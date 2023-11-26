Тур: 29. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Лиен Мариус
0:0
Первый тайм: 18'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
23 Владение мячом, % 77
32
Корник
Лео
16
Ростен
Хокон
10
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
-
46 Simen Havig
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Русенборг
Стрёмсгодсет
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
32 матча
46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
2.33
1.53
Среднее время на гол
38
58
Всего голов
31
10
Голов в среднем за матч
1.82
0.67
Среднее время на гол
49
135
Всего голов
66
36
Голов в среднем за матч
2.06
1.13
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
43
80
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (3)
|0.28
|Нипан Сверре Халсет
|4
|0.14
|Нельсон Джейден
|3
|0.1
|Хольсе Карло
|3
|0.1
|Торвальдссон Исак
|3
|0.1
|Фредериксен Эмиль
|2
|0.07
|Бьёрло Мортен
|2
|0.07
|Скарсем Олаус
|2
|0.07
|Видесхейм-Пауль Расмус
|2
|0.07
|Йенссен Ульрик
|2
|0.07
|Ростен Хокон
|2
|0.07
|Корник Лео
|1
|0.03
|Перейра Адриан
|1
|0.03
|Ага Оскар
|1
|0.03
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.03
|Magnus Holte
|1
|0.03
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.03
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.21
|Стенгель Херман
|4 (4)
|0.14
|Валсвик Густав
|4
|0.14
|Мелькерсен Элиас Хофф
|4
|0.14
|Менерт Маркус
|3
|0.1
|Гулликсен Тобиас
|3
|0.1
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.07
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.03
|Стеневик Халлдор
|1
|0.03
|Ипалибо Джек
|1
|0.03
|Лейфссон Ари
|1
|0.03
|Ханссен Сондре
|1
|0.03
|Энерсен Оле
|1
|0.03
|Marko Lawk Farji
|1
|0.03
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Красники Крешник
|0
|0
|Томассон Логи
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торвальдссон Исак
|6
|0
|Нельсон Джейден
|4
|1
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Перейра Адриан
|5
|0
|Корник Лео
|4
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|1
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Сельнес Оле
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Бьёрло Мортен
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|Тангвик Сандер
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Красники Крешник
|4
|1
|Стеневик Халлдор
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Валсвик Густав
|3
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|2
|0
|Лейфссон Ари
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Стрёмсгодсет
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
8
Русенборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
8
16
Русенборг
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Стрёмсгодсет
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
28
10
Упущенные победы
13
24
Голы по времени матча
Забито
23
13
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
6
26%
1
8%
46-60
4
17%
5
38%
61-75
5
22%
4
31%
76-90
Пропущено
17
18
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
24%
2
11%
1-15
4
24%
3
17%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
3
18%
7
39%
76-90
Забито
16
20
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
3
19%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
5
31%
3
15%
61-75
3
19%
5
25%
76-90
Пропущено
30
14
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
8
27%
2
14%
1-15
1
3%
4
29%
16-30
8
27%
3
21%
31-45
6
20%
2
14%
46-60
1
3%
2
14%
61-75
6
20%
1
7%
76-90
Забито
39
33
13 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 7
5
13%
4
12%
1-15
5
13%
4
12%
16-30
3
8%
5
15%
31-45
9
23%
3
9%
46-60
9
23%
8
24%
61-75
8
21%
9
27%
76-90
Пропущено
47
32
28 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 20
12
26%
4
13%
1-15
5
11%
7
22%
16-30
11
23%
4
13%
31-45
7
15%
4
13%
46-60
3
6%
5
16%
61-75
9
19%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Русенборг - Молде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3 Русенборг - Стабек 1:1
Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1
Результаты матчей
Русенборг
Стрёмсгодсет
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 21%
1:0
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
59
410
410
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
68
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
199
1117
721
523
325
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|29
|21
|4
|4
|74 - 35
|67
|2.
|1:0
|29
|19
|4
|6
|52 - 30
|61
|3.
|2:0
|29
|18
|4
|7
|58 - 43
|58
|4.
|0:0
|29
|18
|4
|7
|45 - 31
|58
|5.
|1:0
|29
|15
|5
|9
|62 - 37
|50
|6.
|0:1
|29
|13
|3
|13
|45 - 45
|42
|7.
|0:1
|29
|12
|5
|12
|54 - 48
|41
|8.
|0:0
|29
|11
|4
|14
|31 - 34
|37
|9.
|1:0
|29
|10
|7
|12
|35 - 39
|37
|10.
|0:0
|29
|10
|7
|12
|40 - 46
|37
|11.
|0:0
|29
|10
|4
|15
|38 - 56
|34
|12.
|0:0
|29
|8
|7
|14
|30 - 38
|31
|13.
|1:0
|29
|7
|8
|14
|29 - 44
|29
|14.
|0:1
|29
|7
|7
|15
|45 - 54
|28
|15.
|0:0
|29
|6
|8
|15
|36 - 49
|26
|16.
|0:2
|29
|5
|3
|21
|22 - 67
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|12
|2
|1
|32 - 13
|38
|2.
|0:1
|14
|11
|2
|1
|37 - 16
|35
|3.
|2:0
|14
|10
|2
|2
|38 - 23
|32
|4.
|1:0
|14
|9
|2
|3
|36 - 15
|29
|5.
|0:1
|15
|9
|0
|6
|30 - 20
|27
|6.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|21 - 14
|27
|7.
|0:1
|15
|8
|2
|5
|34 - 22
|26
|8.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|9.
|0:0
|14
|7
|1
|6
|19 - 15
|22
|10.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|11.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|12.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|13.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|21 - 20
|20
|14.
|0:1
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|15.
|0:2
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|16.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|18 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|2
|3
|37 - 19
|32
|2.
|0:0
|14
|10
|1
|3
|24 - 17
|31
|3.
|2:0
|15
|8
|2
|5
|20 - 20
|26
|4.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|20 - 17
|23
|5.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|26 - 22
|21
|6.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|7.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|8.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|15 - 25
|15
|9.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|12 - 19
|15
|10.
|1:0
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|11.
|0:0
|14
|4
|0
|10
|17 - 36
|12
|12.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|13.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|9 - 18
|11
|14.
|1:0
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
|15.
|0:1
|15
|2
|2
|11
|20 - 37
|8
|16.
|0:2
|14
|1
|0
|13
|9 - 42
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6