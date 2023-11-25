Первый тайм

15' Не удивлюсь, если по владению сейчас ливерпульцы даже опережают хозяев. Но опаснее отвечают на такой вот контроль мяча, разумеется, "горожане". Один раз и счёт могли открыть, сыграй Фоден тогда хладнокровнее. Вряд ли ожидал Фил такой подарок.

14' Холанн и партнёры запрессинговали левый фланг гостей, на этот раз оборона во главе с Трентом хорошо играет в моменте и не даёт хозяевам создать опасный прострел или навес.

13' Старается "Ливерпуль" играть остро, обострять игру навесами - но каждую потенциально опасную передачу игроки "горожан" перехватывают.

12' Да уж, пощекотал нервишки Алиссон Бекер болельщикам мерсисайдцев. А мы продолжаем, "красные" мячом снова завладели, но ничего опасного в очередной атаке во второй трети поля создать не смогли.

11' АЛИССОН! ЧТО ДЕЛАЕТ БРАЗИЛЕЦ! Крайне неудачную передачу от своих ворот делает вратарь - прямо Фодену в ноги, Фил сблизился с воротами гостей и пробил с метров 12-13 - точно в бразильца, который свою ошибку исправляет!

10' Игроки "Сити" в позиционной атаке пытались действовать через Уокера правым флангом. Защитник сборной Англии не придумал, как взломать оборону соперника.