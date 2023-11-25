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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Ноттингем Форест
1:3
Второй тайм: 68'
Брайтон
0'
1:0
3' Гол
Эланга Энтони
1:1
26' Гол
Фергюсон Эван
1:2
45' Гол
Педро Жоао
54' Желтая карточка
Тоффоло Харри
1:3
58' Пенальти
Педро Жоао
65' Желтая карточка
Саймон Адингра

Ход матча

3'
Эланга Энтони
(Гиббс-Уайт Морган)
1:0
21'
 
Педро Жоао
Фати Ансу
26'
1:1
Фергюсон Эван
(Гросс Паскаль)
35'
 
Хиншелвуд Джек
Лемпти Тарик
45'
1:2
Педро Жоао
(Гросс Паскаль)
46'
 
Буонанотте Факундо
Лаллана Адам
54'
Тоффоло Харри
 
58'
1:3
Педро Жоао
63'
Хадсон-Одои Каллум
Данило
 
63'
Ориги Дивок
Вуд Крис
 
65'
 
Саймон Адингра

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 220 Количество передач 375
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 112
Ноттингем Форест 17% (19)
X 33% (37)
Брайтон 50% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Брайтон
48.61
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3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Влаходимос
Одиссеас
43
Эйна
Ола
19
Ньякат
Мусса
40
Мурильо
Джейсон
15
Тоффоло
Харри
5
Мангаля
Орель
10
Гиббс-Уайт
Морган
28
Данило
Ларанжера
16
Домингес
Николас
21
Эланга
Энтони
11
Вуд
Крис
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
2
Лемпти
Тарик
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
24
Саймон
Адингра
14
Лаллана
Адам
31
Фати
Ансу
28
Фергюсон
Эван
Ноттингем Форест
4-1-4-1
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Брайтон

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
Ч
3:0
Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
2:3
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
1:3
Ч
2:2
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.19
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 4 0.31
Эланга Энтони 3 0.23
Вуд Крис 3 0.23
Эйна Ола 1 0.08
Боли Вийи 1 0.08
Мангаля Орель 1 0.08
Домингес Николас 1 0.08
Хадсон-Одои Каллум 1 0.08
Тоффоло Харри 0 0
Орье Серж 0 0
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 6 0.46
Митома Каору 3 0.23
Марч Соломон 3 0.23
Саймон Адингра 3 0.23
Педро Жоао 3 (1) 0.23
Гросс Паскаль 2 0.15
Фати Ансу 2 0.15
Эступиньян Первис 1 0.08
Уэлбек Данни 1 0.08
Данк Льюис 1 0.08
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Буонанотте Факундо 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Ньякат Мусса 2 1
Эйна Ола 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Орье Серж 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Йейтс Райан 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Куяте Шейху 1 0
Боли Вийи 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тоффоло Харри 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Домингес Николас 1 0
Эланга Энтони 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 3 0
Митома Каору 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Милнер Джеймс 2 0
Де Зерби Роберто 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Гилмор Билли 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Балеба Карлос 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Роша Игор II 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Саймон Адингра 1 0
Буонанотте Факундо 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
3
Ноттингем Форест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

1
14
Ноттингем Форест
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

5
17

Голы по времени матча

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
5
50%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Забито

14
25
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
4
29%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
3
21%
6
24%
46-60
3
21%
6
24%
61-75
3
21%
5
20%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
17%
3
14%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
5
28%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1
Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1
Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Брайтон

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
2.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
3.
Арсенал
 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 8 1 3 29 - 17 25
6.
Ньюкасл
 3:1 Заявка 13 7 2 4 30 - 14 23
7.
Брайтон
 3:1 Заявка 13 6 4 3 28 - 22 22
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
9.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
10.
Брентфорд
 Заявка 12 4 4 4 19 - 17 16
11.
Челси
 1:3 Заявка 13 4 4 5 22 - 19 16
12.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 1:3 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
15.
Фулхэм
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
16.
Борнмут
 3:0 Заявка 13 3 3 7 14 - 27 12
17.
Бёрнли
 1:0 Заявка 13 2 1 10 10 - 30 7
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 13 1 4 8 10 - 22 7
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:3 Заявка 13 1 2 10 10 - 34 5
20.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Ньюкасл
 3:1 Заявка 7 6 0 1 17 - 4 18
4.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 3:1 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
11.
Ноттингем Форест
 1:3 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 3:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 1:3 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:3 Заявка 7 1 1 5 6 - 19 4
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 6 0 3 3 4 - 7 3
20.
Бёрнли
 1:0 Заявка 7 1 0 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
3.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Челси
 1:3 Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6.
Брайтон
 3:1 Заявка 6 3 1 2 13 - 12 10
7.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
9.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
12.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 7 2 1 4 10 - 14 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 3:1 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 1:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 3:0 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
17.
Ноттингем Форест
 1:3 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:3 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Ньюкасл Исак Александр 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Весь список
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    Прогнозы 112
    Ноттингем Форест 17% (19)
    X 33% (37)
    Брайтон 50% (56)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Брайтон
    48.61
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    9.92
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    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:3 Брайтон

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    17% (19)
    Ничья
    33% (37)
    Брайтон
    50% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.15% (59)
    Меньше
    46.85% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    82.88% (92)
    Нет
    17.12% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Брайтон
    33.9% (38)
    1:1 Ничья
    29.5% (33)
    2:1 Ноттингем Форест
    11.6% (13)
    0:1 Брайтон
    8.9% (10)
    1:0 Ноттингем Форест
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:2 Брайтон
    2.7% (3)
    1:3 Брайтон
    1.8% (2)
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