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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Лутон Таун
2:1
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
13' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
44' Желтая карточка
Локьер Том
50' Желтая карточка
Ошо Гэбриэл
59' Желтая карточка
Баркли Росс
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Эдуар Одсонн
69' Желтая карточка
Кларк Джордан
1:0
72' Гол
Менги Теден
1:1
74' Гол
Олисе Майкл
2:1
83' Гол
Браун Джейкоб
90' Желтая карточка
Адебайо Элайджа
90' Желтая карточка
Камински Томас
90'+14

Ход матча

13'
 
Хефферсон Лерма
44'
Локьер Том
 
49'
 
Айю Джордан
Эзе Эберечи
50'
Ошо Гэбриэл
 
54'
 
Хьюз Уилл
Дукуре Шейк
59'
Баркли Росс
 
61'
Кларк Джордан
Раддок Пелли
 
61'
Чон Тахит
Таунсенд Андрос
 
67'
 
Эдуар Одсонн
69'
Кларк Джордан
 
72'
Менги Теден
(Моррис Карлтон)
1:0
74'
Адебайо Элайджа
Моррис Карлтон
 
74'
1:1
Олисе Майкл
(Уорд Джоэл)
79'
Браун Джейкоб
Доти Алфи
 
80'
 
Ахамада Науиру
Шлупп Джеффри
80'
 
Матета Жан-Филипп
Эдуар Одсонн
83'
Браун Джейкоб
(Огбене Чидози)
2:1
90'
Адебайо Элайджа
 
90'
Камински Томас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 6 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 334 Количество передач 535
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Лутон Таун 14.3% (16)
X 30.4% (34)
Кристал Пэлас 55.4% (62)
0
выиграет Кристал Пэлас, со счетом 1:2
Е3
Jonny Depp #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Камински
Томас
15
Менги
Теден
4
Локьер
Том
2
Ошо
Гэбриэл
45
Доти
Алфи
6
Баркли
Росс
17
Раддок
Пелли
29
Бэлл
Амари
30
Таунсенд
Андрос
9
Моррис
Карлтон
7
Огбене
Чидози
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
28
Дукуре
Шейк
8
Хефферсон
Лерма
7
Олисе
Майкл
10
Эзе
Эберечи
15
Шлупп
Джеффри
22
Эдуар
Одсонн
Лутон Таун
3-4-3
Кристал Пэлас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 3 (2) 0.23
Адебайо Элайджа 2 0.15
Локьер Том 1 0.08
Огбене Чидози 1 0.08
Андерсен Мадс 1 0.08
Чон Тахит 1 0.08
Браун Джейкоб 1 0.08
Менги Теден 1 0.08
Бурк Рис 0 0
Доти Алфи 0 0
Каборе Исса 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 5 0.38
Андерсен Йоаким 2 0.15
Эзе Эберечи 2 (1) 0.15
Айю Джордан 1 0.08
Митчелл Тайрик 1 0.08
Шлупп Джеффри 1 0.08
Олисе Майкл 1 0.08
Матета Жан-Филипп 0 0
Уорд Джоэл 0 0
Хефферсон Лерма 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локьер Том 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 2 0
Чон Тахит 2 0
Браун Джейкоб 2 0
Баркли Росс 1 0
Кларк Джордан 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Доти Алфи 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 4 0
Уорд Джоэл 3 0
Хьюз Уилл 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Хефферсон Лерма 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Гехи Марк 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Кристал Пэлас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Лутон Таун
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

4
3
Лутон Таун
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Кристал Пэлас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
4
67%
2
29%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
3
38%
4
40%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
3
43%
76-90

Пропущено

15
7
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
4
27%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Забито

12
14
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
7
58%
5
36%
76-90

Пропущено

23
17
6 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
5
22%
2
12%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
7
30%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2
Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0

Результаты матчей

Лутон Таун
Кристал Пэлас

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 13 9 3 1 27 - 10 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 8 1 3 29 - 17 25
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 2 4 31 - 14 23
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
11.
Брентфорд
 0:1 Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 3 4 6 16 - 21 13
15.
Фулхэм
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 3 8 12 - 23 9
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 11 - 34 5
19.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 4
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 1 11 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 6 0 1 18 - 4 18
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Брентфорд
 0:1 Заявка 7 2 3 2 12 - 11 9
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 7 0 0 7 5 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
6.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
10.
Брентфорд
 0:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Ньюкасл Исак Александр 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Весь список
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    Прогнозы 112
    Лутон Таун 14.3% (16)
    X 30.4% (34)
    Кристал Пэлас 55.4% (62)
    0
    выиграет Кристал Пэлас, со счетом 1:2
    Е3
    Jonny Depp #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лутон Таун 2:1 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Лутон Таун
    14.3% (16)
    Ничья
    30.4% (34)
    Кристал Пэлас
    55.4% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.14% (39)
    Меньше
    64.86% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    63.96% (71)
    Нет
    36.04% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Кристал Пэлас
    29.5% (33)
    1:1 Ничья
    28.6% (32)
    0:1 Кристал Пэлас
    20.5% (23)
    1:0 Лутон Таун
    8% (9)
    2:1 Лутон Таун
    4.5% (5)
    0:2 Кристал Пэлас
    3.6% (4)
    2:0 Лутон Таун
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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