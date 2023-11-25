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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Ноттингем Форест
2:3
Конец матча
Брайтон
0'
1:0
3' Гол
Эланга Энтони
1:1
26' Гол
Фергюсон Эван
1:2
45' Гол
Педро Жоао
54' Желтая карточка
Тоффоло Харри
1:3
58' Пенальти
Педро Жоао
65' Желтая карточка
Саймон Адингра
72' Желтая карточка
Данк Льюис
73' Вторая желтая карточка
Данк Льюис
74' Желтая карточка
Ньякат Мусса
74' Желтая карточка
Фергюсон Эван
2:3
76' Пенальти
Гиббс-Уайт Морган
82' Желтая карточка
Вербрюгген Барт
90' Желтая карточка
Буонанотте Факундо
90'+11

Ход матча

3'
Эланга Энтони
(Гиббс-Уайт Морган)
1:0
21'
 
Педро Жоао
Фати Ансу
26'
1:1
Фергюсон Эван
(Гросс Паскаль)
35'
 
Хиншелвуд Джек
Лемпти Тарик
45'
1:2
Педро Жоао
(Гросс Паскаль)
46'
 
Буонанотте Факундо
Лаллана Адам
54'
Тоффоло Харри
 
58'
1:3
Педро Жоао
62'
Хадсон-Одои Каллум
Данило
 
63'
Ориги Дивок
Вуд Крис
 
65'
 
Саймон Адингра
69'
Йейтс Райан
Домингес Николас
 
72'
 
Данк Льюис
73'
 
Данк Льюис
74'
Ньякат Мусса
 
74'
 
Фергюсон Эван
76'
Гиббс-Уайт Морган
2:3
77'
 
Балеба Карлос
Гилмор Билли
77'
 
Модер Якуб
Фергюсон Эван
82'
 
Вербрюгген Барт
90'
Уильямс Неко
Эйна Ола
 
90'
 
Буонанотте Факундо

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 460 Количество передач 551
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Ноттингем Форест 17% (19)
X 33% (37)
Брайтон 50% (56)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Влаходимос
Одиссеас
43
Эйна
Ола
19
Ньякат
Мусса
40
Мурильо
Джейсон
15
Тоффоло
Харри
5
Мангаля
Орель
10
Гиббс-Уайт
Морган
28
Данило
Ларанжера
16
Домингес
Николас
21
Эланга
Энтони
11
Вуд
Крис
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
2
Лемпти
Тарик
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
24
Саймон
Адингра
14
Лаллана
Адам
31
Фати
Ансу
28
Фергюсон
Эван
Ноттингем Форест
4-1-4-1
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Брайтон

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
Ч
3:0
Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
2:3
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
1:3
Ч
2:2
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.19
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 4 0.31
Эланга Энтони 3 0.23
Вуд Крис 3 0.23
Гиббс-Уайт Морган 1 (1) 0.08
Эйна Ола 1 0.08
Боли Вийи 1 0.08
Мангаля Орель 1 0.08
Домингес Николас 1 0.08
Хадсон-Одои Каллум 1 0.08
Тоффоло Харри 0 0
Орье Серж 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 6 0.46
Педро Жоао 4 (2) 0.31
Митома Каору 3 0.23
Марч Соломон 3 0.23
Саймон Адингра 3 0.23
Гросс Паскаль 2 0.15
Фати Ансу 2 0.15
Эступиньян Первис 1 0.08
Уэлбек Данни 1 0.08
Данк Льюис 1 0.08
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Буонанотте Факундо 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякат Мусса 3 1
Мангаля Орель 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Эйна Ола 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Орье Серж 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Йейтс Райан 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Куяте Шейху 1 0
Боли Вийи 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тоффоло Харри 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Домингес Николас 1 0
Эланга Энтони 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 4 1
Митома Каору 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Милнер Джеймс 2 0
Де Зерби Роберто 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Гилмор Билли 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Саймон Адингра 2 0
Буонанотте Факундо 2 0
Балеба Карлос 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Роша Игор II 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
3
Ноттингем Форест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

1
14
Ноттингем Форест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Брайтон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
30%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
6
46%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Забито

16
28
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
5
31%
2
7%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
1
6%
2
7%
31-45
3
19%
7
25%
46-60
3
19%
6
21%
61-75
4
25%
5
18%
76-90

Пропущено

21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
14%
4
17%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
5
24%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1
Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1
Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Брайтон

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
7
1.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 13 9 3 1 27 - 10 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 8 1 3 29 - 17 25
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 2 4 31 - 14 23
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
11.
Брентфорд
 0:1 Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 3 4 6 16 - 21 13
15.
Фулхэм
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 3 8 12 - 23 9
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 11 - 34 5
19.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 4
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 1 11 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 6 0 1 18 - 4 18
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Брентфорд
 0:1 Заявка 7 2 3 2 12 - 11 9
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 7 0 0 7 5 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
6.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
10.
Брентфорд
 0:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Ньюкасл Исак Александр 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Весь список
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    Прогнозы 112
    Ноттингем Форест 17% (19)
    X 33% (37)
    Брайтон 50% (56)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 2:3 Брайтон

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    17% (19)
    Ничья
    33% (37)
    Брайтон
    50% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.15% (59)
    Меньше
    46.85% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    82.88% (92)
    Нет
    17.12% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Брайтон
    33.9% (38)
    1:1 Ничья
    29.5% (33)
    2:1 Ноттингем Форест
    11.6% (13)
    0:1 Брайтон
    8.9% (10)
    1:0 Ноттингем Форест
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:2 Брайтон
    2.7% (3)
    1:3 Брайтон
    1.8% (2)
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