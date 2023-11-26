  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Kyriakos Athanasiou
Люнгбю
0:2
Первый тайм: 45'
Брондбю
0'
0:1
6' Гол
Валлис Николай
31' Красная карточка
Шиембе Кевин
34' Желтая карточка
Муньеса Марк
0:2
43' Гол
Клейбер Шон

Ход матча

6'
0:1
Валлис Николай
(Квистгарден Матиас)
31'
 
Шиембе Кевин
34'
Муньеса Марк
 
35'
 
Хеггхейм Хенрик
Судзуки Юито
43'
0:2
Клейбер Шон
(Греве Матиас)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Брондбю
5.36
Реклама, olimp.bet
5.30
Реклама, pari.ru
3.70
Все Коэффициенты
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
5
Муньеса
Марк
7
William
Kumado
30
Ромер
Марсель
13
Винтер
Каспер
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
22
Гудьонсен
Андри
1
Пенц
Патрик
32
Алвес
Фредерик
5
Лауритсен
Расмус
18
Шиембе
Кевин
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
8
Греве
Матиас
7
Валлис
Николай
24
Дивкович
Марко
36
Квистгарден
Матиас
28
Судзуки
Юито
Люнгбю
3-5-2
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

Люнгбю
Брондбю

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

27 матчей

22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

СД
3:0
СД
1:0
СД
3:3
ТМК
1:0
ТМК
1:4
СД
0:4
СД
4:1
ТМС
2:1
ТМС
2:0
СД
1:0
СД
0:3
СД
1:3
СД
5:3
СД
0:2
СД
1:2
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
ТМС
2:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
СЛ
3:0

Голы

Всего голов

13
21

Голов в среднем за матч

1.18
1.31

Среднее время на гол

76
68

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

2.13
1.73

Среднее время на гол

42
52

Всего голов

47
40

Голов в среднем за матч

1.74
1.48

Тотал матчей

2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 5 0.31
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.13
Финнбогасон Альфред 2 0.13
Чуквуани Точи 2 0.13
Ромер Марсель 1 0.06
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.06
Грегор Паскаль 1 0.06
Финнссон Кольбейн 1 0.06
William Kumado 0 0
Муньеса Марк 0 0
Йенсен Магнус 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 9 0.56
Квистгарден Матиас 5 0.31
Омойджуфано Охи 4 (1) 0.25
Дивкович Марко 2 0.13
Радошевич Йосип 2 0.13
Васс Даниэль 1 (1) 0.06
Эвьен Хэкон 1 0.06
Расмуссен Якоб 1 0.06
Судзуки Юито 1 0.06
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 3 1
Муньеса Марк 4 0
Винтер Каспер 2 1
Сигурдссон Гильфи 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Грегор Паскаль 2 0
Ромер Марсель 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
Чуквуани Точи 2 0
William Kumado 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Йенсен Магнус 1 0
Mads Kikkenborg 1 0
Tobias Storm 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 5 0
Расмуссен Якоб 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Хеггхейм Хенрик 3 0
Радошевич Йосип 2 0
Греве Матиас 2 0
Васс Даниэль 1 0
Омойджуфано Охи 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Дивкович Марко 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Брондбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
3
Люнгбю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Брондбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

5
9
Люнгбю
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Брондбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
43%
4
33%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
3
21%
4
44%
76-90

Забито

16
25
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
0
0%
3
12%
1-15
5
31%
6
24%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
5
31%
3
12%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
3
19%
4
16%
76-90

Пропущено

24
15
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 9
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
6
25%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1
Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0
Брондбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1
Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2

Результаты матчей

Люнгбю
Брондбю

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
8
7
1
14
2.5
4
11
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 10 3 3 33 - 19 33
2.
Брондбю
 1:0 16 10 3 3 27 - 14 33
3.
Мидтьюлланн
 15 9 3 3 25 - 18 30
4.
Силькеборг
 15 8 3 4 25 - 13 27
5.
Норшелланн
 16 7 5 4 25 - 13 26
6.
АГФ Орхус
 16 6 7 3 19 - 16 25
7.
Виборг
 16 5 4 7 16 - 24 19
8.
Оденсе
 16 4 4 8 20 - 24 16
9.
Люнгбю
 0:1 16 4 4 8 16 - 25 16
10.
Раннерс
 16 3 6 7 18 - 31 15
11.
Вайле
 16 3 4 9 16 - 21 13
12.
Видовре
 16 1 4 11 9 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 8 5 2 1 14 - 4 17
2.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
6.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
7.
Брондбю
 1:0 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Люнгбю
 0:1 8 2 3 3 10 - 10 9
9.
Раннерс
 8 2 3 3 9 - 15 9
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 8 0 2 6 7 - 16 2
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:0 9 6 2 1 14 - 6 20
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
4.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
5.
Норшелланн
 8 3 2 3 12 - 8 11
6.
АГФ Орхус
 8 2 5 1 9 - 6 11
7.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
8.
Люнгбю
 0:1 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Видовре
 8 1 3 4 5 - 11 6
10.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
11.
Вайле
 8 1 2 5 7 - 11 5
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 9 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Оденсе Don Deedson Louicius 7
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Люнгбю Муньеса Марк 5
Вайле Эззатоллахи Саид 5
Весь список
  • 43'
    Греве Матиас сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Клейбер Шон забивает с правой ноги!
  • 43'
    Греве Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 43'
    Брондбю начинает контратаку
  • 43'
    Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 43'
    Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 43'
    Хеггхейм Хенрик из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Люнгбю
    Ничья
    Брондбю
    5.36
    Реклама, olimp.bet
    5.30
    Реклама, pari.ru
    3.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Люнгбю 0:2 Брондбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Люнгбю
    Брондбю
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     