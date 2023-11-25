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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 30208 Главный судья: Мэдли Анди
Шеффилд Юнайтед
1:3
Конец матча
Борнмут
0'
0:1
12' Гол
Тавернер Маркус
22' Желтая карточка
Норвуд Оливер
0:2
45' Гол
Клюйверт Джастин
0:3
51' Гол
Тавернер Маркус
51' Желтая карточка
Томас Люк
69' Желтая карточка
Бэлдок Джордж
70' Желтая карточка
Робинсон Джек
70' Желтая карточка
Биллинг Филип
1:3
90' Гол
Макбарни Оливер
90'+8

Ход матча

12'
0:1
Тавернер Маркус
(Семеньо Антуан)
22'
Норвуд Оливер
 
45'
0:2
Клюйверт Джастин
46'
Ахмедходжич Анел
Богл Джейден
 
46'
Макбарни Оливер
Винисиус Соуза
 
46'
 
Керкез Милош
Келли Ллойд
51'
0:3
Тавернер Маркус
(Смит Адам)
51'
Томас Люк
 
66'
 
Синистерра Луис
Семеньо Антуан
66'
 
Биллинг Филип
Клюйверт Джастин
66'
Осборн Бен
Томас Люк
 
69'
Бэлдок Джордж
 
70'
Робинсон Джек
 
70'
 
Биллинг Филип
81'
Макати Джон
Хамер Густаво
 
81'
Флек Джон
Осула Вильям
 
82'
 
Брукс Дэвид
Тавернер Маркус
90'
Макбарни Оливер
(Бэлдок Джордж)
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 11
  • 4 Угловые 7
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 393 Количество передач 488
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Шеффилд Юнайтед 22.4% (26)
X 54.3% (63)
Борнмут 23.3% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фодеринхэм
Уэсли
2
Бэлдок
Джордж
19
Робинсон
Джек
5
Трасти
Остон
20
Богл
Джейден
14
Томас
Люк
21
Винисиус
Соуза
16
Норвуд
Оливер
28
Макати
Джон
8
Хамер
Густаво
10
Арчер
Камерон
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
9
Соланке
Доминик
Шеффилд Юнайтед
3-4-2-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Борнмут

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Ч
0:0
Ч
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 2 (1) 0.15
Хамер Густаво 2 0.15
Арчер Камерон 2 0.15
Богл Джейден 1 0.08
Норвуд Оливер 1 (1) 0.08
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0
Макати Джон 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 6 0.46
Тавернер Маркус 2 0.15
Семеньо Антуан 2 0.15
Биллинг Филип 1 0.08
Брукс Дэвид 1 0.08
Клюйверт Джастин 1 0.08
Синистерра Луис 1 0.08
Смит Адам 0 0
Кристи Райан 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Ааронс Макс 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норвуд Оливер 4 0
Робинсон Джек 4 0
Макбарни Оливер 2 1
Бэлдок Джордж 3 0
Ахмедходжич Анел 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Томас Люк 2 0
Хамер Густаво 2 0
Богл Джейден 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Осула Вильям 2 0
Башам Крис 1 0
Фодеринхэм Уэсли 1 0
Дэвис Том 1 0
Трасти Остон 1 0
Арчер Камерон 1 0
Макати Джон 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Мурара 3 0
Биллинг Филип 3 0
Кук Льюис 1 1
Сенеси Маркос 2 0
Забарный Илья 2 0
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Скотт Алекс 1 0
Соланке Доминик 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Уттара Данго 1 0
Керкез Милош 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
6
Шеффилд Юнайтед
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Борнмут
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

0
5
Шеффилд Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Борнмут
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
3
50%
1
11%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
10%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
4
20%
4
24%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
6
38%
2
20%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
4
44%
3
20%
76-90

Пропущено

36
27
13 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
11%
3
11%
1-15
4
11%
4
15%
16-30
5
14%
5
19%
31-45
7
19%
5
19%
46-60
6
17%
3
11%
61-75
10
28%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2
Борнмут
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1
Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Борнмут

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:8
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 13 9 3 1 27 - 10 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 8 1 3 29 - 17 25
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 2 4 31 - 14 23
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
11.
Брентфорд
 0:1 Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 3 4 6 16 - 21 13
15.
Фулхэм
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 3 8 12 - 23 9
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 11 - 34 5
19.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 4
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 1 11 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 6 0 1 18 - 4 18
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Брентфорд
 0:1 Заявка 7 2 3 2 12 - 11 9
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 7 0 0 7 5 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
6.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
10.
Брентфорд
 0:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Ньюкасл Исак Александр 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Весь список
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    Прогнозы 116
    Шеффилд Юнайтед 22.4% (26)
    X 54.3% (63)
    Борнмут 23.3% (27)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:3 Борнмут

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    22.4% (26)
    Ничья
    54.3% (63)
    Борнмут
    23.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.63% (34)
    Меньше
    69.37% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    79.28% (88)
    Нет
    20.72% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.4% (55)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    12.1% (14)
    1:2 Борнмут
    11.2% (13)
    0:1 Борнмут
    8.6% (10)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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