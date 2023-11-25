Зацепился за мяч в чужой штрафной Пиннок и головой сбросил на Ярмолюка, но перехватил сферу на выходе Ремсдейл.

Убежал в контратаку по центру Эдегор и покатил поперек на Сака, но тот не смог обработать сферу и подарил ее защитнику.

Подхватил мяч на фланге Зинченко и забросил на дальнюю штангу, где пробил в борьбе с защитником Жезус, но крайне неточно.

Забросил с центра поля Янельт в штрафную на ход Висса, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

После поперечного паса от Мартинелли пробил по воротам с линии штрафной Жезус, но перевел мяч на угловой Флеккен.

Идеальный пас исполнил в штрафную Сака на Жезуса, который пробил головой. Отбил в падении Флеккен, но точно на Троссара, который добивал головой с метра уже в пустые ворота.

Вот это да, после просмотра видеоповтора судьи приняли решение отменить гол, в офсайде находился Троссар.

Диагональным пасом Пиннок искал в чужой штрафной Ярмолюка, но вовремя вернулся в оборону Томиясу и перехватил мяч.

Тонко вырезал Зинченко в штрафную на Жезуса, который пробил с разворота, но Пиннок в подкате заблокировал мяч.

Прострелил в центр штрафной с правого фланга Томиясу, но мяч рикошетом от ноги Янельта полетел на угловой.

После навеса с угла поля от Сака на ближней штанге в падении пробил головой Габриэль, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

Ворвался в штрафную соперника Висса на скорости, но напоролся на Салиба, который вынес сферу на угловой в подкате.

С угла поля навесил Годдос на ближнюю штангу, но на выходе Ремсдейл смог вынести мяч кулаком подальше.

Тонким пасом искал Эдегор в штрафной соперника Жезуса, но первым на мяче оказался Янельт и вынес его в аут.

В центре поля Салиба перекинул через бедро Мбеумо. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Зацепился за мяч Мбеумо на чужой половине поля и сбросил на ход Висса, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Годдос слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля и в итоге нарушил правила в борьбе против Зинченко.

Проникающий пас исполнял Эдегор в штрафную на ход Жезусу, но того от мяча оттеснил грамотно корпусом Ми.

Продавил соперника по флангу Висса и отдал в центр на Норгора, который пробил с линии штрафной, но выше перекладины.

В центре поля получил по ногам Райс в борьбе против Норгора. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

Мягко забросил Райс в штрафную на ход Мартинелли, но тот проиграл верховую дуэль Пинноку и не смог пробить.

С левого фланга подавал Зинченко на ближнюю штангу, где пробил головой Троссар, но мяч полетел выше перекладины.

Наступил сопернику в центре поля на ногу Висса. Судья был рядом и назначил в пользу гостей штрафной удар.

По флангу забросил со своей половины поля Райс на ход Троссару, но тот проиграл борьбу за мяч Айеру.

Мог убегать на ворота соперника Жезус после заброса от Троссара, но в борьбе против Пиннока нарушил он правила.

18' С угла поля последовала подача от Троссара на ближнюю штангу, но здесь Эдегор нарушил правила в борьбе против Висса.

17' Прорывался по флангу Зинченко и навесил в штрафную, но здесь Айер головой вынес сферу на очередной угловой.

16' В центре поля получил по ногам Райс в борьбе против Янельта. Штрафной удар исполнять будут лондонцы.

15' Обрезался Ремсдейл, выбив мяч на ногу сопернику. Висса не стал бить сам, а отдал поперек на Мбеумо, который закрутил в дальний нижний угол, но в прыжке с линии ворот вынес сферу Габриэль.

14' Пас отдавал Годдос в штрафную, куда ворвался Мбеумо, но догнать мяч до лицевой линии ему так и не удалось.

13' С правого фланга Мбеумо прострелил низом в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

12' Выиграл подбор у штрафной соперника Троссар и с лету пробил в ближний угол, но точности ему немного не хватило.

11' С угла поля навесил Сака на ближнюю штангу, но вышел из ворот Флеккен и кулаками вынес сферу подальше.

10' Мог убегать по флангу в контратаку Годдос после заброса от Айера, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.

9' По флангу отдавал пас Годдос на ход Ониике, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

8' Отобрал мяч на фланге Зинченко и тут же отдал в штрафную на Жезуса, но тот оказался в положении "вне игры".

7' Диагональ исполнял Норгор на левый фланг, куда забегал Ониика, но его опередил Томиясу и вынес сферу головой в аут.

6' Мог убегать на ворота соперника Сака после заброса от Эдегора, но вовремя вернулся в оборону Ми и перехватил мяч.

5' Со штрафного Эдегор навесил на ближнюю штангу, где головой пробил Мартинелли, но мяч полетел крайне неточно.

4' На фланге получил по ногам Троссар в борьбе против Айера. Штрафной удар исполнять будут гости.

3' Подхватил мяч на фланге Ярмолюк и тут же подал в штрафную, но здесь Габриэль вынес сферу головой подальше.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-бело-черны цветах, гости выбрали себе зелено-черный комплект формы.