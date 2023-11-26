Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Бундгаард Филип пробил со штрафного прямо в стенку

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

47' Команда Оденсе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Трибулл Том - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

44' Удар от ворот произведет Оденсе

44' Овюсу Лерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Оденсе

42' Одей Стивен из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Дон Дидсон Луисиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

35' Хеландер Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Энггаард Мэдс блокирует соперника и судья назначает штрафной удар.

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Удар от ворот произведет Оденсе

29' Кулибали Лассо из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Удар от ворот произведет Раннерс

26' Овюсу Лерой из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

26' Кадри Башким из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Mihajlo Ivancevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Кулибали Лассо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Овюсу Лерой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

17' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Раннерс пробьет пенальти!

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Раннерс

17' Кулибали Лассо из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Кулибали Лассо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бундгаард Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Mihajlo Ivancevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Оденсе начинает с центра поля