У гостей в перерыве вышли Филип Костич и Саша Лукич, сменившие Филипа Младеновича и Марко Груйича. У хозяев играют Ваут Фас, Астер Вранкс и Доди Лукебакио, ушли с поля Артур Теате, Орель Мангаля и Жоан Бакайоко.

Первая медицинская пауза в нашем матче, помощь врачей требуется Вельковичу, который пострадал в одном из единоборств.

Возрастает у нас количество фолов, возможно, еще заведутся команды и покажут нам хороший футбол.

Деман с левого фланга направляет мяч в штрафную гостей, однако оборона сборной Сербии справляется с угрозой.

Заброс в направлении Лукебакио исполняют бельгийцы, однако свежего атакующего игрока хозяев оттирают от мяча защитники сербской сборной.

Опенда вновь убегает к штрафной соперника после передачи из глубины поля, однако Райкович вовремя сокращает угол обстрела и спасает свои ворота!

Первый угловой в сегодняшнем матче заработали хозяева поля, Райкович после навеса от флажка не смог выбить мяч далеко, но дальше полевые игроки справились.

Чуть активнее стали действовать хозяева поля в заключительной трети тайма, видимо, сознательно они выключились на предыдущем отрезке.

Подходит к концу первая половина встречи, не самый зрелищный матч выдают команды, что, учитывая статус поединка, вполне объяснимо.

Влахович стал адресатом передачи от Джуричича, однако в своей штрафной удачно отработали центральные защитники сборной Бельгии.

Очень спокойно бельгийцы контролируют мяч в эти минуты, ничего опасного на поле опять не происходит.

Тилеманс отдает хороший проникающий пас в штрафную, Опенда убирает мяч под правую и пробивает в ближний угол, но Райкович спасает свои ворота.

Разыграли бельгийцы угловой на левом фланге, доведя мяч до Карраско в центральную зону, удар которого в дальний угол защитники заблокировали.

32' 4:4 по ударам у нас к этой минуте, но в створ попадают только хозяева - 3:0. Впрочем, пассивность бельгийцев может сослужить плохую службу.

31' Близки сербы к забитому мячу! Джуричич получает мяч на линии штрафной и пробивает низом в правый от себя угол - штанга спасает ворота хозяев!

30' Радоньич с правого фланга исполняет навес в центр штрафной, где Влаховичу не удается добраться до мяча.

29' Сербы уже впереди по владению мячом, пассивно действуют бельгийцы во второй трети первого тайма.

27' Павлович играет в "стенку" с Влаховичем, но ответный пас получается чересчур жестким, не удается сохранить остроту в этой атаке.

26' Вот возникает момент у сборной Бельгии, Опенда после вертикального заброса из глубины ворвался в штрафную, однако Райкович ногой отбил удар Лои!

25' Подравнивается по владению мячом сборная Сербии, бельгийцы сейчас занимают выжидательную позицию, отходя на свою половину.

24' Самарджич после передачи Младеновича с левого фланга пробивает в касание с 14 метров, однако в дальний угол Лазар не попадает.

22' Постепенно сербы начинают находить пути к воротам соперника, пару раз Влахович стал адресатом фланговых подач, но исполнить точную скидку на партнеров Душану не удается.