Тур: 16. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Damian Kos
2:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолПржикрыл Томаш
32' Желтая карточкаВшолек Павел
39' Желтая карточкаПанков Радован
0:2
40' ПенальтиЭппель Мартон
1:2
45' ПенальтиЖозуэ Филипе
45' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
54' Желтая карточкаСлиш Бартош
59' Желтая карточкаБартковски Якуб
2:2
63' ГолМучи Эрнест
78' Желтая карточкаСавич Стефан
86' Желтая карточкаЧелхака Юрген
89' Желтая карточкаЛис Адриан
90'+7
Ход матча
7'
0:1
32'
39'
40'
0:2
45'
1:2
45'
46'
54'
59'
63'
2:2
78'
86'
89'
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
-
32 Баку МаканаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Легия
Варта Познань
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.33
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
67
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.4
|Жозуэ Филипе
|5 (3)
|0.33
|Мучи Эрнест
|4
|0.27
|Вшолек Павел
|2
|0.13
|Гуаль Марк
|1
|0.07
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.07
|Крамер Блаж
|1
|0.07
|Баку Макана
|1
|0.07
|Капюади Стив
|1
|0.07
|Стржалек Игорь
|1
|0.07
|Кун Патрик
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Капустка Бартош
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|5 (4)
|0.31
|Журавски Мачей
|2
|0.13
|Купчак Матеуш
|2
|0.13
|Луиш Мигел
|2
|0.13
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.13
|Савич Стефан V
|1
|0.06
|Визингер Дарио
|1
|0.06
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.06
|Зреляк Адам
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|4
|2
|Жозуэ Филипе
|5
|1
|Капюади Стив
|4
|0
|Челхака Юрген
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Рибейру Юри
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Бурч Марко
|1
|1
|Элитим Хуэрхен
|2
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Журавски Мачей
|4
|0
|Бартковски Якуб
|4
|0
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Визингер Дарио
|4
|0
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Боровски Филип
|2
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
Результаты матчей
Легия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Варта Познань
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
7
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Варта Познань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
7
5
Легия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Варта Познань
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
17
11
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
2
12%
3
27%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
5
29%
29%
2
18%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
5
56%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Забито
24
16
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
2
8%
4
25%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
7
29%
29%
2
13%
61-75
5
21%
1
6%
76-90
Пропущено
19
18
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
16%
2
11%
1-15
4
21%
6
33%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
2
11%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3
Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1
Результаты матчей
Легия
Варта Познань
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Легия
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
35
54
26
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
71
15
44
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
106
69
610
411
114
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|7
|Лех
|Муравски Радослав
|1 5