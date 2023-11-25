Тур: 13. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Хупер Саймон
Прогноз на матч от Liveresult
22
Поуп
Ник
67
Майли
Льюис
20
Палмер
Коул
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
54 Мерфи АлексЗащитник
-
49 Диалло АмадуПолузащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Джеймс РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Палмер КоулНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Колвилл ЛевиЗащитник
-
29 Матсен ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
-
19 Броя АрмандоНападающий
-
52 Матос АлексНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Челси
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
90.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед
31 матч
25.8%
19.4%
54.8%
8 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
12.9%
54.8%
32.3%
4 победы 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
19.4%
32.3%
48.3%
6 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.13
0.81
Среднее время на гол
79
110
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
49
34
Голов в среднем за матч
1.58
1.1
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
56
82
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.58
|Исак Александр
|6 (1)
|0.5
|Гордон Энтони
|4
|0.33
|Лонгстафф Шон
|2
|0.17
|Альмирон Мигель
|2
|0.17
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.08
|Барнс Харви
|1
|0.08
|Ботман Свен
|1
|0.08
|Гимараэс Бруно
|1
|0.08
|Бёрн Дэн
|1
|0.08
|Тонали Сандро
|1
|0.08
|Триппьер Киран
|0
|0
|Жоэлинтон
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|6
|0.5
|Палмер Коул
|4 (4)
|0.33
|Стерлинг Рахим
|4
|0.33
|Мудрик Михаил
|2
|0.17
|Силва Тьяго
|1
|0.08
|Дисаси Аксель
|1
|0.08
|Броя Армандо
|1
|0.08
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.08
|Галлахер Конор
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Колвилл Леви
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|6
|0
|Гимараэс Бруно
|5
|0
|Лонгстафф Шон
|4
|0
|Триппьер Киран
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Ласcеллс Джамал
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Жоэлинтон
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|7
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Стерлинг Рахим
|3
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Палмер Коул
|3
|0
|Кайседо Мойсес
|3
|0
|Фернандес Энцо
|3
|0
|Гюсто Мало
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Мудрик Михаил
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Маурисио Почеттино
|2
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
|Колвилл Леви
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Челси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
1
Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Челси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
12
10
Ньюкасл
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Челси
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
3
21%
2
20%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
4
31%
3
30%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
4
40%
1
9%
61-75
1
10%
4
36%
76-90
Забито
27
20
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
11%
1
5%
1-15
4
15%
5
25%
16-30
5
19%
3
15%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
7
26%
6
30%
61-75
5
19%
3
15%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
15%
3
18%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0
Челси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2
Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0
Результаты матчей
Ньюкасл
Челси
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:8
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:4
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
8
1 раз 17%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:8
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
8
1 раз 8%
0
4 раза 33%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
24
25
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
33
32
15
23
15
23
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
66
66
39
48
39
39
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 10
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 17
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|13 - 16
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 13
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 21
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 22
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 16
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 31
|5
|19.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|4
|20.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|9 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ньюкасл - Челси
Исход игры
Ньюкасл
40.8% (58)
Ничья
29.6% (42)
Челси
29.6% (42)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (62)
Меньше
45.61% (52)
Обе команды забьют
Да
85.09% (97)
Нет
14.91% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.6% (35)
2:1 Ньюкасл
21.8% (31)
1:2 Челси
13.4% (19)
1:0 Ньюкасл
8.5% (12)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Ньюкасл
2.1% (3)
0:1 Челси
1.4% (2)
0:2 Челси
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!