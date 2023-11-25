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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 16'
Ливерпуль
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 177
Манчестер Сити 66.1% (117)
X 17.5% (31)
Ливерпуль 16.4% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Сити
Ничья
Ливерпуль
4.50
4.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
25
Аканджи
Мануэль
16
Родри
Эрнандес
47
Фоден
Фил
19
Альварес
Хулиан
20
Силва
Бернарду
11
Доку
Жереми
9
Холанн
Эрлинг
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
8
Собослаи
Доминик
10
Макаллистер
Алексис
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
9
Нуньес
Дарвин
20
Жота
Диогу
Манчестер Сити
3-2-4-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Ливерпуль

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 12 побед

43 матча

27.9%
30.2%
41.9%
12 побед 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

25.6%
48.8%
25.6%
11 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

25.6%
46.5%
27.9%
11 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
4:1
КЛ
3:2
ПЛ
1:0
С
3:1
К
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
МКЧ
1:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
МКЧ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
КC
2:2
КC
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

44
24

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

1.9
1.32

Среднее время на гол

47
68

Всего голов

84
53

Голов в среднем за матч

1.95
1.23

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
30
Больше 70%
Меньше 30%
13
20
Больше 47%
Меньше 53%
23
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

46
73

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 13 (3) 1
Альварес Хулиан 4 0.31
Силва Бернарду 3 0.23
Фоден Фил 3 0.23
Родри Эрнандес 3 0.23
Доку Жереми 2 0.15
Аке Натан 2 0.15
Аканджи Мануэль 2 0.15
Уокер Кайл 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0
Бобб Оскар 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 10 (3) 0.77
Нуньес Дарвин 4 0.31
Жота Диогу 4 0.31
Диас Луис 3 0.23
Гакпо Коди 2 0.15
Собослаи Доминик 1 0.08
Робертсон Эндрю 1 0.08
Ван Дейк Виргил 0 0
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Макаллистер Алексис 0 0
Эллиотт Харви 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 4 1
Аканджи Мануэль 2 1
Грилиш Джек 3 0
Ковачич Матео 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Силва Бернарду 2 0
Доку Жереми 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Фоден Фил 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 1
Жота Диогу 2 1
Александер-Арнольд Трент 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 1 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Гомес Джо 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Конате Ибраима 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Юрген Клопп 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
6
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ливерпуль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

15
16
Манчестер Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ливерпуль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

16
10
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
5
31%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
5
50%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

33
26
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
5
15%
1
4%
1-15
4
12%
3
12%
16-30
7
21%
7
27%
31-45
5
15%
3
12%
46-60
4
12%
4
15%
61-75
8
24%
8
31%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
2
18%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3
Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4

Результаты матчей

Манчестер Сити
Ливерпуль

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
3:0
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
3
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
3
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
5
1
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
3
3
4
3
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
1.5
9
3
6
6
2.5
6
6
3
9
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 13 9 2 2 32 - 12 29
2.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
3.
Арсенал
 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 8 1 3 29 - 17 25
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
7.
Ньюкасл
 Заявка 12 6 2 4 27 - 13 20
8.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 25 - 21 19
9.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 21 - 22 17
10.
Челси
 Заявка 12 4 4 4 21 - 16 16
11.
Брентфорд
 Заявка 12 4 4 4 19 - 17 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15.
Фулхэм
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
16.
Борнмут
 Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 31 5
19.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 4
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 1 10 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 6 5 1 0 16 - 3 16
5.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
6.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
8.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
9.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
18.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 13 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Не удивлюсь, если по владению сейчас ливерпульцы даже опережают хозяев. Но опаснее отвечают на такой вот контроль мяча, разумеется, "горожане". Один раз и счёт могли открыть, сыграй Фоден тогда хладнокровнее. Вряд ли ожидал Фил такой подарок.
  • 14'
    Холанн и партнёры запрессинговали левый фланг гостей, на этот раз оборона во главе с Трентом хорошо играет в моменте и не даёт хозяевам создать опасный прострел или навес.
  • 13'
    Старается "Ливерпуль" играть остро, обострять игру навесами - но каждую потенциально опасную передачу игроки "горожан" перехватывают.
  • 12'
    Да уж, пощекотал нервишки Алиссон Бекер болельщикам мерсисайдцев. А мы продолжаем, "красные" мячом снова завладели, но ничего опасного в очередной атаке во второй трети поля создать не смогли.
  • Опасный момент
    11'
    АЛИССОН! ЧТО ДЕЛАЕТ БРАЗИЛЕЦ! Крайне неудачную передачу от своих ворот делает вратарь - прямо Фодену в ноги, Фил сблизился с воротами гостей и пробил с метров 12-13 - точно в бразильца, который свою ошибку исправляет! 
  • 10'
    Игроки "Сити" в позиционной атаке пытались действовать через Уокера правым флангом. Защитник сборной Англии не придумал, как взломать оборону соперника.
  • 8'
    А вот опасно снова могло быть, и снова на левом фланге атаки "Сити"! Холанн с Трентом боролся за мяч у лицевой, отдал сферу Доку, который ничего не смог придумать для завершения атаки, как сделать перевод направо на Уокера. Там хозяева мяча уже лишились.
  • 7'
    Завладели мячом хозяева. Слабые попытки прессинга предпринимают подопечные Клоппа.
  • 6'
    Решили опять слегка успокоить игру ливерпульцы. Катают они мяч после остроты у своей штрафной и ищут пути к воротам оппонентов.
  • Опасный момент
    5'
    И снова левый фланг у "Сити" в огне! Бернарду опаснейшую подачу на Холанна создавал, однако Эрлингу не удалось достать мяч в чужой штрафной.
  • 5'
    Оттесняют оппонентов "горожане" и забирают мяч себе. По-хозяйски!
  • 4'
    Решили взять быка за рога "красные", а вернее мяч и повладеть им на своей половине поля, плавно переходя на чужую...
  • Травма, повреждение
    3'
    Макаллистер в верховой борьбе с Бернарду в центре поля пострадал при падении. Полежал аргентинец 30-40 секунд, но успешно смог подняться и продолжить игру.
  • 2'
    И снова пытались обострять игру левым флангом хозяева - по-прежнему надёжна оборона гостей. 
  • 2'
    Первый опасный забег от "горожан"! Это неукротимый Доку по левому флангу врывался в штрафную гостей и простреливал - Матип ликвидировал острую передачу от бельгийца!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      В традиционных голубо-белых цветах на поле предстали игроки "Сити", их ливерпульские гости - в чисто красном комплекте формы!
    • Первый тайм начался
      1'
      Разыграли мяч в центре поля "горожане", поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Ливерпуль

    Исход игры
    Манчестер Сити
    65.9% (116)
    Ничья
    17.6% (31)
    Ливерпуль
    16.5% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.35% (97)
    Меньше
    15.65% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    91.3% (105)
    Нет
    8.7% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    38.6% (68)
    2:2 Ничья
    8.5% (15)
    1:1 Ничья
    4.5% (8)
    1:0 Манчестер Сити
    4.5% (8)
    3:2 Манчестер Сити
    2.8% (5)
    3:1 Манчестер Сити
    1.7% (3)
    2:3 Ливерпуль
    1.1% (2)
    3:3 Ничья
    1.1% (2)
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