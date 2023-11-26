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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 4043 Главный судья: Aydin Uslu
Норшелланн
0:0
Конец матча
АГФ Орхус
0'
7' Желтая карточка
Якоб Андерсен
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Фресе Мартин
43' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
79' Желтая карточка
Каль Эрик
90'+5

Ход матча

7'
 
Якоб Андерсен
9'
Фресе Мартин
 
36'
Расмуссен Кристиан
Ингвартсен Маркус
 
43'
Диоманде Мохаммед
 
46'
 
Каль Эрик
Якоб Андерсен
60'
Скьеллеруп Андреас
Диоманде Мохаммед
 
60'
Хэй Лукас
Вилладсен Оливер
 
76'
 
Серра Янни
Бех Тобиас
79'
 
Каль Эрик
83'
 
Мадсен Мадс Эмиль
Кнудсен Магнус
88'
Хардер Конрад
Осман Ибрагим
 
90'
 
Акото Михаэль
Линкс Гифт

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 539 Количество передач 321
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

25
Эрикссон
Карлйохан
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
10
Диоманде
Мохаммед
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
9
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
2
Беихмо
Феликс
26
Якоб
Андерсен
29
Frederik
Brandhof
6
Поульсен
Николай
15
Кнудсен
Магнус
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
Норшелланн
4-3-3
АГФ Орхус
3-5-2

История личных встреч

Норшелланн
АГФ Орхус

28 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
39.3%
18 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

52 матча

42.3%
23.1%
34.6%
22 победы 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.6%
46.2%
19.2%
18 побед 24 ничьи 10 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
20 побед 16 ничьих 16 побед

История матчей

СД
1:3
СД
1:1
СД
0:1
К
0:2
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Голы

Всего голов

42
42

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.39
1.54

Среднее время на гол

64
58

Всего голов

81
79

Голов в среднем за матч

1.56
1.52

Тотал матчей

2.5
50
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 75%
Меньше 25%
13
26
Больше 50%
Меньше 50%
26
21
Больше 40%
Меньше 60%
31
12
Больше 23%
Меньше 77%
40
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

57
59

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (2) 0.38
Нуама Эрнест 4 0.25
Тверсков Йеппе 2 0.13
Фресе Мартин 2 0.13
Беньямин Нюгрен 2 0.13
Осман Ибрагим 1 0.06
Хансен Киан 1 0.06
Антман Оливер 1 0.06
Скьеллеруп Андреас 1 0.06
Нагало Адамо 1 0.06
Доржелес Марио 1 0.06
Хардер Конрад 1 0.06
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 7 (1) 0.44
Бех Тобиас 6 0.38
Серра Янни 2 0.13
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.06
Поульсен Николай 1 0.06
Тингагер Фредерик 1 0.06
Кнудсен Магнус 1 0.06
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фресе Мартин 3 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Асконе Рокко 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Каль Эрик 4 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Бех Тобиас 3 0
Frederik Brandhof 1 1
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Якоб Андерсен 2 0
Кнустер Матс 2 0
Линкс Гифт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Норшелланн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

9
9
Норшелланн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
АГФ Орхус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
8%
1
11%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
5
50%
3
30%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Забито

23
19
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
1
4%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
8
35%
5
26%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
3
20%
6
38%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
1
7%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3
Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1
Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0

