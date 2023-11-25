Тур: 16. Стадион: Ракув. Главный судья: Рачковски Павел
Ход матча
20'
25'
0:1
19
Црнац
Анте
24
Югас
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Нападающий
-
29 Мрас ТобиашНападающий
-
27 Новак БартошНападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
20 Karol Knap
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Ракув
Краковия
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.6
0.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
100
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|4
|0.27
|Замора Джон
|3
|0.2
|Кочергин Владислав
|3
|0.2
|Драчал Давид
|3
|0.2
|Раковитан Богдан
|3
|0.2
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.2
|Киттель Сонни
|2
|0.13
|Црнац Анте
|2
|0.13
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.13
|Папаниколау Яннис
|2
|0.13
|Плавшич Срджан
|1
|0.07
|Сореску Деян
|1
|0.07
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гицэ Вирджил
|4
|0.27
|Кялльман Беньямин
|2
|0.13
|Ракочи Михал
|2
|0.13
|Patryk Makuch
|2
|0.13
|Атанасов Яни
|1
|0.07
|Глик Камил
|1
|0.07
|Ярошински Павел
|1
|0.07
|Karol Knap
|1
|0.07
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Берггрен Густав
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Тудор Фран
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Плавшич Срджан
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|4
|0
|Гицэ Вирджил
|3
|0
|Ракочи Михал
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Сковгор Андреас
|2
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Ярошински Павел
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Краковия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Ракув
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Краковия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
7
4
Ракув
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Краковия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
16%
1
14%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
6
32%
2
29%
61-75
2
11%
1
14%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
23%
3
23%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
5
38%
1
8%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Забито
30
14
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
4
13%
2
14%
1-15
5
17%
2
14%
16-30
4
13%
2
14%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
7
23%
2
14%
61-75
6
20%
3
21%
76-90
Пропущено
16
18
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
5
31%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
5
31%
1
6%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2
Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1
Краковия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0
Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0
Результаты матчей
Ракув
Краковия
Точный счет
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Ракув
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
25
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
25
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
410
410
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|16
|9
|4
|3
|36 - 21
|31
|3.
|15
|8
|5
|2
|28 - 19
|29
|4.
|0:1
|15
|8
|3
|4
|30 - 17
|27
|5.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|6.
|14
|7
|3
|4
|21 - 18
|24
|7.
|16
|7
|3
|6
|19 - 24
|24
|8.
|15
|5
|4
|6
|18 - 19
|19
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|10.
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|11.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|12.
|1:0
|15
|4
|6
|5
|14 - 19
|18
|13.
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|14.
|15
|4
|5
|6
|14 - 16
|17
|15.
|14
|3
|7
|4
|18 - 18
|16
|16.
|15
|3
|4
|8
|18 - 30
|13
|17.
|15
|1
|6
|8
|14 - 26
|9
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|21 - 8
|20
|3.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|19 - 4
|20
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|9 - 6
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|7.
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|11.
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|12.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|13.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|17.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|6 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Лех
|Муравски Радослав
|1 5
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 5