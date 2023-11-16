Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Команда Норвегия играла лучше в этом тайме.

46' Торстведт Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Ларсен Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Берге Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Ванхамар Гуннар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Фарерские острова совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Педерсен Маркус II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

35' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Фарерские острова совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Эурснес Фредрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Фарерские острова совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Игрок из команды Фарерские острова делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Фарерские острова совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Г О О О О Л - Бобб Оскар из команды Норвегия левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

23' Доннум Арон нанес удар головой, но Bardur a Reynatroed спокойно отбил мяч.

23' Торстведт Кристиан из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Фарерские острова совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Ларсен Йорген пробует нанести удар издали, но Bardur a Reynatroed держит все под контролем

18' Фарерские острова совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

15' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Бобб Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Эдмундссон Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Айер Кристоффер нанес удар головой, но Bardur a Reynatroed спокойно отбил мяч.

14' Эурснес Фредрик из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Торстведт Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Фарерские острова совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Хорошую попытку сделал Бобб Оскар . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Ларсен Йорген нанес удар головой, но Bardur a Reynatroed спокойно отбил мяч.

10' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Фарерские острова совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Фарерские острова совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ватнхамар Сольви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Эстигор Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ватнхамар Сольви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фарерские острова совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хорошую попытку сделал Доннум Арон . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре