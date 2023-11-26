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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Русенборг
0:0
Первый тайм: 18'
Стрёмсгодсет
0'

Ход матча

10'
Видесхейм-Пауль Расмус
Фредериксен Эмиль
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 23 Владение мячом, % 77
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Стрёмсгодсет
1.95
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4.20
3.90
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Все Коэффициенты
24
Тангвик
Сандер
32
Корник
Лео
16
Ростен
Хокон
23
Йенссен
Ульрик
25
Андерссон
Адам
21
Скарсем
Олаус
10
Сельнес
Оле
5
Шелбред
Пер-Сильян
14
Фредериксен
Эмиль
17
Торвальдссон
Исак
11
Нельсон
Джейден
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
77
Менерт
Маркус
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
Русенборг
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

Русенборг
Стрёмсгодсет

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

32 матча

46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
3:3
Э
0:0
К
4:1
Э
4:3
Э
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:2

Голы

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

2.33
1.53

Среднее время на гол

38
58

Всего голов

31
10

Голов в среднем за матч

1.82
0.67

Среднее время на гол

49
135

Всего голов

66
36

Голов в среднем за матч

2.06
1.13

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

43
80

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (3) 0.28
Нипан Сверре Халсет 4 0.14
Нельсон Джейден 3 0.1
Хольсе Карло 3 0.1
Торвальдссон Исак 3 0.1
Фредериксен Эмиль 2 0.07
Бьёрло Мортен 2 0.07
Скарсем Олаус 2 0.07
Видесхейм-Пауль Расмус 2 0.07
Йенссен Ульрик 2 0.07
Ростен Хокон 2 0.07
Корник Лео 1 0.03
Перейра Адриан 1 0.03
Ага Оскар 1 0.03
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.03
Magnus Holte 1 0.03
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.03
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Андерссон Адам 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.21
Стенгель Херман 4 (4) 0.14
Валсвик Густав 4 0.14
Мелькерсен Элиас Хофф 4 0.14
Менерт Маркус 3 0.1
Гулликсен Тобиас 3 0.1
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.07
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.03
Стеневик Халлдор 1 0.03
Ипалибо Джек 1 0.03
Лейфссон Ари 1 0.03
Ханссен Сондре 1 0.03
Энерсен Оле 1 0.03
Marko Lawk Farji 1 0.03
Jostein Ekeland 0 0
Красники Крешник 0 0
Томассон Логи 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торвальдссон Исак 6 0
Нельсон Джейден 4 1
Тагсет Эдвард 5 0
Перейра Адриан 5 0
Корник Лео 4 0
Сэтер Оле Кристиан 2 1
Хенриксен Маркус 3 0
Сельнес Оле 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Бьёрло Мортен 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Хансен Андре 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Фредериксен Эмиль 1 0
Тангвик Сандер 1 0
Ростен Хокон 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красники Крешник 4 1
Стеневик Халлдор 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Fredrik Kristensen Dahl 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Валсвик Густав 3 0
Стенгель Херман 3 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Лейфссон Ари 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Грогард Томас 1 0
Сормо Бент 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Русенборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Стрёмсгодсет
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
8
Русенборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

8
16
Русенборг
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Стрёмсгодсет
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

28
10

Упущенные победы

13
24

Голы по времени матча

Забито

23
13
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
6
26%
1
8%
46-60
4
17%
5
38%
61-75
5
22%
4
31%
76-90

Пропущено

17
18
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
24%
2
11%
1-15
4
24%
3
17%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
3
18%
7
39%
76-90

Забито

16
20
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
3
19%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
5
31%
3
15%
61-75
3
19%
5
25%
76-90

Пропущено

30
14
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
8
27%
2
14%
1-15
1
3%
4
29%
16-30
8
27%
3
21%
31-45
6
20%
2
14%
46-60
1
3%
2
14%
61-75
6
20%
1
7%
76-90

