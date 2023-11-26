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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Норшелланн
0:0
Первый тайм: 13'
АГФ Орхус
0'
7' Желтая карточка
Якоб Андерсен
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Фресе Мартин

Ход матча

7'
 
Якоб Андерсен
9'
Фресе Мартин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Норшелланн
Ничья
АГФ Орхус
1.85
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4.80
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Все Коэффициенты
25
Эрикссон
Карлйохан
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
10
Диоманде
Мохаммед
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
9
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
2
Беихмо
Феликс
26
Якоб
Андерсен
29
Frederik
Brandhof
6
Поульсен
Николай
15
Кнудсен
Магнус
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
Норшелланн
4-3-3
АГФ Орхус
3-5-2

История личных встреч

Норшелланн
АГФ Орхус

28 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
39.3%
18 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

52 матча

42.3%
23.1%
34.6%
22 победы 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.6%
46.2%
19.2%
18 побед 24 ничьи 10 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
20 побед 16 ничьих 16 побед

История матчей

СД
1:3
СД
1:1
СД
0:1
К
0:2
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Голы

Всего голов

42
42

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.39
1.54

Среднее время на гол

64
58

Всего голов

81
79

Голов в среднем за матч

1.56
1.52

Тотал матчей

2.5
50
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 75%
Меньше 25%
13
26
Больше 50%
Меньше 50%
26
21
Больше 40%
Меньше 60%
31
12
Больше 23%
Меньше 77%
40
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

57
59

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (2) 0.38
Нуама Эрнест 4 0.25
Тверсков Йеппе 2 0.13
Фресе Мартин 2 0.13
Беньямин Нюгрен 2 0.13
Осман Ибрагим 1 0.06
Хансен Киан 1 0.06
Антман Оливер 1 0.06
Скьеллеруп Андреас 1 0.06
Нагало Адамо 1 0.06
Доржелес Марио 1 0.06
Хардер Конрад 1 0.06
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 7 (1) 0.44
Бех Тобиас 6 0.38
Серра Янни 2 0.13
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.06
Поульсен Николай 1 0.06
Тингагер Фредерик 1 0.06
Кнудсен Магнус 1 0.06
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 4 0
Фресе Мартин 3 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Асконе Рокко 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Бех Тобиас 3 0
Каль Эрик 3 0
Frederik Brandhof 1 1
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Линкс Гифт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Якоб Андерсен 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Норшелланн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

9
9
Норшелланн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
АГФ Орхус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
8%
1
11%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
5
50%
3
30%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Забито

23
19
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
1
4%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
8
35%
5
26%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
3
20%
6
38%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
1
7%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3
Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1
Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0

Результаты матчей

Норшелланн
АГФ Орхус

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 57%
0:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
3
5
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
2
5
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
5
10
5
10
2.5
2
13
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 10 3 3 33 - 19 33
2.
Брондбю
 15 9 3 3 26 - 14 30
3.
Мидтьюлланн
 15 9 3 3 25 - 18 30
4.
Норшелланн
 1:0 16 8 4 4 26 - 13 28
5.
Силькеборг
 15 8 3 4 25 - 13 27
6.
АГФ Орхус
 0:1 16 6 6 4 19 - 17 24
7.
Виборг
 16 5 4 7 16 - 24 19
8.
Люнгбю
 15 4 4 7 16 - 24 16
9.
Раннерс
 15 3 6 6 18 - 30 15
10.
Оденсе
 15 3 4 8 19 - 24 13
11.
Вайле
 16 3 4 9 16 - 21 13
12.
Видовре
 16 1 4 11 9 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 8 5 2 1 14 - 4 17
2.
Норшелланн
 1:0 8 5 2 1 14 - 5 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
5.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
6.
АГФ Орхус
 0:1 8 4 2 2 10 - 10 14
7.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 8 0 2 6 7 - 16 2
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
4.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
5.
Норшелланн
 1:0 8 3 2 3 12 - 8 11
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 0:1 8 2 4 2 9 - 7 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Видовре
 8 1 3 4 5 - 11 6
10.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
11.
Вайле
 8 1 2 5 7 - 11 5
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 8 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 5
Оденсе Кёлер Свен 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Тобиас Бех выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.
  • 13'
    Судья сигнализирует, что Беихмо Феликс из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
  • 12'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 12'
    Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде
  • 12'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Норшеланн отменен из-за положения "вне игры".
  • 10'
    Контроль мяча: Норшеланн: 77%, АГФ Орхус: 23%.
  • 10'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.
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    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 75%, АГФ Орхус: 25%.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 5'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Беньямин Нюгрен выиграл воздушное противоборство у Линкс Гифт.
    • 4'
      Мохаммед Диоманд выиграл воздушное противоборство у Тобиас Бех.
    • 4'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 4'
      Ингвартсен Маркус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Беихмо Феликс из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 3'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Хенриксен Тобиас выиграл воздушное противоборство у Свенссон Даниэль.
    • 2'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 1'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Jacob Andersen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Норшелланн
    Ничья
    АГФ Орхус
    1.85
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    3.60
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    4.80
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