Результаты матчей

Норшелланн
АГФ Орхус

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
5
11
5
11
2.5
2
14
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 10 3 3 33 - 19 33
2.
Брондбю
 15 9 3 3 26 - 14 30
3.
Мидтьюлланн
 15 9 3 3 25 - 18 30
4.
Силькеборг
 15 8 3 4 25 - 13 27
5.
Норшелланн
 16 7 5 4 25 - 13 26
6.
АГФ Орхус
 16 6 7 3 19 - 16 25
7.
Виборг
 16 5 4 7 16 - 24 19
8.
Люнгбю
 15 4 4 7 16 - 24 16
9.
Оденсе
 1:0 16 4 4 8 20 - 24 16
10.
Раннерс
 0:1 16 3 6 7 18 - 31 15
11.
Вайле
 16 3 4 9 16 - 21 13
12.
Видовре
 16 1 4 11 9 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 8 5 2 1 14 - 4 17
2.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
6.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
7.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 0:1 8 2 3 3 9 - 15 9
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 1:0 8 0 2 6 7 - 16 2
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Оденсе
 1:0 8 4 2 2 13 - 8 14
4.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
5.
Норшелланн
 8 3 2 3 12 - 8 11
6.
АГФ Орхус
 8 2 5 1 9 - 6 11
7.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Видовре
 8 1 3 4 5 - 11 6
10.
Раннерс
 0:1 8 1 3 4 9 - 16 6
11.
Вайле
 8 1 2 5 7 - 11 5
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 8 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Оденсе Don Deedson Louicius 7
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 5
Оденсе Кёлер Свен 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Норшеланн не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4043 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 62%, АГФ Орхус: 38%.
  • 95'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Хэй Лукас выиграл воздушное противоборство у Серра Янни.
  • 95'
    Удар от ворот произведет АГФ Орхус
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    • 87'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Матч возобновлен
    • 87'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 87'
      Линкс Гифт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Мортенсен Патрик выиграл воздушное противоборство у Тверсков Йеппе.
    • 86'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн в офсайде
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, АГФ Орхус: 41%.
    • 84'
      Тингагер Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Судья сигнализирует, что Фредерик Брандоф из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 83'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Матч возобновлен
    • 83'
      Кнудсен Магнус получил травму и заменен. Мадсен Мадс Эмиль выходит на поле.
    • 82'
      Кнудсен Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 82'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 81'
      Мортенсен Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 81'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 81'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, АГФ Орхус: 41%.
    • 80'
      Мортенсен Патрик выиграл воздушное противоборство у Беньямин Нюгрен.
    • 80'
      Мортенсен Патрик из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Каль Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 79'
      Судья сигнализирует, что Каль Эрик из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Расмуссен Кристиан
    • 79'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 78'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Судья сигнализирует, что Каль Эрик из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Осман Ибрагим
    • 77'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Серра Янни
    • 75'
      Каль Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 75'
      О, нет. Из многообещающей позиции Линкс Гифт из команды АГФ Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 75'
      АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Эрикссон Карлйохан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, АГФ Орхус: 40%.
    • 74'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Тверсков Йеппе выиграл воздушное противоборство у Мортенсен Патрик.
    • 73'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 73'
      Хансен Киан из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 73'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Каль Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 71'
      Мортенсен Патрик наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 70'
      Скьеллеруп Андреас наказан за толчок Линкс Гифт
    • 70'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 58%, АГФ Орхус: 42%.
    • 70'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 69'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 69'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Мортенсен Патрик успешно блокирует удар.
    • 68'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 68'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 67'
      Фресе Мартин пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем
    • 67'
      Беихмо Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 67'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 66'
      Тингагер Фредерик из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 65'
      Судья сигнализирует, что Поульсен Николай из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Расмуссен Кристиан
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 58%, АГФ Орхус: 42%.
    • 65'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 64'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 64'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 64'
      Хансен Йеспер делает важнейший сейв!
    • 64'
      Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 64'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 63'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Тобиас Бех наказан за толчок Фресе Мартин
    • 62'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Тверсков Йеппе успешно блокирует удар.
    • 61'
      Хэй Лукас выиграл воздушное противоборство у Мортенсен Патрик.
    • 61'
      Каль Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 61'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Мортенсен Патрик из команды АГФ Орхус наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 61'
      Каль Эрик из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 61'
      Каль Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 60'
      Тактическая замена. Вилладсен Оливер уходит с поля и его заменяет Хэй Лукас
    • 60'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Скьеллеруп Андреас
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, АГФ Орхус: 41%.
    • 59'
      Хансен Киан нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.
    • 59'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 59'
      Матч возобновлен
    • 58'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 58'
      Хансен Йеспер делает важнейший сейв!
    • 58'
      Свенссон Даниэль пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем
    • 58'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 57'
      Фредерик Брандоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 56'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Поульсен Николай из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 58%, АГФ Орхус: 42%.
    • 55'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 55'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 54'
      Тобиас Бех пробил со штрафного прямо в стенку
    • 53'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Мортенсен Патрик
    • 53'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Мортенсен Патрик.
    • 52'
      Каль Эрик наказан за толчок Хансен Киан
    • 52'
      Фредерик Брандоф из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 50'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 50'
      Расмуссен Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, АГФ Орхус: 38%.
    • 50'
      Мортенсен Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 49'
      Линкс Гифт из команды АГФ Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 49'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 48'
      Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Мохаммед Диоманд пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем
