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Тур: 1.
Бельгия
FIFA #5
1:0
Перерыв
Сербия
FIFA #29
0'
1:0
2' Гол
Карраско Янник

Ход матча

2'
Карраско Янник
1:0
46'
 
Костич Филип
Младенович Филип
46'
 
Лукич Саша
Груйич Марко
46'
Фас Ваут
Теате Артур
 
46'
Лукебакио Доди
Бакайоко Жоан
 
46'
Вранкс Астер
Мангаля Орель
 
Прогнозы 141
Бельгия 88.7% (125)
X 7.1% (10)
Сербия 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Сербия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Селс
Матц
2
Дебаст
Зено
16
Аль-Дахиль
Амин
3
Теате
Артур
15
Деман
Оливье
20
Вермирен
Артур
18
Мангаля
Орель
8
Тилеманс
Юри
19
Бакайоко
Жоан
17
Опенда
Лои
11
Карраско
Янник
1
Райкович
Предраг
6
Гудель
Неманья
13
Велькович
Милош
2
Павлович
Страхинья
7
Радоньич
Неманья
3
Младенович
Филип
5
Максимович
Неманья
20
Груйич
Марко
8
Самарджич
Лазар
21
Джуричич
Филип
18
Влахович
Душан
Бельгия
Сербия

