Тур: 16. Стадион: Stadion Florian Krygier. Зрители: 15183 Главный судья: Якубик Кржыштоф
2:3
Конец матча
0'
0:1
6' ГолШкурин Илья
1:1
21' ГолБичахчян Ваан
2:1
27' ГолКулурис Эфтимос
42' Желтая карточкаЭхманн Марко
2:2
55' ГолШкурин Илья
2:3
84' ГолШкурин Илья
90'+5
Ход матча
6'
0:1
21'
1:1
27'
42'
55'
2:2
84'
2:3
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
-
22 Брито РафаэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Погонь Щецин
Сталь Мелец
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
3.33
0.75
Среднее время на гол
27
120
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
2.43
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
37
105
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|7
|0.44
|Гросицки Камил
|6 (3)
|0.38
|Горгон Александр
|5
|0.31
|Бичахчян Ваан
|4
|0.25
|Ульвестад Фредрик
|2
|0.13
|Захович Лука
|1
|0.06
|Лонкар Даниель
|1
|0.06
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.06
|Форнальчик Мариуш
|1
|0.06
|Вальквист Линус
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|8
|0.5
|Доманьски Мацей
|3
|0.19
|Koki Hinokio
|3
|0.19
|Гетингер Крыстян
|2 (1)
|0.13
|Эсселинк Берт
|2
|0.13
|Матрас Матеуш
|1
|0.06
|Тромбка Михал
|1
|0.06
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.06
|Мерилуото Кай
|1
|0.06
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.06
|Piotr Wlazlo
|0
|0
|Яунземс Алвис
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|4
|0
|Кужава Рафал
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|2
|1
|Гросицки Камил
|3
|0
|Гамбоа Жоау
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|7
|0
|Piotr Wlazlo
|4
|0
|Koki Hinokio
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|Брито Рафаэл
|1
|0
|Шкурин Илья
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сталь Мелец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
3
Погонь Щецин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сталь Мелец
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
10
13
Погонь Щецин
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сталь Мелец
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
5
26%
2
22%
31-45
4
21%
2
22%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
2
11%
3
33%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
5
38%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
1
10%
5
33%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
1
7%
76-90
Пропущено
4
10
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
3
75%
2
20%
76-90
Забито
29
24
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
1
3%
2
8%
1-15
6
21%
4
17%
16-30
6
21%
7
29%
29%
31-45
6
21%
5
21%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
4
14%
4
17%
76-90
Пропущено
18
23
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
11%
1
4%
1-15
3
17%
8
35%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
2
11%
6
26%
61-75
7
39%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0
Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2
Результаты матчей
Погонь Щецин
Сталь Мелец
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
63
62
36
26
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
34
26
25
26
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
97
88
511
412
214
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|16
|9
|4
|3
|36 - 21
|31
|3.
|15
|8
|5
|2
|28 - 19
|29
|4.
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|5.
|16
|8
|2
|6
|29 - 18
|26
|6.
|1:2
|15
|7
|3
|5
|22 - 20
|24
|7.
|16
|7
|3
|6
|19 - 24
|24
|8.
|16
|6
|3
|7
|23 - 24
|21
|9.
|2:1
|16
|5
|5
|6
|16 - 17
|20
|10.
|15
|5
|4
|6
|18 - 19
|19
|11.
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|12.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|13.
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|14.
|14
|3
|7
|4
|18 - 18
|16
|15.
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|16.
|15
|3
|4
|8
|18 - 30
|13
|17.
|15
|1
|6
|8
|14 - 26
|9
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|8
|6
|2
|0
|21 - 8
|20
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|5.
|1:2
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|9 - 6
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|9
|4
|1
|4
|18 - 15
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|18.
|2:1
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|2:1
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|4.
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|7.
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|9.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|11.
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|17.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|7
|Лех
|Муравски Радослав
|1 5