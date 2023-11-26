Тур: 16. Стадион: Люнгбю. Зрители: 9971 Главный судья: Kyriakos Athanasiou
0'
0:1
6' ГолВаллис Николай
31' Красная карточкаШиембе Кевин
34' Желтая карточкаМуньеса Марк
0:2
43' ГолКлейбер Шон
62' Желтая карточкаАлвес Фредерик
1:2
67' ГолВинтер Каспер
70' Желтая карточкаВасс Даниэль
79' Желтая карточкаПенц Патрик
2:2
84' ГолЙенсен Магнус
2:3
89' ГолКлейбер Шон
3:3
90' ГолГудьонсен Андри
90'+7
Ход матча
6'
31'
34'
43'
0:2
62'
67'
70'
79'
84'
2:2
89'
2:3
90'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
15 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 6
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Tobias Storm
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
31 Клейбер ШонПолузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Судзуки ЮитоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эвьен ХэконНападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Люнгбю
Брондбю
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
27 матчей
22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
21
Голов в среднем за матч
1.18
1.31
Среднее время на гол
76
68
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
2.13
1.73
Среднее время на гол
42
52
Всего голов
47
40
Голов в среднем за матч
1.74
1.48
Тотал матчей
2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|6
|0.38
|Чуквуани Точи
|2
|0.13
|Гюткьяер Фредерик
|2 (1)
|0.13
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.13
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.06
|Ромер Марсель
|1
|0.06
|Йенсен Магнус
|1
|0.06
|Грегор Паскаль
|1
|0.06
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.06
|Винтер Каспер
|1
|0.06
|William Kumado
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|9
|0.56
|Квистгарден Матиас
|5
|0.31
|Омойджуфано Охи
|4 (1)
|0.25
|Дивкович Марко
|2
|0.13
|Радошевич Йосип
|2
|0.13
|Клейбер Шон
|2
|0.13
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.06
|Эвьен Хэкон
|1
|0.06
|Расмуссен Якоб
|1
|0.06
|Судзуки Юито
|1
|0.06
|Менса Кевин
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньеса Марк
|5
|0
|Финнссон Кольбейн
|3
|1
|Винтер Каспер
|2
|1
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|Чуквуани Точи
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Йенсен Магнус
|1
|0
|Mads Kikkenborg
|1
|0
|Tobias Storm
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Расмуссен Якоб
|4
|0
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|0
|Шиембе Кевин
|1
|1
|Васс Даниэль
|2
|0
|Радошевич Йосип
|2
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Брондбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
6
Люнгбю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Брондбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
5
9
Люнгбю
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Брондбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
4
33%
4
25%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
31%
3
33%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
3
43%
4
33%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
3
21%
4
44%
76-90
Забито
19
28
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
0
0%
4
14%
1-15
5
26%
6
21%
16-30
2
11%
5
18%
31-45
5
26%
3
11%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
5
26%
5
18%
76-90
Пропущено
27
18
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 10
5
19%
1
6%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
2
7%
5
28%
61-75
7
26%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1
Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0
Брондбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1
Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2
Результаты матчей
Люнгбю
Брондбю
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
43
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
81
26
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
151
511
97
214
511
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|9 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Брондбю
|Алвес Фредерик
|6
|Люнгбю
|Муньеса Марк
|5