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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Раннерс
0:1
Конец матча
Оденсе
0'
0:1
23' Гол
Don Deedson Louicius
45' Желтая карточка
Трибулл Том
67' Желтая карточка
Кадри Башким
73' Желтая карточка
Бернат Ханс Кристиан
87' Красная карточка
Даммерс Вессель
90'+7

Ход матча

23'
0:1
Don Deedson Louicius
(Кадри Башким)
45'
 
Трибулл Том
47'
 
Микельсон Николас
Овюсу Лерой
67'
 
Кадри Башким
72'
Эйджийри Эрнест
Нордли Симен Болькан
 
73'
 
Бернат Ханс Кристиан
75'
 
Markus Gustav Jensen
Don Deedson Louicius
82'
 
Манне Аласана
Кадри Башким
84'
Камара Аль-Хаджи
Одей Стивен
 
84'
William Kaastrup
Ольсен Оливер
 
87'
Даммерс Вессель
 
89'
Альбек Мадс
Энггаард Мэдс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
27
Ольсен
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
10
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
13
Бернат
Ханс
Кристиан
28
Tobias
Slotsager
5
Mihajlo
Ivancevic
25
Хеландер
Филип
20
Овюсу
Лерой
6
Кёлер
Свен
15
Трибулл
Том
3
Nicklas
Mouritzen
30
Don
Deedson
Louicius
9
Кадри
Башким
22
Хаяль
Рами
Раннерс
4-4-2
Оденсе
3-4-3

История личных встреч

Раннерс
Оденсе

26 матчей

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 19 побед

Второй тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 14 побед

51 матч

33.3%
29.4%
37.3%
17 побед 15 ничьих 19 побед

Первый тайм

23.5%
39.2%
37.3%
12 побед 20 ничьих 19 побед

Второй тайм

27.5%
45.1%
27.4%
14 побед 23 ничьи 14 побед

История матчей

СД
2:2
СД
0:0
СД
2:2
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
0:1
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
3:0
СД
4:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
0:2
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:1
ТМС
1:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:3
К
1:2
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.48
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

69
47

Голов в среднем за матч

1.35
0.92

Тотал матчей

2.5
46
Больше 90%
Меньше 10%
5
36
Больше 71%
Меньше 29%
15
22
Больше 43%
Меньше 57%
29
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
48

Среднее время на гол

66
97

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 4 (2) 0.25
Одей Стивен 3 0.19
Копплин Бьорн 2 0.13
Нордли Симен Болькан 2 0.13
Хег Даниэль 1 0.06
Эйджийри Эрнест 1 0.06
Бьёркенгрен Йон 1 0.06
Даммерс Вессель 1 0.06
Hugo Andersson2 1 0.06
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Ольсен Оливер 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 7 0.44
Кадри Башким 4 0.25
Хаяль Рами 2 (1) 0.13
Буя Турай Мохамед 1 0.06
Манне Аласана 1 0.06
Микельсон Николас 1 0.06
Тонгья Франко 1 0.06
Tobias Slotsager 1 0.06
Charly Horneman 1 0.06
Сельвен Йоханнес 1 0.06
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 3 1
Ольсен Оливер 4 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Энггаард Мэдс 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Кулибали Лассо 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
William Kaastrup 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 5 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Andreas Alm 1 1
Трибулл Том 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Don Deedson Louicius 2 0
Tobias Slotsager 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Кадри Башким 1 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0

Результаты матчей

Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Оденсе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4
Раннерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Оденсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

7
3
Раннерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Оденсе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

15
7

Голы по времени матча

Забито

10
13
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
30%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
10%
4
31%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
4
50%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
5
36%
3
38%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
13%
3
19%
1-15
5
31%
3
19%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
3
19%
4
25%
76-90

Забито

19
20
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
5
26%
3
15%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
3
16%
5
25%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
3
16%
4
20%
76-90

Пропущено

30
24
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
10%
3
13%
1-15
6
20%
3
13%
16-30
4
13%
1
4%
31-45
2
7%
7
29%
29%
46-60
7
23%
3
13%
61-75
8
27%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1
Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1
Оденсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0
Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1

Результаты матчей

Раннерс
Оденсе

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:2
4 раза 50%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 10 3 3 33 - 19 33
2.
Брондбю
 1:0 16 10 3 3 27 - 14 33
3.
Мидтьюлланн
 15 9 3 3 25 - 18 30
4.
Силькеборг
 15 8 3 4 25 - 13 27
5.
Норшелланн
 16 7 5 4 25 - 13 26
6.
АГФ Орхус
 16 6 7 3 19 - 16 25
7.
Виборг
 16 5 4 7 16 - 24 19
8.
Оденсе
 16 4 4 8 20 - 24 16
9.
Люнгбю
 0:1 16 4 4 8 16 - 25 16
10.
Раннерс
 16 3 6 7 18 - 31 15
11.
Вайле
 16 3 4 9 16 - 21 13
12.
Видовре
 16 1 4 11 9 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 8 5 2 1 14 - 4 17
2.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
6.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
7.
Брондбю
 1:0 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Люнгбю
 0:1 8 2 3 3 10 - 10 9
9.
Раннерс
 8 2 3 3 9 - 15 9
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 8 0 2 6 7 - 16 2
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:0 9 6 2 1 14 - 6 20
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
4.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
5.
Норшелланн
 8 3 2 3 12 - 8 11
6.
АГФ Орхус
 8 2 5 1 9 - 6 11
7.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
8.
Люнгбю
 0:1 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Видовре
 8 1 3 4 5 - 11 6
10.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
11.
Вайле
 8 1 2 5 7 - 11 5
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 9 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Оденсе Don Deedson Louicius 7
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Люнгбю Муньеса Марк 5
Вайле Эззатоллахи Саид 5
Весь список
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    • 93'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 92'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Кулибали Лассо из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Хаяль Рами из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал William Kaastrup
    • 90'
      Контроль мяча: Раннерс: 58%, Оденсе: 42%.
    • 90'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Тактическая замена. Энггаард Мэдс уходит с поля и его заменяет Альбек Мадс
    • 89'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Раннерс 0:1 Оденсе онлайн

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