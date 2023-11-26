  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Стеен Кай
Хам-Кам
0:2
Конец матча
Волеренга
0'
18' Желтая карточка
Бьёрло Мортен
21' Желтая карточка
Удаль Хенрик
45' Желтая карточка
Шельстад Фредрик
52' Желтая карточка
Страндберг Стефан
0:1
81' Гол
Илич Андрей
0:2
90' Гол
Хоканс Даниэль
90'+9

Ход матча

18'
Бьёрло Мортен
 
21'
Удаль Хенрик
 
45'
Шельстад Фредрик
 
52'
 
Страндберг Стефан
57'
Jonas Enkerud
Мава Мозес
 
57'
Киркеволд Пол
Удаль Хенрик
 
57'
Куртович Виллиам
Бьёрло Мортен
 
81'
0:1
Илич Андрей
(Бьёрдаль Хенрик)
83'
Tore Andre Soeraas
Kristian Loenstad Onsrud
 
90'
 
Хаген Элиас
90'
0:2
Хоканс Даниэль
90'
 
Битри Энео

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
12
Сандберг
Маркус
6
John
Olav
Norheim
23
Шельстад
Фредрик
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
33
Aleksander
Melgalvis
17
Бьёрло
Мортен
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
10
Мава
Мозес
14
Удаль
Хенрик
8
Кьяергор
Оливер
21
Шёнг
Магнус
14
Aaron
Kiil
Olsen
4
Страндберг
Стефан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
20
Риснаес
Магнус
8
Бьёрдаль
Хенрик
15
Хаген
Элиас
24
Странд
Петтер
18
Юклеред
Симен
19
Илич
Андрей
11
Хоканс
Даниэль
Хам-Кам
3-4-3
Волеренга
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Волеренга

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:3
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 7 (3) 0.24
Киркеволд Пол 6 0.21
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.14
John Olav Norheim 3 0.1
Кьяергор Оливер 2 0.07
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.07
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.07
Мава Мозес 2 0.07
Конгсро Вегар 2 0.07
Jonas Enkerud 1 0.03
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.03
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.03
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.03
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.03
Куртович Виллиам 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 8 0.28
Хоканс Даниэль 5 0.17
Ятта Сиди 5 0.17
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.1
Страндберг Стефан 3 (3) 0.1
Офкир Мохамед 2 0.07
Странд Петтер 2 0.07
Риснаес Магнус 1 0.03
Борхгревинк Кристиан 1 0.03
Хаген Элиас 1 0.03
Борвен Торгейр 1 0.03
Битри Энео 1 0.03
Aaron Kiil Olsen 1 0.03
Jones El-Abdellaoui 1 0.03
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркеволд Пол 4 0
Halvor Roedoelen Opsahl 4 0
Шельстад Фредрик 2 1
Сандберг Маркус 1 1
Конгсро Вегар 1 1
Aleksander Melgalvis 2 0
John Olav Norheim 2 0
Удаль Хенрик 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Jonas Enkerud 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 5 1
Юклеред Симен 2 2
Жута Леонард 4 0
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Борхгревинк Кристиан 3 0
Битри Энео 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Страндберг Стефан 2 0
Хаген Элиас 2 0
Ятта Сиди 2 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Волеренга
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
9
Хам-Кам
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Волеренга
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

34
24

Упущенные победы

6
8
Хам-Кам
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Волеренга
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
31% (9)
17% (5)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

37
27

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

21
20
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
7
33%
4
20%
61-75
5
24%
7
35%
76-90

Пропущено

22
21
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
7
33%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
5
23%
4
19%
61-75
7
32%
3
14%
76-90

Забито

16
17
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
5
31%
3
18%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
5
31%
3
18%
76-90

Пропущено

37
29
15 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
3%
6
21%
1-15
8
22%
3
10%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
9
24%
5
17%
46-60
7
19%
5
17%
61-75
6
16%
6
21%
76-90

Забито

37
37
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
3
8%
3
8%
1-15
3
8%
6
16%
16-30
8
22%
7
19%
31-45
5
14%
6
16%
46-60
8
22%
5
14%
61-75
10
27%
10
27%
76-90

Пропущено

59
50
21 В 1-м тайме 24
38 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 22
2
3%
13
26%
1-15
12
20%
5
10%
16-30
7
12%
6
12%
31-45
13
22%
8
16%
46-60
12
20%
9
18%
61-75
13
22%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3
Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1
Волеренга
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0
Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2

Результаты матчей

Хам-Кам
Волеренга

Точный счет

0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

3:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:3
1 раз 3%
1:3
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
4
7
8
1.5
5
9
4
11
2.5
3
11
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
9
1.5
6
9
2
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
22
7
12
17
1.5
11
18
6
23
2.5
5
24
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 29 21 4 4 76 - 38 67
2.
Бранн
 29 19 4 6 55 - 32 61
3.
Тромсё
 29 19 3 7 47 - 32 60
4.
Викинг
 29 18 4 7 60 - 43 58
5.
Молде
 29 15 5 9 64 - 38 50
6.
Лиллестрём
 29 13 4 12 49 - 48 43
7.
Сарпсборг-08
 29 12 5 12 55 - 50 41
8.
Стрёмсгодсет
 29 12 3 14 34 - 35 39
9.
Русенборг
 29 10 6 13 41 - 49 36
10.
Одд
 29 9 8 12 38 - 43 35
11.
Хам-Кам
 29 10 3 16 38 - 58 33
12.
Хёугесунн
 29 8 6 15 31 - 40 30
13.
Стабек
 29 7 8 14 30 - 45 29
14.
Саннефьёрд
 29 7 7 15 46 - 55 28
15.
Волеренга
 29 7 7 15 38 - 49 28
16.
Олесунн
 29 5 3 21 22 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 15 12 2 1 35 - 15 38
2.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 37 - 16 35
3.
Викинг
 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 14 9 2 3 36 - 15 29
5.
Тромсё
 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Русенборг
 15 7 3 5 24 - 20 24
9.
Стрёмсгодсет
 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Стабек
 15 6 3 6 17 - 16 21
12.
Хам-Кам
 15 6 3 6 21 - 22 21
13.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
14.
Саннефьёрд
 14 5 5 4 25 - 17 20
15.
Олесунн
 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Викинг
 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
5.
Молде
 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Сарпсборг-08
 14 4 3 7 20 - 26 15
9.
Лиллестрём
 14 4 3 7 15 - 25 15
10.
Одд
 15 3 4 8 20 - 29 13
11.
Хам-Кам
 14 4 0 10 17 - 36 12
12.
Русенборг
 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Стабек
 14 1 5 8 13 - 29 8
15.
Саннефьёрд
 15 2 2 11 21 - 38 8
16.
Олесунн
 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Одд Рууд Эспен 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Шельстад Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Удаль Хенрик получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Бьёрло Мортен получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хам-Кам 0:2 Волеренга онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     