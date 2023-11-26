Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Норшеланн не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Хэй Лукас из команды Норшеланн в офсайде

83' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

82' Кнудсен Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Мортенсен Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

81' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Каль Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

79' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Норшеланн пытается что-то создать.

78' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Серра Янни

75' Норшеланн начинает контратаку

75' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Эрикссон Карлйохан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Хансен Киан из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

72' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Норшеланн пытается что-то создать.

70' Норшеланн пытается что-то создать.

70' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Норшеланн контролирует мяч.

69' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

67' Фресе Мартин пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

67' Фресе Мартин из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

66' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом

65' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

64' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

64' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.

64' Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Тобиас Бех наказан за толчок Фресе Мартин

62' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Каль Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Норшеланн

60' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Скьеллеруп Андреас

59' Хансен Киан нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.

59' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

59' Матч возобновлен

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Свенссон Даниэль пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

58' Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

56' Норшеланн пытается что-то создать.

56' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Норшеланн начинает контратаку

55' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

54' Тобиас Бех пробил со штрафного прямо в стенку

53' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Норшеланн начинает контратаку

50' Расмуссен Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Мортенсен Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

50' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Норшеланн

49' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Мохаммед Диоманд пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

46' Тактическая замена. Jacob Andersen уходит с поля и его заменяет Каль Эрик