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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Брентфорд
0:0
Первый тайм: 45'
Арсенал
0'
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Троссар Леандро

Ход матча

42'
 
Троссар Леандро

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 119
Брентфорд 3.4% (4)
X 5.9% (7)
Арсенал 90.8% (108)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
20
Айер
Кристоффер
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
14
Годдос
Саман
27
Янельт
Витали
15
Ониика
Фрэнк
6
Норгор
Кристиан
33
Ярмолюк
Егор
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
1
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
19
Троссар
Леандро
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэл
11
Мартинелли
Габриэл
Брентфорд
5-3-2
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Брентфорд
Арсенал

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

КЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:3
КЛ
3:1

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.6

Среднее время на гол

135
56

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 6 (2) 0.46
Йенсен Матиас 3 0.23
Висса Йоан 3 0.23
Мопе Нил 1 0.08
Норгор Кристиан 1 0.08
Коллинз Натан 1 0.08
Годдос Саман 1 0.08
Пиннок Итан 1 0.08
Шаде Кевин 1 0.08
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 5 0.38
Сака Букайо 4 (2) 0.31
Троссар Леандро 3 0.23
Эдегор Мартин 3 (2) 0.23
Райс Деклан 2 0.15
Мартинелли Габриэл 1 0.08
Виейра Фабиу 1 (1) 0.08
Салиба Вильям 1 0.08
Хаверц Кай 1 (1) 0.08
Зинченко Александр 1 0.08
Жезус Габриэл 1 0.08
Томиясу Такэхиро 1 0.08
Уайт Бен 1 0.08
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 5 0
Норгор Кристиан 4 0
Айер Кристоффер 3 0
Годдос Саман 3 0
Ониика Фрэнк 3 0
Мопе Нил 2 0
Янельт Витали 2 0
Йенсен Матиас 2 0
Коллинз Натан 2 0
Флеккен Марк 1 0
Генри Рико 1 0
Висса Йоан 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 4 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Жезус Габриэл 2 0
Уайт Бен 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Арсенал
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
2
Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Арсенал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
17
Брентфорд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Арсенал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
18%
1
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

7
17
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
2
29%
4
24%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

18
25
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
4
16%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
2
11%
6
24%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
4
22%
8
32%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
11%
2
18%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
6
33%
1
9%
61-75
4
22%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1
Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1

