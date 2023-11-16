  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Тораринссон Вильяльмур
Норвегия
FIFA #42
2:0
Перерыв
Фарерские острова
FIFA #135
0'
1:0
3' Гол
Ларсен Йорген
2:0
24' Гол
Бобб Оскар

Ход матча

3'
Ларсен Йорген
1:0
24'
Бобб Оскар
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 355 Количество передач 173
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Фарерские острова
8.50
8.60
Реклама, ligastavok.ru
40.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
12
Дингеланд
Матиас
2
Педерсен
Маркус
II
3
Айер
Кристоффер
15
Эстигор
Лео
5
Мёллер
Вольфе
Давид
18
Торстведт
Кристиан
8
Берге
Сандер
7
Эурснес
Фредрик
22
Бобб
Оскар
23
Ларсен
Йорген
20
Доннум
Арон
23
Рейнатред
А
Бардюр
13
Аскхам
Хердур
15
Феро
Одмар
14
Эдмундссон
Андриас
2
Даниэльсен
Йоаннес
3
Давидсен
Вильормур
10
Ватнхамар
Сольви
8
Ольсен
Брандур
16
Ванхамар
Гуннар
21
Йохансен
Андрасс
9
Эдмундссон
Йоан
Норвегия
Фарерские острова

История личных встреч

Норвегия
Фарерские острова

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2
4:0
Е2
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0
Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0
Фарерские острова
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0
Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Норвегия
    Ничья
    Фарерские острова
    8.50
    8.60
    Реклама, ligastavok.ru
    40.00
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Норвегия 2:0 Фарерские острова онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Норвегия
    Фарерские острова
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     