    • 47'
      Тингагер Фредерик из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Кнудсен Магнус из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 46'
      Тактическая замена. Jacob Andersen уходит с поля и его заменяет Каль Эрик
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Команда Норшеланн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, АГФ Орхус: 36%.
    • 51'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Фресе Мартин наказан за толчок Jacob Andersen
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, АГФ Орхус: 35%.
    • 50'
      Тингагер Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Тобиас Бех.
    • 50'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мортенсен Патрик
    • 48'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 47'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 47'
      Расмуссен Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Линкс Гифт ошибается в защите.
    • 46'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 46'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Линкс Гифт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Матч возобновлен
    • 46'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 46'
      Хенриксен Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Кнудсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Эрикссон Карлйохан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, АГФ Орхус: 34%.
    • 44'
      Оооо... вот это был удар! Поульсен Николай должен был забить с этой позиции.
    • 44'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 44'
      Поульсен Николай из команды АГФ Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 44'
      Тобиас Бех из команды АГФ Орхус нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
    • 43'
      Мохаммед Диоманд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Тобиас Бех
    • 43'
      АГФ Орхус начинает контратаку
    • 43'
      Беихмо Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Тингагер Фредерик из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Расмуссен Кристиан
    • 42'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Осман Ибрагим из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хенриксен Тобиас
    • 41'
      Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Хенриксен Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Поульсен Николай наказан за толчок Свенссон Даниэль
    • 41'
      Эрикссон Карлйохан взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, АГФ Орхус: 33%.
    • 40'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Мортенсен Патрик
    • 40'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 39'
      Линкс Гифт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Беихмо Феликс из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Хенриксен Тобиас из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Поульсен Николай из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 38'
      Кнудсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Хенриксен Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Ингвартсен Маркус получил травму и заменен. Расмуссен Кристиан выходит на поле.
    • 36'
      Ингвартсен Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 35'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, АГФ Орхус: 31%.
    • 35'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 33'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      АГФ Орхус начинает контратаку
    • 33'
      Фредерик Брандоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 32'
      Тингагер Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 31'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 30'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, АГФ Орхус: 31%.
    • 30'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 29'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Ингвартсен Маркус возвращается на поле.
    • 28'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ингвартсен Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 27'
      Ингвартсен Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 26'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 26'
      Эрикссон Карлйохан взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Шанс! Мортенсен Патрик из команды АГФ Орхус пробил головой, но мимо
    • 26'
      Линкс Гифт из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 72%, АГФ Орхус: 28%.
    • 25'
      Беньямин Нюгрен наказан за толчок Беихмо Феликс
    • 25'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Линкс Гифт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 23'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 23'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Jacob Andersen.
    • 23'
      Кнудсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Линкс Гифт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Хенриксен Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, АГФ Орхус: 31%.
    • 19'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Jacob Andersen пострадал.
    • 19'
      Мортенсен Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Мортенсен Патрик наказан за толчок Нагало Адамо
    • 18'
      Нагало Адамо выиграл воздушное противоборство у Тобиас Бех.
    • 17'
      Тобиас Бех выиграл воздушное противоборство у Нагало Адамо.
    • 17'
      Свенссон Даниэль выиграл воздушное противоборство у Мортенсен Патрик.
    • 17'
      Хорошую попытку сделал Фресе Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 16'
      Хенриксен Тобиас выиграл воздушное противоборство у Осман Ибрагим.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Поульсен Николай из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 16'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 80%, АГФ Орхус: 20%.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Нагало Адамо из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Кнудсен Магнус
    • 15'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Ингвартсен Маркус выиграл воздушное противоборство у Беихмо Феликс.
    • 15'
      Тингагер Фредерик из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Беихмо Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Беихмо Феликс из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 12'
      Тобиас Бех выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 12'
      Линкс Гифт из команды АГФ Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 11'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Норшеланн отменен из-за положения "вне игры".
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 77%, АГФ Орхус: 23%.
    • 10'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.
    • 9'
      Г О О О О О Л! Норшеланн забивает! Фресе Мартин отличился.
    • 9'
      Ингвартсен Маркус сделал результативную передачу.
    • 9'
      Хенриксен Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде
    • 9'
      Беньямин Нюгрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 8'
      Тингагер Фредерик из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Jacob Andersen получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Jacob Andersen из команды АГФ Орхус заходит слишком далеко, он валит Осман Ибрагим.
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 75%, АГФ Орхус: 25%.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Свенссон Даниэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 5'
      Хансен Киан из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Беньямин Нюгрен выиграл воздушное противоборство у Линкс Гифт.
    • 4'
      Мохаммед Диоманд выиграл воздушное противоборство у Тобиас Бех.
    • 4'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 4'
      Ингвартсен Маркус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Беихмо Феликс из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 3'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Хенриксен Тобиас выиграл воздушное противоборство у Свенссон Даниэль.
    • 2'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 1'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Jacob Andersen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Норшелланн 0:0 АГФ Орхус онлайн

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