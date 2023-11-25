Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Команда Борнмут играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Г О О О О Л - Клюйверт Джастин забивает ударом с правой ноги!

48' Фодеринхэм Уэсли плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

48' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Борнмут

46' Тавернер Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Семеньо Антуан из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

38' Робинсон Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Борнмут

37' Люк Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Удар от ворот произведет Борнмут

33' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Семеньо Антуан наказан за толчок Люк Томас

31' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Соланке Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Келли Ллойд из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Хорошую попытку сделал Клюйверт Джастин . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Тавернер Маркус пробует нанести удар издали, но Уэсли Фодерингем держит все под контролем

23' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Норвуд Оливер получает желтую карточку за неспортивное поведение

22' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Соланке Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Тавернер Маркус из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали

19' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Бэлдок Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Тавернер Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Тавернер Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Хорошую попытку сделал Тавернер Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Клюйверт Джастин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Г О О О О Л - Тавернер Маркус забивает с левой ноги!

12' Семеньо Антуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Келли Ллойд из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Макати Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Борнмут

7' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Тавернер Маркус пробил со штрафного прямо в стенку

3' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.