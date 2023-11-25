Тур: 13. Стадион: Кенилуорт Роуд. Главный судья: Джиллетт Джаред
2:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаХефферсон Лерма
44' Желтая карточкаЛокьер Том
50' Желтая карточкаОшо Гэбриэл
59' Желтая карточкаБаркли Росс
67' Undefined phrase: football_event_Эдуар Одсонн
69' Желтая карточкаКларк Джордан
1:0
72' ГолМенги Теден
1:1
74' ГолОлисе Майкл
2:1
83' ГолБраун Джейкоб
90' Желтая карточкаАдебайо Элайджа
90' Желтая карточкаКамински Томас
90'+14
Ход матча
13'
44'
50'
54'
59'
67'
69'
72'
1:0
74'
1:1
83'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 8
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
6 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
334 Количество передач 535
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Менги
Теден
45
Доти
Алфи
17
Раддок
Пелли
29
Бэлл
Амари
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
22
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Доти АлфиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
-
29 Бэлл АмариПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Джайлз РайанПолузащитник
-
43 Нельсон ЗакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|3 (2)
|0.23
|Адебайо Элайджа
|2
|0.15
|Локьер Том
|1
|0.08
|Огбене Чидози
|1
|0.08
|Андерсен Мадс
|1
|0.08
|Чон Тахит
|1
|0.08
|Браун Джейкоб
|1
|0.08
|Менги Теден
|1
|0.08
|Бурк Рис
|0
|0
|Доти Алфи
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|5
|0.38
|Андерсен Йоаким
|2
|0.15
|Эзе Эберечи
|2 (1)
|0.15
|Айю Джордан
|1
|0.08
|Митчелл Тайрик
|1
|0.08
|Шлупп Джеффри
|1
|0.08
|Олисе Майкл
|1
|0.08
|Матета Жан-Филипп
|0
|0
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хефферсон Лерма
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локьер Том
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Каборе Исса
|4
|0
|Камински Томас
|2
|0
|Чон Тахит
|2
|0
|Браун Джейкоб
|2
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Кларк Джордан
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Моррис Карлтон
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
|Доти Алфи
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|4
|0
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Хьюз Уилл
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Хефферсон Лерма
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Кристал Пэлас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
3
Лутон Таун
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
4
3
Лутон Таун
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Кристал Пэлас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
6
7
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
4
67%
2
29%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
3
38%
4
40%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
3
43%
76-90
Пропущено
15
7
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
4
27%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Забито
12
14
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
7
58%
5
36%
76-90
Пропущено
23
17
6 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
5
22%
2
12%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
7
30%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2
Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0
Результаты матчей
Лутон Таун
Кристал Пэлас
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
310
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 10
|30
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 17
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 14
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|8.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|13 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|11.
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 18
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 34
|5
|19.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|4
|20.
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|10 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|4.
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|11.
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 20
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|10.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лутон Таун 2:1 Кристал Пэлас
Исход игры
Лутон Таун
14.3% (16)
Ничья
30.4% (34)
Кристал Пэлас
55.4% (62)
Тотал 2.5
Больше
35.14% (39)
Меньше
64.86% (72)
Обе команды забьют
Да
63.96% (71)
Нет
36.04% (40)
Популярный счёт
1:2 Кристал Пэлас
29.5% (33)
1:1 Ничья
28.6% (32)
0:1 Кристал Пэлас
20.5% (23)
1:0 Лутон Таун
8% (9)
2:1 Лутон Таун
4.5% (5)
0:2 Кристал Пэлас
3.6% (4)
2:0 Лутон Таун
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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