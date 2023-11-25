Тур: 13. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Робинсон Тим
Ход матча
42'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ми
Бен
14
Годдос
Саман
15
Ониика
Фрэнк
33
Ярмолюк
Егор
11
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
-
14 Годдос СаманЗащитник
- Защитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Брирли ИтанПолузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
-
29 Хаверц КайЗащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Брентфорд
Арсенал
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.6
Среднее время на гол
135
56
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|6 (2)
|0.46
|Йенсен Матиас
|3
|0.23
|Висса Йоан
|3
|0.23
|Мопе Нил
|1
|0.08
|Норгор Кристиан
|1
|0.08
|Коллинз Натан
|1
|0.08
|Годдос Саман
|1
|0.08
|Пиннок Итан
|1
|0.08
|Шаде Кевин
|1
|0.08
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкетиа Эдди
|5
|0.38
|Сака Букайо
|4 (2)
|0.31
|Троссар Леандро
|3
|0.23
|Эдегор Мартин
|3 (2)
|0.23
|Райс Деклан
|2
|0.15
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.08
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.08
|Салиба Вильям
|1
|0.08
|Хаверц Кай
|1 (1)
|0.08
|Зинченко Александр
|1
|0.08
|Жезус Габриэл
|1
|0.08
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.08
|Уайт Бен
|1
|0.08
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хикки Аарон
|5
|0
|Норгор Кристиан
|4
|0
|Айер Кристоффер
|3
|0
|Годдос Саман
|3
|0
|Ониика Фрэнк
|3
|0
|Мопе Нил
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Йенсен Матиас
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Флеккен Марк
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|4
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Жезус Габриэл
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Артета Микель
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Арсенал
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
2
Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Арсенал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
17
Брентфорд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Арсенал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
18%
1
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
7
17
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
2
29%
4
24%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
18
25
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
4
16%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
2
11%
6
24%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
4
22%
8
32%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
11%
2
18%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
6
33%
1
9%
61-75
4
22%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1
Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1
Результаты матчей
Брентфорд
Арсенал
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
66
84
39
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 10
|30
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 17
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 14
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|8.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|13 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|11.
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 18
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 34
|5
|19.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|4
|20.
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|10 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|4.
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|11.
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 20
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|10.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Арсенал
Исход игры
Брентфорд
3.4% (4)
Ничья
5.9% (7)
Арсенал
90.8% (108)
Тотал 2.5
Больше
74.78% (86)
Меньше
25.22% (29)
Обе команды забьют
Да
73.04% (84)
Нет
26.96% (31)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
52.9% (63)
0:1 Арсенал
11.8% (14)
0:2 Арсенал
10.1% (12)
1:3 Арсенал
8.4% (10)
0:3 Арсенал
3.4% (4)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:3 Арсенал
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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