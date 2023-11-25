Тур: 16. Стадион: Ракув. Главный судья: Рачковски Павел
0'
20' Желтая карточкаТудор Фран
0:1
25' ГолГицэ Вирджил
68' Желтая карточкаСковгор Андреас
73' Желтая карточкаКакабадзе Отар
85' Желтая карточкаЯрошински Павел
86' Желтая карточкаTakuto Oshima
1:1
88' ПенальтиНовак Бартош
90' Желтая карточкаРундич Милан
90'+10
Ход матча
20'
25'
0:1
68'
73'
85'
86'
88'
1:1
90'
19
Црнац
Анте
24
Югас
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Нападающий
-
29 Мрас ТобиашНападающий
-
27 Новак БартошНападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
20 Karol Knap
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Ракув
Краковия
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.6
0.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
100
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|5 (1)
|0.33
|Замора Джон
|3
|0.2
|Кочергин Владислав
|3
|0.2
|Драчал Давид
|3
|0.2
|Раковитан Богдан
|3
|0.2
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.2
|Киттель Сонни
|2
|0.13
|Црнац Анте
|2
|0.13
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.13
|Папаниколау Яннис
|2
|0.13
|Плавшич Срджан
|1
|0.07
|Сореску Деян
|1
|0.07
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гицэ Вирджил
|4
|0.27
|Кялльман Беньямин
|2
|0.13
|Ракочи Михал
|2
|0.13
|Patryk Makuch
|2
|0.13
|Атанасов Яни
|1
|0.07
|Глик Камил
|1
|0.07
|Ярошински Павел
|1
|0.07
|Karol Knap
|1
|0.07
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Берггрен Густав
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Тудор Фран
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Плавшич Срджан
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|5
|0
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Гицэ Вирджил
|3
|0
|Ракочи Михал
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Краковия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Ракув
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Краковия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
7
4
Ракув
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Краковия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
11
9
Голы по времени матча
Забито
20
8
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
3
15%
1
13%
1-15
2
10%
3
38%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
1
13%
46-60
6
30%
2
25%
61-75
3
15%
1
13%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
23%
3
23%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
5
38%
1
8%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Забито
31
15
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
4
13%
2
13%
1-15
5
16%
3
20%
16-30
4
13%
2
13%
31-45
4
13%
3
20%
46-60
7
23%
2
13%
61-75
7
23%
3
20%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
5
29%
29%
3
16%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
5
29%
29%
1
5%
61-75
2
12%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2
Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1
Краковия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0
Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0
Результаты матчей
Ракув
Краковия
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Ракув
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
25
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
26
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
411
411
213
213
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|6 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Лех
|Муравски Радослав
|1 5
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 5