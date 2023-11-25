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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Ракув
0:1
Первый тайм: 39'
Краковия
0'
20' Желтая карточка
Тудор Фран
0:1
25' Гол
Гицэ Вирджил

Ход матча

20'
Тудор Фран
 
25'
0:1
Гицэ Вирджил
(Атанасов Яни)
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Краковия
3.30
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Все Коэффициенты
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
25
Раковитан
Богдан
3
Рундич
Милан
20
Салес
Жеан
Карлос
14
Плавшич
Срджан
30
Кочергин
Владислав
8
Лидерман
Бен
77
Цебуля
Марчин
93
Киттель
Сонни
19
Црнац
Анте
13
Sebastian
Madejski
3
Сковгор
Андреас
22
Хосконен
Артту
5
Гицэ
Вирджил
24
Югас
Якуб
17
Бохнак
Матеуш
18
Takuto
Oshima
6
Атанасов
Яни
25
Какабадзе
Отар
7
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
Ракув
3-4-2-1
Краковия
4-4-2

История личных встреч

Ракув
Краковия

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

Э
4:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:0
К
1:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:0
К
0:0
Э
1:3

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
0.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
100

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 4 0.27
Замора Джон 3 0.2
Кочергин Владислав 3 0.2
Драчал Давид 3 0.2
Раковитан Богдан 3 0.2
Зволински Лукаш 3 (2) 0.2
Киттель Сонни 2 0.13
Црнац Анте 2 0.13
Салес Жеан Карлос 2 0.13
Папаниколау Яннис 2 0.13
Плавшич Срджан 1 0.07
Сореску Деян 1 0.07
Цебуля Марчин 0 0
Лидерман Бен 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гицэ Вирджил 4 0.27
Кялльман Беньямин 2 0.13
Ракочи Михал 2 0.13
Patryk Makuch 2 0.13
Атанасов Яни 1 0.07
Глик Камил 1 0.07
Ярошински Павел 1 0.07
Karol Knap 1 0.07
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Сковгор Андреас 0 0
Kacper Smiglewski 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Аднан 4 0
Берггрен Густав 4 0
Лидерман Бен 4 0
Цебуля Марчин 3 0
Тудор Фран 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Новак Бартош 1 0
Плавшич Срджан 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 4 0
Гицэ Вирджил 3 0
Ракочи Михал 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Сковгор Андреас 2 0
Атанасов Яни 2 0
Patryk Makuch 2 0
Karol Knap 2 0
Глик Камил 1 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Ярошински Павел 1 0
Хосконен Артту 1 0
Мишор Якуб 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Краковия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Ракув
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Краковия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

7
4
Ракув
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Краковия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
16%
1
14%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
6
32%
2
29%
61-75
2
11%
1
14%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
23%
3
23%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
5
38%
1
8%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Забито

30
14
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
4
13%
2
14%
1-15
5
17%
2
14%
16-30
4
13%
2
14%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
7
23%
2
14%
61-75
6
20%
3
21%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
5
31%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
5
31%
1
6%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2
Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1
Краковия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0
Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0

Результаты матчей

Ракув
Краковия

Точный счет

2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Ракув
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
5
3
5
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
5
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
4
10
4
10
2.5
2
12
3.5
2
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 16 9 4 3 36 - 21 31
3.
Лех
 15 8 5 2 28 - 19 29
4.
Ракув
 0:1 15 8 3 4 30 - 17 27
5.
Погонь Щецин
 15 8 2 5 27 - 15 26
6.
Легия
 14 7 3 4 21 - 18 24
7.
Заглембе Любин
 16 7 3 6 19 - 24 24
8.
Радомяк Радом
 15 5 4 6 18 - 19 19
9.
Видзев Лодзь
 15 5 4 6 18 - 20 19
10.
Гурник Забже
 15 5 4 6 16 - 18 19
11.
Сталь Мелец
 15 5 3 7 20 - 22 18
12.
Краковия
 1:0 15 4 6 5 14 - 19 18
13.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
14.
Варта Познань
 15 4 5 6 14 - 16 17
15.
Корона Кельце
 14 3 7 4 18 - 18 16
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 15 1 6 8 14 - 26 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
3.
Ракув
 0:1 9 6 2 1 19 - 4 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Видзев Лодзь
 7 5 0 2 9 - 6 15
7.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 16 - 12 13
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 8 - 12 6
17.
Краковия
 1:0 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Краковия
 1:0 8 3 3 2 7 - 6 12
4.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
5.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 9 - 12 10
6.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
7.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
8.
Ягеллония Белосток
 8 2 3 3 14 - 16 9
9.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 8 2 2 4 11 - 12 8
11.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 0:1 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 8 0 4 4 9 - 14 4
17.
Рух Хожув
 8 0 3 5 6 - 14 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
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Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 6 (4)
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Лех Муравски Радослав 1 5
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Краковия
3.30
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4.00
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4.90
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Ракув
Краковия
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