пропущено
25
26
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
8%
5
19%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
6
24%
1
4%
31-45
4
16%
7
27%
46-60
5
20%
4
15%
61-75
5
20%
6
23%
76-90
Забито
20
24
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
5%
2
8%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
6
30%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
6
30%
8
33%
76-90
Пропущено
21
16
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
19%
2
13%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
5
24%
6
38%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
49
48
23 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
3
6%
3
6%
1-15
7
14%
10
21%
16-30
13
27%
9
19%
31-45
10
20%
6
13%
46-60
4
8%
7
15%
61-75
12
24%
13
27%
76-90
Пропущено
46
42
24 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
6
13%
7
17%
1-15
7
15%
3
7%
16-30
11
24%
4
10%
31-45
9
20%
13
31%
46-60
8
17%
5
12%
61-75
5
11%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0
Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1
ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2
Результаты матчей
Сириус
ИФК Норрчепинг
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
7
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 30%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сириус
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
96
69
510
312
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
69
87
213
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
246
1515
1416
723
624
228
129
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|30
|20
|4
|6
|62 - 27
|64
|2.
|0:1
|30
|20
|4
|6
|59 - 26
|64
|3.
|30
|18
|3
|9
|69 - 39
|57
|4.
|30
|15
|5
|10
|41 - 36
|50
|5.
|30
|14
|3
|13
|37 - 34
|45
|6.
|30
|13
|6
|11
|35 - 40
|45
|7.
|30
|11
|11
|8
|41 - 39
|44
|8.
|30
|12
|6
|12
|51 - 44
|42
|9.
|30
|12
|5
|13
|45 - 45
|41
|10.
|30
|12
|5
|13
|32 - 34
|41
|11.
|30
|9
|9
|12
|34 - 38
|36
|12.
|30
|9
|9
|12
|30 - 44
|36
|13.
|30
|8
|10
|12
|33 - 37
|34
|14.
|30
|10
|3
|17
|40 - 53
|33
|15.
|30
|7
|5
|18
|30 - 62
|26
|16.
|30
|3
|6
|21
|26 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|0
|1
|49 - 18
|42
|2.
|1:0
|15
|11
|3
|1
|38 - 11
|36
|3.
|0:1
|15
|10
|3
|2
|33 - 13
|33
|4.
|15
|10
|2
|3
|25 - 15
|32
|5.
|15
|8
|5
|2
|29 - 21
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|18 - 18
|27
|7.
|15
|6
|6
|3
|21 - 14
|24
|8.
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|9.
|15
|7
|1
|7
|31 - 23
|22
|10.
|15
|6
|2
|7
|13 - 13
|20
|11.
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|20 - 14
|19
|13.
|15
|5
|2
|8
|18 - 23
|17
|14.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 19
|15
|16.
|15
|1
|4
|10
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|26 - 13
|31
|2.
|1:0
|15
|9
|1
|5
|24 - 16
|28
|3.
|15
|8
|2
|5
|17 - 15
|26
|4.
|15
|8
|1
|6
|24 - 21
|25
|5.
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|15
|5
|3
|7
|24 - 26
|18
|7.
|15
|5
|3
|7
|17 - 22
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|15
|5
|1
|9
|22 - 30
|16
|10.
|15
|4
|4
|7
|16 - 27
|16
|11.
|15
|4
|3
|8
|20 - 21
|15
|12.
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|13.
|15
|3
|6
|6
|13 - 23
|15
|14.
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|15.
|15
|2
|3
|10
|12 - 38
|9
|16.
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|16 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|11 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 9
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9