  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 16832 Главный судья: Моэн Свейн
Бранн
4:2
Конец матча
Будё-Глимт
0'
1:0
7' Гол
Финне Бор
2:0
28' Гол
Финне Бор
3:0
41' Гол
Кастро Никлас
4:0
47' Гол
Кастро Никлас
4:1
53' Гол
Гулликсен Тобиас
60' Желтая карточка
Гулликсен Тобиас
4:2
82' Гол
Капскармо Оскар
83' Желтая карточка
Капскармо Оскар
90' Желтая карточка
Кроне Свенн
90'+6
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
10
Бёстринг
Фредерик
14
Матисен
Ульрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
1
Лунд
Юлиан
Файе
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
8
Грёнбек
Альберт
Бранн
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Бранн
Будё-Глимт

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

21 матч

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:2
Э
2:2
Э
1:2
ТМК
4:1
ТМК
2:0
Э
1:3
Э
5:0
Э
1:1
Э
1:2
ТМК
2:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
0:2
ТМС
2:1
Э
3:1
Э
4:1

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.89
1.42

Среднее время на гол

47
63

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.22

Среднее время на гол

41
73

Всего голов

43
28

Голов в среднем за матч

2.05
1.33

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

43
67

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 16 (1) 0.55
Нильсен Сиверт 9 (6) 0.31
Кастро Никлас 7 (1) 0.24
Бёстринг Фредерик 5 0.17
Хорн Майер 4 0.14
Картум Сандер Эрик 3 0.1
Матисен Ульрик 2 0.07
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.07
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.07
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.03
Кнудсен Фредрик 1 0.03
Jonas Torsvik 1 0.03
Расмуссен Матиас 0 0
Кроне Свенн 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 23 (4) 0.79
Мумбанья Фарис 15 0.52
Грёнбек Альберт 9 0.31
Салтнес Ульрик 6 0.21
Берг Патрик 3 0.1
Ветлесен Уго 3 0.1
Мугиша Джоэл 3 0.1
Сёрли Сондре 3 0.1
Вембангомо Брис 1 0.03
Бьоркан Фредерик 1 0.03
Зугеля Нино 1 0.03
Мо Бреде 1 0.03
Капскармо Оскар 1 0.03
Сёренсен Адам 0 0
Фет Сондре 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Эспейор Рунар 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 5 0
Сери Яфет 5 0
Кнудсен Фредрик 4 0
Финне Бор 2 1
Кроне Свенн 3 0
Бёстринг Фредерик 3 0
Хорн Майер 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Педерсен Торе 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Солтведт Йоахим 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 5 0
Пеллегрино Амаль 4 0
Грёнбек Альберт 4 0
Берг Патрик 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бьортуфт Один Лурас 3 0
Лоде Мариус 1 1
Мо Бреде 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Фет Сондре 1 0
Хайкин Никита 1 0
Капскармо Оскар 1 0

Результаты матчей

Бранн
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Будё-Глимт
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

2
10
Бранн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Будё-Глимт
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

17
36
Бранн
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Будё-Глимт
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (12)
21% (6)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

19
46

Голы по времени матча

Забито

36
39
17 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
4
11%
7
18%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
8
22%
5
13%
31-45
8
22%
9
23%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
6
17%
4
10%
76-90

Пропущено

14
22
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
7%
5
23%
1-15
2
14%
4
18%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
6
43%
2
9%
76-90

Забито

19
36
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
11%
7
19%
1-15
4
21%
6
17%
16-30
5
26%
2
6%
31-45
3
16%
7
19%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
5
26%
10
28%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
17%
5
29%
29%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
5
28%
1
6%
76-90

Забито

55
75
28 В 1-м тайме 34
27 Во 2-м тайме 41
19 Забивали первыми 18
5 Не забивали 3
6
11%
14
19%
1-15
9
16%
13
17%
16-30
13
24%
7
9%
31-45
11
20%
16
21%
46-60
5
9%
11
15%
61-75
11
20%
14
19%
76-90

Пропущено

32
39
12 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 21
4
13%
10
26%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
5
16%
8
21%
31-45
3
9%
6
15%
46-60
6
19%
6
15%
61-75
11
34%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Молде 3:2
Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1
Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2

Результаты матчей

Бранн
Будё-Глимт

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:3
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
1
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
2
10 раз 34%
3
8 раз 28%
4
5 раз 17%
0
2 раза 7%
1
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Бранн
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
1
11
4
1.5
12
2
7
8
2.5
7
7
3
12
3.5
4
10
1
14
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
14
1
7
7
1.5
13
2
1
13
2.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
27
2
18
11
1.5
25
4
8
21
2.5
15
14
3
26
3.5
7
22
1
28
4.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 29 21 4 4 76 - 38 67
2.
Бранн
 29 19 4 6 55 - 32 61
3.
Тромсё
 29 19 3 7 47 - 32 60
4.
Викинг
 29 18 4 7 60 - 43 58
5.
Молде
 29 15 5 9 64 - 38 50
6.
Лиллестрём
 29 13 4 12 49 - 48 43
7.
Сарпсборг-08
 29 12 5 12 55 - 50 41
8.
Стрёмсгодсет
 29 12 3 14 34 - 35 39
9.
Русенборг
 29 10 6 13 41 - 49 36
10.
Одд
 29 9 8 12 38 - 43 35
11.
Хам-Кам
 29 10 3 16 38 - 58 33
12.
Хёугесунн
 29 8 6 15 31 - 40 30
13.
Стабек
 29 7 8 14 30 - 45 29
14.
Саннефьёрд
 29 7 7 15 46 - 55 28
15.
Волеренга
 29 7 7 15 38 - 49 28
16.
Олесунн
 29 5 3 21 22 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 15 12 2 1 35 - 15 38
2.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 37 - 16 35
3.
Викинг
 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 14 9 2 3 36 - 15 29
5.
Тромсё
 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Русенборг
 15 7 3 5 24 - 20 24
9.
Стрёмсгодсет
 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Стабек
 15 6 3 6 17 - 16 21
12.
Хам-Кам
 15 6 3 6 21 - 22 21
13.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
14.
Саннефьёрд
 14 5 5 4 25 - 17 20
15.
Олесунн
 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Викинг
 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
5.
Молде
 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Сарпсборг-08
 14 4 3 7 20 - 26 15
9.
Лиллестрём
 14 4 3 7 15 - 25 15
10.
Одд
 15 3 4 8 20 - 29 13
11.
Хам-Кам
 14 4 0 10 17 - 36 12
12.
Русенборг
 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Стабек
 14 1 5 8 13 - 29 8
15.
Саннефьёрд
 15 2 2 11 21 - 38 8
16.
Олесунн
 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Одд Рууд Эспен 6
Весь список
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    • 7'
      Хорн Майер сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Финне Бор бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бранн 4:2 Будё-Глимт онлайн

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