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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Ньюкасл
 
Позже
Челси
Прогнозы 142
Ньюкасл 40.8% (58)
X 29.6% (42)
Челси 29.6% (42)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюкасл
Ничья
Челси
3.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
21
Ливраменто
Валентино
67
Майли
Льюис
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
1
Санчес
Роберт
24
Джеймс
Рис
II
5
Бадьяшиль
Бенуа
6
Силва
Тьяго
3
Кукурелья
Марк
16
Угочукву
Лесли
8
Фернандес
Энцо
23
Галлахер
Конор
20
Палмер
Коул
15
Джексон
Николас
7
Стерлинг
Рахим
Ньюкасл
4-3-3
Челси
4-3-3

История личных встреч

Ньюкасл
Челси

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
90.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед

31 матч

25.8%
19.4%
54.8%
8 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

12.9%
54.8%
32.3%
4 победы 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

19.4%
32.3%
48.3%
6 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.13
0.81

Среднее время на гол

79
110

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

49
34

Голов в среднем за матч

1.58
1.1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

56
82

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 7 (2) 0.58
Исак Александр 6 (1) 0.5
Гордон Энтони 4 0.33
Лонгстафф Шон 2 0.17
Альмирон Мигель 2 0.17
Мёрфи Джейкоб 1 0.08
Барнс Харви 1 0.08
Ботман Свен 1 0.08
Гимараэс Бруно 1 0.08
Бёрн Дэн 1 0.08
Тонали Сандро 1 0.08
Триппьер Киран 0 0
Жоэлинтон 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 6 0.5
Палмер Коул 4 (4) 0.33
Стерлинг Рахим 4 0.33
Мудрик Михаил 2 0.17
Силва Тьяго 1 0.08
Дисаси Аксель 1 0.08
Броя Армандо 1 0.08
Чуквуэмека Карни 1 0.08
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Колвилл Леви 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Гимараэс Бруно 5 0
Лонгстафф Шон 4 0
Триппьер Киран 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Ласcеллс Джамал 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Тонали Сандро 2 0
Уилсон Каллум 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Жоэлинтон 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 7 0
Кукурелья Марк 4 0
Стерлинг Рахим 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Палмер Коул 3 0
Кайседо Мойсес 3 0
Фернандес Энцо 3 0
Гюсто Мало 1 1
Силва Тьяго 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Мудрик Михаил 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Маурисио Почеттино 2 0
Галлахер Конор 1 0
Санчес Роберт 1 0
Матсен Ян 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Колвилл Леви 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Челси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
1
Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Челси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

12
10
Ньюкасл
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Челси
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
3
21%
2
20%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
4
31%
3
30%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
4
40%
1
9%
61-75
1
10%
4
36%
76-90

Забито

27
20
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
11%
1
5%
1-15
4
15%
5
25%
16-30
5
19%
3
15%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
7
26%
6
30%
61-75
5
19%
3
15%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
15%
3
18%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0
Челси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2
Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Челси

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:8
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:4
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
8
1 раз 17%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:8
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
8
1 раз 8%
0
4 раза 33%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
4
2
4
2.5
2
5
2
4
3.5
1
6
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2
1
5
2.5
2
3
1
5
3.5
2
3
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
6
6
3
9
2.5
4
8
3
9
3.5
3
9
2
10
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
2.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
3.
Арсенал
 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 8 1 3 29 - 17 25
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
7.
Ньюкасл
 Заявка 12 6 2 4 27 - 13 20
8.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 25 - 21 19
9.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 21 - 22 17
10.
Челси
 Заявка 12 4 4 4 21 - 16 16
11.
Брентфорд
 Заявка 12 4 4 4 19 - 17 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15.
Фулхэм
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
16.
Борнмут
 Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 31 5
19.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 4
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 1 10 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
5.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
6.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
8.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
9.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
18.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Главный арбитр - Саймон Хупер (Уилтшир).
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 13-м туре Английской премьер-лиги "Ньюкасл" сыграет на родном стадионе с лондонским "Челси". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2023, осталось 19 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 24.6% пользователей.
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Прогнозы 142
Ньюкасл 40.8% (58)
X 29.6% (42)
Челси 29.6% (42)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Челси
3.55
3.60
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2.80
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ньюкасл - Челси

Исход игры
Ньюкасл
40.8% (58)
Ничья
29.6% (42)
Челси
29.6% (42)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (62)
Меньше
45.61% (52)
Обе команды забьют
Да
85.09% (97)
Нет
14.91% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.6% (35)
2:1 Ньюкасл
21.8% (31)
1:2 Челси
13.4% (19)
1:0 Ньюкасл
8.5% (12)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Ньюкасл
2.1% (3)
0:1 Челси
1.4% (2)
0:2 Челси
1.4% (2)
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