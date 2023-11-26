Тур: 29. Стадион: Бранн. Главный судья: Моэн Свейн
1:0
Первый тайм: 17'
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
27
Сёрли
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Бранн
Будё-Глимт
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
21 матч
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.89
1.42
Среднее время на гол
47
63
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
2.17
1.22
Среднее время на гол
41
73
Всего голов
43
28
Голов в среднем за матч
2.05
1.33
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
43
67
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|14 (1)
|0.48
|Нильсен Сиверт
|9 (6)
|0.31
|Бёстринг Фредерик
|5
|0.17
|Кастро Никлас
|5 (1)
|0.17
|Хорн Майер
|4
|0.14
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.1
|Матисен Ульрик
|2
|0.07
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.07
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.07
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.03
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.03
|Jonas Torsvik
|1
|0.03
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|23 (4)
|0.79
|Мумбанья Фарис
|15
|0.52
|Грёнбек Альберт
|9
|0.31
|Салтнес Ульрик
|6
|0.21
|Берг Патрик
|3
|0.1
|Ветлесен Уго
|3
|0.1
|Мугиша Джоэл
|3
|0.1
|Сёрли Сондре
|3
|0.1
|Вембангомо Брис
|1
|0.03
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.03
|Зугеля Нино
|1
|0.03
|Мо Бреде
|1
|0.03
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|5
|0
|Сери Яфет
|5
|0
|Кнудсен Фредрик
|4
|0
|Финне Бор
|2
|1
|Бёстринг Фредерик
|3
|0
|Хорн Майер
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Кроне Свенн
|2
|0
|Педерсен Торе
|2
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|4
|0
|Грёнбек Альберт
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Мо Бреде
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Фет Сондре
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Будё-Глимт
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
2
8
Бранн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Будё-Глимт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
17
36
Бранн
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
Будё-Глимт
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
18% (5)
43% (12)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
19
44
Голы по времени матча
Забито
32
37
14 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
9%
7
19%
1-15
4
13%
7
19%
16-30
7
22%
5
14%
31-45
7
22%
8
22%
46-60
5
16%
7
19%
61-75
6
19%
3
8%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
8%
4
22%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
5
42%
2
11%
76-90
Забито
19
36
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
11%
7
19%
1-15
4
21%
6
17%
16-30
5
26%
2
6%
31-45
3
16%
7
19%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
5
26%
10
28%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
17%
5
29%
29%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
5
28%
1
6%
76-90
Забито
51
73
25 В 1-м тайме 34
26 Во 2-м тайме 39
18 Забивали первыми 18
5 Не забивали 3
5
10%
14
19%
1-15
8
16%
13
18%
16-30
12
24%
7
10%
31-45
10
20%
15
21%
46-60
5
10%
11
15%
61-75
11
22%
13
18%
76-90
Пропущено
30
35
12 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 20
4
13%
9
26%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
5
17%
7
20%
31-45
2
7%
5
14%
46-60
6
20%
6
17%
61-75
10
33%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Молде 3:2
Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1
Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2
Результаты матчей
Бранн
Будё-Глимт
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:3
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 36%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 32%
3
8 раз 29%
4
5 раз 18%
0
2 раза 7%
1
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Бранн
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
104
122
68
77
212
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
77
122
113
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
262
1711
244
721
1513
226
721
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|29
|21
|4
|4
|74 - 35
|67
|2.
|1:0
|29
|19
|4
|6
|52 - 30
|61
|3.
|2:0
|29
|18
|4
|7
|58 - 43
|58
|4.
|0:0
|29
|18
|4
|7
|45 - 31
|58
|5.
|1:0
|29
|15
|5
|9
|62 - 37
|50
|6.
|0:1
|29
|13
|3
|13
|45 - 45
|42
|7.
|0:1
|29
|12
|5
|12
|54 - 48
|41
|8.
|0:0
|29
|11
|4
|14
|31 - 34
|37
|9.
|1:0
|29
|10
|7
|12
|35 - 39
|37
|10.
|0:0
|29
|10
|7
|12
|40 - 46
|37
|11.
|0:0
|29
|10
|4
|15
|38 - 56
|34
|12.
|0:0
|29
|8
|7
|14
|30 - 38
|31
|13.
|1:0
|29
|7
|8
|14
|29 - 44
|29
|14.
|0:1
|29
|7
|7
|15
|45 - 54
|28
|15.
|0:0
|29
|6
|8
|15
|36 - 49
|26
|16.
|0:2
|29
|5
|3
|21
|22 - 67
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|12
|2
|1
|32 - 13
|38
|2.
|0:1
|14
|11
|2
|1
|37 - 16
|35
|3.
|2:0
|14
|10
|2
|2
|38 - 23
|32
|4.
|1:0
|14
|9
|2
|3
|36 - 15
|29
|5.
|0:1
|15
|9
|0
|6
|30 - 20
|27
|6.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|21 - 14
|27
|7.
|0:1
|15
|8
|2
|5
|34 - 22
|26
|8.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|9.
|0:0
|14
|7
|1
|6
|19 - 15
|22
|10.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|11.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|12.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|13.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|21 - 20
|20
|14.
|0:1
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|15.
|0:2
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|16.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|18 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|2
|3
|37 - 19
|32
|2.
|0:0
|14
|10
|1
|3
|24 - 17
|31
|3.
|2:0
|15
|8
|2
|5
|20 - 20
|26
|4.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|20 - 17
|23
|5.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|26 - 22
|21
|6.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|7.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|8.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|15 - 25
|15
|9.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|12 - 19
|15
|10.
|1:0
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|11.
|0:0
|14
|4
|0
|10
|17 - 36
|12
|12.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|13.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|9 - 18
|11
|14.
|1:0
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
|15.
|0:1
|15
|2
|2
|11
|20 - 37
|8
|16.
|0:2
|14
|1
|0
|13
|9 - 42
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6