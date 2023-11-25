Тур: 13. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Тейлор Энтони
2:3
Конец матча
0'
1:0
3' ГолЭланга Энтони
1:1
26' ГолФергюсон Эван
1:2
45' ГолПедро Жоао
54' Желтая карточкаТоффоло Харри
1:3
58' ПенальтиПедро Жоао
65' Желтая карточкаСаймон Адингра
72' Желтая карточкаДанк Льюис
73' Вторая желтая карточкаДанк Льюис
74' Желтая карточкаНьякат Мусса
74' Желтая карточкаФергюсон Эван
2:3
76' ПенальтиГиббс-Уайт Морган
82' Желтая карточкаВербрюгген Барт
90' Желтая карточкаБуонанотте Факундо
90'+11
Ход матча
3'
21'
26'
1:1
45'
1:2
54'
58'
1:3
63'
65'
72'
73'
74'
74'
76'
82'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
460 Количество передач 551
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
43
Эйна
Ола
19
Ньякат
Мусса
11
Вуд
Крис
11
Гилмор
Билли
14
Лаллана
Адам
31
Фати
Ансу
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Эйна ОлаЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
50 Джексон БенЗащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Даффус ДжошПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ноттингем Форест
Брайтон
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.19
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|4
|0.31
|Эланга Энтони
|3
|0.23
|Вуд Крис
|3
|0.23
|Гиббс-Уайт Морган
|1 (1)
|0.08
|Эйна Ола
|1
|0.08
|Боли Вийи
|1
|0.08
|Мангаля Орель
|1
|0.08
|Домингес Николас
|1
|0.08
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.08
|Тоффоло Харри
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|6
|0.46
|Педро Жоао
|4 (2)
|0.31
|Митома Каору
|3
|0.23
|Марч Соломон
|3
|0.23
|Саймон Адингра
|3
|0.23
|Гросс Паскаль
|2
|0.15
|Фати Ансу
|2
|0.15
|Эступиньян Первис
|1
|0.08
|Уэлбек Данни
|1
|0.08
|Данк Льюис
|1
|0.08
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Буонанотте Факундо
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Мангаля Орель
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Йейтс Райан
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Куяте Шейху
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тоффоло Харри
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|4
|1
|Митома Каору
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Саймон Адингра
|2
|0
|Буонанотте Факундо
|2
|0
|Балеба Карлос
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Вербрюгген Барт
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
6
3
Ноттингем Форест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
1
14
Ноттингем Форест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Брайтон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
7
17
Голы по времени матча
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
30%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
6
46%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
1
17%
5
33%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Забито
16
28
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
5
31%
2
7%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
1
6%
2
7%
31-45
3
19%
7
25%
46-60
3
19%
6
21%
61-75
4
25%
5
18%
76-90
Пропущено
21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
14%
4
17%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
5
24%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1
Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1
Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Брайтон
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
67
76
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 10
|30
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 17
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 14
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|8.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|13 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|11.
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 18
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 34
|5
|19.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|4
|20.
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|10 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|4.
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|11.
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 20
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|10.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 2:3 Брайтон
Исход игры
Ноттингем Форест
17% (19)
Ничья
33% (37)
Брайтон
50% (56)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (59)
Меньше
46.85% (52)
Обе команды забьют
Да
82.88% (92)
Нет
17.12% (19)
Популярный счёт
1:2 Брайтон
33.9% (38)
1:1 Ничья
29.5% (33)
2:1 Ноттингем Форест
11.6% (13)
0:1 Брайтон
8.9% (10)
1:0 Ноттингем Форест
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:2 Брайтон
2.7% (3)
1:3 Брайтон
1.8% (2)
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