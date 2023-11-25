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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 21319 Главный судья: Барротт Сэмюэл
Бёрнли
1:2
Конец матча
Вест Хэм
0'
32' Желтая карточка
Бейер Джордан
39' Желтая карточка
Альварес Эдсон
39' Желтая карточка
Агер Наиф
1:0
49' Пенальти
Родригес Джей
66' Желтая карточка
Цоуфал Владимир
1:1
86' Гол в свои ворота
О'Ши Дара
1:2
90' Гол
Соучек Томаш
90'+9

Ход матча

32'
Бейер Джордан
 
39'
 
Альварес Эдсон
39'
 
Агер Наиф
49'
Родригес Джей
1:0
62'
 
Дивин Мубама
Ингс Дэнни
63'
 
Бенрахма Саид
Альварес Эдсон
66'
 
Цоуфал Владимир
73'
Ремзи Аарон
Амдуни Зеки
 
81'
Зарури Анасс
Колеошо Лука
 
85'
Каллен Джош
Гудмундссон Йоханн
 
86'
1:1
О'Ши Дара
90'
1:2
Соучек Томаш
(Кудус Мохаммед)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 473 Количество передач 456
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Бёрнли 7.8% (9)
X 20% (23)
Вест Хэм 72.2% (83)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Траффорд
Джеймс
22
Витиньо
Виктор
II
2
О'Ши
Дара
5
Бейер
Джордан
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
16
Берге
Сандер
8
Браунхилл
Джош
30
Колеошо
Лука
9
Родригес
Джей
25
Амдуни
Зеки
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
19
Альварес
Эдсон
7
Уорд-Праус
Джеймс
14
Кудус
Мохаммед
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
18
Ингс
Дэнни
Бёрнли
4-4-2
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Бёрнли
Вест Хэм

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
КЛ
0:2
Ч
2:2
Ч
1:2
К
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:3

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.3
1.3

Среднее время на гол

69
69

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Среднее время на гол

47
69

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.23
Браунхилл Джош 2 0.15
Тэйлор Чарли 1 0.08
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.08
Амдуни Зеки 1 0.08
Одоберт Уилсон 1 0.08
Родригес Джей 1 (1) 0.08
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Берге Сандер 0 0
О'Ши Дара 0 0
Колеошо Лука 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 8 0.62
Соучек Томаш 4 0.31
Уорд-Праус Джеймс 2 0.15
Антонио Майкл 2 0.15
Кудус Мохаммед 2 0.15
Пакета Лукас 2 (1) 0.15
Зума Курт 1 0.08
Агер Наиф 1 0.08
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллен Джош 5 0
Робертс Коннор II 3 1
Бейер Джордан 4 0
Тэйлор Чарли 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Берге Сандер 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Браунхилл Джош 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Одоберт Уилсон 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 6 0
Альварес Эдсон 6 0
Пакета Лукас 5 0
Агер Наиф 2 1
Антонио Майкл 2 0
Цоуфал Владимир 2 0
Соучек Томаш 2 0
Кудус Мохаммед 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Зума Курт 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Керер Тило 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Дэвид Мойес 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Вест Хэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
6
Бёрнли
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Вест Хэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

3
10
Бёрнли
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Вест Хэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
6
33%
2
14%
61-75
2
11%
6
43%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
20%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Забито

12
23
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
3
25%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
25%
4
17%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
25%
5
22%
76-90

Пропущено

30
23
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
10%
1
4%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
4
13%
1
4%
31-45
3
10%
6
26%
46-60
9
30%
4
17%
61-75
6
20%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1
Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1
Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1

Результаты матчей

Бёрнли
Вест Хэм

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
2
11
1.5
8
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 13 9 3 1 27 - 10 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 8 1 3 29 - 17 25
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 2 4 31 - 14 23
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
11.
Брентфорд
 0:1 Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 3 4 6 16 - 21 13
15.
Фулхэм
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 3 8 12 - 23 9
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 11 - 34 5
19.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 4
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 1 11 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 6 0 1 18 - 4 18
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Брентфорд
 0:1 Заявка 7 2 3 2 12 - 11 9
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 7 0 0 7 5 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
6.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
10.
Брентфорд
 0:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Ньюкасл Исак Александр 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Вест Хэм вырывает победу
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Бёрнли: 50%, Вест Хэм: 50%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 98'
    Ремзи Аарон из команды Бёрнли в офсайде
  • 97'
    Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Удар от ворот произведет Вест Хэм
  • 97'
    Каллен Джош из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • 96'
    Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Бёрнли: 48%, Вест Хэм: 52%.
  • 95'
    Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Каллен Джош ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Вест Хэм пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Бёрнли 7.8% (9)
    X 20% (23)
    Вест Хэм 72.2% (83)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бёрнли 1:2 Вест Хэм

    Исход игры
    Бёрнли
    7.8% (9)
    Ничья
    20% (23)
    Вест Хэм
    72.2% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.36% (67)
    Меньше
    39.64% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (87)
    Нет
    21.62% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    43.5% (50)
    1:1 Ничья
    18.3% (21)
    0:1 Вест Хэм
    13.9% (16)
    2:1 Бёрнли
    7% (8)
    0:2 Вест Хэм
    6.1% (7)
    1:3 Вест Хэм
    2.6% (3)
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