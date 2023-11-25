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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 15183 Главный судья: Якубик Кржыштоф
Погонь Щецин
2:3
Конец матча
Сталь Мелец
0'
0:1
6' Гол
Шкурин Илья
1:1
21' Гол
Бичахчян Ваан
2:1
27' Гол
Кулурис Эфтимос
42' Желтая карточка
Эхманн Марко
2:2
55' Гол
Шкурин Илья
2:3
84' Гол
Шкурин Илья
90'+5
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
1
Кохальски
Матеуш
5
Эхманн
Марко
21
Матрас
Матеуш
6
Leandro
VIII
27
Яунземс
Алвис
23
Гетингер
Крыстян
19
Тромбка
Михал
16
Гийомье
Мэтью
10
Доманьски
Мацей
11
Krzysztof
Wolkowicz
17
Шкурин
Илья
Погонь Щецин
4-2-3-1
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Сталь Мелец

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
4:2
Э
4:2
Э
0:1
Э
4:1
Э
1:0
Э
2:0
К
2:0

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
0.75

Среднее время на гол

27
120

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

37
105

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 7 0.44
Гросицки Камил 6 (3) 0.38
Горгон Александр 5 0.31
Бичахчян Ваан 4 0.25
Ульвестад Фредрик 2 0.13
Захович Лука 1 0.06
Лонкар Даниель 1 0.06
Смолиньски Кацпер 1 0.06
Форнальчик Мариуш 1 0.06
Вальквист Линус 0 0
Кужава Рафал 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Корчаковски Олаф 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 8 0.5
Доманьски Мацей 3 0.19
Koki Hinokio 3 0.19
Гетингер Крыстян 2 (1) 0.13
Эсселинк Берт 2 0.13
Матрас Матеуш 1 0.06
Тромбка Михал 1 0.06
Krzysztof Wolkowicz 1 0.06
Мерилуото Кай 1 0.06
Lukasz Gerstenstein 1 0.06
Piotr Wlazlo 0 0
Яунземс Алвис 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 4 0
Кужава Рафал 4 0
Ульвестад Фредрик 2 1
Гросицки Камил 3 0
Гамбоа Жоау 3 0
Бичахчян Ваан 3 0
Захович Лука 2 0
Малец Мариуш 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Кожокару Валентин 1 0
Вальквист Линус 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 7 0
Piotr Wlazlo 4 0
Koki Hinokio 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Гетингер Крыстян 2 0
Тромбка Михал 2 0
Krzysztof Wolkowicz 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Kamil Pajnowski 1 0
Брито Рафаэл 1 0
Шкурин Илья 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сталь Мелец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
3
Погонь Щецин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сталь Мелец
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
13
Погонь Щецин
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сталь Мелец
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
5
26%
2
22%
31-45
4
21%
2
22%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
2
11%
3
33%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
5
38%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
1
10%
5
33%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
1
7%
76-90

Пропущено

4
10
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
3
75%
2
20%
76-90

Забито

29
24
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
1
3%
2
8%
1-15
6
21%
4
17%
16-30
6
21%
7
29%
29%
31-45
6
21%
5
21%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
4
14%
4
17%
76-90

Пропущено

18
23
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
11%
1
4%
1-15
3
17%
8
35%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
2
11%
6
26%
61-75
7
39%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0
Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2

Результаты матчей

Погонь Щецин
Сталь Мелец

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
6
3
1.5
6
2
3
6
2.5
2
6
1
8
3.5
1
7
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
4
1.5
2
6
2
5
2.5
2
6
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
9
7
1.5
8
8
5
11
2.5
4
12
2
14
3.5
1
15
2
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 16 9 4 3 36 - 21 31
3.
Лех
 15 8 5 2 28 - 19 29
4.
Ракув
 15 8 4 3 31 - 17 28
5.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 29 - 18 26
6.
Легия
 1:2 15 7 3 5 22 - 20 24
7.
Заглембе Любин
 16 7 3 6 19 - 24 24
8.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
9.
Варта Познань
 2:1 16 5 5 6 16 - 17 20
10.
Радомяк Радом
 15 5 4 6 18 - 19 19
11.
Гурник Забже
 15 5 4 6 16 - 18 19
12.
Видзев Лодзь
 15 5 4 6 18 - 20 19
13.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
14.
Корона Кельце
 14 3 7 4 18 - 18 16
15.
Краковия
 15 3 7 5 14 - 20 16
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 15 1 6 8 14 - 26 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 1:2 9 5 1 3 15 - 9 16
6.
Видзев Лодзь
 7 5 0 2 9 - 6 15
7.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Погонь Щецин
 9 4 1 4 18 - 15 13
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 8 - 12 6
17.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 2:1 8 1 3 4 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Варта Познань
 2:1 8 4 2 2 11 - 8 14
3.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
4.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 9 - 12 10
5.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
6.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
7.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
8.
Ягеллония Белосток
 8 2 3 3 14 - 16 9
9.
Легия
 1:2 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 8 2 2 4 11 - 12 8
11.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 8 0 4 4 9 - 14 4
17.
Рух Хожув
 8 0 3 5 6 - 14 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Сталь Мелец Эхманн Марко 7
Лех Муравски Радослав 1 5
Весь список
  • 58'
    Эхманн Марко уходит с поля. Piotr Wlazlo выходит вместо него
  • 55'
    Доманьски Мацей сделал результативную передачу.
  • 55'
    Г О О О О Л - Илья Шкурин бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 21'
      Г О О О О Л - Бичахчян Ваан бьет в цель!
    • 6'
      Яунземс Алвис сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Илья Шкурин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Погонь Щецин 2:3 Сталь Мелец онлайн

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