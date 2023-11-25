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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Легия
2:2
Конец матча
Варта Познань
0'
0:1
7' Гол
Пржикрыл Томаш
32' Желтая карточка
Вшолек Павел
39' Желтая карточка
Панков Радован
0:2
40' Пенальти
Эппель Мартон
1:2
45' Пенальти
Жозуэ Филипе
45' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
54' Желтая карточка
Слиш Бартош
59' Желтая карточка
Бартковски Якуб
2:2
63' Гол
Мучи Эрнест
78' Желтая карточка
Савич Стефан
86' Желтая карточка
Челхака Юрген
89' Желтая карточка
Лис Адриан
90'+7
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
55
Енджейчик
Артур
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
1
Лис
Адриан
4
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
14
Цэру
Богдан
2
Бартковски
Якуб
6
Журавски
Мачей
21
Купчак
Матеуш
22
Konrad
Matuszewski
47
Пржикрыл
Томаш
9
Эппель
Мартон
7
Шмыт
Каетан
Легия
3-4-3
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Легия
Варта Познань

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
3:2
Э
0:3

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.33

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
67

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 0.4
Жозуэ Филипе 5 (3) 0.33
Мучи Эрнест 4 0.27
Вшолек Павел 2 0.13
Гуаль Марк 1 0.07
Элитим Хуэрхен 1 0.07
Крамер Блаж 1 0.07
Баку Макана 1 0.07
Капюади Стив 1 0.07
Стржалек Игорь 1 0.07
Кун Патрик 0 0
Росолек Мацей 0 0
Капустка Бартош 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 5 (4) 0.31
Журавски Мачей 2 0.13
Купчак Матеуш 2 0.13
Луиш Мигел 2 0.13
Эппель Мартон 2 (1) 0.13
Савич Стефан V 1 0.06
Визингер Дарио 1 0.06
Пржикрыл Томаш 1 0.06
Зреляк Адам 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Боровски Филип 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 4 2
Жозуэ Филипе 5 1
Капюади Стив 4 0
Челхака Юрген 4 0
Пекхарт Томаш 3 0
Вшолек Павел 3 0
Рибейру Юри 3 0
Слиш Бартош 3 0
Крамер Блаж 3 0
Бурч Марко 1 1
Элитим Хуэрхен 2 0
Панков Радован 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плеснерович Виктор 5 0
Журавски Мачей 4 0
Бартковски Якуб 4 0
Купчак Матеуш 4 0
Визингер Дарио 4 0
Ставропулос Димитрис 4 0
Шмыт Каетан 4 0
Шимонович Давид 3 0
Савич Стефан V 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Боровски Филип 2 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Цэру Богдан 1 0
Луиш Мигел 1 0

Результаты матчей

Легия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Варта Познань
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
7
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Варта Познань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

7
5
Легия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Варта Познань
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
2
12%
3
27%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
5
29%
29%
2
18%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
5
56%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Забито

24
16
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
2
8%
4
25%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
7
29%
29%
2
13%
61-75
5
21%
1
6%
76-90

Пропущено

19
18
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
16%
2
11%
1-15
4
21%
6
33%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
2
11%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3
Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1

Результаты матчей

Легия
Варта Познань

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Легия
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
5
5
4
1.5
2
6
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
7
1
1
5
1.5
4
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
6
6
9
1.5
6
10
4
11
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 16 9 4 3 36 - 21 31
3.
Лех
 15 8 5 2 28 - 19 29
4.
Ракув
 15 8 4 3 31 - 17 28
5.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 29 - 18 26
6.
Легия
 15 7 4 4 23 - 20 25
7.
Заглембе Любин
 16 7 3 6 19 - 24 24
8.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
9.
Радомяк Радом
 15 5 4 6 18 - 19 19
10.
Видзев Лодзь
 15 5 4 6 18 - 20 19
11.
Гурник Забже
 15 5 4 6 16 - 18 19
12.
Варта Познань
 16 4 6 6 16 - 18 18
13.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
14.
Корона Кельце
 14 3 7 4 18 - 18 16
15.
Краковия
 15 3 7 5 14 - 20 16
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 15 1 6 8 14 - 26 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Видзев Лодзь
 7 5 0 2 9 - 6 15
7.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Погонь Щецин
 9 4 1 4 18 - 15 13
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 8 - 12 6
17.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 8 3 3 2 11 - 9 12
4.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 9 - 12 10
5.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
6.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
7.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
8.
Ягеллония Белосток
 8 2 3 3 14 - 16 9
9.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 8 2 2 4 11 - 12 8
11.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 8 0 4 4 9 - 14 4
17.
Рух Хожув
 8 0 3 5 6 - 14 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7 (1)
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Сталь Мелец Эхманн Марко 7
Лех Муравски Радослав 1 5
Весь список
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