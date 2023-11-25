Зеки Амдуни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хорошую попытку сделал Зеки Амдуни. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

44' Гудмундссон Йоханн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Браунхилл Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Бёрнли

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' Рефери не любит споров - именно за это Агер Наиф сейчас получил желтую

39' Рефери не любит споров - именно за это Альварес Эдсон сейчас получил желтую

39' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Бёрнли

38' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Шанс! Зеки Амдуни из команды Бёрнли пробил головой, но мимо

35' Берге Сандер из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

32' Бейер Джордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Хорошую попытку сделал Колеошо Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Зеки Амдуни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Витиньо Виктор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Судья свистит. Зеки Амдуни атаковал сзади соперника. Это Кудус Мохаммед заработал своей команде штрафной

14' Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Родригес Джей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Берге Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Цоуфал Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Гудмундссон Йоханн пробует нанести удар издали, но Альфонс Ареоля держит все под контролем

5' Браунхилл Джош навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Соучек Томаш нанес удар головой, но Джеймс Траффорд спокойно отбил мяч.

1' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бёрнли начинает с центра поля