Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

53' Команда Брайтон играла лучше в этом тайме.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Удар от ворот произведет Брайтон

52' Эйна Ола не смог попасть в створ ударом издали

52' Хорошую попытку сделал Гиббс-Уайт Морган . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Эйна Ола наказан за толчок Жуан Педру

49' Лаллана Адам из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' ГОООООЛ - Жуан Педру Брайтон забивает ударом головой

49' Жуан Педру выиграл воздушное противоборство у Эйна Ола

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Вуд Крис нанес удар головой, но Bart Verbruggen спокойно отбил мяч.

39' Жуан Педру из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Данк Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Тарик Лэмпти получил травму и заменен. Хиншелвуд Джек выходит на поле.

34' Тарик Лэмпти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Гилмор Билли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Удар от ворот произведет Брайтон

29' Влаходимос Одиссеас взял и забрал мяч на выходе

29' Эланга Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брайтон будет все-таки засчитан.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брайтон

27' Команда Брайтон сравняла счет! Игра продолжается!

26' Г О О О О Л - Фергюсон Эван забивает с правой ноги!

26' Гросс Паскаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Эйна Ола наказан за толчок Тарик Лэмпти

22' Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

21' Фати Ансу получил травму и заменен. Жуан Педру выходит на поле.

20' Фати Ансу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Хорошую попытку сделал Гилмор Билли . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Гросс Паскаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Саймон Адингра из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Гросс Паскаль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Влаходимос Одиссеас взял и забрал мяч на выходе

14' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Гилмор Билли из команды Брайтон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

11' Тоффоло Харри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Саймон Адингра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Тарик Лэмпти наказан за толчок Эйна Ола

4' Команда Ноттингем Форест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Вельтман Йоел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре