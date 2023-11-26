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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Сарпсборг-08
1:3
Конец матча
Молде
0'
0:1
1' Гол
Ловик Матиас
42' Желтая карточка
Мартинссон-Нгуали Серж
0:2
44' Гол
Хёуген Кристоффер
45' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
0:3
50' Гол
Эдегор Никлас
76' Желтая карточка
Тебо Франклин
77' Желтая карточка
Торп Виктор
88' Желтая карточка
Эриксен Кристиан
1:3
90' Гол
Сандберг Никлас
90'+4
1
Кьетил
Хауг
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
8
Андерсен
Йеппе
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
29
Торп
Виктор
98
Зехнини
Рафик
14
Бергет
Йо
Инге
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
6
Эллингсен
Мартин
31
Ловик
Матиас
28
Хёуген
Кристоффер
16
Брейвик
Эмиль
33
Эдегор
Никлас
20
Эриксен
Кристиан
I
9
Бериша
Ветон
10
Китолано
Эрик
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Молде
5-3-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Молде

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

24 матча

29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Э
5:1
К
3:1
Э
4:1
Э
1:2
К
4:2
Э
1:0
Э
4:1
Э
5:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:1
ТМК
5:1
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:4
Э
0:2
Э
5:1
Э
1:0
Э
3:1

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.73
1.08

Среднее время на гол

52
83

Всего голов

39
13

Голов в среднем за матч

3
1.18

Среднее время на гол

30
76

Всего голов

58
27

Голов в среднем за матч

2.42
1.13

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

37
80

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 9 0.31
Упсет Кристиан 8 0.28
Торп Виктор 7 0.24
Лундквист Рамон-Паскаль 6 (1) 0.21
Солтведт Йоахим 4 0.14
Утвик Бьорн 4 0.14
Сандберг Никлас 3 0.1
Бергет Йо Инге 3 0.1
Вишне Эйрик 2 0.07
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0.07
Сандер Кристиансен 2 0.07
Зехнини Рафик 1 0.03
Henrik Meister 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Сколевик Стеффен 1 0.03
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Peter Reinhardsen 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 7 (1) 0.24
Брюнхильдсен Ола 7 0.24
Эйкрем Магнус 6 0.21
Грёдем Магнус 6 0.21
Бериша Ветон 5 (1) 0.17
Линнес Мартин 5 0.17
Хёуген Кристоффер 4 0.14
Эриксен Кристиан I 4 0.14
Китолано Эрик 4 0.14
Хестад Эйрик 3 0.1
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.1
Ловик Матиас 2 0.07
Гульбрандсен Фредрик 2 0.07
Эдегор Никлас 2 0.07
Хансен Беньямин 1 0.03
Эллингсен Мартин 1 0.03
Хауган Эйрик 0 0
Коса Маркус Андреас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 1
Майгор Миккел 4 0
Сколевик Стеффен 4 0
Скиппер Антон 2 1
Мартинссон-Нгуали Серж 3 0
Зехнини Рафик 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Торп Виктор 3 0
Баа Кристофер 3 0
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0
Сандберг Никлас 0 1
Упсет Кристиан 0 1
Бергет Йо Инге 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Henrik Meister 1 0
Тебо Франклин 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 4 1
Ловик Матиас 4 1
Брюнхильдсен Ола 4 0
Брейвик Эмиль 4 0
Хагельскьер Андерс 4 0
Эйкрем Магнус 2 1
Бьорнбак Мартин 3 0
Эриксен Кристиан I 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Карлстрём Якоб 1 1
Гульбрандсен Фредрик 2 0
Хансен Беньямин 2 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Риса Бирк 2 0
Петерсен Оливер 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грёдем Магнус 1 0
Китолано Эрик 1 0
Эйванн Каспер 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Молде
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

7
10
Сарпсборг-08
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Молде
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

13
32
Сарпсборг-08
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Молде
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

