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  4. Элитсериен 2023
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Стеен Кай
Хам-Кам
0:0
Первый тайм: 18'
Волеренга
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Волеренга
4.60
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3.95
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4.00
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
6
John
Olav
Norheim
23
Шельстад
Фредрик
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
33
Aleksander
Melgalvis
17
Бьёрло
Мортен
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
10
Мава
Мозес
14
Удаль
Хенрик
8
Кьяергор
Оливер
21
Шёнг
Магнус
14
Aaron
Kiil
Olsen
4
Страндберг
Стефан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
20
Риснаес
Магнус
8
Бьёрдаль
Хенрик
15
Хаген
Элиас
24
Странд
Петтер
18
Юклеред
Симен
19
Илич
Андрей
11
Хоканс
Даниэль
Хам-Кам
3-4-3
Волеренга
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Волеренга

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:3
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 7 (3) 0.24
Киркеволд Пол 6 0.21
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.14
John Olav Norheim 3 0.1
Кьяергор Оливер 2 0.07
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.07
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.07
Мава Мозес 2 0.07
Конгсро Вегар 2 0.07
Jonas Enkerud 1 0.03
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.03
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.03
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.03
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.03
Куртович Виллиам 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 7 0.24
Ятта Сиди 5 0.17
Хоканс Даниэль 4 0.14
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.1
Страндберг Стефан 3 (3) 0.1
Офкир Мохамед 2 0.07
Странд Петтер 2 0.07
Риснаес Магнус 1 0.03
Борхгревинк Кристиан 1 0.03
Хаген Элиас 1 0.03
Борвен Торгейр 1 0.03
Битри Энео 1 0.03
Aaron Kiil Olsen 1 0.03
Jones El-Abdellaoui 1 0.03
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркеволд Пол 4 0
Halvor Roedoelen Opsahl 4 0
Сандберг Маркус 1 1
Шельстад Фредрик 1 1
Конгсро Вегар 1 1
Aleksander Melgalvis 2 0
John Olav Norheim 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Jonas Enkerud 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Удаль Хенрик 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 5 1
Юклеред Симен 2 2
Жута Леонард 4 0
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Борхгревинк Кристиан 3 0
Битри Энео 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Хаген Элиас 2 0
Ятта Сиди 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Волеренга
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
9
Хам-Кам
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Волеренга
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

34
24

Упущенные победы

6
8
Хам-Кам
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Волеренга
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

37
27

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

21
18
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
7
33%
4
22%
61-75
5
24%
5
28%
76-90

Пропущено

20
21
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
5%
7
33%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
5
25%
4
19%
61-75
5
25%
3
14%
76-90

Забито

16
17
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
5
31%
3
18%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
5
31%
3
18%
76-90

Пропущено

37
29
15 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
3%
6
21%
1-15
8
22%
3
10%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
9
24%
5
17%
46-60
7
19%
5
17%
61-75
6
16%
6
21%
76-90

Забито

37
35
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
3
8%
3
9%
1-15
3
8%
6
17%
16-30
8
22%
7
20%
31-45
5
14%
6
17%
46-60
8
22%
5
14%
61-75
10
27%
8
23%
76-90

Пропущено

57
50
21 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
2
4%
13
26%
1-15
12
21%
5
10%
16-30
7
12%
6
12%
31-45
13
23%
8
16%
46-60
12
21%
9
18%
61-75
11
19%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3
Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1
Волеренга
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0
Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2

Результаты матчей

Хам-Кам
Волеренга

Точный счет

2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

3:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
1:3
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 32%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
5
9
4
10
2.5
3
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
5
9
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
21
7
12
16
1.5
10
18
6
22
2.5
5
23
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 29 21 4 4 74 - 35 67
2.
Бранн
 1:0 29 19 4 6 52 - 30 61
3.
Викинг
 2:0 29 18 4 7 58 - 43 58
4.
Тромсё
 0:0 29 18 4 7 45 - 31 58
5.
Молде
 1:0 29 15 5 9 62 - 37 50
6.
Лиллестрём
 0:1 29 13 3 13 45 - 45 42
7.
Сарпсборг-08
 0:1 29 12 5 12 54 - 48 41
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 29 11 4 14 31 - 34 37
9.
Одд
 1:0 29 10 7 12 35 - 39 37
10.
Русенборг
 0:0 29 10 7 12 40 - 46 37
11.
Хам-Кам
 0:0 29 10 4 15 38 - 56 34
12.
Хёугесунн
 0:0 29 8 7 14 30 - 38 31
13.
Стабек
 1:0 29 7 8 14 29 - 44 29
14.
Саннефьёрд
 0:1 29 7 7 15 45 - 54 28
15.
Волеренга
 0:0 29 6 8 15 36 - 49 26
16.
Олесунн
 0:2 29 5 3 21 22 - 67 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 15 12 2 1 32 - 13 38
2.
Будё-Глимт
 0:1 14 11 2 1 37 - 16 35
3.
Викинг
 2:0 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 1:0 14 9 2 3 36 - 15 29
5.
Лиллестрём
 0:1 15 9 0 6 30 - 20 27
6.
Тромсё
 0:0 15 8 3 4 21 - 14 27
7.
Сарпсборг-08
 0:1 15 8 2 5 34 - 22 26
8.
Русенборг
 0:0 15 7 4 4 23 - 17 25
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 1:0 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Хам-Кам
 0:0 15 6 4 5 21 - 20 22
12.
Стабек
 1:0 15 6 3 6 16 - 15 21
13.
Хёугесунн
 0:0 14 6 2 6 21 - 20 20
14.
Саннефьёрд
 0:1 14 5 5 4 25 - 17 20
15.
Олесунн
 0:2 15 4 3 8 13 - 25 15
16.
Волеренга
 0:0 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 15 10 2 3 37 - 19 32
2.
Тромсё
 0:0 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Викинг
 2:0 15 8 2 5 20 - 20 26
4.
Бранн
 1:0 14 7 2 5 20 - 17 23
5.
Молде
 1:0 15 6 3 6 26 - 22 21
6.
Волеренга
 0:0 15 4 5 6 18 - 21 17
7.
Сарпсборг-08
 0:1 14 4 3 7 20 - 26 15
8.
Лиллестрём
 0:1 14 4 3 7 15 - 25 15
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 15 4 3 8 12 - 19 15
10.
Одд
 1:0 15 4 3 8 17 - 25 15
11.
Хам-Кам
 0:0 14 4 0 10 17 - 36 12
12.
Русенборг
 0:0 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 0:0 15 2 5 8 9 - 18 11
14.
Стабек
 1:0 14 1 5 8 13 - 29 8
15.
Саннефьёрд
 0:1 15 2 2 11 20 - 37 8
16.
Олесунн
 0:2 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Волеренга
4.60
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3.95
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4.00
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