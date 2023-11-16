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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Тораринссон Вильяльмур
Норвегия
FIFA #42
2:0
Конец матча
Фарерские острова
FIFA #135
0'
1:0
3' Гол
Ларсен Йорген
2:0
24' Гол
Бобб Оскар
90'+5

Ход матча

3'
Ларсен Йорген
1:0
24'
Бобб Оскар
2:0
46'
Холанн Эрлинг
Ларсен Йорген
 
46'
Грегерсен Стиан
Эстигор Лео
 
46'
Берг Патрик
Берге Сандер
 
46'
Эльюнусси Мохамед
Эурснес Фредрик
 
46'
 
Бьярталид Йоаннес
Ольсен Брандур
47'
 
Йоэнсен Рене
Йохансен Андрасс
61'
 
Кнудсен Петур
Эдмундссон Йоан
61'
 
Андреасен Якуп
Аскхам Хердур
67'
Ветлесен Уго
Бобб Оскар
 
72'
 
Миккельсен Мадс
Ватнхамар Сольви
80'
 
Серенсен Ханус
Даниэльсен Йоаннес
83'
Финне Бор
Доннум Арон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 6
  • 723 Количество передач 327
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

12
Дингеланд
Матиас
2
Педерсен
Маркус
II
3
Айер
Кристоффер
15
Эстигор
Лео
5
Мёллер
Вольфе
Давид
18
Торстведт
Кристиан
8
Берге
Сандер
7
Эурснес
Фредрик
22
Бобб
Оскар
23
Ларсен
Йорген
20
Доннум
Арон
23
Рейнатред
А
Бардюр
13
Аскхам
Хердур
15
Феро
Одмар
14
Эдмундссон
Андриас
2
Даниэльсен
Йоаннес
3
Давидсен
Вильормур
10
Ватнхамар
Сольви
8
Ольсен
Брандур
16
Ванхамар
Гуннар
21
Йохансен
Андрасс
9
Эдмундссон
Йоан
Норвегия
Фарерские острова

История личных встреч

Норвегия
Фарерские острова

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2
4:0
Е2
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0
Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0
Фарерские острова
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0
Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1
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