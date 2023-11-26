0'
18' Желтая карточкаБьёрло Мортен
21' Желтая карточкаУдаль Хенрик
45' Желтая карточкаШельстад Фредрик
52' Желтая карточкаСтрандберг Стефан
0:1
81' ГолИлич Андрей
0:2
90' ГолХоканс Даниэль
90'+9
Ход матча
18'
21'
45'
81'
0:1
90'
90'
0:2
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
8 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
10
Мава
Мозес
14
Удаль
Хенрик
21
Шёнг
Магнус
15
Хаген
Элиас
19
Илич
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Хам-Кам
Волеренга
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|7 (3)
|0.24
|Киркеволд Пол
|6
|0.21
|Kristian Loenstad Onsrud
|4
|0.14
|John Olav Norheim
|3
|0.1
|Кьяергор Оливер
|2
|0.07
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.07
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.07
|Мава Мозес
|2
|0.07
|Конгсро Вегар
|2
|0.07
|Jonas Enkerud
|1
|0.03
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.03
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.03
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.03
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.03
|Куртович Виллиам
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|8
|0.28
|Хоканс Даниэль
|5
|0.17
|Ятта Сиди
|5
|0.17
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.1
|Страндберг Стефан
|3 (3)
|0.1
|Офкир Мохамед
|2
|0.07
|Странд Петтер
|2
|0.07
|Риснаес Магнус
|1
|0.03
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.03
|Хаген Элиас
|1
|0.03
|Борвен Торгейр
|1
|0.03
|Битри Энео
|1
|0.03
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.03
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.03
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киркеволд Пол
|4
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|4
|0
|Шельстад Фредрик
|2
|1
|Сандберг Маркус
|1
|1
|Конгсро Вегар
|1
|1
|Aleksander Melgalvis
|2
|0
|John Olav Norheim
|2
|0
|Удаль Хенрик
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Jonas Enkerud
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|5
|1
|Юклеред Симен
|2
|2
|Жута Леонард
|4
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Битри Энео
|3
|0
|Риснаес Магнус
|3
|0
|Страндберг Стефан
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Ятта Сиди
|2
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Волеренга
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
9
Хам-Кам
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Волеренга
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
34
24
Упущенные победы
6
8
Хам-Кам
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Волеренга
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
31% (9)
17% (5)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
37
27
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
21
20
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
7
33%
4
20%
61-75
5
24%
7
35%
76-90
Пропущено
22
21
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
7
33%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
5
23%
4
19%
61-75
7
32%
3
14%
76-90
Забито
16
17
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
5
31%
3
18%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
5
31%
3
18%
76-90
Пропущено
37
29
15 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
3%
6
21%
1-15
8
22%
3
10%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
9
24%
5
17%
46-60
7
19%
5
17%
61-75
6
16%
6
21%
76-90
Забито
37
37
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
3
8%
3
8%
1-15
3
8%
6
16%
16-30
8
22%
7
19%
31-45
5
14%
6
16%
46-60
8
22%
5
14%
61-75
10
27%
10
27%
76-90
Пропущено
59
50
21 В 1-м тайме 24
38 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 22
2
3%
13
26%
1-15
12
20%
5
10%
16-30
7
12%
6
12%
31-45
13
22%
8
16%
46-60
12
20%
9
18%
61-75
13
22%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3
Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1
Волеренга
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0
Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2
Результаты матчей
Хам-Кам
Волеренга
Точный счет
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
3:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:3
1 раз 3%
1:3
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
104
78
59
411
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
123
59
69
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
227
1217
1118
623
524
128
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Одд
|Рууд Эспен
|6