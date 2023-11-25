Тур: 13. Стадион: Терф Мур. Зрители: 21319 Главный судья: Барротт Сэмюэл
0'
32' Желтая карточкаБейер Джордан
39' Желтая карточкаАльварес Эдсон
39' Желтая карточкаАгер Наиф
1:0
49' ПенальтиРодригес Джей
66' Желтая карточкаЦоуфал Владимир
1:1
86' Гол в свои воротаО'Ши Дара
1:2
90' ГолСоучек Томаш
90'+9
Ход матча
32'
39'
39'
49'
1:0
66'
86'
1:1
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
473 Количество передач 456
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Берге
Сандер
30
Колеошо
Лука
25
Амдуни
Зеки
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
18
Ингс
Дэнни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Колеошо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ремзи АаронПолузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Зарури АнассНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Дивин МубамаНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бёрнли
Вест Хэм
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.3
1.3
Среднее время на гол
69
69
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.9
1.3
Среднее время на гол
47
69
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|3
|0.23
|Браунхилл Джош
|2
|0.15
|Тэйлор Чарли
|1
|0.08
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.08
|Амдуни Зеки
|1
|0.08
|Одоберт Уилсон
|1
|0.08
|Родригес Джей
|1 (1)
|0.08
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Берге Сандер
|0
|0
|О'Ши Дара
|0
|0
|Колеошо Лука
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|8
|0.62
|Соучек Томаш
|4
|0.31
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0.15
|Антонио Майкл
|2
|0.15
|Кудус Мохаммед
|2
|0.15
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.15
|Зума Курт
|1
|0.08
|Агер Наиф
|1
|0.08
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллен Джош
|5
|0
|Робертс Коннор II
|3
|1
|Бейер Джордан
|4
|0
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Берге Сандер
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Браунхилл Джош
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Одоберт Уилсон
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|6
|0
|Альварес Эдсон
|6
|0
|Пакета Лукас
|5
|0
|Агер Наиф
|2
|1
|Антонио Майкл
|2
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Кудус Мохаммед
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Вест Хэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
6
Бёрнли
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Вест Хэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
3
10
Бёрнли
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Вест Хэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
6
33%
2
14%
61-75
2
11%
6
43%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
20%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Забито
12
23
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
3
25%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
25%
4
17%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
25%
5
22%
76-90
Пропущено
30
23
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
10%
1
4%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
4
13%
1
4%
31-45
3
10%
6
26%
46-60
9
30%
4
17%
61-75
6
20%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1
Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1
Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1
Результаты матчей
Бёрнли
Вест Хэм
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
16
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
211
85
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 10
|30
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 17
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 14
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|8.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|13 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|11.
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 18
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 34
|5
|19.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|4
|20.
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|10 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|4.
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|11.
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 20
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|10.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бёрнли 1:2 Вест Хэм
Исход игры
Бёрнли
7.8% (9)
Ничья
20% (23)
Вест Хэм
72.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
60.36% (67)
Меньше
39.64% (44)
Обе команды забьют
Да
78.38% (87)
Нет
21.62% (24)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
43.5% (50)
1:1 Ничья
18.3% (21)
0:1 Вест Хэм
13.9% (16)
2:1 Бёрнли
7% (8)
0:2 Вест Хэм
6.1% (7)
1:3 Вест Хэм
2.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!