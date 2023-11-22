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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Брентфорд
 
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Арсенал
Прогнозы 49
Брентфорд 0% (0)
X 4.1% (2)
Арсенал 95.9% (47)
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Брентфорд
Арсенал

История личных встреч

Брентфорд
Арсенал

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

КЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:3
КЛ
3:1

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.6

Среднее время на гол

135
56

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 6 (2) 0.5
Йенсен Матиас 3 0.25
Висса Йоан 3 0.25
Мопе Нил 1 0.08
Норгор Кристиан 1 0.08
Коллинз Натан 1 0.08
Годдос Саман 1 0.08
Пиннок Итан 1 0.08
Шаде Кевин 1 0.08
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 5 0.42
Сака Букайо 4 (2) 0.33
Троссар Леандро 3 0.25
Эдегор Мартин 3 (2) 0.25
Райс Деклан 2 0.17
Мартинелли Габриэл 1 0.08
Виейра Фабиу 1 (1) 0.08
Салиба Вильям 1 0.08
Хаверц Кай 1 (1) 0.08
Зинченко Александр 1 0.08
Жезус Габриэл 1 0.08
Томиясу Такэхиро 1 0.08
Уайт Бен 1 0.08
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 5 0
Норгор Кристиан 4 0
Айер Кристоффер 3 0
Годдос Саман 3 0
Ониика Фрэнк 3 0
Мопе Нил 2 0
Янельт Витали 2 0
Йенсен Матиас 2 0
Коллинз Натан 2 0
Флеккен Марк 1 0
Генри Рико 1 0
Висса Йоан 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 4 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Жезус Габриэл 2 0
Уайт Бен 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Арсенал
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
2
Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Арсенал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
17
Брентфорд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Арсенал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
18%
1
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

7
17
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
2
29%
4
24%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

18
25
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
4
16%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
2
11%
6
24%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
4
22%
8
32%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
11%
2
18%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
6
33%
1
9%
61-75
4
22%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1
Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1

Результаты матчей

Брентфорд
Арсенал

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
6
1
2
4
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
8
4
3
9
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 9 1 2 32 - 12 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3.
Арсенал
 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 8 1 3 29 - 17 25
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
7.
Ньюкасл
 Заявка 12 6 2 4 27 - 13 20
8.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 25 - 21 19
9.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 21 - 22 17
10.
Челси
 Заявка 12 4 4 4 21 - 16 16
11.
Брентфорд
 Заявка 12 4 4 4 19 - 17 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15.
Фулхэм
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
16.
Борнмут
 Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 31 5
19.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 4
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 1 10 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
5.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
7.
Ливерпуль
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
9.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
18.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 13 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2023, осталось 2 дня 10 часов 36 минут.

    Главный судья: Робинсон Тим

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 49
    Брентфорд 0% (0)
    X 4.1% (2)
    Арсенал 95.9% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Арсенал
    4.80
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    3.90
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    4.80
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Брентфорд - Арсенал

    Исход игры
    Брентфорд
    0% (0)
    Ничья
    4.1% (2)
    Арсенал
    95.9% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.92% (35)
    Меньше
    27.08% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (33)
    Нет
    31.25% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    49% (24)
    0:2 Арсенал
    16.3% (8)
    0:1 Арсенал
    10.2% (5)
    1:3 Арсенал
    8.2% (4)
    2:3 Арсенал
    6.1% (3)
    0:3 Арсенал
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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