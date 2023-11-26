Тур: 16. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Lasse Graagaard
Ход матча
23'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Овюсу ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Хаяль РамиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
29 Tyler Burey
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Оденсе
26 матчей
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 19 побед
Второй тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 14 побед
51 матч
33.3%
29.4%
37.3%
17 побед 15 ничьих 19 побед
Первый тайм
23.5%
39.2%
37.3%
12 побед 20 ничьих 19 побед
Второй тайм
27.5%
45.1%
27.4%
14 побед 23 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.48
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
69
47
Голов в среднем за матч
1.35
0.92
Тотал матчей
2.5
46
Больше 90%
Меньше 10%
5
36
Больше 71%
Меньше 29%
15
22
Больше 43%
Меньше 57%
29
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
Среднее время на гол
66
97
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.25
|Одей Стивен
|3
|0.19
|Копплин Бьорн
|2
|0.13
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.13
|Хег Даниэль
|1
|0.06
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.06
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.06
|Даммерс Вессель
|1
|0.06
|Hugo Andersson2
|1
|0.06
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Ольсен Оливер
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|7
|0.44
|Кадри Башким
|4
|0.25
|Хаяль Рами
|2 (1)
|0.13
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.06
|Манне Аласана
|1
|0.06
|Микельсон Николас
|1
|0.06
|Тонгья Франко
|1
|0.06
|Tobias Slotsager
|1
|0.06
|Charly Horneman
|1
|0.06
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.06
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Оливер
|4
|0
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Энггаард Мэдс
|3
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Кулибали Лассо
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|5
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|4
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Трибулл Том
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Don Deedson Louicius
|2
|0
|Tobias Slotsager
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Оденсе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
4
Раннерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Оденсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
7
3
Раннерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Оденсе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
15
7
Голы по времени матча
Забито
10
12
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
30%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
10%
4
33%
76-90
Пропущено
13
8
3 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
4
50%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
5
38%
3
38%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
13%
3
19%
1-15
5
31%
3
19%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
3
19%
4
25%
76-90
Забито
19
19
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
5
26%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
3
16%
5
26%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
16%
4
21%
76-90
Пропущено
29
24
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
10%
3
13%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
4
14%
1
4%
31-45
2
7%
7
29%
29%
46-60
7
24%
3
13%
61-75
8
28%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1
Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1
Оденсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0
Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1
Результаты матчей
Раннерс
Оденсе
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:2
4 раза 50%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:2
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
5 раз 33%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
35
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
69
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|2.
|15
|9
|3
|3
|26 - 14
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|25 - 18
|30
|4.
|15
|8
|3
|4
|25 - 13
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|25 - 13
|26
|6.
|16
|6
|7
|3
|19 - 16
|25
|7.
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|19
|8.
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|9.
|1:0
|16
|4
|4
|8
|20 - 24
|16
|10.
|0:1
|16
|3
|6
|7
|18 - 31
|15
|11.
|16
|3
|4
|9
|16 - 21
|13
|12.
|16
|1
|4
|11
|9 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|8.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|9.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|1:0
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|12.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|10.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|12.
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|8 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|5
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5