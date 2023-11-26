Тур: 29. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Mohammad Aslam
1:3
Конец матча
0'
0:1
1' ГолЛовик Матиас
42' Желтая карточкаМартинссон-Нгуали Серж
0:2
44' ГолХёуген Кристоффер
45' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
0:3
50' ГолЭдегор Никлас
76' Желтая карточкаТебо Франклин
77' Желтая карточкаТорп Виктор
88' Желтая карточкаЭриксен Кристиан
1:3
90' ГолСандберг Никлас
90'+4
Ход матча
1'
0:1
44'
45'
50'
76'
77'
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
29
Торп
Виктор
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
74 Aridon Racaj
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
Молде
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
24 матча
29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.73
1.08
Среднее время на гол
52
83
Всего голов
39
13
Голов в среднем за матч
3
1.18
Среднее время на гол
30
76
Всего голов
58
27
Голов в среднем за матч
2.42
1.13
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
37
80
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майгор Миккел
|9
|0.31
|Упсет Кристиан
|8
|0.28
|Торп Виктор
|7
|0.24
|Лундквист Рамон-Паскаль
|6 (1)
|0.21
|Солтведт Йоахим
|4
|0.14
|Утвик Бьорн
|4
|0.14
|Сандберг Никлас
|3
|0.1
|Бергет Йо Инге
|3
|0.1
|Вишне Эйрик
|2
|0.07
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0.07
|Сандер Кристиансен
|2
|0.07
|Зехнини Рафик
|1
|0.03
|Henrik Meister
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Сколевик Стеффен
|1
|0.03
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Peter Reinhardsen
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|7 (1)
|0.24
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.24
|Эйкрем Магнус
|6
|0.21
|Грёдем Магнус
|6
|0.21
|Бериша Ветон
|5 (1)
|0.17
|Линнес Мартин
|5
|0.17
|Хёуген Кристоффер
|4
|0.14
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.14
|Китолано Эрик
|4
|0.14
|Хестад Эйрик
|3
|0.1
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.1
|Ловик Матиас
|2
|0.07
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.07
|Эдегор Никлас
|2
|0.07
|Хансен Беньямин
|1
|0.03
|Эллингсен Мартин
|1
|0.03
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|1
|Майгор Миккел
|4
|0
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Скиппер Антон
|2
|1
|Мартинссон-Нгуали Серж
|3
|0
|Зехнини Рафик
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Торп Виктор
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0
|Сандберг Никлас
|0
|1
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Кьетил Хауг
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|4
|1
|Ловик Матиас
|4
|1
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Брейвик Эмиль
|4
|0
|Хагельскьер Андерс
|4
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|1
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Эриксен Кристиан I
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Петерсен Оливер
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грёдем Магнус
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Молде
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
7
10
Сарпсборг-08
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Молде
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
13
32
Сарпсборг-08
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Молде
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
31
14
Упущенные победы
20
42
Голы по времени матча
Забито
36
27
19 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
5
14%
5
19%
1-15
8
22%
3
11%
16-30
6
17%
6
22%
31-45
4
11%
5
19%
46-60
3
8%
3
11%
61-75
10
28%
5
19%
76-90
Пропущено
23
24
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
5
22%
4
17%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
5
22%
3
13%
31-45
4
17%
6
25%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
5
22%
8
33%
76-90
Забито
21
38
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
3
14%
5
13%
1-15
5
24%
8
21%
16-30
4
19%
6
16%
31-45
4
19%
5
13%
46-60
0
0%
6
16%
61-75
5
24%
8
21%
76-90
Пропущено
25
13
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
4
16%
3
23%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
5
20%
2
15%
61-75
7
28%
3
23%
76-90
Забито
57
65
31 В 1-м тайме 33
26 Во 2-м тайме 32
19 Забивали первыми 17
4 Не забивали 3
8
14%
10
15%
1-15
13
23%
11
17%
16-30
10
18%
12
18%
31-45
8
14%
10
15%
46-60
3
5%
9
14%
61-75
15
26%
13
20%
76-90
Пропущено
48
37
21 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
8
17%
5
14%
1-15
4
8%
3
8%
16-30
9
19%
6
16%
31-45
7
15%
8
22%
46-60
8
17%
4
11%
61-75
12
25%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2
Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3
Молде
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4
Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Молде
Точный счет
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
4
6 раз 21%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
131
105
95
69
77
312
59
213
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
132
68
87
212
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
263
1613
1712
821
1118
326
821
227
227
128
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Одд
|Рууд Эспен
|6