Результаты матчей

Брентфорд
Арсенал

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
6
1
2
4
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
8
4
3
9
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 13 9 3 1 27 - 10 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 8 1 3 29 - 17 25
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 2 4 31 - 14 23
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
11.
Брентфорд
 0:1 Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 3 4 6 16 - 21 13
15.
Фулхэм
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 3 8 12 - 23 9
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 11 - 34 5
19.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 4
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 1 11 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 6 0 1 18 - 4 18
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Брентфорд
 0:1 Заявка 7 2 3 2 12 - 11 9
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 7 0 0 7 5 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
6.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
10.
Брентфорд
 0:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Ньюкасл Исак Александр 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Видеоповтор
    44'
    Вот это да, после просмотра видеоповтора судьи приняли решение отменить гол, в офсайде находился Троссар.
  • 43'
     Идеальный пас исполнил в штрафную Сака на Жезуса, который пробил головой. Отбил в падении Флеккен, но точно на Троссара, который добивал головой с метра уже в пустые ворота.
  • 42'
    После поперечного паса от Мартинелли пробил по воротам с линии штрафной Жезус, но перевел мяч на угловой Флеккен.
  • Офсайд
    41'
    Забросил с центра поля Янельт в штрафную на ход Висса, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде. 
  • 40'
    Подхватил мяч на фланге Зинченко и забросил на дальнюю штангу, где пробил в борьбе с защитником Жезус, но крайне неточно.
  • 39'
    Убежал в контратаку по центру Эдегор и покатил поперек на Сака, но тот не смог обработать сферу и подарил ее защитнику.
  • 38'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Пиннок и головой сбросил на Ярмолюка, но перехватил сферу на выходе Ремсдейл.
  • 37'
    В центре поля Салиба перекинул через бедро Мбеумо. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 36'
    Тонким пасом искал Эдегор в штрафной соперника Жезуса, но первым на мяче оказался Янельт и вынес его в аут.
  • 35'
    С угла поля навесил Годдос на ближнюю штангу, но на выходе Ремсдейл смог вынести мяч кулаком подальше.
  • Угловой
    34'
    Ворвался в штрафную соперника Висса на скорости, но напоролся на Салиба, который вынес сферу на угловой в подкате.
  • 33'
    После навеса с угла поля от Сака на ближней штанге в падении пробил головой Габриэль, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • Угловой
    32'
    Прострелил в центр штрафной с правого фланга Томиясу, но мяч рикошетом от ноги Янельта полетел на угловой.
  • 31'
    Тонко вырезал Зинченко в штрафную на Жезуса, который пробил с разворота, но Пиннок в подкате заблокировал мяч.
  • 30'
    Диагональным пасом Пиннок искал в чужой штрафной Ярмолюка, но вовремя вернулся в оборону Томиясу и перехватил мяч.
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    • 29'
      Мог убегать на ворота соперника Жезус после заброса от Троссара, но в борьбе против Пиннока нарушил он правила.
    • 28'
      По флангу забросил со своей половины поля Райс на ход Троссару, но тот проиграл борьбу за мяч Айеру.
    • 27'
      Наступил сопернику в центре поля на ногу Висса. Судья был рядом и назначил в пользу гостей штрафной удар.
    • 26'
      С левого фланга подавал Зинченко на ближнюю штангу, где пробил головой Троссар, но мяч полетел выше перекладины.
    • 25'
      Мягко забросил Райс в штрафную на ход Мартинелли, но тот проиграл верховую дуэль Пинноку и не смог пробить.
    • 24'
      В центре поля получил по ногам Райс в борьбе против Норгора. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • 22'
      Продавил соперника по флангу Висса и отдал в центр на Норгора, который пробил с линии штрафной, но выше перекладины.
    • 21'
      Проникающий пас исполнял Эдегор в штрафную на ход Жезусу, но того от мяча оттеснил грамотно корпусом Ми.
    • 20'
      Годдос слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля и в итоге нарушил правила в борьбе против Зинченко.
    • 19'
      Зацепился за мяч Мбеумо на чужой половине поля и сбросил на ход Висса, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 18'
      С угла поля последовала подача от Троссара на ближнюю штангу, но здесь Эдегор нарушил правила в борьбе против Висса.
    • Угловой
      17'
      Прорывался по флангу Зинченко и навесил в штрафную, но здесь Айер головой вынес сферу на очередной угловой.
    • 16'
      В центре поля получил по ногам Райс в борьбе против Янельта. Штрафной удар исполнять будут лондонцы. 
    • Опасный момент
      15'
      Обрезался Ремсдейл, выбив мяч на ногу сопернику. Висса не стал бить сам, а отдал поперек на Мбеумо, который закрутил в дальний нижний угол, но в прыжке с линии ворот вынес сферу Габриэль.
    • 14'
      Пас отдавал Годдос в штрафную, куда ворвался Мбеумо, но догнать мяч до лицевой линии ему так и не удалось.
    • 13'
      С правого фланга Мбеумо прострелил низом в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 12'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Троссар и с лету пробил в ближний угол, но точности ему немного не хватило.
    • 11'
      С угла поля навесил Сака на ближнюю штангу, но вышел из ворот Флеккен и кулаками вынес сферу подальше.
    • Офсайд
      10'
      Мог убегать по флангу в контратаку Годдос после заброса от Айера, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.
    • 9'
      По флангу отдавал пас Годдос на ход Ониике, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • Офсайд
      8'
      Отобрал мяч на фланге Зинченко и тут же отдал в штрафную на Жезуса, но тот оказался в положении "вне игры".
    • 7'
      Диагональ исполнял Норгор на левый фланг, куда забегал Ониика, но его опередил Томиясу и вынес сферу головой в аут.
    • 6'
      Мог убегать на ворота соперника Сака после заброса от Эдегора, но вовремя вернулся в оборону Ми и перехватил мяч.
    • 5'
      Со штрафного Эдегор навесил на ближнюю штангу, где головой пробил Мартинелли, но мяч полетел крайне неточно.
    • 4'
      На фланге получил по ногам Троссар в борьбе против Айера. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 3'
      Подхватил мяч на фланге Ярмолюк и тут же подал в штрафную, но здесь Габриэль вынес сферу головой подальше.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-бело-черны цветах, гости выбрали себе зелено-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Арсенала"!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Арсенал

    Исход игры
    Брентфорд
    3.4% (4)
    Ничья
    5.9% (7)
    Арсенал
    90.8% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.78% (86)
    Меньше
    25.22% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    73.04% (84)
    Нет
    26.96% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    52.9% (63)
    0:1 Арсенал
    11.8% (14)
    0:2 Арсенал
    10.1% (12)
    1:3 Арсенал
    8.4% (10)
    0:3 Арсенал
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:3 Арсенал
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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