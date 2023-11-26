0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
10
Мава
Мозес
14
Удаль
Хенрик
21
Шёнг
Магнус
15
Хаген
Элиас
19
Илич
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Хам-Кам
Волеренга
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|7 (3)
|0.24
|Киркеволд Пол
|6
|0.21
|Kristian Loenstad Onsrud
|4
|0.14
|John Olav Norheim
|3
|0.1
|Кьяергор Оливер
|2
|0.07
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.07
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.07
|Мава Мозес
|2
|0.07
|Конгсро Вегар
|2
|0.07
|Jonas Enkerud
|1
|0.03
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.03
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.03
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.03
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.03
|Куртович Виллиам
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|7
|0.24
|Ятта Сиди
|5
|0.17
|Хоканс Даниэль
|4
|0.14
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.1
|Страндберг Стефан
|3 (3)
|0.1
|Офкир Мохамед
|2
|0.07
|Странд Петтер
|2
|0.07
|Риснаес Магнус
|1
|0.03
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.03
|Хаген Элиас
|1
|0.03
|Борвен Торгейр
|1
|0.03
|Битри Энео
|1
|0.03
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.03
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.03
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киркеволд Пол
|4
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|4
|0
|Сандберг Маркус
|1
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|Конгсро Вегар
|1
|1
|Aleksander Melgalvis
|2
|0
|John Olav Norheim
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Jonas Enkerud
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Удаль Хенрик
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|5
|1
|Юклеред Симен
|2
|2
|Жута Леонард
|4
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Битри Энео
|3
|0
|Риснаес Магнус
|3
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Ятта Сиди
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Волеренга
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
9
Хам-Кам
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Волеренга
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
34
24
Упущенные победы
6
8
Хам-Кам
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Волеренга
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
37
27
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
21
18
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
7
33%
4
22%
61-75
5
24%
5
28%
76-90
Пропущено
20
21
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
5%
7
33%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
5
25%
4
19%
61-75
5
25%
3
14%
76-90
Забито
16
17
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
5
31%
3
18%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
5
31%
3
18%
76-90
Пропущено
37
29
15 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
3%
6
21%
1-15
8
22%
3
10%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
9
24%
5
17%
46-60
7
19%
5
17%
61-75
6
16%
6
21%
76-90
Забито
37
35
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
3
8%
3
9%
1-15
3
8%
6
17%
16-30
8
22%
7
20%
31-45
5
14%
6
17%
46-60
8
22%
5
14%
61-75
10
27%
8
23%
76-90
Пропущено
57
50
21 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
2
4%
13
26%
1-15
12
21%
5
10%
16-30
7
12%
6
12%
31-45
13
23%
8
16%
46-60
12
21%
9
18%
61-75
11
19%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3
Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1
Волеренга
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0
Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2
Результаты матчей
Хам-Кам
Волеренга
Точный счет
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
3:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
1:3
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
5 раз 18%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
77
59
410
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
59
59
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
217
1216
1018
622
523
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|29
|21
|4
|4
|74 - 35
|67
|2.
|1:0
|29
|19
|4
|6
|52 - 30
|61
|3.
|2:0
|29
|18
|4
|7
|58 - 43
|58
|4.
|0:0
|29
|18
|4
|7
|45 - 31
|58
|5.
|1:0
|29
|15
|5
|9
|62 - 37
|50
|6.
|0:1
|29
|13
|3
|13
|45 - 45
|42
|7.
|0:1
|29
|12
|5
|12
|54 - 48
|41
|8.
|0:0
|29
|11
|4
|14
|31 - 34
|37
|9.
|1:0
|29
|10
|7
|12
|35 - 39
|37
|10.
|0:0
|29
|10
|7
|12
|40 - 46
|37
|11.
|0:0
|29
|10
|4
|15
|38 - 56
|34
|12.
|0:0
|29
|8
|7
|14
|30 - 38
|31
|13.
|1:0
|29
|7
|8
|14
|29 - 44
|29
|14.
|0:1
|29
|7
|7
|15
|45 - 54
|28
|15.
|0:0
|29
|6
|8
|15
|36 - 49
|26
|16.
|0:2
|29
|5
|3
|21
|22 - 67
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|12
|2
|1
|32 - 13
|38
|2.
|0:1
|14
|11
|2
|1
|37 - 16
|35
|3.
|2:0
|14
|10
|2
|2
|38 - 23
|32
|4.
|1:0
|14
|9
|2
|3
|36 - 15
|29
|5.
|0:1
|15
|9
|0
|6
|30 - 20
|27
|6.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|21 - 14
|27
|7.
|0:1
|15
|8
|2
|5
|34 - 22
|26
|8.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|9.
|0:0
|14
|7
|1
|6
|19 - 15
|22
|10.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|11.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|12.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|13.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|21 - 20
|20
|14.
|0:1
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|15.
|0:2
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|16.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|18 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|2
|3
|37 - 19
|32
|2.
|0:0
|14
|10
|1
|3
|24 - 17
|31
|3.
|2:0
|15
|8
|2
|5
|20 - 20
|26
|4.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|20 - 17
|23
|5.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|26 - 22
|21
|6.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|7.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|8.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|15 - 25
|15
|9.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|12 - 19
|15
|10.
|1:0
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|11.
|0:0
|14
|4
|0
|10
|17 - 36
|12
|12.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|13.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|9 - 18
|11
|14.
|1:0
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
|15.
|0:1
|15
|2
|2
|11
|20 - 37
|8
|16.
|0:2
|14
|1
|0
|13
|9 - 42
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6