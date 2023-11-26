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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Раннерс
0:1
Второй тайм: 57'
Оденсе
0'
0:1
23' Гол
Don Deedson Louicius
45' Желтая карточка
Трибулл Том

Ход матча

23'
0:1
Don Deedson Louicius
(Кадри Башким)
45'
 
Трибулл Том
47'
 
Микельсон Николас
Овюсу Лерой

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Оденсе
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Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
27
Ольсен
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
10
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
13
Бернат
Ханс
Кристиан
28
Tobias
Slotsager
5
Mihajlo
Ivancevic
25
Хеландер
Филип
20
Овюсу
Лерой
6
Кёлер
Свен
15
Трибулл
Том
3
Nicklas
Mouritzen
30
Don
Deedson
Louicius
9
Кадри
Башким
22
Хаяль
Рами
Раннерс
4-4-2
Оденсе
3-4-3

История личных встреч

Раннерс
Оденсе

26 матчей

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 19 побед

Второй тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 14 побед

51 матч

33.3%
29.4%
37.3%
17 побед 15 ничьих 19 побед

Первый тайм

23.5%
39.2%
37.3%
12 побед 20 ничьих 19 побед

Второй тайм

27.5%
45.1%
27.4%
14 побед 23 ничьи 14 побед

История матчей

СД
2:2
СД
0:0
СД
2:2
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
0:1
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
3:0
СД
4:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
0:2
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:1
ТМС
1:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:3
К
1:2
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.48
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

69
47

Голов в среднем за матч

1.35
0.92

Тотал матчей

2.5
46
Больше 90%
Меньше 10%
5
36
Больше 71%
Меньше 29%
15
22
Больше 43%
Меньше 57%
29
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
48

Среднее время на гол

66
97

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 4 (2) 0.25
Одей Стивен 3 0.19
Копплин Бьорн 2 0.13
Нордли Симен Болькан 2 0.13
Хег Даниэль 1 0.06
Эйджийри Эрнест 1 0.06
Бьёркенгрен Йон 1 0.06
Даммерс Вессель 1 0.06
Hugo Andersson2 1 0.06
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Ольсен Оливер 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 7 0.44
Кадри Башким 4 0.25
Хаяль Рами 2 (1) 0.13
Буя Турай Мохамед 1 0.06
Манне Аласана 1 0.06
Микельсон Николас 1 0.06
Тонгья Франко 1 0.06
Tobias Slotsager 1 0.06
Charly Horneman 1 0.06
Сельвен Йоханнес 1 0.06
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Энггаард Мэдс 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Кулибали Лассо 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
William Kaastrup 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 5 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Andreas Alm 1 1
Трибулл Том 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Don Deedson Louicius 2 0
Tobias Slotsager 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Оденсе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4
Раннерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Оденсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

7
3
Раннерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Оденсе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

15
7

Голы по времени матча

Забито

10
12
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
30%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
10%
4
33%
76-90

Пропущено

13
8
3 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
4
50%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
5
38%
3
38%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
13%
3
19%
1-15
5
31%
3
19%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
3
19%
4
25%
76-90

Забито

19
19
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
5
26%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
3
16%
5
26%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
16%
4
21%
76-90

Пропущено

29
24
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
10%
3
13%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
4
14%
1
4%
31-45
2
7%
7
29%
29%
46-60
7
24%
3
13%
61-75
8
28%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1
Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1
Оденсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0
Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1

Результаты матчей

Раннерс
Оденсе

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:2
4 раза 50%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:2
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
5 раз 33%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 10 3 3 33 - 19 33
2.
Брондбю
 15 9 3 3 26 - 14 30
3.
Мидтьюлланн
 15 9 3 3 25 - 18 30
4.
Силькеборг
 15 8 3 4 25 - 13 27
5.
Норшелланн
 16 7 5 4 25 - 13 26
6.
АГФ Орхус
 16 6 7 3 19 - 16 25
7.
Виборг
 16 5 4 7 16 - 24 19
8.
Люнгбю
 15 4 4 7 16 - 24 16
9.
Оденсе
 1:0 16 4 4 8 20 - 24 16
10.
Раннерс
 0:1 16 3 6 7 18 - 31 15
11.
Вайле
 16 3 4 9 16 - 21 13
12.
Видовре
 16 1 4 11 9 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 8 5 2 1 14 - 4 17
2.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
6.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
7.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 0:1 8 2 3 3 9 - 15 9
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 1:0 8 0 2 6 7 - 16 2
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Оденсе
 1:0 8 4 2 2 13 - 8 14
4.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
5.
Норшелланн
 8 3 2 3 12 - 8 11
6.
АГФ Орхус
 8 2 5 1 9 - 6 11
7.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Видовре
 8 1 3 4 5 - 11 6
10.
Раннерс
 0:1 8 1 3 4 9 - 16 6
11.
Вайле
 8 1 2 5 7 - 11 5
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 8 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Оденсе Don Deedson Louicius 7
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Топ нарушителей
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Оденсе Кёлер Свен 5
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