Забито

39
33
13 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 7
5
13%
4
12%
1-15
5
13%
4
12%
16-30
3
8%
5
15%
31-45
9
23%
3
9%
46-60
9
23%
8
24%
61-75
8
21%
9
27%
76-90

Пропущено

47
32
28 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 20
12
26%
4
13%
1-15
5
11%
7
22%
16-30
11
23%
4
13%
31-45
7
15%
4
13%
46-60
3
6%
5
16%
61-75
9
19%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Русенборг - Молде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3 Русенборг - Стабек 1:1
Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1

Результаты матчей

Русенборг
Стрёмсгодсет

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 21%
1:0
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
4
10
4
10
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
19
9
11
17
1.5
7
21
5
23
2.5
3
25
2
26
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 29 21 4 4 74 - 35 67
2.
Бранн
 1:0 29 19 4 6 52 - 30 61
3.
Викинг
 2:0 29 18 4 7 58 - 43 58
4.
Тромсё
 0:0 29 18 4 7 45 - 31 58
5.
Молде
 1:0 29 15 5 9 62 - 37 50
6.
Лиллестрём
 0:1 29 13 3 13 45 - 45 42
7.
Сарпсборг-08
 0:1 29 12 5 12 54 - 48 41
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 29 11 4 14 31 - 34 37
9.
Одд
 1:0 29 10 7 12 35 - 39 37
10.
Русенборг
 0:0 29 10 7 12 40 - 46 37
11.
Хам-Кам
 0:0 29 10 4 15 38 - 56 34
12.
Хёугесунн
 0:0 29 8 7 14 30 - 38 31
13.
Стабек
 1:0 29 7 8 14 29 - 44 29
14.
Саннефьёрд
 0:1 29 7 7 15 45 - 54 28
15.
Волеренга
 0:0 29 6 8 15 36 - 49 26
16.
Олесунн
 0:2 29 5 3 21 22 - 67 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 15 12 2 1 32 - 13 38
2.
Будё-Глимт
 0:1 14 11 2 1 37 - 16 35
3.
Викинг
 2:0 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 1:0 14 9 2 3 36 - 15 29
5.
Лиллестрём
 0:1 15 9 0 6 30 - 20 27
6.
Тромсё
 0:0 15 8 3 4 21 - 14 27
7.
Сарпсборг-08
 0:1 15 8 2 5 34 - 22 26
8.
Русенборг
 0:0 15 7 4 4 23 - 17 25
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 1:0 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Хам-Кам
 0:0 15 6 4 5 21 - 20 22
12.
Стабек
 1:0 15 6 3 6 16 - 15 21
13.
Хёугесунн
 0:0 14 6 2 6 21 - 20 20
14.
Саннефьёрд
 0:1 14 5 5 4 25 - 17 20
15.
Олесунн
 0:2 15 4 3 8 13 - 25 15
16.
Волеренга
 0:0 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 15 10 2 3 37 - 19 32
2.
Тромсё
 0:0 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Викинг
 2:0 15 8 2 5 20 - 20 26
4.
Бранн
 1:0 14 7 2 5 20 - 17 23
5.
Молде
 1:0 15 6 3 6 26 - 22 21
6.
Волеренга
 0:0 15 4 5 6 18 - 21 17
7.
Сарпсборг-08
 0:1 14 4 3 7 20 - 26 15
8.
Лиллестрём
 0:1 14 4 3 7 15 - 25 15
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 15 4 3 8 12 - 19 15
10.
Одд
 1:0 15 4 3 8 17 - 25 15
11.
Хам-Кам
 0:0 14 4 0 10 17 - 36 12
12.
Русенборг
 0:0 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 0:0 15 2 5 8 9 - 18 11
14.
Стабек
 1:0 14 1 5 8 13 - 29 8
15.
Саннефьёрд
 0:1 15 2 2 11 20 - 37 8
16.
Олесунн
 0:2 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Фредериксен Эмиль уходит с поля. Видесхейм-Пауль Расмус выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Русенборг.
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Русенборг
Ничья
Стрёмсгодсет
1.95
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4.20
3.90
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