Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Финнссон Кольбейн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Г О О О О Л - Клейбер Шон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

89' Хорошую попытку сделал Омойджуфано Охи . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Йенсен Магнус нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.

87' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Г О О О О О О Л - Йенсен Магнус из команды Люнгбю с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

84' Хорошую попытку сделал Финнссон Кольбейн . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Йенсен Магнус нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.

81' Ромер Марсель из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

80' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Судье надоело, что Пенц Патрик тянет время и он наказал его горчичником

79' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Брондбю

74' Оооо... вот это был удар! Гудьонсен Андри должен был забить с этой позиции.

74' William Kumado из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Брондбю

73' Ромер Марсель не смог попасть в створ ударом издали

73' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

72' William Kumado из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Матч возобновится спорным мячом

70' Рефери не любит споров - именно за это Васс Даниэль сейчас получил желтую

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Забив гол, Люнгбю сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

67' Г О О О О Л - Винтер Каспер забивает с правой ноги!

67' Магнуссон Сайвар-Атли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Удар от ворот произведет Брондбю

66' Чуквуани Точи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Брондбю

65' Ох, нехорошо это выглядит. Фредерик Алвес Ибсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Винтер Каспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.

62' Фредерик Алвес Ибсен получает желтую карточку за толчок соперника.

62' Фредерик Алвес Ибсен наказан за толчок Чуквуани Точи

62' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Брондбю

61' Удар от ворот произведет Брондбю

61' Ромер Марсель из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Финнссон Кольбейн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

58' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Брондбю

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Брондбю

55' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Муньеса Марк пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

47' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.