История личных встреч

Бельгия
Сербия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
0:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3
Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1
Сербия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2
Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0
  • Второй тайм
  • 52'
    Заброс в направлении Лукебакио исполняют бельгийцы, однако свежего атакующего игрока хозяев оттирают от мяча защитники сербской сборной.
  • 51'
    Деман с левого фланга направляет мяч в штрафную гостей, однако оборона сборной Сербии справляется с угрозой.
  • Фол, нарушение
    50'
    Возрастает у нас количество фолов, возможно, еще заведутся команды и покажут нам хороший футбол.
  • 48'
    Первая медицинская пауза в нашем матче, помощь врачей требуется Вельковичу, который пострадал в одном из единоборств.
  • Замена
    47'
    У гостей в перерыве вышли Филип Костич и Саша Лукич, сменившие Филипа Младеновича и Марко Груйича. У хозяев играют Ваут Фас, Астер Вранкс и Доди Лукебакио, ушли с поля Артур Теате, Орель Мангаля и Жоан Бакайоко.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    44'
    Разыграли бельгийцы угловой на левом фланге, доведя мяч до Карраско в центральную зону, удар которого в дальний угол защитники заблокировали.
  • 43'
    Тилеманс отдает хороший проникающий пас в штрафную, Опенда убирает мяч под правую и пробивает в ближний угол, но Райкович спасает свои ворота.
  • 42'
    Очень спокойно бельгийцы контролируют мяч в эти минуты, ничего опасного на поле опять не происходит.
  • 40'
    Влахович стал адресатом передачи от Джуричича, однако в своей штрафной удачно отработали центральные защитники сборной Бельгии.
  • 39'
    Подходит к концу первая половина встречи, не самый зрелищный матч выдают команды, что, учитывая статус поединка, вполне объяснимо.
  • 37'
    Чуть активнее стали действовать хозяева поля в заключительной трети тайма, видимо, сознательно они выключились на предыдущем отрезке.
  • Угловой
    35'
    Первый угловой в сегодняшнем матче заработали хозяева поля, Райкович после навеса от флажка не смог выбить мяч далеко, но дальше полевые игроки справились.
  • Опасный момент
    33'
    Опенда вновь убегает к штрафной соперника после передачи из глубины поля, однако Райкович вовремя сокращает угол обстрела и спасает свои ворота!
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    • 32'
      4:4 по ударам у нас к этой минуте, но в створ попадают только хозяева - 3:0. Впрочем, пассивность бельгийцев может сослужить плохую службу.
    • Штанга
      31'
      Близки сербы к забитому мячу! Джуричич получает мяч на линии штрафной и пробивает низом в правый от себя угол - штанга спасает ворота хозяев!
    • 30'
      Радоньич с правого фланга исполняет навес в центр штрафной, где Влаховичу не удается добраться до мяча.
    • 29'
      Сербы уже впереди по владению мячом, пассивно действуют бельгийцы во второй трети первого тайма.
    • 27'
      Павлович играет в "стенку" с Влаховичем, но ответный пас получается чересчур жестким, не удается сохранить остроту в этой атаке.
    • Опасный момент
      26'
      Вот возникает момент у сборной Бельгии, Опенда после вертикального заброса из глубины ворвался в штрафную, однако Райкович ногой отбил удар Лои!
    • 25'
      Подравнивается по владению мячом сборная Сербии, бельгийцы сейчас занимают выжидательную позицию, отходя на свою половину.
    • 24'
      Самарджич после передачи Младеновича с левого фланга пробивает в касание с 14 метров, однако в дальний угол Лазар не попадает.
    • 22'
      Постепенно сербы начинают находить пути к воротам соперника, пару раз Влахович стал адресатом фланговых подач, но исполнить точную скидку на партнеров Душану не удается.
    • 20'
      Последний раз команды встречались в отборочном турнире ЧМ-2014, тогда бельгийцы выиграли оба матча и попали на Мундиаль напрямую, а сербы стали в группе лишь третьими.
    • 19'
      Карраско получает мяч на левом краю штрафной и простреливает в центр, однако защитники сборной Сербии снаряд перехватывают.
    • 17'
      Теперь уже в попытке прессинга замечены сербы, но удается хозяевам поля выбраться из опасной зоны у своих ворот.
    • 16'
      Райкович пустился в дриблинг в собственной штрафной и в итоге смог обыграть прессинговавшего его Опенда.
    • 15'
      Крайне невысокий темп устанавливают команды в эти минуты, ничего интересного на газоне не происходит.
    • 14'
      Достаточно камерная обстановка на небольшом стадионе в Левене, никакого ажиотажа нынешний товарищеский матч не вызвал.
    • Офсайд
      12'
      Деман забрасывает мяч в переднюю линию в расчёте на Опенда, однако форвард "РБ Лейпциг" оказался в офсайде.
    • 11'
      Сборная Сербии в своем последнем матче обыграла Черногорию и практически обеспечила себе выход на Евро-2024, если Черногория потеряет очки завтра, то встреча против Болгарии станет формальностью.
    • 9'
      Карраско катит мяч на левый край в расчёте на Демана, однако защитника хозяев останавливает сербский коллега по амплуа.
    • 8'
      Напомним, что сборная Бельгии уже обеспечила себе выход в основной турнир Евро-2024, через несколько дней команда Доменико Тедеско завершит турнир домашним матчем против сборной Азербайджана.
    • 6'
      Первая атака гостей завершается подачей Павловича с левого фланга - навес получается безадресным.
    • 5'
      Вермирен врывается в штрафную с правого края и простреливает в центр, мяч после рикошета отскакивает во вратарскую, но на дальней штанге партнеров не оказалось.
    • 4'
      Да, сегодня составы команд, конечно, далеки от оптимальных, но бельгийцы с первых минут начинают действовать успешно.
    • 3'
      Еще одна атака сборной Бельгии завершается ударом Опенда с правого края штрафной - Райкович спасает свои ворота.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЯННИК КАРРАСКО!
      Неудачный пас назад исполняют защитники гостей, Райкович на выходе опережает Опенда, а Карраско на отскоке с линии штрафной отправляет мяч в пустые ворота!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в товарищеском матче сборная Бельгии принимает сборную Сербии. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 47.5% пользователей.
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    Прогнозы 141
    Бельгия 88.7% (125)
    X 7.1% (10)
    Сербия 4.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Сербия
    4.20
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бельгия 1:0 Сербия

    Исход игры
    Бельгия
    88.7% (125)
    Ничья
    7.1% (10)
    Сербия
    4.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.26% (90)
    Меньше
    21.74% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    79.13% (91)
    Нет
    20.87% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Бельгия
    47.5% (67)
    2:0 Бельгия
    10.6% (15)
    3:1 Бельгия
    8.5% (12)
    1:0 Бельгия
    4.3% (6)
    1:1 Ничья
    2.8% (4)
    3:2 Бельгия
    2.8% (4)
    1:2 Сербия
    2.8% (4)
    3:0 Бельгия
    2.1% (3)
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