Тур: 13. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Кавана Крис
0:0
Первый тайм: 16'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
47
Фоден
Фил
11
Доку
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомес СерхиоПолузащитник
-
52 Бобб ОскарНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гакпо КодиНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Ливерпуль
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 12 побед
43 матча
27.9%
30.2%
41.9%
12 побед 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
25.6%
48.8%
25.6%
11 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
25.6%
46.5%
27.9%
11 побед 20 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
24
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
40
29
Голов в среднем за матч
1.9
1.32
Среднее время на гол
47
68
Всего голов
84
53
Голов в среднем за матч
1.95
1.23
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
30
Больше 70%
Меньше 30%
13
20
Больше 47%
Меньше 53%
23
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
46
73
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|13 (3)
|1
|Альварес Хулиан
|4
|0.31
|Силва Бернарду
|3
|0.23
|Фоден Фил
|3
|0.23
|Родри Эрнандес
|3
|0.23
|Доку Жереми
|2
|0.15
|Аке Натан
|2
|0.15
|Аканджи Мануэль
|2
|0.15
|Уокер Кайл
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Бобб Оскар
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|10 (3)
|0.77
|Нуньес Дарвин
|4
|0.31
|Жота Диогу
|4
|0.31
|Диас Луис
|3
|0.23
|Гакпо Коди
|2
|0.15
|Собослаи Доминик
|1
|0.08
|Робертсон Эндрю
|1
|0.08
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Макаллистер Алексис
|0
|0
|Эллиотт Харви
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|4
|1
|Аканджи Мануэль
|2
|1
|Грилиш Джек
|3
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Доку Жереми
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Гомес Джо
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
6
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ливерпуль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
15
16
Манчестер Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ливерпуль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
16
10
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
5
31%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
5
50%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
33
26
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
5
15%
1
4%
1-15
4
12%
3
12%
16-30
7
21%
7
27%
31-45
5
15%
3
12%
46-60
4
12%
4
15%
61-75
8
24%
8
31%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
2
18%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3
Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4
Результаты матчей
Манчестер Сити
Ливерпуль
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
3:0
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
3
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
3
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
51
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
33
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
93
66
66
39
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 10
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 17
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|13 - 16
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 13
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 21
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 22
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 16
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 31
|5
|19.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|4
|20.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|9 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|0:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|4.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 3
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|13 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Манчестер Сити
65.9% (116)
Ничья
17.6% (31)
Ливерпуль
16.5% (29)
Тотал 2.5
Больше
84.35% (97)
Меньше
15.65% (18)
Обе команды забьют
Да
91.3% (105)
Нет
8.7% (10)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
38.6% (68)
2:2 Ничья
8.5% (15)
1:1 Ничья
4.5% (8)
1:0 Манчестер Сити
4.5% (8)
3:2 Манчестер Сити
2.8% (5)
3:1 Манчестер Сити
1.7% (3)
2:3 Ливерпуль
1.1% (2)
3:3 Ничья
1.1% (2)
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