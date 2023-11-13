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Тур: 1.
Бельгия
FIFA #5
 
Позже
Сербия
FIFA #29
Прогнозы 70
Бельгия 91.4% (64)
X 4.3% (3)
Сербия 4.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Сербия
1.67
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3.70
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5.60
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Бельгия
Сербия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
0:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3
Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1
Сербия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2
Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 42 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 50% пользователей.
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    • Прогнозы 70
    Бельгия 91.4% (64)
    X 4.3% (3)
    Сербия 4.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Сербия
    1.67
    Реклама, ligastavok.ru
    3.70
    Реклама, ligastavok.ru
    5.60
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Бельгия - Сербия

    Исход игры
    Бельгия
    91.4% (64)
    Ничья
    4.3% (3)
    Сербия
    4.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.29% (52)
    Меньше
    25.71% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    72.86% (51)
    Нет
    27.14% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Бельгия
    50% (35)
    2:0 Бельгия
    18.6% (13)
    3:1 Бельгия
    11.4% (8)
    3:0 Бельгия
    4.3% (3)
    1:0 Бельгия
    4.3% (3)
    1:2 Сербия
    4.3% (3)
    3:2 Бельгия
    2.9% (2)
    1:1 Ничья
    2.9% (2)
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    Бельгия
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