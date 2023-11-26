Тур: 29. Стадион: Бранн. Зрители: 16832 Главный судья: Моэн Свейн
4:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолФинне Бор
2:0
28' ГолФинне Бор
3:0
41' ГолКастро Никлас
4:0
47' ГолКастро Никлас
4:1
53' ГолГулликсен Тобиас
60' Желтая карточкаГулликсен Тобиас
4:2
82' ГолКапскармо Оскар
83' Желтая карточкаКапскармо Оскар
90' Желтая карточкаКроне Свенн
90'+6
Ход матча
7'
1:0
28'
2:0
41'
3:0
47'
4:0
53'
4:1
60'
82'
83'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
27
Сёрли
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Бранн
Будё-Глимт
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
21 матч
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.89
1.42
Среднее время на гол
47
63
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
2.17
1.22
Среднее время на гол
41
73
Всего голов
43
28
Голов в среднем за матч
2.05
1.33
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
43
67
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|16 (1)
|0.55
|Нильсен Сиверт
|9 (6)
|0.31
|Кастро Никлас
|7 (1)
|0.24
|Бёстринг Фредерик
|5
|0.17
|Хорн Майер
|4
|0.14
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.1
|Матисен Ульрик
|2
|0.07
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.07
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.07
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.03
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.03
|Jonas Torsvik
|1
|0.03
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|23 (4)
|0.79
|Мумбанья Фарис
|15
|0.52
|Грёнбек Альберт
|9
|0.31
|Салтнес Ульрик
|6
|0.21
|Берг Патрик
|3
|0.1
|Ветлесен Уго
|3
|0.1
|Мугиша Джоэл
|3
|0.1
|Сёрли Сондре
|3
|0.1
|Вембангомо Брис
|1
|0.03
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.03
|Зугеля Нино
|1
|0.03
|Мо Бреде
|1
|0.03
|Капскармо Оскар
|1
|0.03
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|5
|0
|Сери Яфет
|5
|0
|Кнудсен Фредрик
|4
|0
|Финне Бор
|2
|1
|Кроне Свенн
|3
|0
|Бёстринг Фредерик
|3
|0
|Хорн Майер
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Педерсен Торе
|2
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|4
|0
|Грёнбек Альберт
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Мо Бреде
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Фет Сондре
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Будё-Глимт
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
2
10
Бранн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Будё-Глимт
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
17
36
Бранн
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Будё-Глимт
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (12)
21% (6)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
19
46
Голы по времени матча
Забито
36
39
17 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
4
11%
7
18%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
8
22%
5
13%
31-45
8
22%
9
23%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
6
17%
4
10%
76-90
Пропущено
14
22
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
7%
5
23%
1-15
2
14%
4
18%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
6
43%
2
9%
76-90
Забито
19
36
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
11%
7
19%
1-15
4
21%
6
17%
16-30
5
26%
2
6%
31-45
3
16%
7
19%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
5
26%
10
28%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
17%
5
29%
29%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
5
28%
1
6%
76-90
Забито
55
75
28 В 1-м тайме 34
27 Во 2-м тайме 41
19 Забивали первыми 18
5 Не забивали 3
6
11%
14
19%
1-15
9
16%
13
17%
16-30
13
24%
7
9%
31-45
11
20%
16
21%
46-60
5
9%
11
15%
61-75
11
20%
14
19%
76-90
Пропущено
32
39
12 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 21
4
13%
10
26%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
5
16%
8
21%
31-45
3
9%
6
15%
46-60
6
19%
6
15%
61-75
11
34%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Молде 3:2
Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1
Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2
Результаты матчей
Бранн
Будё-Глимт
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:3
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
1
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
2
10 раз 34%
3
8 раз 28%
4
5 раз 17%
0
2 раза 7%
1
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Бранн
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
131
114
122
78
77
312
410
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
141
77
132
113
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
272
1811
254
821
1514
326
722
128
227
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Одд
|Рууд Эспен
|6