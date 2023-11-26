Тур: 16. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Зрители: 4043 Главный судья: Aydin Uslu
0:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаЯкоб Андерсен
9' Undefined phrase: football_event_Фресе Мартин
43' Желтая карточкаДиоманде Мохаммед
79' Желтая карточкаКаль Эрик
90'+5
Ход матча
9'
76'
79'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
539 Количество передач 321
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
39
Нагало
Адамо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Норшелланн
АГФ Орхус
28 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
39.3%
18 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
52 матча
42.3%
23.1%
34.6%
22 победы 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
34.6%
46.2%
19.2%
18 побед 24 ничьи 10 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
20 побед 16 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
42
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.39
1.54
Среднее время на гол
64
58
Всего голов
81
79
Голов в среднем за матч
1.56
1.52
Тотал матчей
2.5
50
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 75%
Меньше 25%
13
26
Больше 50%
Меньше 50%
26
21
Больше 40%
Меньше 60%
31
12
Больше 23%
Меньше 77%
40
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
57
59
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|0.38
|Нуама Эрнест
|4
|0.25
|Тверсков Йеппе
|2
|0.13
|Фресе Мартин
|2
|0.13
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.13
|Осман Ибрагим
|1
|0.06
|Хансен Киан
|1
|0.06
|Антман Оливер
|1
|0.06
|Скьеллеруп Андреас
|1
|0.06
|Нагало Адамо
|1
|0.06
|Доржелес Марио
|1
|0.06
|Хардер Конрад
|1
|0.06
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|7 (1)
|0.44
|Бех Тобиас
|6
|0.38
|Серра Янни
|2
|0.13
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.06
|Поульсен Николай
|1
|0.06
|Тингагер Фредерик
|1
|0.06
|Кнудсен Магнус
|1
|0.06
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Фресе Мартин
|3
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Хардер Конрад
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|6
|0
|Каль Эрик
|4
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Frederik Brandhof
|1
|1
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Якоб Андерсен
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Норшелланн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
9
9
Норшелланн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
АГФ Орхус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
8%
1
11%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
5
50%
3
30%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
Забито
23
19
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
1
4%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
8
35%
5
26%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
3
20%
6
38%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
1
7%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3
Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1
Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0
Результаты матчей
Норшелланн
АГФ Орхус
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
142
79
511
511
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|2.
|15
|9
|3
|3
|26 - 14
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|25 - 18
|30
|4.
|15
|8
|3
|4
|25 - 13
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|25 - 13
|26
|6.
|16
|6
|7
|3
|19 - 16
|25
|7.
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|19
|8.
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|9.
|1:0
|16
|4
|4
|8
|20 - 24
|16
|10.
|0:1
|16
|3
|6
|7
|18 - 31
|15
|11.
|16
|3
|4
|9
|16 - 21
|13
|12.
|16
|1
|4
|11
|9 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|8.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|9.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|1:0
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|12.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|10.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|12.
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|8 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|5
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5