Тур: 13. Стадион: Брэмолл Лейн. Главный судья: Мэдли Анди
0:3
Второй тайм: 70'
0'
0:1
12' ГолТавернер Маркус
22' Желтая карточкаНорвуд Оливер
0:2
45' ГолКлюйверт Джастин
0:3
51' ГолТавернер Маркус
51' Желтая карточкаТомас Люк
69' Желтая карточкаБэлдок Джордж
70' Желтая карточкаРобинсон Джек
Ход матча
12'
22'
45'
0:2
46'
51'
0:3
51'
66'
69'
70'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 9
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
198 Количество передач 265
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Богл
Джейден
14
Томас
Люк
28
Макати
Джон
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденЗащитник
-
14 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Лоу МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Траоре БениНападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Борнмут
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Среднее время на гол
120
72
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамер Густаво
|2
|0.15
|Арчер Камерон
|2
|0.15
|Макбарни Оливер
|1 (1)
|0.08
|Богл Джейден
|1
|0.08
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.08
|Робинсон Джек
|0
|0
|Макати Джон
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|6
|0.46
|Тавернер Маркус
|2
|0.15
|Семеньо Антуан
|2
|0.15
|Биллинг Филип
|1
|0.08
|Брукс Дэвид
|1
|0.08
|Клюйверт Джастин
|1
|0.08
|Синистерра Луис
|1
|0.08
|Смит Адам
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норвуд Оливер
|4
|0
|Макбарни Оливер
|2
|1
|Робинсон Джек
|3
|0
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Бэлдок Джордж
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Томас Люк
|2
|0
|Хамер Густаво
|2
|0
|Богл Джейден
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Осула Вильям
|2
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Трасти Остон
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Макати Джон
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Мурара
|3
|0
|Кук Льюис
|1
|1
|Биллинг Филип
|2
|0
|Сенеси Маркос
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Ираола Андони
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Скотт Алекс
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Семеньо Антуан
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
6
Шеффилд Юнайтед
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Борнмут
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
0
5
Шеффилд Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Борнмут
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
4
25%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
4
24%
4
25%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
6
38%
2
20%
76-90
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Пропущено
33
26
11 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
9%
3
12%
1-15
4
12%
4
15%
16-30
4
12%
5
19%
31-45
6
18%
5
19%
46-60
6
18%
3
12%
61-75
10
30%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2
Борнмут
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1
Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Борнмут
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:8
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
210
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 10
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 17
|25
|6.
|3:1 Заявка
|13
|7
|2
|4
|30 - 14
|23
|7.
|3:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 22
|22
|8.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|13 - 16
|21
|9.
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|11.
|1:3 Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 19
|16
|12.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|14.
|1:3 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|16.
|3:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 27
|12
|17.
|1:0 Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 30
|7
|18.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 22
|7
|19.
|0:3 Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 34
|5
|20.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|3.
|3:1 Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 4
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|3:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|11.
|1:3 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|13.
|3:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|15.
|1:3 Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|18.
|0:3 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 19
|4
|19.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|20.
|1:0 Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|3.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|1:3 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|3:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 12
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|12.
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|3:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|3:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|17.
|1:3 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|19.
|0:3 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:3 Борнмут
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
22.4% (26)
Ничья
54.3% (63)
Борнмут
23.3% (27)
Тотал 2.5
Больше
30.63% (34)
Меньше
69.37% (77)
Обе команды забьют
Да
79.28% (88)
Нет
20.72% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.4% (55)
2:1 Шеффилд Юнайтед
12.1% (14)
1:2 Борнмут
11.2% (13)
0:1 Борнмут
8.6% (10)
1:0 Шеффилд Юнайтед
7.8% (9)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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