Тур: 29. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Mohammad Aslam
0:1
Первый тайм: 18'
Ход матча
1'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
29
Торп
Виктор
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
74 Aridon Racaj
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
Молде
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
24 матча
29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.73
1.08
Среднее время на гол
52
83
Всего голов
39
13
Голов в среднем за матч
3
1.18
Среднее время на гол
30
76
Всего голов
58
27
Голов в среднем за матч
2.42
1.13
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
37
80
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майгор Миккел
|9
|0.31
|Упсет Кристиан
|8
|0.28
|Торп Виктор
|7
|0.24
|Лундквист Рамон-Паскаль
|6 (1)
|0.21
|Солтведт Йоахим
|4
|0.14
|Утвик Бьорн
|4
|0.14
|Бергет Йо Инге
|3
|0.1
|Вишне Эйрик
|2
|0.07
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0.07
|Сандберг Никлас
|2
|0.07
|Сандер Кристиансен
|2
|0.07
|Зехнини Рафик
|1
|0.03
|Henrik Meister
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Сколевик Стеффен
|1
|0.03
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Peter Reinhardsen
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|7 (1)
|0.24
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.24
|Эйкрем Магнус
|6
|0.21
|Грёдем Магнус
|6
|0.21
|Бериша Ветон
|5 (1)
|0.17
|Линнес Мартин
|5
|0.17
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.14
|Китолано Эрик
|4
|0.14
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.1
|Хестад Эйрик
|3
|0.1
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.1
|Ловик Матиас
|2
|0.07
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.07
|Хансен Беньямин
|1
|0.03
|Эллингсен Мартин
|1
|0.03
|Эдегор Никлас
|1
|0.03
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|3
|1
|Майгор Миккел
|4
|0
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Скиппер Антон
|2
|1
|Зехнини Рафик
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0
|Торп Виктор
|2
|0
|Сандберг Никлас
|0
|1
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Кьетил Хауг
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|4
|1
|Ловик Матиас
|4
|1
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Брейвик Эмиль
|4
|0
|Хагельскьер Андерс
|4
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|1
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Петерсен Оливер
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грёдем Магнус
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Молде
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
6
10
Сарпсборг-08
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Молде
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
13
32
Сарпсборг-08
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Молде
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
31
13
Упущенные победы
19
42
Голы по времени матча
Забито
35
24
19 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
5
14%
4
17%
1-15
8
23%
3
13%
16-30
6
17%
5
21%
31-45
4
11%
4
17%
46-60
3
9%
3
13%
61-75
9
26%
5
21%
76-90
Пропущено
20
23
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
20%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
3
15%
6
26%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
5
25%
7
30%
76-90
Забито
21
38
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
14%
5
13%
1-15
5
24%
8
21%
16-30
4
19%
6
16%
31-45
4
19%
5
13%
46-60
0
0%
6
16%
61-75
5
24%
8
21%
76-90
Пропущено
25
13
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
4
16%
3
23%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
5
20%
2
15%
61-75
7
28%
3
23%
76-90
Забито
56
62
31 В 1-м тайме 31
25 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 16
4 Не забивали 3
8
14%
9
15%
1-15
13
23%
11
18%
16-30
10
18%
11
18%
31-45
8
14%
9
15%
46-60
3
5%
9
15%
61-75
14
25%
13
21%
76-90
Пропущено
45
36
19 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
7
16%
5
14%
1-15
4
9%
3
8%
16-30
8
18%
6
17%
31-45
6
13%
8
22%
46-60
8
18%
4
11%
61-75
12
27%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2
Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3
Молде
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4
Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Молде
Точный счет
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
4
6 раз 21%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
104
95
68
77
311
59
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
68
77
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
253
1612
1612
820
1018
325
820
226
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|29
|21
|4
|4
|74 - 35
|67
|2.
|1:0
|29
|19
|4
|6
|52 - 30
|61
|3.
|2:0
|29
|18
|4
|7
|58 - 43
|58
|4.
|0:0
|29
|18
|4
|7
|45 - 31
|58
|5.
|1:0
|29
|15
|5
|9
|62 - 37
|50
|6.
|0:1
|29
|13
|3
|13
|45 - 45
|42
|7.
|0:1
|29
|12
|5
|12
|54 - 48
|41
|8.
|0:0
|29
|11
|4
|14
|31 - 34
|37
|9.
|1:0
|29
|10
|7
|12
|35 - 39
|37
|10.
|0:0
|29
|10
|7
|12
|40 - 46
|37
|11.
|0:0
|29
|10
|4
|15
|38 - 56
|34
|12.
|0:0
|29
|8
|7
|14
|30 - 38
|31
|13.
|1:0
|29
|7
|8
|14
|29 - 44
|29
|14.
|0:1
|29
|7
|7
|15
|45 - 54
|28
|15.
|0:0
|29
|6
|8
|15
|36 - 49
|26
|16.
|0:2
|29
|5
|3
|21
|22 - 67
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|12
|2
|1
|32 - 13
|38
|2.
|0:1
|14
|11
|2
|1
|37 - 16
|35
|3.
|2:0
|14
|10
|2
|2
|38 - 23
|32
|4.
|1:0
|14
|9
|2
|3
|36 - 15
|29
|5.
|0:1
|15
|9
|0
|6
|30 - 20
|27
|6.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|21 - 14
|27
|7.
|0:1
|15
|8
|2
|5
|34 - 22
|26
|8.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|9.
|0:0
|14
|7
|1
|6
|19 - 15
|22
|10.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|11.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|12.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|13.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|21 - 20
|20
|14.
|0:1
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|15.
|0:2
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|16.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|18 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|2
|3
|37 - 19
|32
|2.
|0:0
|14
|10
|1
|3
|24 - 17
|31
|3.
|2:0
|15
|8
|2
|5
|20 - 20
|26
|4.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|20 - 17
|23
|5.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|26 - 22
|21
|6.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|7.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|8.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|15 - 25
|15
|9.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|12 - 19
|15
|10.
|1:0
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|11.
|0:0
|14
|4
|0
|10
|17 - 36
|12
|12.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|13.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|9 - 18
|11
|14.
|1:0
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
|15.
|0:1
|15
|2
|2
|11
|20 - 37
|8
|16.
|0:2
|14
|1
|0
|13
|9 - 42
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6