Тур: 1.
История личных встреч
Бельгия
Сербия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3
Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1
Сербия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2
Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0
Прогнозы на матч Бельгия - Сербия
Исход игры
Бельгия
91.4% (64)
Ничья
4.3% (3)
Сербия
4.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
74.29% (52)
Меньше
25.71% (18)
Обе команды забьют
Да
72.86% (51)
Нет
27.14% (19)
Популярный счёт
2:1 Бельгия
50% (35)
2:0 Бельгия
18.6% (13)
3:1 Бельгия
11.4% (8)
3:0 Бельгия
4.3% (3)
1:0 Бельгия
4.3% (3)
1:2 Сербия
4.3% (3)
3:2 Бельгия
2.9% (2)
1:1 Ничья
2.9% (2)
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