31
14

Упущенные победы

20
42

Голы по времени матча

Забито

36
27
19 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
5
14%
5
19%
1-15
8
22%
3
11%
16-30
6
17%
6
22%
31-45
4
11%
5
19%
46-60
3
8%
3
11%
61-75
10
28%
5
19%
76-90

Пропущено

23
24
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
5
22%
4
17%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
5
22%
3
13%
31-45
4
17%
6
25%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
5
22%
8
33%
76-90

Забито

21
38
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
3
14%
5
13%
1-15
5
24%
8
21%
16-30
4
19%
6
16%
31-45
4
19%
5
13%
46-60
0
0%
6
16%
61-75
5
24%
8
21%
76-90

Пропущено

25
13
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
4
16%
3
23%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
5
20%
2
15%
61-75
7
28%
3
23%
76-90

Забито

57
65
31 В 1-м тайме 33
26 Во 2-м тайме 32
19 Забивали первыми 17
4 Не забивали 3
8
14%
10
15%
1-15
13
23%
11
17%
16-30
10
18%
12
18%
31-45
8
14%
10
15%
46-60
3
5%
9
14%
61-75
15
26%
13
20%
76-90

Пропущено

48
37
21 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
8
17%
5
14%
1-15
4
8%
3
8%
16-30
9
19%
6
16%
31-45
7
15%
8
22%
46-60
8
17%
4
11%
61-75
12
25%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2
Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3
Молде
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4
Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Молде

Точный счет

1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
4
6 раз 21%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
1
10
5
1.5
9
5
6
9
2.5
7
7
3
12
3.5
5
9
2
13
4.5
2
12
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
6
8
1.5
8
7
2
12
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
26
3
16
13
1.5
17
12
8
21
2.5
11
18
3
26
3.5
8
21
2
27
4.5
2
27
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 29 21 4 4 76 - 38 67
2.
Бранн
 29 19 4 6 55 - 32 61
3.
Тромсё
 29 19 3 7 47 - 32 60
4.
Викинг
 29 18 4 7 60 - 43 58
5.
Молде
 29 15 5 9 64 - 38 50
6.
Лиллестрём
 29 13 4 12 49 - 48 43
7.
Сарпсборг-08
 29 12 5 12 55 - 50 41
8.
Стрёмсгодсет
 29 12 3 14 34 - 35 39
9.
Русенборг
 29 10 6 13 41 - 49 36
10.
Одд
 29 9 8 12 38 - 43 35
11.
Хам-Кам
 29 10 3 16 38 - 58 33
12.
Хёугесунн
 29 8 6 15 31 - 40 30
13.
Стабек
 29 7 8 14 30 - 45 29
14.
Саннефьёрд
 29 7 7 15 46 - 55 28
15.
Волеренга
 29 7 7 15 38 - 49 28
16.
Олесунн
 29 5 3 21 22 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 15 12 2 1 35 - 15 38
2.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 37 - 16 35
3.
Викинг
 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 14 9 2 3 36 - 15 29
5.
Тромсё
 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Русенборг
 15 7 3 5 24 - 20 24
9.
Стрёмсгодсет
 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Стабек
 15 6 3 6 17 - 16 21
12.
Хам-Кам
 15 6 3 6 21 - 22 21
13.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
14.
Саннефьёрд
 14 5 5 4 25 - 17 20
15.
Олесунн
 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Викинг
 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
5.
Молде
 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Сарпсборг-08
 14 4 3 7 20 - 26 15
9.
Лиллестрём
 14 4 3 7 15 - 25 15
10.
Одд
 15 3 4 8 20 - 29 13
11.
Хам-Кам
 14 4 0 10 17 - 36 12
12.
Русенборг
 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Стабек
 14 1 5 8 13 - 29 8
15.
Саннефьёрд
 15 2 2 11 21 - 38 8
16.
Олесунн
 14 1 0 13 9 - 42 3
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Одд Рууд Эспен 6
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