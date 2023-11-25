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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Шеффилд Юнайтед
0:3
Второй тайм: 70'
Борнмут
0'
0:1
12' Гол
Тавернер Маркус
22' Желтая карточка
Норвуд Оливер
0:2
45' Гол
Клюйверт Джастин
0:3
51' Гол
Тавернер Маркус
51' Желтая карточка
Томас Люк
69' Желтая карточка
Бэлдок Джордж
70' Желтая карточка
Робинсон Джек

Ход матча

12'
0:1
Тавернер Маркус
(Семеньо Антуан)
22'
Норвуд Оливер
 
45'
0:2
Клюйверт Джастин
46'
Лоу Макс
Трасти Остон
 
46'
Макбарни Оливер
Винисиус Соуза
 
46'
 
Керкез Милош
Келли Ллойд
51'
0:3
Тавернер Маркус
(Смит Адам)
51'
Томас Люк
 
66'
 
Синистерра Луис
Семеньо Антуан
66'
 
Биллинг Филип
Клюйверт Джастин
66'
Осборн Бен
Томас Люк
 
69'
Бэлдок Джордж
 
70'
Робинсон Джек
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 198 Количество передач 265
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 116
Шеффилд Юнайтед 22.4% (26)
X 54.3% (63)
Борнмут 23.3% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Шеффилд Юнайтед
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фодеринхэм
Уэсли
2
Бэлдок
Джордж
19
Робинсон
Джек
5
Трасти
Остон
20
Богл
Джейден
14
Томас
Люк
21
Винисиус
Соуза
16
Норвуд
Оливер
28
Макати
Джон
8
Хамер
Густаво
10
Арчер
Камерон
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
9
Соланке
Доминик
Шеффилд Юнайтед
3-4-2-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Борнмут

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Ч
0:0
Ч
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 2 0.15
Арчер Камерон 2 0.15
Макбарни Оливер 1 (1) 0.08
Богл Джейден 1 0.08
Норвуд Оливер 1 (1) 0.08
Робинсон Джек 0 0
Макати Джон 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 6 0.46
Тавернер Маркус 2 0.15
Семеньо Антуан 2 0.15
Биллинг Филип 1 0.08
Брукс Дэвид 1 0.08
Клюйверт Джастин 1 0.08
Синистерра Луис 1 0.08
Смит Адам 0 0
Кристи Райан 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Ааронс Макс 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норвуд Оливер 4 0
Макбарни Оливер 2 1
Робинсон Джек 3 0
Ахмедходжич Анел 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Бэлдок Джордж 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Томас Люк 2 0
Хамер Густаво 2 0
Богл Джейден 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Осула Вильям 2 0
Башам Крис 1 0
Фодеринхэм Уэсли 1 0
Дэвис Том 1 0
Трасти Остон 1 0
Арчер Камерон 1 0
Макати Джон 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Мурара 3 0
Кук Льюис 1 1
Биллинг Филип 2 0
Сенеси Маркос 2 0
Забарный Илья 2 0
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Скотт Алекс 1 0
Соланке Доминик 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Уттара Данго 1 0
Керкез Милош 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
Шеффилд Юнайтед
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Борнмут
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

0
5
Шеффилд Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Борнмут
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
4
25%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
4
24%
4
25%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
6
38%
2
20%
76-90

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Пропущено

33
26
11 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
9%
3
12%
1-15
4
12%
4
15%
16-30
4
12%
5
19%
31-45
6
18%
5
19%
46-60
6
18%
3
12%
61-75
10
30%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2
Борнмут
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1
Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Борнмут

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:8
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
2
10
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
2.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
3.
Арсенал
 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 8 1 3 29 - 17 25
6.
Ньюкасл
 3:1 Заявка 13 7 2 4 30 - 14 23
7.
Брайтон
 3:1 Заявка 13 6 4 3 28 - 22 22
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
9.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
10.
Брентфорд
 Заявка 12 4 4 4 19 - 17 16
11.
Челси
 1:3 Заявка 13 4 4 5 22 - 19 16
12.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 1:3 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
15.
Фулхэм
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
16.
Борнмут
 3:0 Заявка 13 3 3 7 14 - 27 12
17.
Бёрнли
 1:0 Заявка 13 2 1 10 10 - 30 7
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 13 1 4 8 10 - 22 7
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:3 Заявка 13 1 2 10 10 - 34 5
20.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Ньюкасл
 3:1 Заявка 7 6 0 1 17 - 4 18
4.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 3:1 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
11.
Ноттингем Форест
 1:3 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 3:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 1:3 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:3 Заявка 7 1 1 5 6 - 19 4
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 6 0 3 3 4 - 7 3
20.
Бёрнли
 1:0 Заявка 7 1 0 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
3.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Челси
 1:3 Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6.
Брайтон
 3:1 Заявка 6 3 1 2 13 - 12 10
7.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
9.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
12.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 7 2 1 4 10 - 14 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 3:1 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 1:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 3:0 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
17.
Ноттингем Форест
 1:3 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:3 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Ньюкасл Исак Александр 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Робинсон Джек получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 69'
    Бэлдок Джордж получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 69'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 68'
    Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 68'
    Шеффилд Юнайтед пытается что-то создать.
  • 68'
    Удар от ворот произведет Шеффилд Юнайтед
  • 68'
    Биллинг Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    Прогнозы 116
    Шеффилд Юнайтед 22.4% (26)
    X 54.3% (63)
    Борнмут 23.3% (27)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:3 Борнмут

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    22.4% (26)
    Ничья
    54.3% (63)
    Борнмут
    23.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.63% (34)
    Меньше
    69.37% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    79.28% (88)
    Нет
    20.72% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.4% (55)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    12.1% (14)
    1:2 Борнмут
    11.2% (13)
    0:1 Борнмут
    8.6% (10)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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