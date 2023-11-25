Тур: 16. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Damian Kos
1:2
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
7' ГолПржикрыл Томаш
32' Желтая карточкаВшолек Павел
39' Желтая карточкаПанков Радован
0:2
40' ПенальтиЭппель Мартон
1:2
45' ПенальтиЖозуэ Филипе
45' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
Ход матча
7'
0:1
32'
39'
40'
0:2
45'
1:2
45'
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
-
32 Баку МаканаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Легия
Варта Познань
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.33
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
67
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.4
|Жозуэ Филипе
|4 (2)
|0.27
|Мучи Эрнест
|3
|0.2
|Вшолек Павел
|2
|0.13
|Гуаль Марк
|1
|0.07
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.07
|Крамер Блаж
|1
|0.07
|Баку Макана
|1
|0.07
|Капюади Стив
|1
|0.07
|Стржалек Игорь
|1
|0.07
|Кун Патрик
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|5 (4)
|0.31
|Журавски Мачей
|2
|0.13
|Купчак Матеуш
|2
|0.13
|Луиш Мигел
|2
|0.13
|Савич Стефан V
|1
|0.06
|Визингер Дарио
|1
|0.06
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.06
|Эппель Мартон
|1
|0.06
|Зреляк Адам
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|4
|2
|Жозуэ Филипе
|4
|1
|Капюади Стив
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Рибейру Юри
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Челхака Юрген
|3
|0
|Бурч Марко
|1
|1
|Слиш Бартош
|2
|0
|Элитим Хуэрхен
|2
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Журавски Мачей
|4
|0
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Визингер Дарио
|4
|0
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Бартковски Якуб
|3
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Боровски Филип
|2
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
Результаты матчей
Легия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Варта Познань
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
5
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Варта Познань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
7
5
Легия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Варта Познань
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
2
13%
2
22%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
4
27%
2
22%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
5
56%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Забито
22
14
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
2
9%
3
21%
1-15
4
18%
3
21%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
6
27%
2
14%
61-75
5
23%
1
7%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
12%
2
13%
1-15
4
24%
6
38%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3
Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1
Результаты матчей
Легия
Варта Познань
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Легия
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
44
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
15
34
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
96
59
510
410
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|16
|9
|4
|3
|36 - 21
|31
|3.
|15
|8
|5
|2
|28 - 19
|29
|4.
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|5.
|16
|8
|2
|6
|29 - 18
|26
|6.
|1:2
|15
|7
|3
|5
|22 - 20
|24
|7.
|16
|7
|3
|6
|19 - 24
|24
|8.
|16
|6
|3
|7
|23 - 24
|21
|9.
|2:1
|16
|5
|5
|6
|16 - 17
|20
|10.
|15
|5
|4
|6
|18 - 19
|19
|11.
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|12.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|13.
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|14.
|14
|3
|7
|4
|18 - 18
|16
|15.
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|16.
|15
|3
|4
|8
|18 - 30
|13
|17.
|15
|1
|6
|8
|14 - 26
|9
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|8
|6
|2
|0
|21 - 8
|20
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|5.
|1:2
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|9 - 6
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|9
|4
|1
|4
|18 - 15
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|18.
|2:1
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|2:1
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|4.
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|7.
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|9.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|11.
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|17.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|7
|Лех
|Муравски Радослав
|1 5